आज से 79 वर्ष पहले, 27 अक्टूबर 1947 की सुबह श्रीनगर के हवाई क्षेत्र में एक ऐसी सैन्य कार्रवाई शुरू हुई, जिसने स्वतंत्र भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया। अक्टूबर 1947 में जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा स्थिति गंभीर हो गई थी। राज्य में कबायली हमलावरों के प्रवेश और श्रीनगर की ओर बढ़ने की खबरों के बीच महाराजा हरि सिंह ने भारत सरकार से सैन्य सहायता मांगी।

भारतीय सेना की पहली टुकड़ी हवाई मार्ग से श्रीनगर पहुंची। इस अभियान में पहली बटालियन, सिख रेजिमेंट के सैनिक शामिल थे। उस समय जम्मू-कश्मीर में तेजी से बदल रहे हालात के बीच सैनिकों को तत्काल वहां पहुंचाना एक बड़ी चुनौती थी।

इस घटना की खासियत केवल सैनिकों का श्रीनगर पहुंचना नहीं, बल्कि यह भी थी कि स्वतंत्रता के कुछ ही सप्ताह बाद भारतीय सेना और वायु परिवहन ने मिलकर एक महत्वपूर्ण अभियान को अंजाम दिया। आज इसी ऐतिहासिक सैन्य कार्रवाई की स्मृति में 27 अक्टूबर को भारतीय सेना इन्फैंट्री दिवस मनाती है।

जब हवाई मार्ग बना सबसे अहम जरिया

भारतीय सेना के घाटी में पहुँचने के दौरान जम्मू-कश्मीर के भारत में विलय की प्रक्रिया भी आगे बढ़ी। महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ विलय-पत्र पर हस्ताक्षर किए। अगले दिन, 27 अक्टूबर को, भारतीय सेना के सैनिकों को हवाई मार्ग से श्रीनगर पहुंचाया गया। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से प्रकाशित ऐतिहासिक विवरणों में इस अभियान को स्वतंत्रता के बाद भारतीय सेना की पहली महत्वपूर्ण इन्फैंट्री कार्रवाई के रूप में दर्ज किया गया है।

उस दौर में सड़क मार्ग से सैनिकों और सैन्य सामग्री को पहुंचाने में समय लग सकता था। ऐसे में हवाई मार्ग का इस्तेमाल तत्काल सैन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। श्रीनगर में सैनिकों की मौजूदगी स्थापित करना उस समय की प्राथमिक आवश्यकताओं में शामिल था।

सिख रेजिमेंट की पहली बटालियन की भूमिका

27 अक्टूबर को श्रीनगर पहुंचने वाले सैनिकों में पहली बटालियन, सिख रेजिमेंट के जवान शामिल थे। भारतीय सेना के आधिकारिक विवरणों के अनुसार, इसी बटालियन के अग्रिम सैनिक श्रीनगर हवाई क्षेत्र में उतरे और इसके बाद वहां सैन्य अभियान आगे बढ़ा।

इस कार्रवाई में सैनिकों के सामने चुनौती केवल अपने गंतव्य तक पहुंचने की नहीं थी। उन्हें नए क्षेत्र में पहुंचकर तत्काल परिस्थितियों के अनुरूप तैनाती करनी थी। आगे की सैन्य गतिविधियों में श्रीनगर और उसके आसपास के महत्वपूर्ण स्थानों की सुरक्षा प्रमुख रही।

स्वतंत्रता के तुरंत बाद का यह अभियान भारतीय सेना के शुरुआती अनुभवों में विशेष महत्व रखता है। इसने दिखाया कि आवश्यकता पड़ने पर सैन्य बलों को तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में हवाई परिवहन कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

डकोटा विमान और सैन्य परिवहन का इतिहास

इस अभियान से जुड़ा एक दिलचस्प पहलू डकोटा विमान भी है। रक्षा मंत्रालय की ओर से 23 अप्रैल 2018 को जारी जानकारी के अनुसार, 27 अक्टूबर 1947 को पहली सिख रेजिमेंट के सैनिकों को श्रीनगर पहुंचाने वाले विमानों में डकोटा डीसी-3 का इस्तेमाल हुआ था।

डकोटा उस दौर का एक बहुउपयोगी परिवहन विमान था। भारतीय वायुसेना ने बाद के वर्षों में भी इस प्रकार के विमानों का इस्तेमाल किया। 1947 के श्रीनगर अभियान से इसका जुड़ाव भारतीय सैन्य विमानन के इतिहास का एक उल्लेखनीय हिस्सा है।

इस ऐतिहासिक संबंध को सम्मान देने के लिए भारतीय वायुसेना ने बाद में एक पुराने डकोटा विमान को अपने विरासत विमान बेड़े में शामिल करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई। यह विमान सैन्य परिवहन के उस दौर की याद दिलाता है, जब सीमित संसाधनों के बीच भी हवाई मार्ग का इस्तेमाल महत्वपूर्ण अभियानों में किया जाता था।

इन्फैंट्री दिवस क्यों मनाया जाता है?

भारतीय सेना हर वर्ष 27 अक्टूबर को इन्फैंट्री दिवस मनाती है। इसका संबंध 1947 में इसी दिन श्रीनगर पहुंचे भारतीय सेना के पैदल सैनिकों की कार्रवाई से है। इस अवसर पर देश के विभिन्न सैन्य प्रतिष्ठानों में समारोह आयोजित किए जाते हैं और कर्तव्य के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जाती है।

इन्फैंट्री यानी पैदल सेना किसी भी सैन्य अभियान में जमीन पर तैनात होकर मोर्चा संभालती है। सैनिकों की तैनाती, क्षेत्र की सुरक्षा और विरोधी बलों का मुकाबला करने में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। श्रीनगर में 27 अक्टूबर 1947 को शुरू हुई कार्रवाई इसी भूमिका का ऐतिहासिक उदाहरण है।

इतिहास में दर्ज एक महत्वपूर्ण तारीख

जम्मू-कश्मीर के भारत में विलय और 27 अक्टूबर को श्रीनगर पहुंचे भारतीय सैनिकों की घटनाएं स्वतंत्र भारत के शुरुआती इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। 26 अक्टूबर को विलय-पत्र पर हस्ताक्षर और अगले दिन सैनिकों का श्रीनगर पहुंचना, दोनों घटनाएं उस समय के तेजी से बदलते हालात को समझने में मदद करती हैं।

आज इन्फैंट्री दिवस पर उस अभियान को याद करना भारतीय सेना के इतिहास, सैन्य परिवहन की भूमिका और कठिन परिस्थितियों में कर्तव्य निभाने वाले सैनिकों के योगदान को समझने का अवसर है। 27 अक्टूबर 1947 की वह सुबह इसी वजह से भारतीय सैन्य इतिहास में विशेष स्थान रखती है।