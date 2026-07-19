चालीस पार की औरतें ये हैं, चालीस पार की औरतें वो हैं…कहते हैं अति सर्वत्र वर्जयेत। सोशल मीडिया पर हर मुद्दा, हर विमर्श अति को पार कर जाता है। यही अतिवाद दिख रहा है, चालीस पार की औरतों के विमर्श में। अब ये उम्र है, जब आपको किसी की परवाह नहीं करनी, अब ये उम्र है जब आपको किसी को खुश करने के लिए हिल वाले जूते नहीं पहनने। अब आप वही पहनिए जो आपको पसंद है। सोशल मीडिया को देख कर लगता है कि चालीस पार होते ही महिला मंगल-ग्रह से आई हुई हो जाती है और उसके सामने का पूरा समाज मातृ-सत्तामक हो जाता है। यानी वह जैसा चाहती है, उसके साथ वैसा ही होता है।

सिमोन द बोउआर का कथन है कि स्त्री पैदा नहीं होती है, वह बनाई जाती है। यह बात पुरुषों पर भी लागू होती है कि कोई पुरुष पितृसत्तात्मक सोच के साथ पैदा नहीं होता है, उसकी भी निर्मिति होती है। सोशल मीडिया के चलन वाले विमर्श के साथ सबसे पहली भ्रम की स्थिति यह बनती है कि लगता है पूरे देश, पूरी दुनिया की औरतों के साथ एक ही स्थिति है। यहां पर किसी तरह की वर्गीय खाई भी नहीं दिखती।

एक मजदूर वर्ग की औरत तीस साल की उम्र में भी मजदूरी करती है और कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं हुआ तो वह चालीस साल की उम्र में भी मजदूरी करती है। वह ठेकेदार को सोशल मीडिया वाली ‘मूडी’ स्त्री की तरह फरमान नहीं सुना सकती है कि आज उसका मजदूरी करने के लिए आने का मन नहीं है, आज वह नेटफ्लिक्स पर कोई ‘सीरीज’ देखेगी। अगर वह मजदूरी करने नहीं जाएगी तो घर में उसके बीमार सास-ससुर या किसी आश्रित के दवा-पानी में कटौती हो जाएगी।

कारपोरेट की ही बात करें तो वहां भी चालीस पार औरतों के लिए किसी तरह का कोई आरक्षण नहीं रखा गया है। चालीस साल की एक स्वागत कक्ष की कर्मचारी को उसके कार्यस्थल की मांग के मुताबिक मेकअप करना होता है, हिल के जूते पहनने होते हैं और तयशुदा काम करना होता है। सोशल मीडिया के उत्साही प्रभावशाली चालीस पार की औरतों को जिस तरह का जीवन देने की सलाह देते हैं, मानो सरकार ने इस वय की औरतों के लिए कोई खास पेंशन योजना चला रखी है, कि तुम्हारे खाते में पैसे आ गए हैं और अब अपनी जिंदगी को सोशल मीडिया के दिशानिर्देश के साथ जीना शुरू कर दो। अपनी सेहत ठीक रखने के लिए अब ये खाओ तो वो खाओ।

चालीस पार की औरतों को सोशल मीडिया पर हर तीसरा विज्ञापन इस वय की औरतों से संबंधित उत्पादों का ही दिखता है। इंटरनेट पर सुझाए गई सूची के अनुसार चालीस पार की औरतें अपने लिए उत्पाद खरीदने लगें तो सिर्फ उन्हें रखने के लिए दो शयनकक्षों सह बैठक वाला घर चाहिए होगा। शरीर या व्यक्तित्व का निर्माण एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। सिर्फ कैलेंडर पर तारीख बदलने के साथ आपका सब कुछ परिवर्तनीय नहीं हो जाता है। चालीस पार में परिवर्तन होते हैं, मगर इतना भी नहीं कि औरत अजूबा हो जाती है।