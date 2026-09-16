सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध कवयित्री, कहानीकार और स्वतंत्रता सेनानी थीं। उन्हें राष्ट्रवादी कविताओं के लिए याद किया जाता है। उनका जन्म 16 अगस्त 1904 को निहालपुर, प्रयागराज (तत्कालीन इलाहाबाद) में हुआ था और निधन 15 फरवरी 1948 को हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी साहित्य के उन महान रचनाकारों में से एक हैं जिन्होंने मानवीय संवेदना, नैतिक द्वंद्व, सामाजिक बदलाव, प्रेम और इतिहास को अपनी रचनाओं का विषय बनाया। उनकी कहानियां अपने समय की सामाजिक और मानवीय सच्चाइयों को दर्ज करने के साथ-साथ पाठक को भीतर तक झकझोरती हैं। यहां उनकी पांच चर्चित कहानियों के बारे में बताया गया है, जो हिंदी साहित्य में अपनी अलग पहचान रखी हैं।

1- राही

कालजयी रचनाकार, कवयित्री और स्वतंत्रता सेनानी सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी ‘राही’ का केंद्र गरीबी, भूख और सामाजिक असमानता है। कहानी की मुख्य पात्र राही एक गरीब महिला है, जो अपने परिवार का पेट भरने के लिए मजबूर होकर अनाज चुरा लेती है और जेल पहुंच जाती है। कहानी का मूल संदेश है कि सच्ची आजादी तभी सार्थक होगी, जब समाज के गरीब और वंचित लोगों को भी सम्मान और बेहतर जीवन मिल सके। ‘राही’ देश की आजादी के समय सन् 1947 में प्रकाशित हुई थी।

2- उन्मादिनी

‘उन्मादिनी’ कहानी मूल रूप से प्रेम, त्याग, सामाजिक बंधनों और स्त्री के मन की भावनाओं की ऊपर बुनी गई है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने दिखाया है कि विवाह और सामाजिक मर्यादाओं के बावजूद स्त्री के मन की अपनी इच्छाएं और भावनाएं होती हैं। कहानी की सबसे बड़ी ताकत यही निस्वार्थ और अधूरे प्रेम की मार्मिकता है।

3- दुराचारी

सुभद्रा कुमारी चौहान की ‘दुराचारी’ उनके कहानी संग्रह ‘सीधे-साधे चित्र’ में शामिल है, जो 1947 में प्रकाशित हुई थी। इसका मुख्य संदेश यह है कि किसी व्यक्ति को उसके बाहरी व्यवहार या समाज की बनाई हुई छवि से अच्छा-बुरा नहीं मानना चाहिए। कहानी में जिसे समाज ‘दुराचारी’ समझता है, वही जरूरत के समय गरीबों की मदद करता है। वहीं, दूसरी तरफ जो व्यक्ति खुद को धार्मिक और सदाचारी मानता है, उसका व्यवहार गरीबों के प्रति कठोर और स्वार्थी है। सच्ची अच्छाई दिखावे में नहीं, व्यवहार में होती है। जरूरतमंद की मदद करना ही वास्तविक मानवता और सदाचार है।

4- सोने की कंठी

सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी ‘सोने की कंठी’ मुख्य रूप से स्त्री की इच्छाओं, गरीबी और उसके शोषण की कहानी है। इस कहानी के माध्यम से वह कहना चाहती हैं कि गरीबी इंसान को कितना असहाय बना सकती है और समाज के ताकतवर लोग उसकी मजबूरी का किस तरह फायदा उठा सकते हैं। कहानी की मुख्य पात्र बिंदो को सोने की कंठी पाने की इच्छा है, लेकिन उसकी यही इच्छा आगे चलकर उसके लिए पीड़ा और धोखे का कारण बनती है। जिस कंठी को बिंदो सुंदरता और खुशी का प्रतीक समझती है, वही अंत में उसके लिए धोखे और शोषण की निशानी बन जाती है।

5- जम्बक का डिबिया

‘जम्बक का डिबिया’ एक मार्मिक कहानी है, जिसमें अविश्वास, जल्दबाजी में लगाए गए आरोप और अपराधबोध को बेबद प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया है। कहानी का मुख्य संदेश यह है कि बिना प्रमाण किसी पर आरोप लगाना और उसकी बात पर विश्वास न करना बहुत बड़ा अन्याय हो सकता है। वर्षों की ईमानदारी एक छोटी सी गलतफहमी के कारण एक क्षण में खत्म हो सकती है। कहानी का मुख्य उद्देश्य यह है कि किसी को भी दोषी ठहराने से पहले सच की जांच करना जरूरी है, क्योंकि एक गलत धारणा किसी निर्दोष व्यक्ति को ऐसी चोट दे सकती है जिसकी भरपाई हर हाल में और ताउम्र नहीं की जा सकती।

(सुधी पाठक हर बुधवार को ‘पढ़ो कहानी’ श्रृंखला की कहानियां जनसत्ता ऑनलाइन पर पढ़ सकते हैं।)



यह भी पढ़ें: ‘प्रोफेसर ललित प्रसाद’, तर्क, अंधविश्वास और एक परिवार की कहानी



दूसरे दिन ही हम गांव आ गए। इधर घर वाले पड़ोसी के घर में शिफ्ट हो गए थे। दिन में वे जरूर आते थे घर में। लेकिन किचन में खान नहीं बनाते। रात को सोते भी नहीं थे। पूरे मुहल्ले में बस चर्चा के केंद्र… आगे की कहानी यहां पढ़ें