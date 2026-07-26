स्पेन के विश्व कप फुटबाल की ट्राफी जीत लेने के बाद भी फुटबाल पर बात करना पसंद है तो हिमाचल प्रदेश की वादियों में चलते हैं। यहां एक तिब्बती बौद्ध मठ है, जिसकी कहानी कही गई है 1998 के विश्व कप फुटबाल के संदर्भ में। 1999 में प्रदर्शित हुई ‘द कप’ एक हास्य प्रधान फिल्म है, जिसे भूटान में जन्मे तिब्बती बौद्ध लामा ख्यांतसे नोरबू ने निर्देशित किया था। यह भूटान में बनी पहली फिल्म है।

‘द कप’ को तिब्बती भाषा में फारपा कहा जाता है। 1998 के फीफा वर्ल्ड कप के दौरान मठ में रहने वाले दो छोटे युवा भिक्षु ओर्गेन और उसका दोस्त लोदो फ्रांस के सितारा खिलाड़ी जिनेदिन जिदान पर फिदा हो जाते हैं। दोनों रात में छुपकर पास के गांव की एक दुकान पर मैच देखने जाते हैं।

ओर्गेन पकड़े जाने पर भी भयभीत नहीं होता है और मठ के अनुशासन अधिकारी गेको को इस बात के लिए राजी करने की कोशिश करता है कि मठ में विश्व कप का फाइनल मैच देखने के लिए टेलीविजन और सेटेलाइट डिश किराए पर लिए जाएं। फाइनल मैच फ्रांस और ब्राजील के बीच होने वाला है।

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पूरी फिल्म फुटबाल को लेकर बच्चों के जुनून पर आधारित है। मुख्यधारा की दुनिया से कटे होने के बावजूद बच्चे पैसे जुटा कर टीवी किराए पर लाते हैं। ओर्गेन से सवाल किया जाता है, ‘फ्रांस इतना खास क्यों है?’ ओर्गेन कहता है, ‘जिदान की वजह से! फ्रांस में जिदान का होना वैसा ही जैसे हमारे पास बुद्ध का होना।’

इस सिनेमा के संवाद भी मजेदार हैं। मठ के प्रमुख धर्मगुरु जब गेको से विश्व कप के विषय में पूछते हैं तो वह कहता है-यह एक ऐसी प्रतियोगिता है जहां दो सभ्य देश एक गेंद पर कब्जा करने के लिए आपस में लड़ते हैं। धर्मगुरु को आश्चर्य होता है और वे आगे पूछते हैं-और जो जीतता है उसे क्या मिलता है।

गेको कहता है, ‘एक कप’। फ्रांस और ब्राजील के बीच के मैच के संदर्भ में धर्मगुरु कहते हैं-अगर समस्याओं को दो देश एक गेंद के पीछे भाग कर हल कर सकते हैं, तो इसमें बुराई क्या है?

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फिल्म में शरणार्थी तिब्बती बच्चों के सपनों और उनकी मासूमियत को बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। खास कर तिब्बती बच्चों की सांस्कृतिक पहचान के मुद्दे को भावनात्मक तरीके से संबोधित किया गया है। चीन द्वारा बंधक बनाई गई मातृभूमि में लौटने की कसक को भी दिखाया गया है।

फिल्म के किरदारों की सबसे खास बात यह है कि ये सभी असल जिंदगी के बौद्ध भिक्षु हैं जिनका इसके पहले किसी भी तरह की अदाकारी से कोई वास्ता नहीं पड़ा था। फिल्म के निर्माता खुद भी इस बात पर आश्चर्यचकित थे कि ज्यादातर संवाद सेट पर ही याद किए गए थे।

ज्यादातर दृश्यों की शूटिंग भी महज तीन टेक में पूरी हो गई थी। इसके पीछे की वजह भी भिक्षुओं के अनुशासन और ध्यान को माना जाता है। खेल एक ऐसा धर्म है, जहां ध्यान की सबसे ज्यादा जरूरत होती है।