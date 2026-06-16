बाल साहित्य का उद्देश्य केवल बच्चों का मनोरंजन करना ही नहीं है, बल्कि इसमें पीढ़ियों के संस्कार, आधुनिकता की दस्तक और कल्पनाओं का एक सुंदर लोक मिलता है। एक ऐसी दुनिया जो विरासत में मिली संवेदनाओं को तो साथ लेकर चलती ही है, साथ ही नए समय के प्रश्नों को हल करने के लिए भी बच्चों को तैयार करती है। पेड़-पौधे, जीव-जंतु, धरती-आकाश, पानी-बादल, परिंदे-जलचर सब इस दुनिया में शामिल हो जाते हैं।

हिंदी साहित्य के अनेक प्रतिष्ठित रचनाकारों ने बच्चों के लिए ऐसी कहानियां लिखीं, जिनमें जीवन-मूल्य, मानवीय संबंध, प्रकृति-प्रेम, सामाजिक चेतना और सहज हास्य का सुंदर समन्वय मिलता है। इन्हीं कालजयी रचनाओं को आज के बाल पाठकों तक नए और आकर्षक रूप में पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा प्रकाशित ‘आधुनिक कालजयी बाल कहानियां’ शृंखला के माध्यम से किया जा रहा है।

इस शृंखला में 8 से 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए हिंदी साहित्य के 21 महत्वपूर्ण रचनाकारों की बालोपयोगी कहानियों को रंग-बिरंगे चित्रों और आकर्षक पुस्तक-सज्जा के साथ प्रकाशित किया जा रहा है। इस शृंखला का उद्देश्य केवल कहानियों का पुनर्प्रकाशन नहीं, बल्कि नई पीढ़ी को हिंदी साहित्य की श्रेष्ठ परंपरा से जोड़ना भी है। आज जब बच्चों का बड़ा समय डिजिटल माध्यमों में व्यतीत हो रहा है, ऐसे समय में चित्रों से सुसज्जित ये पुस्तकें उन्हें पाठन की ओर आकर्षित करने का सार्थक प्रयास हैं।

नई शिक्षा नीति 2020 में बच्चों के बीच पठन संस्कृति (Reading Culture) के विकास पर विशेष बल दिया गया है। नीति में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बच्चों में प्रारंभिक अवस्था से ही पढ़ने की रुचि विकसित की जाए, ताकि उनमें भाषा कौशल, कल्पनाशक्ति, रचनात्मकता और आलोचनात्मक चिंतन का विकास हो सके। ‘आधुनिक कालजयी बाल कहानियां’ शृंखला इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। सरल भाषा, रोचक कथानक और आकर्षक चित्रांकन के माध्यम से ये पुस्तकें बच्चों में पढ़ने की आदत के विकास एवं संवर्द्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। यह पहल बच्चों को पाठ्यपुस्तकों से आगे बढ़कर अपनी साहित्यिक विरासत से जोड़ने का भी कार्य करती है।

शृंखला में आधुनिक हिंदी साहित्य के पुरोधा प्रेमचंद की ‘मिट्ठू’ और ‘नादान दोस्त’, भीष्म साहनी की ‘चमगादड़ का रस’ और ‘दो गौरैया’ जैसी कहानियां जहां बच्चों को जीवों की संवेदनाओं और प्रकृति को समझने में मदद करेंगी, वहीं जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कहानी ‘छोटा जादूगर’ एक ऐसे बच्चे से परिचित करवाएगी जो छोटा होते हुए भी अपने कर्तव्य के निर्वहन में बड़ा हो जाता है। यह अभाव में भी जिम्मेदारी समझने और आत्मविश्वास न खोने की प्रेरणा देने वाली कहानी है। फणीश्वरनाथ रेणु, विष्णु प्रभाकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुमित्रानंदन पंत, कमलेश्वर, सुभद्रा कुमारी चौहान, अमृतलाल नागर, ओमप्रकाश वाल्मीकि, फणीश्वरनाथ रेणु, यशपाल जैन और मोहन राकेश जैसे साहित्यकारों की बहुचर्चित कहानियां भी इस शृंखला का हिस्सा हैं। इन कहानियों के माध्यम से बच्चों को हिंदी साहित्य की विविध शैली, भाषा और संवेदना से परिचित होने का अवसर मिलेगा।

इन पुस्तकों की एक विशेषता उनका चित्रांकन भी है। बच्चों की रुचि और मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक कहानी को रंगीन चित्रों के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है, जिससे कहानी का प्रभाव और अधिक जीवंत बन सके। इस शृंखला की सात पुस्तकों का लोकार्पण इस वर्ष जनवरी में आयोजित विश्व पुस्तक मेला में किया गया था। जबकि शेष अब बाल पाठकों के लिए तैयार हैं।

यह शृंखला केवल साहित्यिक धरोहर के संरक्षण का प्रयास नहीं, बल्कि बाल पाठकों में पढ़ने की संस्कृति विकसित करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण पहल है। आज आवश्यकता इस बात की है कि बच्चों को ऐसी कहानियां उपलब्ध हों, जो उन्हें संवेदनशील, कल्पनाशील और मानवीय बनाएँ। ‘आधुनिक कालजयी बाल कहानियां’ शृंखला इसी दिशा में एक सार्थक और स्वागतयोग्य प्रयास है, जो हिंदी साहित्य की श्रेष्ठ परंपरा को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का सेतु बन रही है।

किशोरों के लिए भारतीय कथाएँ’ राष्ट्रीय पुस्तक न्यास (NBT) की एक महत्वपूर्ण प्रकाशन पहल है, जिसका उद्देश्य भारत की विविध भाषाओं और साहित्यिक परंपराओं से चयनित उत्कृष्ट कथाओं को किशोर पाठकों तक पहुँचाना है। अकसर देखा गया है कि वयस्क एवं बाल साहित्य के बीच वे किशोर पाठक छूट जाते हैं, जिनकी मानसिक-भावनात्मक और वैचारिक समझ एक नई दिशा ले रही होती है।

इसे छूटे हुए पाठक वर्ग को उसके भविष्य के लिए आवश्यक नैतिक मूल्यों एवं सांस्कृतिक समझ के विकास को ध्यान में रखकर इस शृंखला की कल्पना की गई है। इसमें मन्नू भंडारी, सुभद्रा कुमारी चौहान, नरेंद्र कोहली, चंद्रकिरण सौनरेक्सा, उषाकिरण खान, विष्णु प्रभाकर, मालती जोशी, भगवती शरण मिश्र, हिमांशु जोशी, सुदर्शन, आनंद प्रकाश जैन आदि विविध रचनाधर्मी लेखकों की कालजयी रचनाओं को किशोर पाठकों के लिए संकलित/संगृहीत किया गया है।

इस श्रृंखला के माध्यम से देश के प्रतिष्ठित उपन्यासकारों और कथाकारों द्वारा रचित आधुनिक कालजयी रचनाओं का सरल, रोचक और सुलभ रूप में परिचय कराया जाना है। यह पुस्तक शृंखला न केवल किशोरों में पढ़ने की रुचि विकसित करती है, बल्कि उन्हें भारतीय समाज, संस्कृति, इतिहास और मानवीय मूल्यों की बहुरंगी समझ से भी जोड़ती है। भारतीय भाषाओं के श्रेष्ठ साहित्य को नई पीढ़ी तक पहुँचाने का यह प्रयास राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक संवाद और साहित्यिक संवेदनशीलता को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।