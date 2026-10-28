हिंदी के वरिष्ठ कवि और प्रगतिशील लेखक ऋतुराज का 26 अक्तूबर 2026 को 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। राजस्थान के भरतपुर में 10 फरवरी 1940 को जन्मे ऋतुराज आधुनिक हिंदी कविता के रचनाकारों में शामिल हैं, जिन्होंने आम आदमी के जीवन, सामाजिक विषमताओं और स्त्रियों के अनुभवों को अपनी कविताओं का विषय बनाया। उनकी चर्चित कविता ‘कन्यादान’ हिंदी साहित्य में विशेष रूप से पढ़ी जाती है।

ऋतुराज हिंदी के प्रतिष्ठित कवि थे। उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर से अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर की पढ़ाई की और करीब चालीस वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य पढ़ाया। हालांकि, बाद में उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। इसके बाद उन्होंने चीन के चाइना रेडियो इंटरनेशनल में बतौर भाषा विशेषज्ञ के रूप में तीन वर्षों तक नौकरी की।

उनका लेखन प्रगतिशील विचारधारा और सामाजिक सरोकारों से जुड़ा रहा। उन्होंने समाज के उन लोगों के जीवन और संघर्षों को अपनी कविता में जगह दी, जिनकी समस्याएं अक्सर मुख्यधारा की चर्चा से बाहर रह जाती हैं। उनकी कविताओं में रोजमर्रा के जीवन की विडंबनाएं, सामाजिक असमानता और स्त्रियों की स्थिति प्रमुखता से सामने आती हैं।

ऋतुराज की प्रमुख रचनाएं

‘मैं आंगिरस’, ‘एक मरणधर्मा और अन्य’, ‘कितना थोड़ा वक्त’, ‘अबेकस’, ‘आशा नाम नदी’, ‘कन्यादान’, ‘पानी गिरने की आवाज’, ‘सुरत निरत’, ‘आशा नाम नदी’, ‘पुल पर पानी’, ‘स्त्रीवग्ग’ और ‘नहीं प्रबोधचंद्रोदय’ जैसी रचनाएं उनकी प्रमुख काव्य-संग्रहों में शामिल हैं। इसके अलावा उनकी चुनी हुई कविताओं का प्रकाशन ‘कवि ने कहा’ सीरीज में हुआ है। उनकी कविताएं राजस्थान के स्कूलों और कॉलेजों में पाठ्यक्रम का हिस्सा भी बनाई गईं।

ऋतुराज को उनकी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए कई पुरस्कारों और सम्मानों से सम्मानित किया गया। इनमें प्रमुख हैं: मीरा पुरस्कार, परिमल सम्मान, पहल सम्मान, बिहारी पुरस्कार, सोमदत्त सम्मान, सुब्रह्मण्य भारती हिंदीसेवी सम्मान आदि से उन्हें नवाजा गया।

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