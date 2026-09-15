कभी इलाहाबाद में रात का मतलब सचमुच रात होता था। सूरज ढलने के बाद शहर की रफ्तार धीमी पड़ने लगती थी। घरों में दीये और लालटेन जलते थे, बाजारों की अपनी समय-सीमा थी और अंधेरा बढ़ने के साथ शहर धीरे-धीरे अपने भीतर सिमटने लगता था। रात में जरूरी काम तो होते थे, लेकिन शहर का जीवन दिन की रोशनी पर काफी निर्भर था।

फिर एक दिन शहर ने बिजली की वह रोशनी देखी, जो आगे चलकर उसकी रात का ढंग बदलने वाली थी। शुरुआत रेलवे स्टेशन जैसे खास स्थानों से हुई और बाद में धीरे-धीरे बिजली शहर की व्यवस्था का हिस्सा बनी। इसके साथ केवल गलियां, दुकानें और घर रोशन नहीं हुए, बल्कि लोगों के काम करने, पढ़ने और रात में बाहर निकलने का समय भी बदलने लगा। आज जब बिजली को जीवन की सामान्य जरूरत मान लिया गया है, तब उस दौर की कल्पना करना मुश्किल है जब एक बल्ब का जलना भी आधुनिक शहर की निशानी माना जाता था।

प्रयागराज में बिजली आने की कहानी को किसी एक तारीख से बांधना भी ठीक नहीं होगा। रेलवे स्टेशन पर बिजली की रोशनी का प्रयोग शहर में नियमित बिजली आपूर्ति से काफी पहले शुरू हो चुका था। बाद में बिजली उत्पादन और वितरण की बाकायदा व्यवस्था बनी और धीरे-धीरे उसका दायरा बढ़ता गया। यानी शहर एक दिन में रोशन नहीं हुआ था। उसकी रात कई वर्षों में बदली।

रेलवे स्टेशन से शुरू हुई रोशनी की कहानी

इलाहाबाद रेलवे के लिए उन्नीसवीं सदी के आखिरी वर्षों में ही एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका था। यहां से गुजरने वाली ट्रेनों और यात्रियों की संख्या बढ़ रही थी। रात में आने-जाने वाली ट्रेनों के कारण स्टेशन पर पर्याप्त रोशनी की जरूरत भी थी।

ईस्ट इंडियन रेलवे से जुड़े दस्तावेजों में 1879 में इलाहाबाद और हावड़ा स्टेशनों पर बिजली की रोशनी के संबंध में पत्राचार का उल्लेख मिलता है। शोधकर्ताओं ने रेलवे के अभिलेखों के आधार पर इलाहाबाद को उन शुरुआती स्टेशनों में शामिल किया है, जहां बिजली की रोशनी के प्रयोग हुए। बाद के वर्षों में स्टेशन पर बिजली की रोशनी का इस्तेमाल बढ़ता गया।

इसका मतलब यह नहीं था कि 1879 में पूरा इलाहाबाद बिजली से जगमगा उठा था। रेलवे स्टेशन एक अलग व्यवस्था थी और पूरे शहर में बिजली पहुंचाना उससे कहीं बड़ा काम। लेकिन शहर के लोगों ने बिजली की रोशनी को पहली बार बड़े सार्वजनिक स्थल पर जरूर देखा होगा। रात में रोशनी से भरा स्टेशन उस समय की तकनीकी दुनिया की एक नई तस्वीर रहा होगा।

पूरे शहर तक बिजली पहुंचने में लगे कई साल

बीसवीं सदी की शुरुआत में बिजली अभी सामान्य शहरी सुविधा नहीं बनी थी। संयुक्त प्रांतों के शहरी विकास से जुड़े ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार 1909 में पूरे संयुक्त प्रांत में केवल कानपुर ऐसा शहर था जिसे बिजली से रोशन किया गया था। इसके बाद इलाहाबाद और लखनऊ में बिजली आपूर्ति की व्यवस्था विकसित करने की दिशा में काम आगे बढ़ा।

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इलाहाबाद उस समय पहले से तेजी से बदल रहा शहर था। विश्वविद्यालय की स्थापना हो चुकी थी। अदालत, प्रशासन, रेलवे, प्रेस और व्यापार ने शहर को अलग पहचान दी थी। पानी, सड़कों, सफाई और दूसरी नगर सुविधाओं के साथ बिजली भी आधुनिक शहर की जरूरत बन रही थी।

लेकिन बिजली के लिए केवल मशीन और तार काफी नहीं थे। उसे पैदा करने, शहर तक पहुंचाने और उपभोक्ताओं को आपूर्ति देने के लिए एक संगठित व्यवस्था चाहिए थी। इलाहाबाद में यह व्यवस्था 1914-15 के आसपास स्पष्ट रूप लेने लगी।

1914 में लाइसेंस, 1915 में बिजली कंपनी

उपलब्ध न्यायिक दस्तावेजों के अनुसार United Provinces Electric Supply Company को इलाहाबाद और लखनऊ में बिजली के उत्पादन और वितरण के लिए 1914 में लाइसेंस दिए गए थे। इन लाइसेंसों की अवधि 50 वर्ष बताई गई थी।

बिजली क्षेत्र के इतिहास पर हुए शोध के मुताबिक United Provinces Electric Supply Company Ltd. 1915 में बनी थी और उसका काम इलाहाबाद तथा लखनऊ में बिजली की आपूर्ति करना था। यह कंपनी Martin & Co. के बिजली कारोबार से जुड़ी हुई थी। उस समय भारत के कई शहरों में बिजली की व्यवस्था निजी कंपनियों के माध्यम से विकसित की जा रही थी।

इस तरह इलाहाबाद में बिजली की कहानी का एक महत्वपूर्ण पड़ाव सामने आता है। रेलवे स्टेशन पर बिजली की रोशनी का प्रयोग पहले हो चुका था, लेकिन 1914-15 के बाद बिजली को शहर की नियमित आपूर्ति व्यवस्था के रूप में विकसित करने का आधार तैयार हुआ।

बिजली ने शहर की घड़ी बदलनी शुरू की

बिजली के आने का सबसे बड़ा असर शायद यह था कि रात की सीमा धीरे-धीरे पीछे खिसकने लगी। पहले अंधेरा बढ़ने के साथ बाहर का काम कम होना स्वाभाविक था। अब रोशनी उपलब्ध थी तो बाजार, दफ्तर, संस्थान और घर अपने काम को कुछ देर और जारी रख सकते थे।

यह बदलाव एक साथ पूरे शहर में नहीं हुआ होगा। बिजली की पहुंच धीरे-धीरे बढ़ी और शुरुआती दौर में इसकी सुविधा उन्हीं जगहों तक पहले पहुंची होगी जहां उसका खर्च उठाना और उसका इस्तेमाल करना संभव था। लेकिन एक बार जब बिजली शहर की व्यवस्था का हिस्सा बनने लगी तो लोगों की दिनचर्या भी बदलने लगी।

आज रात में पढ़ना, काम करना या बाजार जाना इतना सामान्य है कि उसके पीछे बिजली की भूमिका दिखाई नहीं देती। उस समय के लिए यह बड़ा बदलाव था। रात अब केवल दिन के बाद आने वाला अंधेरा नहीं रह गई थी। वह धीरे-धीरे शहर के कामकाज का एक और समय बन रही थी।

पढ़ाई और प्रेस के लिए भी बदली रात

इलाहाबाद की पहचान शिक्षा और बौद्धिक गतिविधियों वाले शहर की रही है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में स्थापित हो चुका था। शहर में विद्यार्थी, शिक्षक, वकील, लेखक, पत्रकार और प्रकाशन से जुड़े लोग बड़ी संख्या में थे।

ऐसे शहर में कृत्रिम रोशनी का महत्व सामान्य घरेलू सुविधा से ज्यादा था। बिजली मिलने के बाद विद्यार्थियों के लिए शाम के बाद पढ़ना आसान हुआ होगा। संस्थानों और दफ्तरों के काम के घंटे भी पहले की तुलना में बढ़ाने की संभावना बनी। प्रेस के लिए भी रात में पर्याप्त रोशनी उपलब्ध होना काम की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला बदलाव था।

हालांकि यह कहना सही नहीं होगा कि बिजली आते ही इलाहाबाद की पूरी पढ़ाई और प्रेस रात-दिन चलने लगे। उस समय बिजली की पहुंच सीमित थी और उसका विस्तार धीरे-धीरे हुआ। लेकिन शहर में काम और पढ़ाई को केवल प्राकृतिक रोशनी से जोड़कर देखने की जरूरत कम होने लगी थी।

प्रयागराज की प्रेस परंपरा को देखते हुए यह बदलाव खास महत्व रखता है। जिस शहर में अखबार, किताबें और विचार लगातार छप रहे थे, वहां काम के लिए उपलब्ध समय बढ़ना भी महत्वपूर्ण था।

बाजारों की रात भी बदलने लगी

बिजली का असर बाजारों में ज्यादा साफ दिखाई दिया होगा। दुकान के भीतर रोशनी होने का मतलब था कि दुकानदार को सूरज ढलने के साथ अपना काम समेटने की मजबूरी कम हुई। ग्राहक भी शाम के बाद खरीदारी कर सकते थे।

यह बदलाव केवल व्यापार का नहीं था। बाजार किसी भी शहर के सामाजिक जीवन का हिस्सा होते हैं। वहां लोगों की आवाजाही होती है, लोग मिलते हैं, बातचीत करते हैं और शहर की गतिविधियां दिखाई देती हैं।

रोशनी बढ़ने के साथ बाजार की रात भी धीरे-धीरे लंबी हुई। शहर का वह हिस्सा जो शाम के बाद शांत पड़ने लगता था, उसमें कुछ और समय तक हलचल बनी रहने लगी। बिजली ने इस तरह शहर के समय को केवल घड़ी की सुइयों से नहीं, बाजारों की गतिविधियों से भी बदला।

रात में संगीत, सभा और मनोरंजन

प्रयागराज की सांस्कृतिक पहचान में संगीत और सार्वजनिक आयोजनों की भी महत्वपूर्ण जगह रही है। संगीत सभाएं, नाटक, सामाजिक कार्यक्रम और बाद में सिनेमा शहर की शाम और रात को नया अर्थ देने लगे।

इन गतिविधियों के लिए रोशनी जरूरी थी। बिजली आने से शाम के बाद सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करना आसान हुआ। जहां पहले अंधेरा किसी आयोजन की सीमा बन सकता था, वहां अब कृत्रिम रोशनी ने समय की वह सीमा कुछ आगे कर दी।

बाद में सिनेमा ने इस बदलाव को और मजबूत किया। प्रयागराज के पुराने सिनेमाघरों पर हुए शोध में उन्हें केवल फिल्म देखने की जगह नहीं, बल्कि बाजार और विश्वविद्यालय के बीच बने सामाजिक-सांस्कृतिक स्थलों के रूप में भी देखा गया है। इस लिहाज से बिजली को केवल तकनीकी बदलाव मानना कम होगा। उसने शहर में रात के सामाजिक जीवन के लिए जगह भी बनाई।

लेकिन बिजली पूरे शहर में एक साथ नहीं पहुंची

बिजली की कहानी को केवल आधुनिकता और रोशनी की सफलता की कहानी बना देना सही नहीं होगा। शुरुआती दौर में बिजली एक महंगी और सीमित सुविधा थी। उसका विस्तार भी व्यावसायिक जरूरतों और भुगतान की क्षमता से जुड़ा था।

इसलिए यह मानना ठीक नहीं होगा कि 1915 के आसपास पूरा इलाहाबाद एक साथ रोशन हो गया था। बिजली की व्यवस्था बनने के बाद भी शहर के अलग-अलग हिस्सों तक इसकी पहुंच धीरे-धीरे बनी होगी।

कहीं नया बल्ब जल रहा था तो कहीं पुरानी लालटेन अभी भी काम आ रही थी। कुछ संस्थानों और संपन्न घरों में बिजली पहले पहुंची होगी, जबकि आम घरों को इसके लिए और इंतजार करना पड़ा होगा।

यही कारण है कि प्रयागराज के विद्युतीकरण को एक तारीख की घटना के बजाय एक लंबी प्रक्रिया के रूप में देखना ज्यादा सही है।

रोशनी के पीछे काम करने वाले लोग

बिजली का इतिहास अक्सर बिजलीघर, कंपनी और तारों तक सीमित रह जाता है। लेकिन शहर में रोशनी बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में कर्मचारियों की जरूरत होती थी।

बिजलीघर में मशीनें चलाने वाले कर्मचारी, तार और लाइनें संभालने वाले लोग, तकनीकी कर्मचारी और खराबी आने पर उसे ठीक करने वाले लोग इस पूरी व्यवस्था का हिस्सा थे। बाद के वर्षों में इलाहाबाद के बिजली कर्मचारियों के संगठन और उनकी श्रमिक गतिविधियों का भी उल्लेख मिलता है।

यानी बिजली ने सिर्फ उपभोक्ताओं की जिंदगी नहीं बदली। उसने एक नए तरह के तकनीकी काम और श्रमिक जीवन को भी शहर में जगह दी। जिस रोशनी को शहर सुविधा के रूप में देखता था, उसके पीछे लोगों का श्रम भी था।

1964 में बदली बिजली व्यवस्था

इलाहाबाद की बिजली व्यवस्था में अगला बड़ा बदलाव 1964 में आया। 1914 में दिए गए बिजली लाइसेंस की अवधि 50 वर्ष थी। इसके पूरा होने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली के इस उपक्रम को अपने अधिकार में लेने की प्रक्रिया शुरू की।

16-17 सितंबर 1964 से United Provinces Electric Supply Company का इलाहाबाद वाला बिजली उपक्रम उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के अधीन आ गया। इससे शहर की बिजली व्यवस्था निजी कंपनी से सरकारी व्यवस्था का हिस्सा बन गई।

यह बदलाव केवल कंपनी बदलने का मामला नहीं था। आजादी के बाद बिजली को सार्वजनिक उपयोगिता के रूप में विकसित करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम था।

इस समय तक बिजली इलाहाबाद के जीवन में अपनी जगह बना चुकी थी। वह अब कोई नई चीज नहीं रह गई थी, बल्कि शहर के सामान्य कामकाज का हिस्सा बन चुकी थी।

जिस रात ने शहर का समय बदल दिया

आज प्रयागराज की रात को देखें तो शहर सूरज डूबने के साथ बंद नहीं होता। बाजार देर तक चलते हैं। अस्पताल, स्टेशन और दूसरी जरूरी सेवाएं रात में काम करती हैं। विद्यार्थी पढ़ते हैं। लोग दफ्तर और दूसरे काम करते हैं। मनोरंजन के साधन देर तक खुले रहते हैं। यह सब इतना सामान्य है कि बिजली के आने का महत्व याद ही नहीं रहता।

लेकिन कभी शहर की रात का अपना एक अनुशासन था। अंधेरा बढ़ता था तो गतिविधियां कम होती जाती थीं। फिर रेलवे स्टेशन पर बिजली की रोशनी दिखाई दी। उसके बाद शहर में बिजली उत्पादन और वितरण की व्यवस्था बनी। धीरे-धीरे तार बढ़े, बल्ब बढ़े और शहर का जीवन भी बदलता गया।

प्रयागराज की बिजली की कहानी इसलिए सिर्फ इस सवाल का जवाब नहीं है कि शहर में बिजली कब आई। असली सवाल यह है कि बिजली आने के बाद शहर ने अपनी रात के साथ क्या किया।

उसने रात को थोड़ा और लंबा किया। उसमें पढ़ाई के लिए जगह बनाई, बाजारों के लिए समय बढ़ाया, मनोरंजन के लिए नए अवसर पैदा किए और धीरे-धीरे रात को शहर की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना दिया।

कभी रात दिन का अंत हुआ करती थी। बिजली आने के बाद रात शहर के जीवन का विस्तार बनने लगी। प्रयागराज में बिजली की वह शुरुआती रोशनी शायद बहुत छोटी-सी घटना रही होगी। लेकिन उसके बाद शहर की रात फिर पहले जैसी नहीं रही।

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उन्नीसवीं सदी के मध्य में प्रयागराज तेजी से बदल रहे उत्तर भारत के उन शहरों में था, जहां नए रास्ते बन रहे थे और उनके साथ नई आवाजाही भी। 1859 में यहां से कानपुर के लिए रेल चली तो शहर का रिश्ता सिर्फ यात्रियों और माल के आवागमन से नहीं बदला। रेल के साथ अखबार, किताबें और नए विचार भी आने-जाने लगे। कुछ दशकों बाद रेलवे स्टेशन पर किताबों की दुकान खुली और इसी शहर से रेल यात्रियों के लिए किताबें छपने लगीं। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक