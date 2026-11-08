‘कहानियां बच्चों को सुलाने के लिए नहीं बड़ों को जगाने के लिए होती हैं।’ 14 साल की लेखिका सन से यह बात एक आदिवासी कबीले की लड़की कहती है। सन ने अपने दादाजी की सुनाई कहानी के आधार पर ‘हदारा’ नाम के एक ऐसे बच्चे पर उपन्यास लिखा जो दो साल की उम्र में रेगिस्तान की आंधी में अपनी मां से बिछड़ जाता है।

रेगिस्तान में हदारा की मां अपने काफिले से थोड़ी दूर रह जाती है और उसे ऊंट के पास ही खड़े रहने की हिदायत देकर चली जाती है। तभी रेगिस्तानी आंधी आती है और दो साल का बच्चा एक शुतुरमुर्ग के पंख के बीच छुप जाता है। आंधी खत्म होने के बाद हदारा की मां रोते-बिलखते उसे खोजती है। उसके कबीले के लोग उसे समझा-बुझा कर वापस ले जाते हैं कि आंधी में हदारा नहीं बचा होगा।

विस्तृत रेगिस्तान में अब हदारा के सामने एक शुतुरमुर्ग और उसका परिवार है। निर्देशक जाइल्स डी मैस्ट्रे ने अपनी फिल्म ‘द डेजर्ट चाइल्ड’ में शुतुरमुर्ग और एक नन्हे इंसानी बच्चे के बीच उभरती संवेदना को बखूबी दिखाया है। हदारा को भूख लगती है और वह शुतुरमुर्ग की देखादेखी रेगिस्तानी बिच्छू को खाने की कोशिश करता है। तभी शुतुरमुर्ग उसे रोकता है।

शुतुरमुर्ग पहले अपने पंजों से बिच्छू को मारता है तब वह हदारा को उसे खाने का इशारा करता है। शुतुरमुर्ग अब चाह कर भी उस नन्हे से बच्चे से छुटकारा नहीं ले पाता है और अपने तरीके से उसके पालन-पोषण में जुट जाता है। रेगिस्तान की झाड़ियों की पत्तियां और कीड़े खाकर बड़ा होता हदारा खुद को शुतुरमुर्ग का बच्चा समझता है। वह शुतुरमुर्ग की तरह ही आवाज निकालता है। हां, उसकी स्मृति में एक शब्द ‘मां’ रह जाता है। यही शब्द है जो वह रेगिस्तान में अकेला रह जाने के बाद पुकार रहा था।

सन के उपन्यास की कहानी के अनुसार रेगिस्तान में अचानक एक रचनाकार आता है और उसकी नजर हदारा पर पड़ती है। उसे लगता है कि इस इंसानी शुतुरमुर्ग की कहानी दुनिया में पहुंचाने का बड़ा फायदा होगा। इसके लिए वह एक बड़ी कंपनी के मालिक को भी रेगिस्तान बुला लेता है। धीरे-धीरे पत्रकार को अहसास होता है कि हदारा को उसकी दुनिया में अकेला छोड़ दिया जाना चाहिए। दुनिया के सामने आते ही वह मनोरंजन के कारोबार का एक हिस्सा बन जाएगा। एक मासूम जिंदगी बर्बर मुनाफे में बदल जाएगी।

सन का उपन्यास पढ़ लेने के बाद रेगिस्तानी कबीले की एक लड़की उसे बुलाती है और कहती है कि हदारा कोई कहानी नहीं है। हदारा उसके दादाजी थे। सन को पता चलता है कि असल में उसके दादाजी वही इंसान थे जिन्होंने हदारा की कहानी को रेगिस्तान तक ही रहने देने का फैसला किया था। उन्हीं की कोशिशों से हदारा अपने इंसानी परिवार तक पहुंचा और आज उसके कई पोते-पोतियां हैं। हदारा की पोती चाहती है कि अब उसके दादा की पूरी कहानी दुनिया के सामने आए। एक ऐसी कहानी जो बच्चों को सुलाए नहीं, बल्कि बड़ों को जगाए।