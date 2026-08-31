कानपुर के ‘प्रताप’ कार्यालय में उस दिन भी काम अपनी रफ्तार से चल रहा था। बाहर देश की राजनीति उथल-पुथल से भरी थी और भीतर अखबार के अगले अंक की तैयारियां। गणेशशंकर विद्यार्थी अपने काम में व्यस्त थे। तभी एक किशोर वहां पहुंचा। हाथ में कागज था और उस कागज पर उसकी लिखी हुई कविता। उम्र ऐसी कि अपनी रचना को दुनिया के सामने रखने का उत्साह भी था और किसी बड़े आदमी के सामने पहुंचते ही संकोच भी।

उसने कविता विद्यार्थी जी के सामने रख दी। विद्यार्थी जी ने कविता देखी और दूसरे कमरे में बैठे सहयोगी को देने के लिए कह दिया। फिर अपने काम में लग गए। उस लड़के को न वह उत्साह मिला जिसकी उसने शायद मन ही मन उम्मीद की होगी, न कविता पर कोई चर्चा हुई। वर्षों बाद भगवतीचरण वर्मा ने उस पहली मुलाकात को याद किया तो उसे बहुत गर्मजोशी वाली मुलाकात नहीं बताया। उन्हें वह व्यवहार रूखा लगा था।

लेकिन कहानी का अगला हिस्सा उस पहली मुलाकात से कहीं अधिक दिलचस्प है। कविता वापस नहीं लौटी। ‘प्रताप’ में वह मामूली भाषा-संशोधन के साथ छपी। लड़के को संपादक से शाबाशी भले न मिली हो, लेकिन उसकी कविता ने अखबार के पन्ने पर अपनी जगह बना ली थी। उस समय शायद विद्यार्थी जी को भी यह अंदाजा नहीं रहा होगा कि जिस किशोर की कविता उनके सामने एक कागज भर थी, वही आगे चलकर हिंदी साहित्य में ‘चित्रलेखा’ लिखने वाला भगवतीचरण वर्मा बनेगा।

स्कूल की हस्तलिखित पत्रिकाओं में लिखने से शुरू हुआ था सफर

कविता उनके लिए कोई अचानक आया हुआ शौक नहीं थी। स्कूल की हस्तलिखित पत्रिकाओं में लिखने से शुरू हुआ यह सिलसिला कानपुर पहुंचते-पहुंचते गंभीर होने लगा था। उस समय कानपुर का साहित्यिक वातावरण ऐसा था कि अखबार का दफ्तर भी साहित्य की बैठक बन जाता था। विश्वंभरनाथ शर्मा ‘कौशिक’, बालकृष्ण शर्मा ‘नवीन’, रमाशंकर अवस्थी और चंडीकाप्रसाद मिश्र जैसे लोगों के बीच आना-जाना था। किशोर वर्मा के लिए यह दुनिया किसी खुली किताब से कम नहीं थी।

और ‘प्रताप’ के संपादक गणेशशंकर विद्यार्थी का असर अलग था। विद्यार्थी जी के पास बैठने का अर्थ केवल अखबार के काम को देखना नहीं था। देश की राजनीति, समाज और अंग्रेजी राज से टकराते सवाल वहां रोजमर्रा की बातचीत का हिस्सा थे। भगवतीचरण वर्मा की रुचि भी धीरे-धीरे कविता की दुनिया से बाहर निकलने लगी। उन्होंने विक्टर ह्यूगो को पढ़ा। आगे कार्ल मार्क्स और फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख व्यक्तित्वों पर लिखा। उनके भीतर का कवि अब उस समाज को भी देखने लगा था जिसमें वह रह रहा था।

शायद इसी वजह से उनकी कविता से गद्य की ओर यात्रा केवल विधा बदलने की यात्रा नहीं थी। आदमी उनके लिए धीरे-धीरे ज्यादा दिलचस्प होता गया – वह आदमी जो परिस्थितियों के बीच फैसले करता है, इच्छाओं से लड़ता है और अपने किए हुए काम को कभी सही, कभी गलत साबित करने की कोशिश करता है।

फिर 1934 आया और ‘चित्रलेखा’ आई।

हिंदी पाठकों ने ऐसी कथा पहले भी देखी थी जिसमें प्रेम था, संघर्ष था, नैतिकता थी। लेकिन भगवतीचरण वर्मा ने इन चीजों को एक ऐसे सवाल के सामने रख दिया जिसमें कोई आसान रास्ता नहीं था। कुमारगिरि का संन्यास, बीजगुप्त का भोग और चित्रलेखा का जीवन – तीनों को सामने रखकर वह पूछते हैं कि पाप आखिर किसे कहेंगे। क्या संसार में रहना और इच्छाओं के साथ जीना पाप है? क्या संसार छोड़ देने से मनुष्य पाप से बाहर निकल जाता है? क्या किसी कर्म का मूल्य केवल कर्म देखकर तय किया जा सकता है?

वर्मा ने किसी पात्र को खड़ा करके यह नहीं कहा कि यही सही है और यही गलत। कहानी आगे बढ़ती रही और सवाल पाठक के सामने रह गया। शायद यही कारण है कि ‘चित्रलेखा’ का प्रभाव उसके कथानक से आगे जाता है। किताब बंद करने के बाद भी पाठक अपने भीतर उन पात्रों और उनके फैसलों को लेकर लौटता है।

भगवतीचरण वर्मा की रचनाएं।

लोकप्रियता ने इस उपन्यास को इतनी बड़ी पहचान दी कि धीरे-धीरे भगवतीचरण वर्मा का नाम ‘चित्रलेखा’ के साथ इस तरह जुड़ गया जैसे उनके पूरे साहित्य का परिचय वही एक किताब हो। जबकि उन्होंने उसके बाद और उससे पहले भी ऐसा बहुत कुछ लिखा जिसमें उनका समय, समाज और मनुष्य के बदलते रिश्ते दिखाई देते हैं।

1946 में आया ‘टेढ़े-मेढ़े रास्ते’। देश आजादी की ओर बढ़ रहा था और राजनीति में अलग-अलग विचारधाराएं अपने-अपने रास्ते बता रही थीं। वर्मा ने गांधीवाद, साम्यवाद और क्रांतिकारी विचारों के बीच चल रहे संघर्ष को किसी राजनीतिक भाषण की तरह नहीं, एक परिवार की कथा के भीतर रखा। विचारधारा वहां केवल किताब का विषय नहीं रहती, घर के लोगों के फैसलों और रिश्तों में उतर आती है।

फिर ‘भूले-बिसरे चित्र’ आया। इसमें उनका ध्यान किसी एक नायक पर नहीं था। समय कैसे लोगों को बदलता है, पीढ़ियां कैसे एक-दूसरे से दूर होती हैं, पुराने संबंध किस तरह नए सामाजिक ढांचे में अपना अर्थ खोने लगते हैं – वर्मा ने इन बदलावों को अपने पात्रों के जरिए पकड़ा। इस रचना के लिए उन्हें 1961 में साहित्य अकादेमी पुरस्कार मिला।

लेकिन उनकी जिंदगी को केवल साहित्य की मेज पर बैठा हुआ जीवन समझना भी मुश्किल है। उन्होंने कानून पढ़ा और वकालत की। फिर पत्रकारिता से जुड़े। फिल्मों की दुनिया में गए और पटकथा लेखन किया। आकाशवाणी में भी काम किया। कई रास्तों पर चले और फिर लौटकर लेखन की ओर आते रहे। शायद उनका स्वभाव ही ऐसा था कि किसी एक जगह बहुत लंबे समय तक टिके रहना उनके लिए आसान नहीं था।

इसीलिए जब वह लिखते हैं – “हम दीवानों की क्या हस्ती, हैं आज यहाँ कल वहां चले” – तो यह पंक्ति केवल कविता की पंक्ति नहीं रह जाती। इसे पढ़ते हुए उनके अपने जीवन के कई पड़ाव याद आने लगते हैं। वकालत से पत्रकारिता, पत्रकारिता से फिल्म, फिल्म से आकाशवाणी और फिर स्वतंत्र लेखन। जगहें बदलती रहीं, लेकिन लिखने वाला आदमी उनके भीतर बना रहा।

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उनकी रचनाओं में भी शायद इसी घूमते हुए जीवन का असर था। उनके पात्र किसी एक रंग में नहीं रहते। कोई पूरी तरह अच्छा नहीं, कोई पूरी तरह बुरा नहीं। आदमी को उसके किए हुए काम से समझना जितना आसान है, उसके पीछे की वजह तक पहुंचना उतना ही मुश्किल। यही वह जगह है जहां भगवतीचरण वर्मा बार-बार अपने पाठक को रोकते हैं।

30 अगस्त 1903 को जन्मे इस लेखक ने 5 अक्टूबर 1981 को दुनिया को अलविदा कहा। तब तक ‘प्रताप’ के उस दफ्तर में कविता लेकर पहुंचा किशोर हिंदी साहित्य में अपनी अलग पहचान बना चुका था। उसके हिस्से में लोकप्रियता आई, पुरस्कार आया, कई विधाओं में काम करने का अनुभव आया और सबसे बढ़कर ऐसे सवाल आए जो उसकी किताबों के साथ आगे बढ़ते रहे।

कभी-कभी किसी लेखक की पहचान उसकी सबसे प्रसिद्ध किताब से नहीं, उस सवाल से होती है जिसे वह अपने पाठक के भीतर छोड़ जाता है। भगवतीचरण वर्मा के साथ भी शायद यही हुआ। ‘चित्रलेखा’ के पन्ने बहुत पहले लिखे जा चुके हैं, लेकिन उन्हें पढ़ते हुए सवाल आज भी वहीं खड़ा मिलता है – पाप आखिर क्या है?

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“कबीर को पढ़ना आसान नहीं है।” यह बात आज भी साहित्य के विद्यार्थी कहते हैं। लेकिन एक समय ऐसा था, जब कबीर केवल संतों की वाणी माने जाते थे। विश्वविद्यालयों में उन पर गंभीर चर्चा कम होती थी। उनकी भाषा कठिन समझी जाती थी और उनके विचारों को व्यवस्थित ढंग से पढ़ाने वाले विद्वान भी बहुत कम थे। पूरी खबर को पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक