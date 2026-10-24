दिवंगत कवि वीरेन डंगवाल की स्मृति में आयोजित किए जाने वाले सालाना जलसे ‘वीरेनियत’ का आयोजन 9 अक्टूबर, 2026 की शाम जवाहर भवन दिल्ली में हुआ। इस आयोजन के आठवें साल में कुल आठ कवियों- इब्बार रब्बी, अनामिका, सविता सिंह, आर. चेतनक्रांति, सौम्य मालवीय, पार्वती तिर्की, उसामा और अरबाज़ ख़ान- को कविता पाठ के लिए आमंत्रित किया गया था।

‘कोरस’ नामक संगठन ने वीरेन दा की कविताओं की संगीतमय प्रस्तुति की जिम्मेदारी ली, ये एक वामपंथी स्त्रीवादी संगठन है। कविता की संगीतमय प्रस्तुति के लिए कोरस के डी. पी. सोनी, समता राय और अंकुर को ख़ास तौर पर आमंत्रित किया गया।

वीरेनियत-8 की ख़बर दूर-दूर तक जाए इसकी हरचंद कोशिश की गई। वीरेनियत केवल कवियों तक महदूद न रहे, बल्कि आम कविता प्रेमी समाज तक भी पहुंचे। छात्र, शिक्षक और कई दूसरे इदारों के लोग इससे जुड़े। यही वीरेनियत का मिशन है। इसलिए इस आयोजन को सोशल मीडिया के माध्यम से खूब प्रचारित-प्रसारित किया गया। फेसबुक, इंस्टाग्राम पर पोस्टरों का सैलाब आ गया। दिल्ली में स्थापित कमोबेश सभी तालीमी इदारों के मुख़्तलिफ़ शोबों में पोस्टर लगाए गए।

‘द इंडियन एक्सप्रेस’ में पत्रकार रितिका चोपड़ा की मुख्य चुनाव आयुक्त जम्हूरियत के ताजिर ज्ञानेश कुमार के ख़िलाफ खोजी रिपोर्ट 23 सितंबर 2026 को प्रकाशित हुई जिसकी वजह से दिल्ली में सियासी सरगर्मियाँ तेज़ हो गई थीं। इसी दरमियान ‘कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने 10 अक्टूबर को दिल्ली में स्थित जंतर-मंतर पर एहतिजाज (प्रोटेस्ट) का एलान कर दिया। मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म और व़जीर-ए-दाख़िला एवं सभी हाकियों ने इसके लिए कमर कस ली। पचास से अतिरिक्त दिल्ली मेट्रो स्टेशनों को 9 अक्टूबर शाम को बंद कर दिया गया। देश भर से दिल्ली आने वाली कमोबेश दो सौ पचास ट्रेनें रद्द कर दी गईं। तीस हजार के आस-पास पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों को दिल्ली के हर ख़ित्ते, चौराहे, सड़क, तालीमी इदारों के मुख्य गेटों और वॉल ऑफ डेमोक्रेसी पर तैनात कर दिया गया। मुख्य सड़कों को बंद कर दिया गया। कुछ लोगों को मुग़लों और अंग्रेज़ों के ज़माने की दिल्ली याद आयी। पूरी दिल्ली को एक क़िले के रूप में तब्दील हो गई, कर्फ़्यू जैसा माहौल बन गया।

पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों की पैनी नज़रें बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों, बीमारों, छात्र-छात्राओं एवं सभी नौजवानों को प्रोटेस्टर के संदेह से ही देख रही थीं। आक़ा के फ़रमान का लोकतंत्र के ताजिर को बचाने के लिए कड़ाई से पालन किया गया। इसलिए वीरेनियत-8 में बड़ी तादाद में लोग शिरकत नहीं कर सके।

जवाहर भवन की शाम गुलज़ार हो रही थी। आमंत्रित कवि, छात्र-छात्राएँ, नौजवान, बुज़ुर्ग कुछ दुधमुहे बच्चे भी कविता सुनने आ चुके थे। सभी के चेहरों पर मुस्कुराहट, उत्साह और ख़ुशी नज़र आ रही थी। सब एक-दूसरे से मुसाफ़ा (हाथ मिलाना) कर रहे थे, गले मिल रहे थे। चाय पी जा रही थी, कुछ लोग इलाहाबादी समोसे बड़े चाव से खा रहे थे जबकि कुछ लोगों को पसन्द भी नहीं आए। इसलिए छोटे-छोटे समोसों को हिकारत की नज़र से देख रहे थे। हॉल के बाहर लगा नवारुण का बुक स्टॉल वीरेनियत की शोभा बढ़ा रहा था, छात्र-छात्राएँ वीरेन दा के कविता संग्रह ख़रीदते हुए प्रेम और सत्ता से टकराने की कविताएँ भी देख रहे थे।

आफ़ताब (सूरज) रूख़सत हो रहा था आसमां के फ़लक़ पर माहताब (चाँद) अपनी जिम्मेदारी संभालने के लिए आहिस्ता-आहिस्ता क़दम रख रहा था, महफिल सज चुकी थी।

स्टेज पर लगा बैकड्रॉप शोभा बिखेर रहा था। पूरा हॉल भर चुका था, सभी को कविता पाठ शुरू होने के पल का इंतजार था।

कोरस- संगठन की जानिब से डी. पी. सोनी और अंकुर ने वीरेन दा की कविता ‘हमारा समाज’ का संगीतमय पाठ किया, जिसकी कुछ पंक्तियाँ भारतीय न्यायिक और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही थीं जो इस तरह हैं- वह क़त्ल हो रहा, सरेआम चौराहे पर/निर्दोष और सज्जन, जो भोला-भाला है।

संचालक, प्रो. आशुतोष कुमार ने बिना कोई टिप्पणी किए हुए कार्यक्रम का आग़ाज़ किया। नवारुण से प्रकाशित वीरेन डंगवाल (1947-2015) के प्रतिनिधि काव्य-संग्रह ‘उजले दिन आएँगे ज़रूर’, का लोकार्पण प्रो. वीरभारत तलवार के दस्ते मुबारक से किया गया। तत्पश्चात सभी कवियों को स्टेज पर बुलाया गया।

वरिष्ठ कवि इब्बार रब्बी किसी वजह से ग़ैरहाज़िर ही रहे, उनकी कविता- ‘दिल्ली की बसों में’ का पाठ संचालक प्रो. आशुतोष कुमार ने किया। जिसकी कुछ मार्मिक पंक्तियाँ थीं – मुझे सड़कों का व्यवहार पसंद नहीं था/मेरी मृत्यु सड़क दुर्घटना में होगी, या बिस्तर पर/आपको कहाँ पहुँचना है! कनॉट प्लेस या मुर्दाघर। इस तरह की पंक्तियों ने समाँ बाँध दिया। लोगों ने अपने मोबाइल फोन से वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। अभी भी पीछे वाले गेट की खट-खट की आवाज़ इस बात की तस्दीक कर रही थी कि कविता प्रेमी अभी भी सभी बैरियर को तोड़कर आ रहे हैं। तालियों की गङ्गड़ाहट से हॉल गूंज रहा था।

‘मस्जिद के भीतर चहकते बच्चे’ कविता

अरबाज ख़ान ने दो कविताओं का पाठ किया ‘मस्जिद के भीतर चहकते बच्चे’ और ‘एक मिस्त्री की याद’ दोनों कविताएँ बहुत ही मार्मिक थीं। सामईन (श्रोता) से बहुत ज़्यादा दाद और तालियाँ तो नहीं मिलीं, मगर जब ये पंक्ति पढ़ी- ‘तुम मत दो कोई जगह अम्मी को मस्जिद में/लेकिन ये साथ ले ही आएँगे उसे’। इस पंक्ति ने इस्लाम की सैद्धांतिक और व्यावहारिक व्यवस्था पर करारा व्यंग्य किया। बाल-मनोविज्ञान का इस कविता में बहुत ही सटीक चित्रण किया गया। मस्जिद में नमाज़ पढ़ने वाले बच्चों के ज़हन में भी ये सवाल आता है कि हमारी माँ भी हमारे साथ मस्जिद में नमाज़ पढ़ने क्यों नहीं आती हैं?

ये सवाल आज भी सभी मज़हबी उलेमाओं, दारुल इफ़्ता, मज़हबी इदारों से चीख़-चीख़ कर कह रहा है कि बताओ ऐसा निज़ाम किसने और क्यों नाफ़िज़ किया?

दूसरी कविता ‘एक मिस्त्री की याद’ पढ़ी। इसकी पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं- ‘तुम्हें जब आख़िरी बार नहलाया गया/तब भी नहीं गई तुम में से मिस्त्री होने की महक/ये एक मिस्त्री के हाथ हैं/इन हाथों को इसी तरह दफ़नाना होगा। ये कविता छोटे-छोटे कौशल से जीवनयापन करने वाले निम्नवर्ग या निम्न मध्यम-वर्ग की नुमाइंदगी करती है और ये बयां करती है कि व्यावसायिक पेशे से जुड़ी पहचान इन्तक़ाल के बाद भी ख़त्म नहीं होती है।

अरबाज़ ख़ान ने जो कविताएं पढ़ी उसमें रवानगी नहीं दिखी, जल्दबाजी भी दिखी और सामईन से पूरी तरह मुख़ातिब भी नहीं हो सके। इन कमज़ोरियों के बाद भी इनका कविता पाठ सकारात्मक और अर्थपूर्ण रहा।

सौम्य मालवीय ने कुल छः कविताओं का पाठ किया, जिसमें से, ‘फ़ासीवाद के नाम से, बेटी पर्यायवाची मत पढ़ना, ख़तरा, सभी वादे निभाता है आपातकाल और नीला कोट मुख्य रहीं। नीला कोट की पंक्ति, ‘न्याय का अस्तर है बाबा साहब’, ये पंक्ति बाबा साहब के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक न्यायिक चिंतन को बयाँ कर रही थी गोया उनकी पूरी तारीख़ ही बतला दी गयी हो इसी पंक्ति में। ‘बेटी पर्यायवाची मत पढ़ना’ इस कविता ने कार्यक्रम को सफ़लता की बुलंदियों तक पहुँचाने में अहम भूमिका निभाई। मसलन, ‘जाति से छूटी तो संस्कार पकड़ लेंगे’/धर्म तो बताता ही रहेगा तुम्हें तुम्हारी जगह। इन पंक्तियों ने जातीय व्यवस्था, संस्कार के नाम पर गढे़ जाने वाले बेटियों पर नियंत्रण, धर्म में पोशीदा पितृसत्तात्मक विचारों पर कड़ा प्रहार किया। उनकी कविताएँ सिर्फ़ यहीं नहीं रूकती हैं राष्ट्र के नाम पर कथनी और करनी में भी फ़र्क़ करती हैं। मसलन-मुट्ठी में वसुधैव-रेत में कुटुम्बकम्। ये पंक्ति देश के जुमलेबाजों पर प्रहार करती है तो वहीं ‘ख़तरा’ कविता शाम की सबसे प्रासंगिक साबित हुई, जैसे ही उसकी ये पंक्तियाँ पढ़ी गईं – ‘अधिनायक को जन से ख़तरा है/क़ाफ़िले को प्रदर्शन से ख़तरा है/बुलेट प्रूफ़ को नारों से। ये पंक्तियाँ हाले दिल्ली बयां कर रही थीं। आख़िर में ‘सभी वादे निभाता है आपातकाल’ कविता पढ़ी, इसकी एक-एक पंक्ति न्यायिक व्यवस्था, पुलिसिया बर्बरता, मीडिया की दासता, संसदीय विधि की कार्यप्रणाली पर चोट करती है। सौम्य मालवीय के पाठन में एक कशिश थी जिससे श्रेाता बहुत संजीदगी से सुन रहे थे। वाह-वाह की दाद दिए जा रहे थे।

आर. चेतनक्रांति महज़ दो कविताओं का ही पाठ कर पाए, राज-रूदन और उन्हें रास्ता दो। शायद तबीयत ठीक न होने के कारण और नहीं पढ़ सके और जो पढ़ा भी वह भी पढ़ा ठीक से नहीं गया। सभी सामईन उनके कविता पाठ से ऊब रहे थे। ‘अरे मेरा बुलडोज़र कहाँ रख दिया, कमबख़्तों! इस पंक्ति की आवाज़ जरूर कुछ श्रोताओं तक पहुँची जो आज की शाम में प्रासंगिक भी बन गयी थी।

पार्वती तिर्की ने भी कई कविताओं का पाठ किया, जिनमें ‘भुला भूत, तेलया नदी से संवाद, स्त्रियों का शिकार पर्व तथा लोग पहाड़ और फूल’ प्रमुख रहीं। सबसे प्रभावी पंक्ति- लोगों ने पहाड़ पर घर बनाया/जैसे पहाड़ पर फूल सजाया। ये पंक्ति प्राकृतिक सौंदर्य की अप्रतिम छाप छोड़ती है। इनकी कविताओं में आदिवादी समाज का प्राकृतिक सौंदर्य अपने असली रूप में दिखाई देता है। हालाँकि वो कविता पाठ के दौरान सामईन से ठीक से मुख़ातिब नहीं हो सकीं, उनकी प्रस्तुति ठीक से नहीं हो सकी। श्रोता इस वक्त अपने दूसरे कामों (मोबाइल) में मशग़ूल हो गए थे, क्योंकि कई शब्दों का अर्थ सिर के ऊपर से गुज़र रहा था। इनकी कविताएँ सीधे सत्ता से टकराने के बजाय प्राकृतिक सौंदर्य पर ज़ोर देती हैं।

उसामा ने सिर्फ़ एक लंबी कविता ‘भसम भोग’ पढ़ी। श्रोता बहुत ही संजीदगी से सुन रहे थे। लेकिन शुनीदा, शेहरे इम्कान, अहरमन, यज़दान, तहवील और वाज़वान जैसे मुश्किल लफ़्ज़ अकसर श्रोताओं की समझ से परे जा रहे थे जो अरबी, उर्दू, फ़ारसी और कश्मीरी भाषा के थे। हालांकि कुछ अर्थपूर्ण पंक्तियाँ समझ में भी आयीं जैसे- मुझको राज़-ए-ज़मीं मिल ना पाया कहीं/अब मैं नाले की दीवार से यह नहीं पूछता/तेरी ईंटों में किस जात का हाथ है। इन पंक्तियों से कविता में चार-चाँद ज़रूर लगे। जिन्होंने जाति-व्यवस्था पर क़रारा प्रहार किया था।

सविता सिंह एक स्त्रीवादी कवयित्री के रूप में जानी जाती हैं, इन्होंने कई कविताओं का पाठ किया मसलन- बिचलन, हिरणों के साथ और जहाँ मेरा देश था। एक पंक्ति- जहाँ मेरा देश था अब वहाँ एक बाज़ार है। इसने कुछ श्रोताओं का ध्यान जरूर अपनी तरफ खींचा। वो अपने कविता पाठ में श्रोताओं के दिलो-दिमाग़ को बाँध न सकीं, पढ़ने में रवानगी नहीं, स्वरों के उतार-चढ़ाव में संतुलन नहीं तथा धीमी आवाज़ के कारण कुछ वालंटियर और श्रोता तस्वीरें खिंचाने, 10 अक्टूबर की कॉल का अपडेट लेने के लिए मोबाइल की स्क्रीन पर मशगूल हो गए थे। कुछ कविता प्रेमी माएँ अपने दुधमुहे बच्चों के साथ आयी थीं जो अपने नौनिहालों के साथ तस्वीरें ले रही थीं।

अनामिका एक स्त्रीवादी चर्चित कवयित्री मानी जाती हैं। इन्होंने कमरधनिया, अनब्याही औरतें, नमक और शीरो जैसी कविताएँ पढ़ीं। चर्चित पंक्तियाँ- ‘आप बोलें, कमरधनी सुने/गाँधी जी जानते थे नमक की क़ीमत/दुनिया में कुछ रहे-न-रहे रहेगा नमक। इन कविताओं के पाठ से पूरे हॉल में सामईन की तालियों की गङ्गड़ाहट गूंज रही थी। बहुत कम ही ऐसा देखने को मिलता है जब अनामिका अपनी पूरी शिद्दत के साथ कविताएँ पढ़ती हैं जो श्रोता बोरियत महसूस कर रहे थे उन्हें इन कविताओं ने एक नई ताज़गी ज़रूर दी।

सभी कवियों को एक-एक ख़ूबसूरत मोमेंटो से नवाज़ा गया। अरबाज़ ख़ान ने अपनी छोटी मासूम बेटी रिमझिम के हाथों से मोमेंटो लिया। अंकुर द्वारा वीरेन दा की कविता ‘इतने भले नहीं बन जाना साथी’का संगीतमय गायन हो रहा था। लोग अब गीत सुनने या धन्यवाद वक्तव्य सुनने में कोई रुचि नहीं ले रहे थे, लड़कियों को सबसे ज़्यादा फ़िक्रें घर जाने की हो रही थीं। सभी को यही अंदेशा था कि मेट्रो बंद होने वाले ही होंगी, अब वीरेनियत 9 में फिर मिलेंगे। सभी अपने-अपने साथ वीरेनियत की तस्वीरों में क़ैद यादें और कविताओं के बोल लिए जा रहे थे …।

लेखक अब्दुल रऊफ दिल्ली विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में शोध छात्र हैं।