किसान दिन भर खेत में खटता है, फसल उगाता है, लेकिन फसल घर आ जाने भर से उसकी मुश्किलें खत्म नहीं होतीं। लगान देना है, पुराने कर्ज का हिसाब चुकाना है और घर-परिवार की जरूरतें भी पूरी करनी हैं। कई बार मेहनत करने वाले के हाथ में आखिर में इतना भी नहीं बचता कि वह अगली फसल की चिंता से मुक्त हो सके। गांव की जिंदगी में ऐसे दुख केवल किसी एक परिवार की कहानी नहीं होते। उनके पीछे जमीन, कर्ज और सामाजिक हैसियत से जुड़ी पूरी व्यवस्था होती है।

रामविलास शर्मा ने अपने बचपन में गांव के इसी समाज को करीब से देखा था। 10 अक्टूबर 1912 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के ऊंचगांव सानी में जन्मे रामविलास शर्मा आगे चलकर हिंदी के प्रमुख आलोचक, विचारक और भाषा-अध्येता बने। उनकी पहचान बड़ी-बड़ी किताबों और गंभीर साहित्यिक बहसों से बनी, लेकिन उनके जीवन का एक सिरा उस गांव से भी जुड़ता है, जहां उन्होंने बचपन बिताया था।

उनके मित्र और उपन्यासकार अमृतलाल नागर ने अपने संस्मरण ‘तीस बरस का साथी : रामविलास शर्मा’ में लिखा है कि रामविलास का बचपन गांव में अपने पितामह की छत्रछाया में बीता। उन्होंने वहां सामंती और महाजनी अनाचार देखे थे। नागर के अनुसार, रामविलास अपनी कलम के बल पर इन बुराइयों को जड़ से मिटाने के लिए जूझते थे। उनके जीवन को समझने के लिए यह छोटा-सा उल्लेख भी बहुत कुछ कहता है।

रामविलास शर्मा के शोषण-विरोधी विचारों की जड़ें उनके बचपन के अनुभवों में भी दिखाई देती हैं। अमृतलाल नागर ने अपने संस्मरण तीस बरस का साथी : रामविलास शर्मा में लिखा है कि रामविलास के दादा अपने बेटे यानी रामविलास के पिता से इसलिए असंतुष्ट थे कि उन्होंने एक साहूकार के यहां नौकरी कर ली थी। दादा उन्हें ‘बनिए का नौकर’ कहकर पुकारते थे। वे नहीं चाहते थे कि रामविलास भी पढ़-लिखकर उसी राह पर चलें और गांव के उन लोगों की तरह बनकर रह जाएं, जो पढ़ाई के बाद आम लोगों की जिंदगी से दूर हो जाते हैं।

दादा की बातें रामविलास शर्मा के मन पर गहरा असर छोड़ गईं। नागर के मुताबिक, उनके दादा ने रामविलास के भीतर अपने पिता के रास्ते पर न चलने की प्रबल प्रेरणा भर दी थी। बचपन में उन्होंने गांव में सामंती दबदबे और महाजनी शोषण को भी करीब से देखा था। आगे चलकर यही अनुभव उनकी सामाजिक दृष्टि का हिस्सा बने। उनके लिए साहित्य केवल शब्दों और विचारों का संसार नहीं था; वह आम आदमी के जीवन, उसकी तकलीफों और उसके शोषण को समझने का माध्यम भी था। उनकी कलम में शोषण के खिलाफ जो तेवर दिखाई देते हैं, उन्हें समझने के लिए उनके बचपन के इन अनुभवों को भी याद रखना जरूरी है।

उस समय गांव में जमीन केवल खेती का साधन नहीं थी, सामाजिक हैसियत का आधार भी थी। कर्ज लेने वाले और कर्ज देने वाले के बीच का संबंध बराबरी का नहीं होता था। लगान और ब्याज की मार गरीब किसान को लंबे समय तक दबाए रख सकती थी। जातिगत भेदभाव और ऊंच-नीच के कारण भी सबको अपनी बात कहने का समान अवसर नहीं मिलता था। ऐसे माहौल में गरीबी का मतलब केवल कम आमदनी नहीं था; कई बार इसका मतलब था अपनी जरूरतों और इच्छाओं को दूसरों की शर्तों के मुताबिक ढालना।

रामविलास शर्मा के बचपन के बारे में उपलब्ध संस्मरण गांव की हर घटना का ब्यौरा नहीं देता। इसलिए यह कहना ठीक नहीं होगा कि उनके जीवन की कोई एक घटना ही उनकी पूरी वैचारिक दिशा तय कर गई। मगर गांव में शोषण को देखने का अनुभव उनके व्यक्तित्व को समझने का एक महत्त्वपूर्ण सूत्र जरूर देता है।

गांव के अनुभवों से साहित्य को देखने की नजर

गांव के अनुभवों से आगे बढ़कर उन्होंने साहित्य में भी समाज को देखने की कोशिश की। यही बात उन्हें केवल किताबों के भीतर रहने वाले आलोचक से अलग करती है। वे अंग्रेजी साहित्य के विद्वान बने और आगरा के बलवंत राजपूत कॉलेज में लंबे समय तक अध्यापन किया, लेकिन उनका अध्ययन हिंदी साहित्य, भारतीय इतिहास और भाषा के विकास तक फैला हुआ था।

प्रेमचंद पर उनका काम इस दृष्टि को समझने का अच्छा रास्ता है। प्रेमचंद और उनका युग में उन्होंने प्रेमचंद की रचनाओं को उनके समय और सामाजिक परिस्थितियों के संदर्भ में परखा। प्रेमचंद के यहां किसान का दुख केवल खराब फसल या कम आमदनी की कहानी नहीं है। उसके साथ कर्ज, सामाजिक प्रतिष्ठा, पारिवारिक जिम्मेदारियां और गांव की व्यवस्था भी जुड़ी हुई हैं। होरी जैसे पात्र को समझने के लिए यह देखना पड़ता है कि वह किन परिस्थितियों में फैसले करता है और उन फैसलों की कीमत किस तरह चुकाता है।

रामविलास शर्मा की रचनाएं।

रामविलास शर्मा की आलोचना इसी तरह रचना के पीछे मौजूद जीवन को देखने का आग्रह करती है। किसी कहानी में किसान या मजदूर का आ जाना ही पर्याप्त नहीं; यह भी समझना होता है कि उसकी मुश्किलें कहां से पैदा होती हैं। वह किन लोगों और व्यवस्थाओं के बीच जी रहा है? उसके पास अपने जीवन को बदलने की कितनी गुंजाइश है? प्रेमचंद के साहित्य पर विचार करते हुए ऐसे सवाल उनके अध्ययन के केंद्र में रहे।

निराला पर उनका काम भी इसी सिलसिले की महत्त्वपूर्ण कड़ी है। निराला की साहित्य साधना तीन खंडों में प्रकाशित हुई। इस पुस्तक के लिए रामविलास शर्मा को 1970 में साहित्य अकादेमी पुरस्कार मिला। उन्होंने निराला की कविता को उनके जीवन और रचनात्मक संघर्ष से जोड़कर समझने का प्रयास किया। निराला के व्यक्तित्व में स्वाभिमान, सामाजिक रूढ़ियों से टकराव और अभावों से जूझने के अनेक पहलू थे। रामविलास शर्मा ने उनके साहित्य का मूल्यांकन करते हुए इन पहलुओं को महत्त्व दिया।

निराला के स्वभाव का एक प्रसंग वरिष्ठ साहित्यकार प्रकाश मनु के संस्मरण में मिलता है। साहित्यकार संसद में एक दिन निराला ने ठंड से कांपती नौकरानी को देखा तो दरवाजे का परदा उतारकर उसे ओढ़ने के लिए दे दिया। इसके बाद वे वहां से चले गए। यह छोटा-सा प्रसंग निराला की संवेदना को सामने लाता है। ठंड से परेशान एक स्त्री को देखकर उन्होंने कोई लंबी बात नहीं की; जो चीज सामने थी, उसी से उसकी तकलीफ कम करने की कोशिश की।

रामविलास शर्मा की रचनाएं।

रामविलास शर्मा निराला के निकट रहे थे। निराला के जीवन और साहित्य को समझने में उनकी यह निकटता उपयोगी साबित हुई। हालांकि, किसी कवि को जानना और उसकी हर रचना का मूल्यांकन करना अलग बातें हैं। रामविलास शर्मा की विशेषता यह थी कि उन्होंने निराला के साहित्य को उनके जीवन-संघर्ष और समय की पृष्ठभूमि में रखकर पढ़ा।

भाषा, समाज और आम आदमी की जिंदगी

उनकी नजर केवल कवियों और कथाकारों पर ही नहीं थी। भाषा के सवाल पर भी उन्होंने विस्तार से काम किया। उनकी पुस्तक भाषा और समाज बताती है कि भाषा को लेकर उनकी दिलचस्पी शब्दों और व्याकरण तक सीमित नहीं थी। भाषा लोगों के बीच बनती-बढ़ती है। बोलियों, लोक-प्रयोगों और रोजमर्रा की बातचीत में किसी समाज का अनुभव जमा रहता है। गांव में खेत-बारी, रिश्तेदारी और सामाजिक व्यवहार से जुड़े शब्द जिस तरह इस्तेमाल होते हैं, वे भी उस जीवन को समझने में मदद करते हैं।

इसीलिए रामविलास शर्मा के लिए भाषा का इतिहास समाज के इतिहास से अलग नहीं था। भारत की भाषा समस्या और हिंदी भाषा के विकास पर उनके अन्य लेखन में भी भाषा को व्यापक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भों में देखने का प्रयास मिलता है।

उनकी आलोचना से हर कोई सहमत हो, यह जरूरी नहीं। उनके विचारों पर बहस होती रही है और होनी भी चाहिए। लेकिन उनके लेखन का महत्त्व इस बात में है कि उन्होंने साहित्य को केवल भाषा और शिल्प के आधार पर परखने के बजाय उसके सामाजिक संदर्भों पर भी जोर दिया। उनके यहां किसी रचना को समझना, उस मनुष्य और समय को समझने की कोशिश भी है, जिससे वह रचना पैदा हुई।

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रामविलास शर्मा को याद करते हुए उनके गांव का वह प्रसंग इसलिए महत्त्वपूर्ण लगता है कि वह उनकी विद्वत्ता के पीछे मौजूद जीवन अनुभव की ओर ध्यान दिलाता है। अमृतलाल नागर के संस्मरण में दर्ज सामंती और महाजनी अनाचारों का उल्लेख हमें बताता है कि गांव की सामाजिक विषमताएं उनके लिए कोई दूर की सैद्धांतिक चर्चा नहीं थीं। उन्होंने उन्हें अपने शुरुआती जीवन में देखा था।

उनकी आलोचना गांव के हर दुख का बयान नहीं है, न ही उसे गांव के जीवन का सीधा दस्तावेज मानना चाहिए। लेकिन प्रेमचंद और निराला जैसे रचनाकारों पर उनका काम पढ़ते हुए यह समझ में आता है कि वे साहित्य में मनुष्य के संघर्ष को उसके समय से अलग करके नहीं देखते थे। किसान की परेशानी हो, कवि का जीवन-संघर्ष हो या भाषा के विकास का सवाल – उनकी नजर उसके पीछे मौजूद सामाजिक अनुभव तक पहुंचने की कोशिश करती थी।

गांव-गिरांव के दुख-दर्द को आवाज देने का अर्थ केवल गरीबी का जिक्र करना नहीं है। इसका अर्थ उन परिस्थितियों को समझना भी है, जिनमें मेहनत करने वाला आदमी अपनी मेहनत का पूरा फल नहीं पा पाता और सामाजिक हैसियत के सामने उसकी आवाज दब जाती है। रामविलास शर्मा की आलोचना पाठक को इसी संसार की ओर लौटाती है। किताबों में दर्ज रचनाओं को पढ़ते हुए वह हमें उन लोगों की जिंदगी देखने की नजर देती है, जिनके अनुभवों से साहित्य का बड़ा हिस्सा बना है।

रामविलास शर्मा की प्रमुख रचनाओं में प्रेमचंद और उनका युग, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, भाषा और समाज, भारत की भाषा समस्या और तीन खंडों में प्रकाशित निराला की साहित्य साधना शामिल हैं। इन पुस्तकों में उन्होंने हिंदी साहित्य, भाषा, समाज और इतिहास के आपसी संबंधों पर विस्तार से विचार किया। निराला की साहित्य साधना के लिए उन्हें 1970 में साहित्य अकादेमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी रचनाएं आज भी हिंदी साहित्य को उसके सामाजिक संदर्भों में समझने के लिए महत्त्वपूर्ण मानी जाती हैं।

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