प्रयागराज के साहित्यिक इतिहास में कुछ रिश्ते ऐसे हैं, जिन्हें किसी पारिवारिक वंशावली में दर्ज नहीं किया जा सकता। उनका पता किसी एक घर से नहीं मिलता, लेकिन उनकी गर्माहट वर्षों बाद भी महसूस होती है। महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी ‘निराला’ का रिश्ता भी ऐसा ही था – खून का रिश्ता नहीं, लेकिन राखी के एक धागे से बंधा ऐसा अपनापन, जिसमें भाई की फक्कड़ता भी थी और बहन की चिंता भी।

रक्षाबंधन के एक दिन की सुबह का यह किस्सा खासा दिलचस्प है। 1950-51 के आसपास रक्षाबंधन के दिन निराला प्रयागराज में महादेवी वर्मा के घर पहुंचे। उनके पास रिक्शे वाले को देने के लिए भी पैसे नहीं थे। दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने महादेवी से 12 रुपये मांगे। महादेवी ने वजह पूछी तो जवाब मिला – दो रुपये रिक्शे वाले को देने हैं और दस रुपये राखी के नेग के लिए।

यह प्रसंग प्रो. लक्ष्मण सिंह बिष्ट ‘बटरोही’ के हवाले से प्रकाशित हुआ है। उनके अनुसार महादेवी वर्मा के मुंहबोले भाइयों में निराला उनके सबसे करीब थे।

पहली नजर में यह एक हल्का-फुल्का किस्सा लगता है। लेकिन इसके पीछे हिंदी साहित्य के दो बड़े रचनाकारों के बीच बना वह रिश्ता है, जिसकी शुरुआत भी कुछ कम अनोखे ढंग से नहीं हुई थी।

एक सवाल से शुरू हुआ था भाई-बहन का रिश्ता

महादेवी वर्मा ने अपने संस्मरण ‘जो रेखाएँ कह न सकेंगी’ में निराला के साथ अपने संबंध की स्मृति को दर्ज किया है। उन्होंने लिखा कि एक सावनी पूर्णिमा के दिन उन्होंने सहज ही निराला से पूछ लिया था – क्या उन्हें किसी ने राखी नहीं बांधी?

सवाल साधारण था, लेकिन उसका असर गहरा हुआ। महादेवी के सामने निराला की बंधन-शून्य कलाई थी और दूसरी ओर राखी लेकर घूमने वाले लोग। उस क्षण से दोनों के बीच एक ऐसा संबंध बना, जिसे महादेवी ने बाद के वर्षों में अपने संस्मरण में बेहद आत्मीयता से याद किया।

यह रिश्ता किसी औपचारिक घोषणा से नहीं बना था। न कोई पारिवारिक रिश्ता था, न सामाजिक मजबूरी। यह स्नेह से बना संबंध था, जो धीरे-धीरे इतना गहरा हुआ कि महादेवी के जीवन और लेखन में निराला एक अलग स्थान हासिल कर गए।

निराला का व्यक्तित्व भी सामान्य चौखटे में आसानी से फिट नहीं होता था। वे अपनी बात कहने में बेबाक थे, जीवन में अभाव झेलते थे और अपने व्यवहार में कई बार ऐसे दिखाई देते थे कि उन्हें समझने के लिए सिर्फ तर्क पर्याप्त नहीं था। महादेवी ने भी उनके व्यक्तित्व को इसी जटिलता के साथ देखा था।

जिस कवि की जेब में पैसा टिकता नहीं था

12 रुपये वाला रक्षाबंधन का किस्सा निराला के जीवन की उस विडंबना को भी सामने लाता है, जिसमें एक तरफ लगातार आर्थिक अभाव था और दूसरी तरफ जरूरतमंदों के लिए असाधारण उदारता।

निराला को मिलने वाली रकम उनके पास लंबे समय तक टिकती नहीं थी। उपलब्ध विवरणों के अनुसार वे जरूरतमंदों की सहायता करने में अपना पैसा खर्च कर देते थे। यही वजह थी कि बाद में उनके पैसों को संभालने की जिम्मेदारी भी महादेवी वर्मा को दी गई थी।

यानी रक्षाबंधन के दिन बहन से 12 रुपये मांगने वाला यह प्रसंग सिर्फ एक मजेदार घटना नहीं है। इसके पीछे उस कवि की जिंदगी भी है, जिसके लिए पैसा अपने सुख-सुविधा का साधन कम और दूसरों की जरूरत पूरी करने का माध्यम ज्यादा था।

दो रुपये रिक्शे के और दस रुपये राखी के नेग के – 12 रुपये की यह छोटी-सी रकम उस दौर के रिश्ते की बड़ी तस्वीर दिखाती है। निराला खाली हाथ राखी बंधवाने नहीं जाना चाहते थे। उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन बहन को नेग देने की इच्छा थी।

महादेवी के लिए निराला सिर्फ एक बड़े कवि नहीं थे

महादेवी वर्मा के संस्मरण में निराला किसी दूर खड़े महान कवि की तरह नहीं आते। वहां वे बहुत करीब के व्यक्ति हैं – अपनी कमजोरियों, आदतों, उदारता और संघर्षों के साथ।

महादेवी ने निराला को समझने की कोशिश की और उनके जीवन की कठिनाइयों को भी करीब से देखा। निराला के व्यक्तित्व को लेकर समाज में बनी धारणाओं से अलग महादेवी ने उनके भीतर मौजूद संवेदनशीलता और उदारता को पहचाना।

इसीलिए उनके बीच का रिश्ता सिर्फ राखी बांधने और भाई कहने तक सीमित नहीं था। उसमें एक-दूसरे के जीवन में मौजूद रहने का भाव था। राखी का धागा यहां प्रतीक जरूर था, लेकिन रिश्ता उस धागे से कहीं बड़ा था।

प्रयागराज में साहित्य सिर्फ किताबों में नहीं था

महादेवी वर्मा और निराला का यह रिश्ता उस प्रयागराज में विकसित हुआ, जो हिंदी साहित्य की दुनिया में एक महत्वपूर्ण केंद्र था। शहर में साहित्यकारों की आवाजाही थी, पत्र-पत्रिकाओं का संसार था और रचनाकारों के बीच व्यक्तिगत संबंध भी साहित्यिक जीवन का हिस्सा थे।

महादेवी वर्मा का प्रयागराज से गहरा रिश्ता था। उन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ में लंबे समय तक काम किया और शहर की साहित्यिक-सांस्कृतिक दुनिया में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। निराला भी प्रयागराज के साहित्यिक जीवन से गहराई से जुड़े रहे।

इसलिए दोनों के रिश्ते को केवल निजी कहानी मानना भी अधूरा होगा। यह उस दौर के साहित्यिक प्रयागराज की तस्वीर का एक मानवीय हिस्सा है—जहां कवि और लेखक सिर्फ अपनी रचनाओं के जरिए नहीं, बल्कि एक-दूसरे के जीवन में मौजूद रहकर भी एक साहित्यिक संसार रच रहे थे।

12 रुपये में छिपी थी रिश्ते की पूरी कहानी

आज 12 रुपये सुनने में मामूली रकम लग सकती है। लेकिन इस कहानी में रकम से ज्यादा महत्वपूर्ण उसका कारण है। एक कवि, जिसके पास रिक्शे का किराया तक नहीं था, बहन के घर राखी बंधवाने पहुंचता है। वहां पहुंचकर वह पैसे मांगता है और जब कारण पूछा जाता है तो बताता है कि दो रुपये रिक्शेवाले को देने हैं और दस रुपये बहन के नेग के लिए। इसमें निराला की गरीबी भी है और उनका स्वाभिमान भी। इसमें हास्य भी है और रिश्ते की आत्मीयता भी।

महादेवी के लिए राखी बांधना शायद किसी रस्म को पूरा करना नहीं था। उनके संस्मरण से साफ होता है कि उन्होंने निराला को केवल साहित्य के बड़े नाम के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे भाई के रूप में देखा, जिसकी जिंदगी की उलझनों और कमजोरियों को भी उन्होंने स्वीकार किया। यही वजह है कि यह प्रसंग आज भी पढ़ने पर अपना असर छोड़ता है।

एक धागे से बड़ा था यह रिश्ता

रक्षाबंधन की परंपरा में भाई की कलाई पर बांधा गया धागा सुरक्षा, स्नेह और विश्वास का प्रतीक माना जाता है। लेकिन महादेवी और निराला की कहानी इस रिश्ते का एक दूसरा अर्थ सामने रखती है।

यहां बहन केवल राखी नहीं बांधती; वह भाई के जीवन की चिंता भी करती है। भाई केवल राखी नहीं बंधवाता; वह अभाव में भी बहन के लिए नेग की व्यवस्था करना चाहता है।और यही शायद उस रिश्ते की सबसे सुंदर बात है।

प्रयागराज की साहित्यिक स्मृतियों में निराला और महादेवी का यह प्रसंग किसी बड़े साहित्यिक सम्मेलन की तरह दर्ज नहीं है। इसमें कोई मंच नहीं, कोई भाषण नहीं, कोई पुरस्कार नहीं। बस एक रक्षाबंधन की सुबह है, एक रिक्शा है, एक खाली जेब है और बहन से मांगे गए 12 रुपये हैं।

लेकिन इतिहास और साहित्य हमेशा बड़ी घटनाओं से ही याद नहीं रहते। कई बार किसी शहर की सबसे मानवीय स्मृति ऐसी ही छोटी-सी घटना में छिपी होती है। महादेवी वर्मा और निराला की राखी भी ऐसी ही स्मृति है – एक ऐसा रिश्ता, जिसकी शुरुआत एक सवाल से हुई, जिसे एक धागे ने बांधा और जिसे समय भी कमजोर नहीं कर सका।