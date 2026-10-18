जिस बच्चे के सिर पर छत नहीं, उसके लिए पूरी दुनिया घर हो सकती है और जिस बच्चे को प्रेम नहीं मिलता, उसके लिए कोई भी जगह घर जैसी नहीं होती है। बचपन की स्मृतियों में कुछ किरदार ऐसे होते हैं, जो कहानी की किताब बंद कर देने के बाद हमारे साथ चलना शुरू कर देते हैं। रेमी ऐसा ही एक किरदार है।

फ्रांसीसी लेखक हेक्टर मालो के उपन्यास ‘सां फामिय’ का यह बच्चा अपने नाम के साथ ही एक पूरी दुनिया का सवाल लेकर आता है। फ्रांसीसी भाषा में ‘सां फामिय’ का अर्थ है, बिना परिवार के। अंग्रेजी में इसे ‘नोबडीज ब्वाय’ यानी किसी का न होने वाला बच्चा भी कहा गया। 1878 में प्रकाशित यह उपन्यास ऐसे बच्चे की कहानी है, जिसे जन्म से ही अपने संबंधों की पहचान के लिए संघर्ष करना पड़ता है।

रेमी एक अनाथ बच्चा है। उसे बचपन में यही विश्वास रहता है कि उसकी एक मां है, जो उसे प्यार करती है। मां की गोद में उसे वह सुरक्षा मिलती है, जिसे कोई बच्चा अपना स्वाभाविक अधिकार समझता है। वह नहीं जानता कि जिस स्त्री को वह अपनी मां समझता है, उसने उसे जन्म नहीं दिया है। मां बार्बरिन का स्नेह रेमी के जीवन का पहला भावनात्मक आश्रय है। आठ साल की उम्र में रेमी को मालूम होता है कि वह उस घर का अपना नहीं है।

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उसका पालक पिता आर्थिक संकट में उसे एक घुमंतू कलाकार विटालिस के हाथों बेच देता है। विटालिस की मंडली के साथ उसे फ्रांस की सड़कों और गांवों में घूमना पड़ता है। उसके साथी हैं प्रशिक्षित कुत्ते कैपी, जर्बिनो और डोल्से तथा बंदर जोली-कोर। भूख, ठंड, थकान और असुरक्षा उसके बचपन के साथी बन चुके हैं।लेकिन उसके भीतर जिज्ञासा और उम्मीद की लौ जलती रहती है। रेमी की जिंदगी में विटालिस भी है। विटालिस उसे अनुशासन, संगीत, श्रम और आत्मसम्मान का अर्थ भी सिखाता है।

हालांकि विटालिस का साथ भी रेमी को जीवन की क्रूरता से बचा नहीं पाता। विटालिस के साथ हुई घटनाएं और अंतत: उसका बिछुड़ना रेमी को भावनात्मक रूप से अकेला कर देते हैं। इसके बावजूद उसके पास मनुष्यता पर विश्वास करने की क्षमता बची रह जाती है। रेमी का परिवार बार-बार बनता और बिखरता है। जिन संबंधों को वह स्थायी समझना चाहता है, वे एक दिन गायब से हो जाते हैं। वह हर बार एक नया जीवन शुरू करता है, और उसके पुराना होते ही वह गायब हो जाता है।

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रेमी को पढ़ते हुए हम महसूस करते हैं कि परिवार केवल जन्म से तय होने वाली संस्था नहीं है। परिवार वह भी है, जहां कोई बाहरी बच्चे को सुरक्षा देता है। हालांकि उपन्यास का अंत रेमी को उसके जन्मगत संबंधों तक पहुंचाता है, उसकी यात्रा यह भी साबित करती है कि मनुष्य को गढ़ने वाले रिश्ते जन्म से पहले निर्धारित नहीं हो जाते। आज जब दुनिया में लाखों बच्चे विस्थापन, युद्ध, गरीबी, बाल श्रम और पारिवारिक हिंसा के बीच अपना बचपन खो रहे हैं, रेमी का किरदार प्रासंगिक दिखाई देता है।