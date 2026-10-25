सिनेमा के कुछ दृश्य उन छोटी-छोटी चीजों के बारे में होते हैं, जिन्हें हम जिंदगी की भागदौड़ में देखना बंद कर देते हैं। किसी बच्चे की इच्छा, परिवार के लिए पिता की चिंता, एक छोटी सी चिड़िया की चहचहाहट और जरूरत से ज्यादा चीजें जमा करने की मनुष्य की आदत। ये आम से दिखने वाले प्रसंग कभी-कभी जीवन के सबसे बड़े प्रश्नों को सामने रख देते हैं। ईरानी फिल्मकार माजीद मजीदी की 2008 में आई ‘द सांग आफ स्पैरो’ ऐसी ही फिल्म है।

मजीदी बड़े सामाजिक और दार्शनिक सवालों को साधारण लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में तलाशते हैं।

‘द सांग आफ स्पैरो’ में भी वे एक गरीब परिवार की कहानी के माध्यम से आधुनिक जीवन की विडंबनाओं को उजागर करते हैं। लगभग 96 मिनट की यह फिल्म अपनी सादगी, दृश्यात्मक कविता और सहज हास्य के जरिए दर्शक को एक ऐसे संसार में ले जाती है, जहां जीवन की सबसे बड़ी लड़ाइयां साधारण जरूरतों के लिए ही लड़ी गई हैं।

फिल्म का नायक करीम, तेहरान के बाहर एक शुतुरमुर्ग फार्म में काम करता है। पत्नी नरगिस, बच्चे और परिवार की जरूरतें पूरी करने की सीमित कोशिशों के बीच वह एक साधारण जिंदगी जी रहा है, जिसमें संतोष और आत्मसम्मान के लिए जगह है। एक दिन फार्म से एक शुतुरमुर्ग भाग जाता है और करीम की नौकरी चली जाती है। अब उसके जीवन का संतुलन बिगड़ने लगता है।

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उसकी बड़ी बेटी की सुनने की मशीन खराब हो गई है। बेटे हुसैन और उसके दोस्तों की अपनी छोटी-छोटी आकांक्षाएं हैं। यहां मजीदी एक ऐसी परिस्थिति रचते हैं जिसमें पिता का प्रेम उसकी विवशता से टकराता है। वह परिवार को खुश रखना चाहता है, लेकिन उसके पास संसाधन नहीं हैं। इस घर में सुनने की मशीन की मरम्मत, रोजी-रोटी और बच्चों की छोटी इच्छाओं के रूप में गरीबी मौजूद दिखती है।

नौकरी छूटने के बाद करीम काम की तलाश में तेहरान जाता है। यहीं से गांव और शहर के बीच का अंतर भी दिखना शुरू होता है। यहां जीवन की गति और मूल्यों का अंतर भी है। तेहरान में करीम पहले से अधिक कमाने लगता है। रास्ते में पड़ी पुरानी खिड़कियां, दरवाजे और दूसरे बेकार समझे जाने वाले सामान भी उसे उपयोगी दिखाई देने लगते हैं। वह उन्हें घर ले आता है। जो व्यक्ति पहले जरूरत के हिसाब से जीवन जीता था, वह धीरे-धीरे चीजें इकट्ठा करने में सुख खोजने लगता है।

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यहां सवाल उठता है कि मनुष्य वस्तुओं का इस्तेमाल करता है, या एक समय के बाद वस्तुएं ही उसका इस्तेमाल करने लगती हैं? अधिक कमाने की इच्छा धीरे-धीरे अधिक पाने की इच्छा में बदलने लगती है। इस फिल्म से मजीदी हमें मनुष्यता के ज्यादा करीब ले जाते हैं। फिल्म में शुतुरमुर्ग के साथ गौरेया की चहचहाहट अलग छटा रचती है। गौरैया छोटी सी पक्षी है लेकिन उसकी गूंजती आवाज अपनी मौजूदगी दर्ज करती है।