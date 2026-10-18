एक नौकरी करने वाली शादीशुदा महिला हूं। दिल्ली जैसे महानगर में रहती हूं। कामकाजी महिलाओं के साथ कुछ धारणाएं ऐसी जोड़ दी जाती हैं, जिनका उनकी जिंदगी की वास्तविकता से कोई लेना-देना नहीं होता। हमारे दो बच्चे हैं। सुबह उनके चेहरों पर खिलने वाली मुस्कान हम दोनों के दिन गुजारने की वजह बन जाती है। ऐसा नहीं है कि हमारे बीच कभी लड़ाई नहीं होती या बात गुस्से और कटुता तक नहीं पहुंचती, लेकिन हम जीवन को सहज बनाए रखने की कोशिश करते हैं।

कभी-कभी मेरे पति कह देते हैं, ‘तुम मेरे जीवन की सबसे प्यारी गलती हो!’ मैं बुरा नहीं मानती, बल्कि मुस्कुराकर वही बात दोहरा देती हूं। जब हम एक-दूसरे की बातों को मुस्कान भरी आंखों से देखने लगते हैं, तो कड़वी बात भी मुंह में ही घुल जाती है। एक-दूसरे के स्वभाव को उसकी मूल प्रकृति के रूप में समझना ही समझदारी है। मेरी छुट्टी के दिन पति का बहुत सहारा मिलता है। उस दिन वे रसोई संभालते हैं और स्वादिष्ट भोजन बनाकर खिलाते हैं। अन्य दिनों में वे सुबह घर से निकलते हैं और समय से लौट आते हैं। शाम को जब मैं घर लौट रही होती हूं तो मेरी कोशिश होती है कि चेहरे पर खिली हुई मुस्कान लेकर घर पहुंचूं। बच्चों को मेरी मुस्कान की जरूरत होती है।

हम दोनों एक-दूसरे की निजी बातों में दखल नहीं देते। प्यार के साथ सम्मान भी चाहिए, जो जीवन को संतुलित रखता है। क्या परिपक्व सोच, आपसी समझ और चिंतामुक्त जीवन संभव नहीं है? एक दिन मैंने सपना देखा कि कुछ लोग मुझसे पूछ रहे हैं, ‘तुम अपने जीवन में भी मुस्कान बनाए रखने में कैसे सफल हो? आज तो लोगों के होठों से हंसी और मुस्कान गायब होती जा रही है।’ मैं अपनी मुस्कान के बारे में कहना चाहती हूं कि यह कोई ओढ़ी हुई मुस्कान नहीं है। यह किसी मजबूरी का नाम नहीं है। यह मेरे मन का रंग है।

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हम जहां पहुंचना चाहते हैं, अक्सर वहीं पहुंच जाते हैं। लेकिन लोग हमारी मुस्कान के भी गलत अर्थ निकाल लेते हैं। मुस्कुराहट को होठों पर सजाए रखना नौकरी का अंग नहीं है। मेरे भीतर भी कई तरह के अंतर्द्वंद्व चलते रहते हैं। कभी-कभी मैं अपनी मुस्कान के पीछे खुद को छिपा लेती हूं। अच्छे अनुभव मन में सुखद अनुभूतियां पैदा करते हैं। नौकरी करके मैंने खुद को आत्मनिर्भर बनाया है। इस बात का संतोष भी मिलता है कि मैं परिवार चलाने में अपना योगदान दे रही हूं।

कभी-कभी मुझे लगता है कि मेरे बच्चों को मेरा अधिक से अधिक सानिध्य चाहिए। उन्हें मेरी ममता की छाया, देखभाल और साथ की जरूरत है। लेकिन आर्थिक मजबूती भी तो जरूरी है। मेरा अपना करियर है, मेरा कार्य-अनुभव है। उसे भी तो छोड़ा नहीं जा सकता।

हफ्ते में दो दिन छुट्टी मिल जाती है। मुझे और क्या चाहिए? मैं बच्चों और पति के साथ समय बिताती हूं और फिर नई ऊर्जा के साथ दफ्तर पहुंचती हूं। वहां भी मुस्कुराहट और बातचीत का सिलसिला चलता रहता है। मेरा सहज व्यवहार भी कभी-कभी किसी को परेशान कर देता है। आशंका, क्रोध और चिंता के घोड़े मेरी मुस्कान छीनकर अपने साथ ले जाने को तैयार रहते हैं। यूं तो लोगों ने मुस्कुराना खूब सीख लिया है, लेकिन किसी की उपलब्धियों और सफलता पर मुस्कुराने वालों की कमी है।

बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करने से जो मुस्कान होठों पर आती है, उसका कोई जवाब नहीं। शाम तक मेरे साथ-साथ मेरी मुस्कान भी थक जाती है। जब घर लौटने का समय होता है, तो मेरी इच्छा सीधे घर जाने की होती है। कभी-कभी मन करता है कि कपड़ों के साथ मुस्कान को भी हैंगर पर टांग दूं और अगले दिन फिर वही मुस्कान पहनकर चल दूं।

दफ्तर में काम अधिक होता है, तो मेरी मुस्कान और भी खूबसूरत हो जाती है, क्योंकि वह तनाव से निकलकर आती है। दफ्तर में मुझे कार्यालय प्रभारी का पद संभालना होता है। अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से काम लेना, उनकी रिपोर्ट सुधार कर अधिकारियों तक पहुंचाना मेरा मुख्य काम है। हमारे यहां दफ्तर के काम के अलावा घर-गृहस्थी की बातें भी होती हैं। मेरे सहकर्मी, चाहे पुरुष हों या महिलाएं, मेरे सामने मेरे मुस्कुराते चेहरे की तारीफ करते हैं, लेकिन मेरी पीठ पीछे कहते हैं कि मैं अपनी मुस्कुराहट का फायदा उठाती हूं और बास को रिझाती हूं। कोई कुछ कहे, मुझे परवाह नहीं।

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मेरी मुस्कुराहट मेरी मजबूरी तो नहीं है कि मुझे हर हाल में मुस्कुराना ही पड़े। अच्छा-बुरा, दोस्ती-दुश्मनी, अच्छा व्यवहार, निंदा और प्रशंसा-ये सब मुझे भी दूसरे इंसानों की तरह प्रभावित करते हैं। मेरे लिए इतना ही बहुत है कि मैं अपने काम के प्रति ईमानदार हूं और अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने की कोशिश करती हूं। मैं तो चाहती हूं कि दूसरों को भी नमस्कार के बदले नमस्कार मिले। पत्थर भी कभी मुस्कुराता है? घर और दफ्तर की दीवारों का रंग भी ऐसा हो कि वे सबका स्वागत करती हुई मुस्कुराती दिखाई दें! अपने लोगों से हमारी उम्मीदें भी कुछ ऐसी ही होती हैं। पति के भीतर एक प्रेमी मुस्कुराए, बच्चों में उनका बचपन मुस्कुराए। जब मन से मन मिले, जीवन से जीवन जुड़े, तो मुस्कान अपने आप खिल उठे।

औरत की मुस्कुराहट का अर्थ इधर-उधर की बातों से जोड़ने वालों की कमी नहीं है। मैं अगर परेशान, दुखी, गुस्से से भरी या गंभीर दिखाई दूं तो सीधी और अच्छी हूं। अगर मुस्कुराती रहूं तो खराब हूं! तब वही लोग मुझे मतलबी कहेंगे। क्या मेहनत का संतोष इंसान के भीतर मुस्कुराहट नहीं भरता? मेहनत का महत्त्व हमेशा बना रहता है। किसी की मुस्कान साफ नहीं लगती, तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह अच्छी भी नहीं है। जीवन में अक्सर हमें याद ही नहीं रहता कि हम कितने दिनों से मुस्कुराए नहीं हैं।

क्या दिखावटी और बनावटी मुस्कान मन को खिला सकती है, उसे महका सकती है? हम सभी के साथ मुस्कुराते हैं। अकेले में भी कोई अपने ख्वाबों-खयालों में मुस्कुरा सकता है? लेकिन अपने आप मुस्कुराने वाले को लोग पागल कह देते हैं!

क्रोध और चिंता के दौड़ते घोड़े मेरी मुस्कान को भी अपने साथ भगाकर ले जाने की तैयारी में जुटे रहते हैं। लेकिन मेरी मुस्कान कमजोर नहीं है। वह किसी की कमजोरी पर नहीं बढ़ती। उसका महत्त्व हर किसी के लिए एक जैसा भी नहीं होता। मुस्कुराने की भी अपनी वजह होती है। मुस्कुराहट की लंबाई भी हमारी मानवीय कमजोरियों में से एक है। किसी की मुस्कान छोटी होती है, तो किसी की लंबी।

मेरी मुस्कान कुछ लंबी हो चली है। जब अधिक कुछ कहने का मौका नहीं मिलता, तब कभी-कभी एक छोटी-सी मुस्कान बड़ी-बड़ी बातें कह देती है। बहुत सी कड़वी सच्चाइयों से परेशान इस दुनिया में थोड़ा-सा हम भी मुस्कुरा लें, तो क्या बुरा है? मेरी मुस्कान तुमसे यही कहती है कि जीवन में जो लोग हर हाल में सामंजस्य के साथ रहना जानते हैं, वे ही सचमुच मुस्कुरा सकते हैं। प्यार को गीत बनाने के लिए मुस्कुराइए, लेकिन आपकी मुस्कान सच्ची होनी चाहिए।