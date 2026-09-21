किसी लेखक का नाम उसकी पहचान होता है। किताब के कवर पर वही नाम पाठक को लेखक तक ले जाता है। लोग उसी नाम से उसकी रचनाएं खोजते हैं और उसी नाम से उसे याद करते हैं। लेकिन हिंदी साहित्य के एक बड़े लेखक की कहानी कुछ उलटी तरह से शुरू हुई थी। उसकी कहानियां जेल से बाहर आ सकती थीं, लेखक का नाम नहीं। कहानियां लिखने वाला युवक उस समय जेल में था और बाहर उसकी पहचान जाना जाना ठीक नहीं था। इसलिए जब उसकी लिखी कहानियां संपादक तक पहुंचीं तो लेखक के नाम की जगह एक शब्द रख दिया गया – ‘अज्ञेय’। जिसे जाना न गया हो, जिसकी पहचान अभी सामने न लाई जा सकती हो।

नाम तब मजबूरी में रखा गया था। आगे चलकर वही नाम हिंदी साहित्य में इतनी बड़ी पहचान बन गया कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का अपना नाम भी उसके सामने पीछे छूट गया। लेकिन ‘अज्ञेय’ की कहानी सिर्फ इस नाम की कहानी नहीं है। यह उस आदमी की कहानी है जिसने जिंदगी में बार-बार तय रास्ते से हटकर दूसरी राह पकड़ी। पहले क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर गया, फिर जेल पहुंचा।

जेल में किताबों और लेखन के बीच अपने भीतर के लेखक को पहचाना। बाहर आया तो कविता में नए प्रयोग किए। फिर अपने साथ दूसरे कवियों को लेकर ‘तार सप्तक’ तैयार किया। पत्रिकाएं निकालीं, पत्रकारिता में आया और एक दिन दिल्ली के संपादकीय संसार से निकलकर सूखे से जूझते बिहार के गांवों में पहुंच गया। उसके साथ थे फणीश्वरनाथ रेणु।

एक तरफ हिंदी का बड़ा कवि और संपादक था, दूसरी तरफ वह लेखक जिसकी मिट्टी, भाषा और मनुष्य बिहार के गांवों से निकलकर हिंदी साहित्य में आए थे। सामने था अकाल। यहीं शायद अज्ञेय को देखने का एक अलग रास्ता खुलता है। वह लेखक, जिसका नाम कभी छिपाना पड़ा था, अब अपने समय की ऐसी कहानी दर्ज करने के लिए मैदान में था जिसे छिपाया नहीं जाना चाहिए था।

जेल में लिखी कहानियां और एक ऐसा नाम, जो उनका अपना नहीं था

सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का जन्म 7 मार्च 1911 को कसया में हुआ था, जो आज उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में है। उनके पिता पुरातत्त्वविद् थे। बचपन का एक बड़ा हिस्सा घर पर शिक्षा पाते हुए बीता। संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी और बांग्ला जैसी भाषाओं और साहित्य से उनका परिचय इसी समय हुआ। आगे की पढ़ाई के दौरान उनका संपर्क क्रांतिकारी गतिविधियों से हुआ और 1930 में उनकी गिरफ्तारी हुई। 1930 से 1936 के बीच अलग-अलग कारावासों में बिताया गया समय उनके जीवन का निर्णायक दौर था।

जेल बाहर की दुनिया से दूरी थी, लेकिन भीतर की दुनिया के खुलने का समय भी। वहां उन्होंने साहित्य के साथ मनोविज्ञान, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र और विधि जैसे विषय पढ़े। कारावास उनके लिए केवल बंद रहने की जगह नहीं रहा; वह पढ़ने, सोचने और लिखने की जगह भी बन गया। दिल्ली जेल में उन्होंने कुछ कहानियां लिखीं। बाद में इन्हीं में से ‘साढ़े सात कहानियां’ जैनेंद्र कुमार के पास भेजी गईं। जैनेंद्र के जरिए वे प्रेमचंद तक पहुंचीं। प्रेमचंद को उनमें से दो राजनीतिक कहानियां पसंद आईं, लेकिन वहां एक मुश्किल थी – कहानियों के लेखक का नाम बताया नहीं जा सकता था। ऐसे में लेखक की जगह एक शब्द इस्तेमाल करने का फैसला हुआ – ‘अज्ञेय’।

अज्ञेय की किताबें

यानी ऐसा व्यक्ति जिसकी पहचान अभी उजागर नहीं की जा सकती। इस तरह एक ऐसा नाम पैदा हुआ, जिसे उस समय शायद किसी ने साहित्यिक भविष्य के नाम के रूप में नहीं देखा होगा। बाद में अज्ञेय ने खुद बताया कि उन्हें यह नाम पसंद नहीं था, लेकिन जो नाम परिस्थितियों ने दे दिया था, वही धीरे-धीरे उनकी स्थायी पहचान बन गया। हिंदी साहित्य की यह शायद सबसे विचित्र नाम-कथाओं में से एक है – लेखक अपना नाम लेकर साहित्य में नहीं आया, पहले साहित्य में उसका नाम आया और लेखक बाद में उसके पीछे पहचाना गया।

जिस जेल ने लेखक को भीतर से तैयार किया

जेल में बंद वह युवक केवल कहानियां नहीं लिख रहा था, वह पढ़ भी रहा था और लगातार अपने भीतर एक दूसरी दुनिया बना रहा था। बाहर की राजनीतिक हलचल से कटे हुए उस समय में उसका ध्यान मनुष्य के भीतर की हलचल की ओर भी गया। व्यक्ति अपने फैसले कैसे करता है, उसके भीतर भय और स्वतंत्रता का संघर्ष कैसे चलता है, वह अपने समाज, अपने समय और अपने अस्तित्व से कैसे जूझता है – ये सवाल बाद के अज्ञेय के साहित्य में बार-बार लौटते हैं।

इसी रचनात्मक पृष्ठभूमि से ‘शेखर : एक जीवनी’ को भी अलग करके देखना मुश्किल है। उपन्यास का पहला भाग 1941 में और दूसरा भाग 1944 में प्रकाशित हुआ। ‘शेखर’ में बाहरी घटनाओं जितनी ही महत्वपूर्ण जगह व्यक्ति के भीतर चलने वाले द्वंद्व, आत्मसंघर्ष और सवालों की है। जेल में जो युवक अपने नाम को छिपाकर कहानियां बाहर भेज रहा था, वही कुछ वर्षों बाद हिंदी के उस साहित्य की ओर बढ़ रहा था जिसमें व्यक्ति को उसके भीतर के सवालों के साथ देखने की कोशिश थी।

शायद नाम बदल गया था, लेकिन बेचैनी वही रही

अज्ञेय के जीवन को देखें तो एक बात लगातार दिखाई देती है – उन्हें तय रास्ता बहुत देर तक रोक नहीं पाया। क्रांतिकारी गतिविधियों से साहित्य तक आना ही इसका पहला बड़ा उदाहरण था, लेकिन साहित्य में आने के बाद भी उन्होंने कोई सुरक्षित जगह नहीं चुनी। कविता में आए तो प्रयोग किए और जब लगा कि नई आवाजों को जगह चाहिए तो केवल अपनी कविताएं लिखते रहने के बजाय दूसरों के लिए भी जगह बनाई।

1943 में ‘तार सप्तक’ प्रकाशित हुआ। सात कवि, सात अलग आवाजें और सात अलग रचनात्मक दिशाएं। अज्ञेय के साथ इसमें रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, नेमिचंद्र जैन, भारतभूषण अग्रवाल और गिरिजाकुमार माथुर की कविताएं शामिल थीं। ‘तार सप्तक’ को बाद के साहित्यिक इतिहास में हिंदी कविता की प्रयोगशील धारा के विकास की महत्वपूर्ण कड़ी माना गया। इसकी खासियत यह थी कि इन कवियों को किसी एक स्थापित काव्य-सांचे में समेटने के बजाय उनकी अलग-अलग रचनात्मक दिशाओं को सामने आने दिया गया।

यानी अज्ञेय ने सिर्फ यह नहीं कहा कि कविता में नया रास्ता होना चाहिए। उन्होंने सात कवियों को लेकर पाठक के सामने वह रास्ता खोलकर रख दिया। फिर ‘दूसरा सप्तक’ 1951 में आया और ‘तीसरा सप्तक’ 1959 में। इस तरह अज्ञेय की भूमिका केवल एक प्रयोग करने वाले कवि की नहीं रही। वे उन रचनाकारों को सामने लाने वाले संपादक भी बने, जिनकी आवाजें आगे चलकर हिंदी कविता के विकास में महत्वपूर्ण हुईं।

वह लेखक जो सिर्फ अपनी किताबें नहीं लिख रहा था

अज्ञेय की साहित्यिक यात्रा को केवल उनकी रचनाओं की सूची से समझना मुश्किल है। उन्होंने कविता लिखी, कहानी लिखी, उपन्यास लिखे, यात्रा-वृत्तांत लिखे, निबंध और आलोचना लिखी। लेकिन इसके साथ-साथ उन्होंने साहित्य के लिए मंच भी बनाए। ‘प्रतीक’ इसी कोशिश का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। यहां भी वही अज्ञेय दिखाई देते हैं – जो खुद लिखने के साथ यह भी देख रहे हैं कि दूसरे क्या लिख रहे हैं, नई आवाजों को किस तरह जगह मिले और साहित्य अपने समय से कैसे संवाद करे।

साप्ताहिक दिनमान। अज्ञेय जी इसके संपादक थे।

यही प्रवृत्ति आगे चलकर पत्रकारिता में दिखाई देती है। 21 फरवरी 1965 को ‘दिनमान’ का पहला अंक प्रकाशित हुआ और अज्ञेय उसके संस्थापक-संपादक बने। यह उनके जीवन का एक और मोड़ था। एक साहित्यकार अब ऐसी पत्रिका की जिम्मेदारी ले रहा था जिसमें राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, कला और समकालीन जीवन की घटनाएं गंभीरता से जगह पाने वाली थीं। ‘दिनमान’ हिंदी पत्रकारिता में एक अलग तरह का प्रयोग था। अज्ञेय की संपादकीय दृष्टि ने उसे केवल समाचारों का साप्ताहिक संकलन नहीं रहने दिया; वहां रिपोर्टिंग, विश्लेषण, भाषा और दृश्य – इन सबको महत्व मिला।

लेकिन अज्ञेय के पत्रकार रूप को समझने के लिए ‘दिनमान’ के दफ्तर की ओर देखना काफी नहीं है। इसके लिए उस समय बिहार की ओर देखना होगा।

बिहार सूख रहा था और संपादक दिल्ली में नहीं बैठा

1966-67 का बिहार। बारिश का संकट, सूखे खेत, अन्न और पानी की कमी और गांवों पर बढ़ता संकट। यह उस समय का ऐसा मानवीय संकट था जिसे बाद में शोधकर्ताओं ने बीसवीं सदी के भारत के सबसे गंभीर और व्यापक सूखे और फसल-विफलताओं में गिना। ‘दिनमान’ के संपादक के सामने यह सवाल था कि इसे कैसे देखा जाए – दूर से, सरकारी आंकड़ों के जरिए या वहां जाकर, जहां लोग इस संकट को जी रहे थे?

अज्ञेय ने तीसरा रास्ता चुना और इस यात्रा में उनके साथ थे फणीश्वरनाथ रेणु। यह संयोग भर नहीं था। रेणु उस बिहार के लेखक थे जिसकी मिट्टी, भाषा, लोकजीवन और साधारण आदमी उनकी रचनाओं में सांस लेते थे। अज्ञेय साहित्य की दुनिया में अपनी अलग जगह बना चुके थे। दोनों की दृष्टियां अलग थीं, लेकिन इस यात्रा में सामने एक ही जमीन थी – सूखे से जूझता बिहार।

रेणु ने बाद में स्वयं कहा कि 1967 में भयंकर अकाल के समय वह और अज्ञेय अकालग्रस्त क्षेत्रों में गए थे और उसकी रिपोर्ट ‘दिनमान’ में प्रकाशित हुई थी। उन्होंने यह भी बताया कि उस दौरे में अकाल की विभीषिका दिखाने वाली तस्वीरें ली गई थीं। अब यहां अज्ञेय को एक दूसरे ढंग से देखिए। जिस लेखक ने कभी जेल में अपना नाम छिपाकर कहानियां बाहर भेजी थीं, वही अब उन चेहरों और उन गांवों के बीच पहुंचा था जिन्हें दुनिया के सामने लाना जरूरी था।

हिंदी साहित्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण काव्य-संकलन ‘तार सप्तक’ जिसका संपादन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने किया था।

रेणु लिख रहे थे, अज्ञेय देख रहे थे

अकालग्रस्त इलाकों में दोनों पहुंचे। रेणु के पास अपने लोगों की भाषा थी और गांवों को भीतर से पहचानने वाली दृष्टि थी। अज्ञेय के पास संपादक की नजर थी और कैमरा भी। यह सिर्फ रिपोर्ट लिखने की यात्रा नहीं थी, यह देखने की यात्रा थी – कहां पानी है, किस खेत में कुछ बचा है, लोग क्या खा रहे हैं, किस गांव में लोग टिके हुए हैं, कहां से पलायन शुरू हो चुका है और सरकारी इंतजाम जमीन पर कैसा दिखाई देता है।

अज्ञेय ने तस्वीरें लीं और रेणु ने आंखों देखी रिपोर्ट लिखी। ‘दिनमान’ ने शब्द और तस्वीर दोनों को साथ रखा। बाद के संस्मरणों में इस रिपोर्टिंग और उसके प्रभाव का विस्तार से उल्लेख मिलता है। यहीं पत्रकार अज्ञेय की असली तस्वीर उभरती है। वह केवल संपादकीय टिप्पणी लिखने वाला साहित्यकार नहीं था; जरूरत पड़ी तो वह घटनास्थल पर जा सकता था, देख सकता था, तस्वीर ले सकता था और लौटकर उस देखे हुए को पाठक के सामने रख सकता था।

रास्ते में जयप्रकाश नारायण भी मिले

इस यात्रा की कहानी में एक और दिलचस्प प्रसंग आता है। अज्ञेय और रेणु अकालग्रस्त क्षेत्रों की ओर जा रहे थे। यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात जयप्रकाश नारायण से हुई, जो खुद बिहार के अकाल की स्थिति का आकलन करने के लिए निकले थे। संस्मरणात्मक विवरण के अनुसार अज्ञेय उस समय तस्वीर लेने में इतने तल्लीन थे कि पहली नजर में उन्होंने जयप्रकाश नारायण पर ध्यान नहीं दिया। बाद में दोनों ने उनसे अकाल की स्थिति को लेकर बातचीत की।

जयप्रकाश नारायण ने अज्ञेय को एक और सुझाव दिया – सिर्फ पत्रिका में तस्वीरें छापने के बजाय दिल्ली में उनकी प्रदर्शनी लगाई जाए। अज्ञेय को बात जंची। यानी रिपोर्ट अब केवल रिपोर्ट नहीं रहने वाली थी। अकाल की तस्वीरें गांवों से निकलकर दिल्ली के बीचोंबीच पहुंचने वाली थीं।

सूखे की तस्वीरें दिल्ली पहुंचीं

अकाल की तस्वीरों की प्रदर्शनी दिल्ली में लगी। बाद के विवरणों के अनुसार प्रदर्शनी को लोगों का ध्यान मिला और उससे प्राप्त धन सूखा पीड़ितों की सहायता के लिए भेजा गया। ‘दिनमान’ की सचित्र रिपोर्टिंग का असर इतना हुआ कि दूसरे अखबारों ने भी इस तरह की कवरेज का अनुसरण किया। यह प्रसंग इसलिए महत्वपूर्ण है कि यहां अज्ञेय की पूरी यात्रा जैसे एक बिंदु पर आकर मिल जाती है।

जेल में कहानियां लिखने वाला लेखक, जिसका नाम बाहर नहीं जाना चाहिए था, फिर वही लेखक नई कविता की राह बनाने वाला संपादक और अंततः उन लोगों की तस्वीरें दिल्ली तक पहुंचाने वाला पत्रकार बन गया, जिनकी आवाज और तस्वीर को सामने आना जरूरी था। नाम छिपाने से नाम दिखाने तक की यह यात्रा अज्ञेय के जीवन को देखने का शायद एक अलग ही तरीका है।

अज्ञेय की यात्राएं सिर्फ नक्शे पर नहीं थीं

शायद इसीलिए अज्ञेय की यात्राओं को भी केवल घूमने-फिरने की यात्राएं समझना ठीक नहीं होगा। उनका यात्रा-वृत्तांत ‘अरे यायावर रहेगा याद?’ इसी स्वभाव की ओर इशारा करता है। वह जगहों को सिर्फ उनके नाम से नहीं देखते थे; जगह के पीछे का मनुष्य, उसकी संस्कृति, उसका इतिहास, उसकी स्मृति और उसकी प्रकृति उन्हें आकर्षित करती थी। यात्रा उनके लिए बाहर जाने के साथ-साथ भीतर जाने का भी रास्ता थी।

इसलिए उनके जीवन में यात्रा और लेखन अलग चीजें नहीं दिखाई देतीं। एक जगह से दूसरी जगह जाना दरअसल एक अनुभव से दूसरे अनुभव तक जाना था। शायद यही कारण है कि बिहार का अकाल भी उनकी कहानी में सिर्फ एक पत्रकारिता-असाइनमेंट बनकर नहीं रह जाता। वह उनके लेखक होने की परीक्षा बन जाता है।

अज्ञेय को सिर्फ ‘प्रयोगवाद’ में रख देना उनकी कहानी छोटी कर देता है

हिंदी साहित्य में अज्ञेय का नाम लेते ही प्रयोगवाद, नई कविता, ‘तार सप्तक’ और व्यक्तित्व की स्वतंत्रता जैसी बातें सामने आती हैं। ये उनकी पहचान के महत्वपूर्ण हिस्से हैं, लेकिन पूरी कहानी इससे बड़ी है। उन्होंने ‘शेखर : एक जीवनी’ में व्यक्ति के भीतर के संघर्ष को कथा का केंद्र बनाया, ‘तार सप्तक’ में अलग-अलग रचनात्मक स्वरों को एक जगह रखा, ‘दूसरा सप्तक’ और ‘तीसरा सप्तक’ के जरिए नए कवियों के लिए रास्ता खुला, ‘प्रतीक’ जैसी पत्रिका के जरिए साहित्यिक प्रयोगों को मंच दिया और ‘दिनमान’ में साहित्य से बाहर के सामाजिक और राजनीतिक संसार को गंभीर पत्रकारिता की जगह दी।

यानी उन्होंने सिर्फ नई कविता नहीं लिखी। उन्होंने यह भी कोशिश की कि हिंदी में नया लिखने, नए ढंग से देखने और नए विषयों को गंभीरता से लेने की जगह बने। शायद इसी वजह से अज्ञेय की सबसे दिलचस्प पहचान किसी एक विधा में नहीं, बल्कि लगातार रास्ता बदलते हुए आगे बढ़ने वाले लेखक की है।

पुरस्कारों से बड़ी है रास्तों की कहानी

अज्ञेय की साहित्यिक उपलब्धियों की सूची लंबी है। ‘भग्नदूत’ से शुरू होकर ‘चिंता’, ‘हरी घास पर क्षण भर’, ‘बावरा अहेरी’, ‘आंगन के पार द्वार’ और ‘कितनी नावों में कितनी बार’ तक उनकी कविता का लंबा सफर है। ‘आंगन के पार द्वार’ के लिए उन्हें 1964 में साहित्य अकादेमी पुरस्कार मिला और ‘कितनी नावों में कितनी बार’ के लिए 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला।

लेकिन अगर केवल पुरस्कारों से अज्ञेय को याद किया जाए तो उनके जीवन की सबसे रोचक बात छूट जाएगी। उनकी असली कहानी उपलब्धियों की सूची नहीं, रास्तों की सूची है – क्रांतिकारी युवक, जेल का कैदी, अनाम कहानीकार, ‘अज्ञेय’ नाम वाला लेखक, कवि, ‘तार सप्तक’ का संपादक, यायावर, ‘प्रतीक’ का संपादक, ‘दिनमान’ का संपादक और फिर बिहार के सूखे में रेणु के साथ घूमता पत्रकार। हर पड़ाव पर एक नया अज्ञेय सामने आता है।

जिस नाम को वे खुद नहीं चुनते, वही नाम अमर हो जाता है

इस पूरी कहानी में सबसे दिलचस्प बात फिर उसी नाम पर लौटकर आती है। ‘अज्ञेय’ नाम उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं चुना था। परिस्थितियों ने उनके लिए चुना था। उन्हें यह नाम पसंद भी नहीं था, लेकिन धीरे-धीरे वही नाम इतना बड़ा हो गया कि वह उनके अपने नाम से अधिक पहचाना जाने लगा।

एक समय था जब नाम छिपाना जरूरी था। फिर ऐसा समय आया जब वही नाम साहित्य के सबसे चर्चित नामों में शामिल हो गया। लेकिन अज्ञेय की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि नाम चाहे कितना भी प्रसिद्ध हो जाए, उसके भीतर का आदमी लगातार तलाश में रहा – कभी अपने भीतर, कभी कविता में, कभी दूसरे कवियों के बीच, कभी किसी दूर देश की यात्रा में, कभी किसी पत्रिका के पन्ने पर और कभी बिहार के किसी सूखे गांव में।

शायद अज्ञेय की सबसे बड़ी पहचान यही थी – वह रुके नहीं

उनकी जिंदगी को एक सीधी रेखा में देखना मुश्किल है। एक तरफ जेल है, दूसरी तरफ यात्रा; एक तरफ आत्मान्वेषण है, दूसरी तरफ पत्रकारिता; एक तरफ अपनी कविता है, दूसरी तरफ दूसरों के लिए मंच बनाना; एक तरफ ‘शेखर’ का भीतर का आदमी है, दूसरी तरफ अकालग्रस्त गांवों का बाहर का संसार। इन दोनों को जोड़ने वाली चीज शायद एक ही थी – देखने की स्वतंत्रता।

अज्ञेय ने अपने लिए कोई एक अंतिम परिभाषा स्वीकार नहीं की। शायद इसी कारण उनकी साहित्यिक यात्रा भी एक जगह ठहरकर पूरी नहीं हुई। वह लगातार नए अनुभवों, नई विधाओं और नए रास्तों की ओर बढ़ती रही।

और फिर लौटिए उस सूखे बिहार में

अब शुरुआत का वह दृश्य फिर याद कीजिए। एक समय जेल में बैठा युवा लेखक अपनी कहानियां बाहर भेज रहा था। कहानियां बाहर पहुंच रही थीं, लेकिन नाम नहीं। नाम की जगह लिखा जा रहा था – ‘अज्ञेय’। कई दशक बाद वही नाम हिंदी साहित्य में इतना पहचाना जा चुका था कि उसे छिपाने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन अब अज्ञेय खुद ऐसी जगह जा रहे थे जहां बहुत-सी चीजें छिपी हुई थीं – सूखे खेत, भूखे चेहरे, पानी की तलाश, अकाल का फैलता हुआ सन्नाटा और उस सन्नाटे के बीच बिहार की जमीन को अपने लेखन में दर्ज करने वाला रेणु।

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अज्ञेय वहां सिर्फ संपादक बनकर नहीं गए थे। वह वहां देखने गए थे, तस्वीरें लेने गए थे, रिपोर्ट को दिल्ली तक पहुंचाने गए थे। और इस तरह शायद उस नाम की यात्रा अपने एक अजीब मुकाम पर पहुंची थी – जिस लेखक की पहचान कभी छिपानी पड़ी थी, वह अब उन लोगों की पहचान और उनकी पीड़ा सामने लाने के लिए मैदान में था जिनकी आवाज दूर तक नहीं पहुंचती थी।

यही अज्ञेय की कहानी को सिर्फ ‘प्रयोगवादी कवि’ की कहानी से अलग करती है। उन्होंने केवल साहित्य में नई राहें नहीं खोजीं, उन्होंने बार-बार यह भी देखा कि उस समय की दुनिया में कौन-सी राह अभी बनी ही नहीं है। और फिर वहां चल पड़े।

4 अप्रैल 1987 को नई दिल्ली में अज्ञेय का निधन हुआ। लेकिन उनकी कहानी को किसी एक तारीख पर रोक देना शायद उनके स्वभाव के विरुद्ध होगा, क्योंकि अज्ञेय की पूरी जिंदगी एक ऐसे रास्ते की तरह है जो बनते-बनते आगे बढ़ता है। उस रास्ते की शुरुआत एक अनाम कहानी से होती है, नाम मिलता है – ‘अज्ञेय’; फिर वह नाम कविता में जाता है, ‘तार सप्तक’ तक पहुंचता है, यात्राओं में निकलता है, पत्रिकाओं में फैलता है, ‘दिनमान’ के संपादकीय संसार में पहुंचता है और अंततः सूखे बिहार की धूल में उतर जाता है।

साथ में रेणु हैं। सामने अकाल है। हाथ में कलम है। और शायद यही वह दृश्य है जहां अज्ञेय को सबसे अलग ढंग से देखा जा सकता है – जिस लेखक का नाम कभी छिपाकर कहानियां बाहर भेजी गई थीं, वह आगे चलकर अपने समय की ऐसी कहानी लिखने निकल पड़ा जिसे छिपाया नहीं जाना चाहिए था।

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“कबीर को पढ़ना आसान नहीं है।” यह बात आज भी साहित्य के विद्यार्थी कहते हैं। लेकिन एक समय ऐसा था, जब कबीर केवल संतों की वाणी माने जाते थे। विश्वविद्यालयों में उन पर गंभीर चर्चा कम होती थी। उनकी भाषा कठिन समझी जाती थी और उनके विचारों को व्यवस्थित ढंग से पढ़ाने वाले विद्वान भी बहुत कम थे। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक