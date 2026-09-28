हिंदी साहित्य में रामधारी सिंह दिनकर का नाम उस ओजस्वी परंपरा का प्रतीक है, जहाँ प्रेम, संघर्ष और राष्ट्रीय चेतना एक साथ बहती हैं। उनके नाम के साथ जुड़ा ‘दिनकर’ सिर्फ कोई साहित्यिक उपनाम नहीं था, बल्कि उनके भीतर के तेज और विचारों की गर्मी को बखूबी बयां करता था।

हाईस्कूल की पढ़ाई के दौरान ही उनकी कविताएं छपने लगी थीं। उन दिनों रामवृक्ष बेनीपुरी की प्रसिद्ध पत्रिका ‘युवक’ में जब उनकी रचनाएं आती थीं, तो नीचे ‘रामधारी सिंह’ नहीं लिखा होता था। तब वे ‘अमिताभ’ नाम से लिखते थे। वह किसी स्थापित साहित्यकार का नाम नहीं, बल्कि एक ऐसे युवा कवि की पहचान छिपाने की कोशिश और अपनी मौलिक आवाज तलाशने का शुरुआती दौर था। क्योंकि उस समय देश में अंग्रेजी शासन था और उस दौर में देशभक्ति या ब्रिटिश विरोधी सुर वाली कविताएं लिखने पर छात्रों को स्कूलों-कॉलेजों से निकालने और सरकारी कार्रवाई का खतरा रहता था।

यही ‘अमिताभ’ आगे चलकर जब अपने वास्तविक नाम रामधारी सिंह दिनकर के रूप में सामने आए, तो हिंदी कविता को एक नया ओज मिला। उनका नाम सुनते ही पाठकों के सामने मंच, विद्रोह और राष्ट्रभावना की तस्वीर उभरने लगती है। दिनकर का साहित्य केवल गरजती हुई कविताओं का दौर नहीं था। उनके भीतर एक ऐसा रचनाकार भी था जो सरकारी नौकरी में रहते हुए अंग्रेजों के दमन और लगातार तबादलों से जूझता रहा। जो बड़े साहित्यकारों से मिला, संसद में अपनी ही सत्ता के सामने बेबाक सवाल खड़े किए और एक कविता को पूरा करने के लिए बरसों बेचैन भी रहा।

बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव से निकलकर आना दिनकर के लिए आसान नहीं था। स्कूल पहुंचने के लिए उन्हें रोज गंगा घाट तक पैदल जाना पड़ता, फिर नदी पार करके दूसरी ओर भी लंबा पैदल सफर तय करना होता। पारिवारिक और आर्थिक तंगी के बीच भी इतिहास, राजनीति और साहित्य को लेकर उनका अनुराग गहराता गया। आगे चलकर उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से इतिहास में स्नातक की पढ़ाई पूरी की।

सरकारी नौकरी, दमन और 22 तबादले

1934 में दिनकर बिहार सरकार में सब-रजिस्ट्रार बने, लेकिन यह सरकारी नौकरी उनके लिए सहूलियत भरी नहीं रही। उनकी राष्ट्रीयतावादी कविताओं से चिढ़ी ब्रिटिश हुकूमत उन पर लगातार शिकंजा कसती रही। संसद के आधिकारिक रिकॉर्ड बताते हैं कि महज पांच वर्षों में उनका 22 बार तबादला किया गया – यानी एक लेखक को मानसिक रूप से अस्थिर करने और उसकी कलम को दबाने की पूरी कोशिश की गई।

लेकिन तबादलों से दिनकर का ठिकाना बदला, उनकी कलम का तेवर नहीं। ‘रेणुका’ और ‘हुंकार’ जैसी कृतियों के जरिए उनकी ओजस्वी आवाज और पैनी होती गई। वे सरकारी तंत्र की सीमाओं में बंधे थे, लेकिन उनकी कविताओं में पूरे देश की बेचैनी और राष्ट्रीय चेतना मुखर हो रही थी। यही विरोधाभास उनके जीवन को अनोखा बनाता है – एक तरफ पेट पालने के लिए नौकरी की मजबूरी, तो दूसरी तरफ क्रांति पुकारती कविता की दुनिया।

बेनीपुरी की ‘युवक’ पत्रिका से शुरू हुआ यह सफर जब आगे बढ़ा, तो दिनकर का सामना हिंदी साहित्य के स्थापित दिग्गजों से हुआ। सूर्यकांत त्रिपाठी ‘निराला’ से उनकी मुलाकात ऐसा ही एक यादगार प्रसंग है। जिस दौर में दिनकर सामने आ रहे थे, वहां निराला एक विशाल वटवृक्ष की तरह मौजूद थे- एक साथ प्रेरणा भी और बड़ी चुनौती भी। हालांकि, दिनकर की काव्य-यात्रा सिर्फ राष्ट्रीय ओज तक सिमटकर नहीं रुकी, बल्कि वे मनुष्य के गहरे आंतरिक द्वंद्वों की ओर भी मुड़े।

यही बदलाव ‘रश्मिरथी’ और बाद में ‘उर्वशी’ को एक साथ रखकर समझ में आता है। ‘रश्मिरथी’ जहाँ कर्ण के जरिए संघर्ष, सामाजिक अपमान और आत्मसम्मान का महाकाव्य है, वहीं ‘उर्वशी’ में दिनकर प्रेम, देह, सौंदर्य और अध्यात्म के बेहद निजी संसार में उतरते हैं।

‘रश्मिरथी’ में महाभारत का वह दृश्य बेहद नाटकीय और जीवंत है, जब कृष्ण शांति-दूत बनकर हस्तिनापुर जाते हैं। वे पांडवों के लिए न्यायपूर्ण हिस्सा और न मिलने पर केवल पांच गांव मांगते हैं। दुर्योधन जब इसे भी ठुकराकर कृष्ण को बंदी बनाने बढ़ता है, तब दिनकर के कृष्ण अपना विराट रूप प्रकट कर ललकारते हैं— “बाँधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है?” यह प्रसंग दिखाता है कि दिनकर के लिए पौराणिक कथाएं सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं, बल्कि सत्ता, अन्याय और मानवीय नियति के सवाल थीं।

‘रश्मिरथी’ का ओज और ‘उर्वशी’ की 8 साल लंबी बेचैनी

लेकिन ‘उर्वशी’ केवल एक प्रेम-काव्य भर नहीं थी, इसके पीछे दिनकर की आठ सालों की लंबी मानसिक बेचैनी छिपी थी। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है कि इस काव्य की पांडुलिपि लेकर वे जगह-जगह भटकते रहे। दिल्ली से कश्मीर तक गए, पर कश्मीर की वादियों में भी शब्द नहीं फूटे। रांची के एक बगीचे में कुछ पंक्तियां लिखी गईं, फिर कलम रुक गई। 1960 में जब वे गंभीर रूप से बीमार पड़े, तो उन्हें डर सताने लगा कि कहीं यह रचना अधूरी न रह जाए। जो कवि मंचों से दहाड़ता था, वह अपनी ही अधूरी कृति के आगे बेबस था। आखिरकार 1961 में ‘उर्वशी’ प्रकाशित हुई।

दिनकर का सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन भी उतना ही दिलचस्प रहा। 1952 में वे राज्यसभा के लिए चुने गए और लगातार तीन पारियों में 12 वर्षों तक सांसद रहे। लेकिन वे केवल व्यवस्था का हिस्सा बनकर नहीं बैठे; सत्ता पक्ष में रहते हुए भी उन्होंने देश के नीतिगत मुद्दों पर अपनी ही सरकार के सामने बेबाक सवाल खड़े किए।

रामधारी सिंह का खंडकाव्य उर्वशी और रश्मिरथी

संसद, सरकारी नौकरी और राजनीतिक गलियारों में रहने के बावजूद उनकी असली पहचान कभी धुंधली नहीं हुई। सार्वजनिक जीवन के तमाम प्रसंग आते-जाते रहे, लेकिन अंततः दिनकर की पहचान अपनी कालजयी कविताओं पर ही जाकर टिकती है।

दिनकर के जीवन की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि उनकी लोकप्रिय छवि जितनी ओजस्वी थी, उनका साहित्य उतना ही विविध और गहरा था। ‘कुरुक्षेत्र’ में जहां युद्ध और मनुष्य की नैतिक दुविधाएं हैं, वहीं ‘रश्मिरथी’ सामाजिक न्याय और कर्ण के स्वाभिमान का प्रश्न उठाती है। गद्य की बात करें तो ‘संस्कृति के चार अध्याय’ भारतीय मानस की सांस्कृतिक जड़ों की गहरी पड़ताल करती है, तो ‘उर्वशी’ प्रेम और आध्यात्मिक द्वंद्व का शिखर है।

शब्दयात्री के अन्य लेखकों के बारे में यहां पढ़ें

इसीलिए दिनकर को केवल ‘राष्ट्रकवि’ या ‘ओज के कवि’ के एकरंग ढांचे में बांध देना उनके वृहद साहित्य के साथ अन्याय होगा। जिस ‘उर्वशी’ को पूरा करने में वे सालों आत्म-मंथन की आग में चले, वही रचना आगे चलकर उनके साहित्यिक जीवन का मील का पत्थर बनी और 1972 में उन्हें साहित्य के सर्वोच्च ‘ज्ञानपीठ पुरस्कार’ से सम्मानित किया गया।

रामधारी सिंह दिनकर की पूरी यात्रा वास्तव में एक ही व्यक्ति के कई रूपों की कहानी है – अंग्रेजों के तबादलों से जूझता एक सरकारी कर्मचारी, संसद में बेबाक बोलता जनप्रतिनिधि, मंचों पर गरजता जन-कवि और अपनी ही अधूरी रचना के सामने बेबस एक संवेदनशील लेखक।

लेकिन इस विराट बरगद का बीज उसी गुमनाम युवा कवि में छिपा था, जो कभी ‘युवक’ पत्रिका में संकोच और डर के बीच अपना नाम ‘अमिताभ’ लिखा करता था। वह ‘अमिताभ’ मिटा नहीं, बल्कि दिनकर बनकर हिंदी साहित्य के क्षितिज पर ऐसा चमका कि फिर किसी दूसरे नाम की जरूरत ही नहीं पड़ी।