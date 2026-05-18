‘द डिक्टेटरशिप: वर्ल्ड्स मोस्ट नोटोरियस रूलर्स’ केवल तानाशाहों के इतिहास की सूची नहीं है, बल्कि यह बताती है कि जब किसी व्यक्ति के हाथ में पूरी सत्ता आ जाती है तो वह कैसे देशों को बदल देती है, लोगों की सोच को नियंत्रित करती है और इंसानियत को धीरे-धीरे खत्म करने लगती है। लेखिका प्रिया नारायणन ने इस किताब को सिर्फ अपराधों की कहानी बनाकर नहीं छोड़ा, बल्कि यह समझाने की कोशिश की है कि आखिर समाज बार-बार ऐसे नेताओं को क्यों स्वीकार कर लेते हैं, जबकि इतिहास उनके खतरनाक परिणामों को पहले ही दिखा चुका है।

किताब की सबसे खास बात इसकी प्रस्तुति है। यह सूखी ऐतिहासिक जानकारी की तरह नहीं लगती, बल्कि हर तानाशाह को एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन की तरह समझाया गया है। एडोल्फ हिटलर, जोसेफ स्टालिन, बेनिटो मुसोलेनी, माओ जेदोंग, पोल पॉट, सद्दाम हुसैन और किम जोंग-उन जैसे नेताओं को केवल राजनीतिक घटनाओं के आधार पर नहीं, बल्कि डर, प्रचार, राष्ट्रवाद और व्यक्तिपूजा के जरिये समझाया गया है। इसी वजह से किताब किसी अकादमिक पाठ्यपुस्तक की बजाय खोजी पत्रकारिता जैसी लगती है।

लेखिका बार-बार यह दिखाती हैं कि तानाशाह अचानक पैदा नहीं होते। वे आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता, राष्ट्रीय अपमान और जनता की निराशा के माहौल में धीरे-धीरे उभरते हैं। उदाहरण के तौर पर, हिटलर के जर्मनी को केवल फासीवाद से प्रभावित देश नहीं बताया गया, बल्कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद टूट चुके समाज के रूप में दिखाया गया है। लेखिका समझाती हैं कि हिटलर ने विचारधारा से ज्यादा भावनाओं का इस्तेमाल किया और प्रचार को इतना ताकतवर बना दिया कि लोगों ने तर्क करना छोड़ दिया।

जोसेफ स्टालिन पर लिखा गया अध्याय किताब के सबसे डरावने और प्रभावशाली हिस्सों में हैं। लेखिका केवल जेलों और हत्याओं की बात नहीं करतीं, बल्कि उस माहौल को दिखाती हैं जहां लोग डर और भक्ति दोनों के बीच जी रहे थे। सोवियत संघ में सच बोलना ही खतरनाक हो गया था। लोग दूसरों पर ही नहीं, अपनी यादों पर भी भरोसा करना छोड़ रहे थे। लेखिका ने उस दौर के डर और घुटन को बहुत जीवंत तरीके से लिखा है।

Mao Zedong पर लिखे गए हिस्से भी बेहद प्रभावशाली हैं। आमतौर पर कई किताबें केवल आंकड़ों में बात करती हैं, लेकिन यहां अकाल और तबाही के पीछे छिपे मानवीय दर्द को दिखाया गया है। लेखिका बताती हैं कि गलत नीतियों और सत्ता से डरने की वजह से लाखों लोग भूख से मर गए, क्योंकि कोई भी सच बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। किताब का एक बड़ा संदेश यही है कि तानाशाही में सच बोलना सबसे खतरनाक काम होता है।

Pol Pot पर अध्याय शायद सबसे भयावह है। इसमें बताया गया है कि कैसे कम्बोडिया के खमेर रूज शासन ने आधुनिक समाज को खत्म करने की कोशिश की। शिक्षक, डॉक्टर, बुद्धिजीवी, यहां तक कि चश्मा पहनने वाले लोग भी दुश्मन माने जाने लगे। इतनी भयानक घटनाओं के बावजूद लेखिका सनसनीखेज भाषा का इस्तेमाल नहीं करतीं। वह तथ्यों को शांत तरीके से सामने रखती हैं, जिससे घटनाओं का असर और ज्यादा गहरा हो जाता है।

किताब का एक और मजबूत पक्ष प्रचार तंत्र की चर्चा है। लेखिका बताती हैं कि तानाशाह केवल हिंसा के भरोसे सत्ता में नहीं टिकते, बल्कि वे कहानियों और प्रचार का सहारा लेते हैं। नाजी जर्मनी में रेडियो, चीन में क्रांतिकारी नारों और उत्तर कोरिया में सरकारी मीडिया के जरिये लोगों की सोच को नियंत्रित किया गया। धीरे-धीरे नेता सामान्य इंसान नहीं, बल्कि पूजनीय प्रतीक बना दिये जाते हैं।

आधुनिक तानाशाही पर लिखे गए हिस्से भी बेहद प्रासंगिक हैं। खासकर उत्तर कोरिया के बारे में लिखा अध्याय बताता है कि तकनीक और निगरानी व्यवस्था ने तानाशाही को कमजोर नहीं, बल्कि और मजबूत बनाया है। किम जोंग-उन के शासन को ऐसे देश के रूप में दिखाया गया है जहां लोगों को दुनिया से अलग रखना ही सत्ता की रणनीति बन चुका है। लेखिका पुराने तानाशाहों और आज के सेंसरशिप, डिजिटल प्रचार और व्यक्तिपूजा के बीच सीधा संबंध जोड़ती हैं।

भाषा की बात करें तो लेखन सरल और सहज है। किताब में कठिन अकादमिक शब्दों का ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया गया, इसलिए आम पाठक भी इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। इतिहास और कहानी कहने का संतुलन बहुत अच्छा है। कई जगह यह किताब किसी अंतरराष्ट्रीय पत्रकार की लंबी रिपोर्ट जैसी लगती है। हालांकि किताब में कुछ कमियां भी हैं। कई देशों और नेताओं को शामिल करने की वजह से कुछ अध्याय छोटे महसूस होते हैं।

उदाहरण के लिए, मुसोलिनी पर चर्चा हिटलर और स्टालिन की तुलना में कम विस्तार से की गई है। इसके अलावा, किताब कई बार इतिहास की अलग-अलग व्याख्याओं पर गहराई से चर्चा करने की बजाय कहानी को तेजी से आगे बढ़ाती है, इसलिए विषय के विशेषज्ञ पाठकों को कुछ जगह अधिक विश्लेषण की कमी महसूस हो सकती है।

एक और कमी यह है कि ‘तानाशाही’ शब्द बहुत व्यापक है। फासीवादी, कम्युनिस्ट, सैन्य और राजशाही आधारित शासन में जो वैचारिक अंतर थे, उन पर उतनी गहराई से चर्चा नहीं की गई। कई बार सभी तानाशाह केवल क्रूरता के आधार पर एक जैसे लगते हैं, जबकि उनकी राजनीतिक संरचनाएं अलग थीं।

फिर भी, ये कमियां किताब के प्रभाव को कम नहीं करतीं। इस किताब की सबसे बड़ी ताकत इसकी चेतावनी है। लेखिका साफ करती हैं कि तानाशाही कोई दुर्लभ ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि इंसानी समाज की बार-बार लौटने वाली कमजोरी है। आर्थिक संकट, डर, राजनीतिक विभाजन और अंध राष्ट्रवाद धीरे-धीरे लोकतंत्र को कमजोर कर सकते हैं।

किताब का भावनात्मक असर इसी बात से आता है कि लेखिका तानाशाहों को केवल ‘राक्षस’ बनाकर पेश नहीं करतीं। वह दिखाती हैं कि आम लोग, सरकारी कर्मचारी, बुद्धिजीवी और यहां तक कि पीड़ित लोग भी धीरे-धीरे दमनकारी व्यवस्था का हिस्सा बन जाते हैं। यही बात किताब को ज्यादा वास्तविक और असरदार बनाती है।

लेखिका खास तौर पर ‘चुप्पी’ पर जोर देती हैं। वह बताती हैं कि डर धीरे-धीरे लोगों को इतना शांत कर देता है कि पहले बुद्धिजीवी चुप होते हैं, फिर स्वतंत्र पत्रकारिता खत्म होती है, फिर राजनीतिक विरोध दबा दिया जाता है और अंत में निजी विचार भी खतरनाक बन जाते हैं। आज के समय में बढ़ती गलत सूचनाओं, राजनीतिक ध्रुवीकरण और संस्थाओं पर हमलों को देखते हुए यह चेतावनी काफी प्रासंगिक लगती है।

किताब का शोध भी मजबूत है। लेखिका ने ऐतिहासिक दस्तावेजों, गवाहियों, जीवनी और राजनीतिक अध्ययनों का इस्तेमाल किया है। बड़ी ऐतिहासिक घटनाओं को समझाते समय भी वह आम लोगों के दर्द और अनुभवों को नहीं भूलतीं। यही वजह है कि किताब केवल इतिहास नहीं, बल्कि मानवीय त्रासदी का अनुभव भी बन जाती है।

अंत में किताब एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल छोड़ती है, क्या तानाशाह केवल असाधारण व्यक्ति होते हैं या फिर समाज खुद डर और व्यवस्था के नाम पर जवाबदेही छोड़ देता है? लेखिका इसका सीधा जवाब नहीं देतीं और यही बात किताब को ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है।

कुल मिलाकर, The Dictatorship: World’s Most Notorious Rulers केवल तानाशाहों की कहानी नहीं है। यह सत्ता, डर, प्रचार, चुप्पी और इंसानी समाज की कमजोरियों की कहानी है। प्रिया नारायणन ने राजनीतिक इतिहास को बेहद मानवीय और आज के समय से जुड़ा हुआ बना दिया है। यह किताब पाठकों को जानकारी देने के साथ-साथ बेचैन भी करती है और सोचने पर मजबूर करती है।

आज जब दुनिया के कई देशों में लोकतांत्रिक संस्थाएं चरमपंथ, गलत सूचनाओं और ताकतवर नेताओं की राजनीति के दबाव में हैं तब यह किताब केवल इतिहास नहीं लगती, बल्कि वर्तमान के लिए एक चेतावनी जैसी महसूस होती है। यह एक प्रभावशाली, असहज करने वाली और बेहद प्रासंगिक किताब है, जिसे इतिहास और राजनीतिक आजादी में रुचि रखने वाले हर पाठक को पढ़ना चाहिए।

लेखिका: प्रिया नारायणन

प्रिया नारायणन किताब: The Dictatorship: World’s Most Notorious Rulers

The Dictatorship: World’s Most Notorious Rulers प्रकाशक: रूपा पब्लिकेशंस, गुलमोहर हाउस, यूसुफ सराय कम्युनिटी सेंटर, नई दिल्ली – 110049

रूपा पब्लिकेशंस, गुलमोहर हाउस, यूसुफ सराय कम्युनिटी सेंटर, नई दिल्ली – 110049 पृष्ठ: 280

280 मूल्य: 395 रुपये

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