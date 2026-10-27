संविधान क्लब ऑफ इंडिया एनेक्सी, नई दिल्ली स्थित डिप्टी स्पीकर हॉल में प्रसिद्ध पुस्तक ‘The Story of Vande Mataram’ का सोमवार को लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया। यह समारोह प्रज्ञा प्रवाह (दिल्ली प्रांत) एवं इंडस स्क्रॉल्स प्रेस के संयुक्त तत्वावधान में हुआ।

रंगा हरि द्वारा लिखित इस पुस्तक में भारत के राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम’ की ऐतिहासिक यात्रा, उसके सांस्कृतिक महत्व और राष्ट्रजीवन में उसकी भूमिका को समझने का अवसर मिलता है।

मूल रूप से मलयालम में लिखित इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद डॉ. मर्सी जिल जिल ने किया है।

कार्यक्रम में केरल एवं बिहार के पूर्व राज्यपाल डॉ. आरिफ मोहम्मद खान मुख्य अतिथि और दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. योगेश सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रज्ञा प्रवाह के राष्ट्रीय संयोजक जे. नंदकुमार ने की।

‘वंदे मातरम’ ने किया भारतीय जनमानस को प्रेरित

‘वंदे मातरम’ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में राष्ट्रीय चेतना, मातृभूमि के प्रति समर्पण और देशभक्ति की भावना का एक अहम प्रतीक रहा है। इस गीत ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय जनमानस को प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुस्तक का लोकार्पण भारत की सांस्कृतिक परंपरा, राष्ट्रीय चेतना और ऐतिहासिक विरासत के अध्ययन की दृष्टि से उल्लेखनीय अवसर है।

इस अवसर पर पुस्तक के माध्यम से ‘वंदे मातरम’ की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उसके विचारात्मक पक्ष तथा भारतीय समाज और राष्ट्र के साथ उसके संबंधों पर चर्चा की गई। इस प्रकार के आयोजन भारतीय इतिहास, संस्कृति और राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर अकादमिक एवं सार्वजनिक संवाद को प्रोत्साहित करते हैं।