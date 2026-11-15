भारत की प्राचीन ज्ञान-परंपरा के तीन अमूल्य ग्रंथों को वैश्विक मान्यता मिली है। महर्षि वेदव्यास का महाभारत, कश्मीर के इतिहासकार कल्हण की राजतरंगिणी और आचार्य कौटिल्य का अर्थशास्त्र यूनेस्को के ‘मेमोरी आफ द वर्ल्ड’ कार्यक्रम के एशिया-प्रशांत क्षेत्रीय रजिस्टर में सम्मिलित हुए हैं।

इससे पहले अप्रैल 2025 में श्रीमद्भगवद्गीता और भरतमुनि के नाट्यशास्त्र को यूनेस्को के अंतरराष्ट्रीय रजिस्टर में स्थान मिला था। यह भारत की सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत के लिए निस्संदेह गौरव का विषय है। इस उपलब्धि के साथ यह प्रश्न भी उठता है कि जिन पुरातन ग्रंथों की महत्ता को यूनेस्को पहचान रहा है, क्या भारतीय उन्हें पढ़ रहे हैं?

एक असहज सच्चाई यह है कि अपने ही देश में इन ग्रंथों के गंभीर अध्ययन और अनुसंधान की चर्चा सीमित है। संस्कृत के परंपरागत अध्येता और कुछ समर्पित शोधार्थी अपवाद हैं, लेकिन सामान्य उच्च शिक्षा व्यवस्था, आधुनिक विषयों के विद्यार्थियों और नई पीढ़ी के बीच इन ग्रंथों की उपस्थिति कितनी है?

वास्तविक दायित्व

देश में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा स्थापित लगभग अठारह संस्कृत विश्वविद्यालय और दर्जन भर संस्कृत अकादमियां हैं। इनमें तीन केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भी शामिल हैं। इनके अतिरिक्त देश के अनेक केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों में संस्कृत विभाग संचालित हैं।

दुर्भाग्य से इन संस्थानों की स्थापना का उद्देश्य केवल संस्कृत भाषा पढ़ाना या परंपरागत उपाधियां देना रह गया है। जबकि इनका वास्तविक दायित्व शास्त्रीय ज्ञान-संपदा का संरक्षण, प्रामाणिक पाठों का संपादन, व्याख्या, अनुसंधान, अनुवाद और आधुनिक ज्ञान-विमर्श के साथ संवाद स्थापित करना है। मगर संस्कृत संस्थानों में हो रहे तमाशे संस्कृत की समृद्धि के नहीं, उसके अकादमिक पतन के स्थायी स्मारक बन रहे हैं।

अफसोस की बात है कि संस्कृत विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन अक्सर प्रवेश, परीक्षा, उपाधि और आयोजन की संख्या से किया जा रहा है। सिर्फ एक या दो दिवसीय संगोष्ठी आयोजित कर देना उसके संरक्षण और अध्ययन का विकल्प नहीं हो सकता। वास्तविक उपलब्धि तब होगी, जब वहां राजतरंगिणी जैसे ग्रंथों के विभिन्न पाठों का तुलनात्मक संपादन हो।

अर्थशास्त्र के प्रशासनिक और आर्थिक सिद्धांतों पर प्रामाणिक शोध प्रकाशित हो। नाट्यशास्त्र के रस सिद्धांतों का आधुनिक प्रदर्शन कलाओं से संबंध स्थापित किया जाए तथा महाभारत के धर्म और राजधर्म संबंधी विमर्श को समकालीन सामाजिक संदर्भ में समझा जाए।

समन्वय की दृष्टि

श्रीमद्भगवद्गीता को ही लें। महाभारत के भीष्म पर्व में वर्णित 745 श्लोकों का संवाद युद्ध भूमि में अर्जुन के अंतर्द्वंद्व से प्रारंभ होकर संपूर्ण मानवता के लिए जीवन-दर्शन है। श्रीकृष्ण इसमें कर्म, ज्ञान, भक्ति योग का ऐसा समन्वय प्रस्तुत करते हैं, जो मनुष्य को कर्तव्य, विवेक और आत्मसंयम की प्रेरणा देता है।

यह केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं, बल्कि दर्शन, मनोविज्ञान, नैतिकता और जीवन प्रबंधन के अध्ययन की महत्त्वपूर्ण सामग्री है। प्रश्न है कि क्या विश्वविद्यालयों में गीता का अध्ययन धार्मिक व्याख्यानों तक सीमित है या उसके दार्शनिक पक्ष पर गंभीर अकादमिक अनुसंधान हो रहा है?

भरतमुनि का नाट्यशास्त्र भी इसी प्रकार भारतीय कला और सौंदर्यशास्त्र का अद्वितीय ग्रंथ है। इसमें नृत्य, संगीत, अभिनय, रस, भाव, रंगमंच और कलात्मक अभिव्यक्ति का व्यापक विवेचन है। कल्हण की राजतरंगिणी इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टि का परिचय कराती है। कल्हण ने शासकों के गुण-दोष का विवेचन करते हुए इतिहास को आलोचनात्मक दृष्टि से प्रस्तुत किया।

यह कृति इतिहास-लेखन की ऐसी परंपरा का प्रमाण है, जिसे आधुनिक इतिहास के विद्यार्थी भी समझते हैं। मगर क्या विश्वविद्यालयों के इतिहास और संस्कृत विभागों के बीच इस ग्रंथ के अध्ययन को लेकर कोई संयुक्त शोध योजना संचालित है?

महाभारत और कौटिल्य का अर्थशास्त्र तो ऐसे ग्रंथ हैं, जिनकी प्रासंगिकता वर्तमान शासन और सामाजिक जीवन से भी सीधे जुड़ती है। महाभारत में राजधर्म, न्याय, कर्तव्य और नैतिकता के प्रश्न हैं, तो अर्थशास्त्र में राज्य संचालन, कर व्यवस्था, कृषि, व्यापार, कूटनीति, सुरक्षा और प्रशासन के सिद्धांत हैं। कौटिल्य का विचार था कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख निहित है, जो आज भी लोक कल्याणकारी शासन की चर्चा में प्रासंगिक है।

क्या आज के लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रमों में अर्थशास्त्र पढ़ाया जा रहा है? क्या आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था के विद्यार्थी कौटिल्य के शासन संबंधी विचारों का तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं? क्या महाभारत के राजधर्म और न्याय संबंधी विमर्श को विधि और राजनीतिक दर्शन के पाठ्यक्रमों से जोड़ा गया है? यदि नहीं, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है?

मूल्यांकन का आधार

केंद्र और राज्य सरकारों को सुनिश्चित करना चाहिए कि संस्कृत विश्वविद्यालयों के प्रदर्शन का मूल्यांकन केवल भवन, बजट, प्रवेश और परीक्षा परिणामों से न हो। उनके अकादमिक योगदान, मौलिक शोध, प्रकाशित ग्रंथों की गुणवत्ता, पांडुलिपियों के संरक्षण और समाज तक ज्ञान पहुंचाने की क्षमता को मूल्यांकन का आधार बनाया जाए। संस्कृत विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से पूछा जाना चाहिए कि उपलब्ध संसाधनों के बदले भारतीय ज्ञान-संपदा के संवर्धन में क्या ठोस योगदान दिया है?

यूनेस्को की मान्यता निश्चित रूप से उत्सव का अवसर है, लेकिन उससे बड़ा अवसर आत्ममंथन का है। दुनिया ने हमारे ग्रंथों को मानवता की साझा धरोहर माना है। अब भारत को प्रमाणित करना है कि वह स्वयं अपनी इस ज्ञान संपदा के प्रति गंभीर है। केवल पांच ग्रंथों का नाम अंतरराष्ट्रीय सूची में दर्ज हो जाने से भारतीय ज्ञान-परंपरा सुरक्षित नहीं हो जाएगी।

यूनेस्को ने भारत की ज्ञान-संपदा को पहचान दी है। अब सरकार और समाज को साबित करना होगा कि वे इस पहचान के योग्य उत्तरदायित्व भी निभा रहे हैं। अतीत पर गर्व करना सरल है, लेकिन उस अतीत के ज्ञान को वर्तमान की चेतना बनाना कठिन और कहीं अधिक जरूरी है।

भारत को केवल अपनी प्राचीन पुस्तकों पर गर्व करने वाला देश नहीं, बल्कि उन्हें पढ़ने, समझने, परखने और उनसे नए ज्ञान का सृजन करने वाला देश बनना होगा। यही यूनेस्को की मान्यता की वास्तविक सार्थकता और भारतीय ज्ञान-परंपरा के प्रति सरकार और समाज की सच्ची जिम्मेदारी होगी।