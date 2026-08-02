इस बार बात करते हैं उस किरदार की जो धरती के पार का है। एक छोटा-सा ग्रह है बी-612, जहां रहता है लिटल प्रिंस। उसका संसार बहुत ही छोटा है। तीन ज्वालामुखियों के बीच एक गुलाब के फूल के साथ वह अकेला रहता है। वह अपने गुलाब को लेकर बहुत संवेदनशील है। लेकिन उसे एहसास होता है कि गुलाब उसकी संवेदनाओं को समझ नहीं पाता है। गुलाब की संवेदनाओं से उलझने के बाद वह अपनी समझ की गुत्थी को सुलझाने के लिए यात्रा पर निकल पड़ता है। लिटल प्रिंस की यह यात्रा जीवन की यात्रा है।

‘द लिटल प्रिंस’ विश्व साहित्य के मंच का ऐसा बाल-पात्र है, जिसे बच्चे एक परी-कथा की तरह पढ़ते हैं। वहीं वयस्क पाठकों को इस किताब में जीवन-दर्शन दिखता है। फ्रांसीसी लेखक अंतवान द सेंट-एक्जूपेरी की यह पुस्तक 1943 में प्रकाशित हुई थी और आज 300 से अधिक भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। इसे दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक माना जाता है।

लिटल प्रिंस अपनी यात्राओं के जरिए इस दुनिया के विरोधाभासों को सामने लाता है। वह अलग-अलग ग्रहों के लोगों से मिलता है। इस मुलाकात के दौरान उसे आभास होता है कि ज्यादातर जगहों के लोग अपने अहंकार और मूर्खताओं की सीमाओं में कैद हैं।

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उसकी मुलाकात ऐसे राजा से होती है जो बिना प्रजा का राज्य चाहता है। उसकी इच्छा है कि वह बिना प्रजा के ही प्रशासन कर ले। लिटल प्रिंस को वैसे लोग मिलते हैं जो अपनी प्रशंसा के अलावा और कुछ नहीं सुनना चाहते हैं। उसकी मुलाकात ऐसे शराबी से होती है जो अपनी शर्म को भुलाने के लिए शराब पीता है। एक ऐसा व्यापारी है जो आसमान के तारों का मालिक बनना चाहता है। उसकी मुलाकात ऐसे भूगोलशास्त्री से भी होती है, जो दुनिया का सारा ज्ञान लिखता है, लेकिन उसे देखने नहीं जाता है।

इन मुलाकातों में सबसे अहम है लोमड़ी से संवाद। लोमड़ी प्रतीक है जीवन-दर्शन का। लोमड़ी से लिटल प्रिंस को सीख मिलती है कि किसी को अपना बनाने में समय लगता है, और जब कोई अपना बन जाता है, तो उसकी जिम्मेदारी भी हमारी होती है।

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लिटल प्रिंस को एहसास होता है कि जो सबसे आवश्यक है, वह आंखों से दिखाई नहीं देता। उसे केवल हृदय से देखा जा सकता है। अब लिटल प्रिंस अपने गुलाब का महत्त्व भी समझता है। गुलाब प्रेम, जिम्मेदारी और रिश्तों का प्रतीक है। लिटल प्रिंस के लिए अपना गुलाब सबसे अनमोल हो जाता है, क्योंकि गुलाब की देखभाल उसने की है। कहानी के अंत में लिटल प्रिंस अपने ग्रह लौटने का फैसला करता है।

इस किताब को पढ़ते वक्त एक वयस्क पाठक के दिमाग में यही कौंधता है कि बड़े होते-होते उसके अंदर कितना लिटल प्रिंस बचा है? बच्चों के लिए यह जादुई यथार्थ जैसा है। एक बाल किरदार के साथ बच्चे प्रेम, जिज्ञासा और करुणा को जीवन की सच्चाई की तरह देखना सीखते हैं।