यशपाल हिंदी साहित्य के प्रमुख कहानीकार, उपन्यासकार और निबंधकार थे। उनका जन्म 3 दिसंबर 1903 को फिरोजपुर छावनी, पंजाब (अब पाकिस्तान) में हुआ था। युवावस्था में वह क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ गए। यहां तक कि उन्हें जेल भी जाना पड़ा। जेल से बाहर आने के बाद यशपाल ने साहित्य को अपने जीवन का महत्वपूर्ण माध्यम बना लिया। उनकी रचनाओं में सामाजिक असमानता, स्वतंत्रता आंदोलन, स्त्री-पुरुष संबंध, आर्थिक विषमता और रूढ़ सामाजिक मान्यताओं जैसे विषय प्रमुखता से दिखाई देते हैं।

पिंजरे की उड़ान

हिंदी साहित्य के कालजयी रचनाकार यशपाल की प्रसिद्ध कहानियों में से एक ‘पिंजरे की उड़ान’ भी है, जो उनका पहला कहानी संग्रह है। यह 1939 में प्रकाशित हुआ था और इसमें 20 कहानियां शामिल थीं। कहानी में व्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक बंधनों के बीच के संघर्ष को प्रमुखता से सामने रखा गया है। यशपाल ने इन कहानी संग्रह में ऐसे सामाजिक माहौल को चित्रित किया है, जहां खासकर महिलाओं के जीवन पर परिवार, समाज और रूढ़ियों की सीमाएं हावी रहती हैं।

परदा

यशपाल ने ‘परदा’ कहानी में एक ऐसे परिवार की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को दिखाया है, जो अपनी इज्जत और सामाजिक प्रतिष्ठा का दिखावा बनाए रखने के लिए वास्तविक गरीबी को छिपाने की कोशिश करता है।

आदमी या पैसा

यशपाल की कहानी ‘आदमी या पैसा’ में मुख्य रूप से पैसे और इंसान के बीच बदलते संबंध तथा आर्थिक मजबूरी के कारण मानवीय मूल्यों पर पड़ने वाले प्रभाव को सामने रखा गया है। कहानी के माध्यम से वह सवाल उठाते हैं कि क्या मनुष्य की कीमत उसके इंसान होने से तय होती है या उसके पास मौजूद पैसे से।

फूलों का कुर्ता

‘फूलों का कुर्ता कहानी’ में बाल विवाह और रूढ़ सामाजिक संस्कारों पर सहज व्यंग्य किया गया है। यशपाल की यह कहानी बाल-विवाह की कुप्रथा, ग्रामीण समाज के संस्कारों और मासूमियत के माध्यम से नैतिकता और संस्कृति के अंतर्द्वंद्व को बयां करती है। कहानी में पांच साल की बच्ची ‘फूलो’ और सात वर्ष के बच्चे ‘सत्तू’ के बाल-विवाह और सगाई के जरिए समाज की इस सामाजिक कुप्रथा को दर्शाया गया है।

सच बोलने की भूल

यह कहानी केवल सच और झूठ के बीच का अंतर नहीं बताती, बल्कि यह भी दिखाती है कि डर किस तरह इंसान की सोच को प्रभावित कर सकता है। यह यशपाल की रोचक और प्रसिद्ध कहानियों में से एक है, जिसमें एक व्यक्ति अपनी पत्नी और बेटी के साथ पहाड़ों की यात्रा पर जाता है। रास्ता भटकने के बाद उन्हें एक किसान के घर रात बितानी पड़ती है। रात में किसान और उसकी पत्नी की बातचीत सुनकर उसे लगता है कि वे उसकी बेटी की हत्या कर माला छीनने की योजना बना रहे हैं। वह पूरी रात डर में गुजारता है, लेकिन सुबह पता चलता है कि उसने बातचीत का गलत अर्थ निकाला था।

(सुधी पाठक हर बुधवार को ‘पढ़ो कहानी’ श्रृंखला की कहानियां जनसत्ता ऑनलाइन पर पढ़ सकते हैं।)

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‘उन्मादिनी’ कहानी मूल रूप से प्रेम, त्याग, सामाजिक बंधनों और स्त्री के मन की भावनाओं की ऊपर बुनी गई है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने दिखाया है कि विवाह और सामाजिक मर्यादाओं के बावजूद स्त्री के मन की अपनी इच्छाएं और भावनाएं होती हैं। कहानी की सबसे बड़ी ताकत… पूरी कहानी यहां पढ़ें