नत्थू…एक ऐसा नाम जिसकी इतिहास में कोई अलग से पहचान नहीं है। नत्थू वह सर्वनाम है जो इतिहास के हर काल में सत्ता का मोहरा बन जाता है। भीष्म साहनी ने जब ‘तमस’ के नत्थू को रचा था तब देश नया आजाद हुआ था। अब आजादी के सात दशक बाद भी हम सबके सामने ऐसे कई नत्थू खड़े हो जाते हैं, जिनके जीवन का मकसद सिर्फ रोटी कमाना होता है।

भीष्म साहनी के ‘तमस’ का किरदार नत्थू एक गरीब दलित मजदूर है जो अपना पेट भरने के लिए किसी भी तरह का काम करने को तैयार हो जाता है। उसके जीवन का न तो कोई राजनीतिक उद्देश्य है और न वह किसी से घृणा करता है।

नत्थू की एकमात्र चिंता उसका और उसके परिवार का शरीर है, जिन्हें रोज दो वक्त की भूख लगती है। एक राजनीतिक दल का कारिंदा नत्थू को पैसे देकर सूअर मारने के लिए कहता है।

नत्थू को बताया गया कि यह काम किसी के भले के लिए है। लेकिन नत्थू के द्वारा मारे गए सूअर को एक मस्जिद के बाहर फेक दिया जाता है। देखते ही देखते इलाके में इस बात को लेकर सांप्रदायिक तनाव फैलता है और दंगे शुरू हो जाते हैं। जब नत्थू को पता चलता है कि इलाके में खून-खराबे की वजह वह है तो आत्मग्लानि से भर जाता है।

जब हिंदी साहित्य में आम आदमी बना सबसे बड़ा नायक

भीष्म साहनी नत्थू के जरिए बताते हैं कि इतिहास की कई घटनाओं का निर्णायक मोड़ उस आम आदमी को बना दिया जाता है, जिसके पास कभी खुद को खास समझने की भी कोई वजह नहीं होती है।

नत्थू का अपराध उसकी गरीबी थी। अपनी गरीबी के कारण वह ऐसा काम करने के लिए तैयार हो गया जिसका परिणाम उसे भी नहीं पता था। भीष्म साहनी ने ‘तमस’ की रचना 1974 में की थी।

इस उपन्यास की पृष्ठभूमि भारत-विभाजन और उससे पहले भड़के सांप्रदायिक दंगे पर आधारित है। 1987 में गोविंद निहलानी ने ‘तमस’ पर आधारित टीवी धारावाहिक बनाया, जिसने इस रचना को व्यापक पहचान दी।

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‘अगर कोई सिपाही केवल सिरदर्द होने पर भी आपकी सेवा करता, तो आप उसके आभारी होते। और आप मेरी आंखें फोड़ने आए हैं, जो आपको हमेशा प्यार से देखती थीं।’ जब क्रूरता का चरम आंखें फोड़ने के लिए तैयार हो, उस वक्त ऐसी मासूम शिकायत कोई बच्चा ही कर सकता है। यह मासूम और दर्द भरी दलील है विलियम शेक्सपियर के किरदार आर्थर की। आर्थर शेक्सपियर के ऐतिहासिक नाटक ‘किंग जान’ का बाल किरदार है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक