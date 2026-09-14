बंबई की फिल्मी दुनिया में उन दिनों नाम भी एक तरह की पहचान हुआ करता था। फिल्म बन रही थी फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी ‘मारे गए गुलफाम’ पर। नाम तय हुआ – ‘तीसरी कसम’। फिल्म के प्रचार की तैयारी चल रही थी। इसी दौरान यह सुझाव आया कि ‘फणीश्वरनाथ रेणु’ नाम लंबा है, इसलिए पोस्टर पर इसे छोटा करके ‘पी.एन. रेणु’ कर दिया जाए। लेकिन गीतकार शैलेंद्र को यह मंजूर नहीं था। उन्होंने रेणु का पूरा नाम लिखे जाने पर जोर दिया।

उस समय शहर का नाम बंबई ही था; ‘मुंबई’ बाद में प्रचलन में आया। इसलिए रेणु और ‘तीसरी कसम’ से जुड़ा यह प्रसंग उसी दौर के नाम के साथ याद किया जाना स्वाभाविक है।

नाम छोटा करने की बात मामूली लग सकती है, लेकिन रेणु के मामले में यह प्रसंग उनकी पहचान के एक जरूरी पहलू को सामने लाता है। वह पहचान किसी महानगरीय साहित्यिक चमक से नहीं बनी थी। उसका आधार था – गांव, उसकी बोली, उसके लोग, उनके सुख-दुख, मेले, खेत, राजनीति, गरीबी, प्रेम और संघर्ष। जिस दुनिया को साहित्य में अक्सर सिर्फ पृष्ठभूमि मान लिया जाता था, रेणु ने उसे कहानी का केंद्र बना दिया।

यही वजह है कि फणीश्वरनाथ रेणु को पढ़ते हुए किसी एक गांव की कहानी पढ़ने का एहसास नहीं होता। उनके गांव-जवार में एक पूरा समाज सांस लेता दिखाई देता है।

गांव से निकली साहित्य की एक अलग आवाज

फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार के पूर्णिया जिले के औराही हिंगना गांव में हुआ था। भारत-नेपाल सीमा के करीब बसे इस इलाके का जीवन उनके भीतर बहुत गहरे तक दर्ज था। आरंभिक शिक्षा अररिया और फारबिसगंज में हुई। आगे की पढ़ाई के दौरान वह समाजवादी विचारों और राजनीतिक गतिविधियों से जुड़े। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया और जेल गए। बाद में नेपाल के लोकतांत्रिक आंदोलन में भी सक्रिय रहे।

उनकी राजनीतिक सक्रियता और साहित्य को अलग-अलग करके देखना मुश्किल है। जिस समाज के बीच वह रहे, उसी समाज को उन्होंने अपनी कहानियों और उपन्यासों में जगह दी। उनके लिए गांव कोई दूर से देखा हुआ दृश्य नहीं था। वह उनकी अपनी स्मृति, अनुभव और जीवन का हिस्सा था।

1954 में ‘मैला आँचल’ प्रकाशित हुआ। रेणु ने इसे ‘आंचलिक उपन्यास’ कहा था। हिंदी साहित्य में यह शब्द बाद में व्यापक रूप से इस्तेमाल हुआ, लेकिन रेणु के यहां ‘आंचलिक’ का अर्थ किसी छोटे भूगोल में सिमट जाना नहीं था। पूर्णिया के एक अंचल की कथा लिखते हुए उन्होंने उस पूरे समाज को सामने रख दिया था जिसमें बीमारी, गरीबी, जातिगत तनाव, राजनीति, अंधविश्वास, प्रेम और बदलाव की आकांक्षा एक साथ मौजूद थे।

‘मैला आँचल’ में गांव कोई सुंदर और स्थिर तस्वीर नहीं है। वहां जीवन अपनी तमाम जटिलताओं के साथ है। कोई बीमारी से लड़ रहा है, कोई गरीबी से, कोई सामाजिक बंधनों से और कोई बदलते समय से। यही वजह है कि उपन्यास का अंचल अपने स्थानीय रंग के बावजूद पाठक को बहुत व्यापक भारतीय समाज से जोड़ देता है।

रेणु की खासियत सिर्फ यह नहीं थी कि उन्होंने गांव को लिखा। उन्होंने गांव की भाषा को भी साहित्य में उसकी पूरी जीवंतता के साथ जगह दी। बोलियों, मुहावरों, लोकगीतों और बोलचाल की लय से उनकी भाषा बनती है। उनके पात्र जिस तरह बोलते हैं, उसी तरह पाठक के सामने अपनी दुनिया खोलते जाते हैं।

बोली-बानी में धड़कता था पूरा समाज

रेणु की कहानियों में पात्रों की पहचान केवल उनके नाम से नहीं होती। उनकी भाषा भी उन्हें पहचान देती है। कोई जिस लहजे में बोलता है, उसमें उसका इलाका, उसका सामाजिक अनुभव और उसका जीवन दिखाई देने लगता है।

यही कारण है कि ‘पंचलाइट’, ‘ठेस’, ‘संवदिया’, ‘लाल पान की बेगम’ और ‘मारे गए गुलफाम’ जैसी कहानियां सिर्फ घटनाएं नहीं सुनातीं। उनमें एक पूरा जीवन-परिवेश मौजूद रहता है। रेणु की कथा-दृष्टि की खूबी यह है कि वह मामूली दिखने वाली घटना में भी मनुष्य की बड़ी बेचैनी खोज लेते हैं।

उनकी रचनाओं में खेत हैं, पगडंडियां हैं, मेले हैं, लोकगीत हैं और गांव की छोटी-छोटी राजनीतिक हलचलें हैं। लेकिन इन सबके बीच सबसे ज्यादा जगह मनुष्य की है। वह मनुष्य जो कभी कमजोर है, कभी जिद्दी, कभी स्वार्थी, कभी बेहद संवेदनशील और कई बार परिस्थितियों से हारता हुआ भी उम्मीद नहीं छोड़ता।

यहीं से रेणु का साहित्य अपनी स्थानीय सीमा से बाहर निकलता है। गांव-जवार उनके लिए साहित्य का विषय जरूर है, लेकिन उस गांव के भीतर जो मनुष्य है, वह किसी एक इलाके का नहीं है।

उनकी दुनिया में भाषा भी केवल संवाद का माध्यम नहीं है। वह उस समाज की स्मृति है। लोकगीतों और स्थानीय शब्दों के साथ वह जीवन सामने आता है जिसे मानक हिंदी में लिखते हुए आसानी से सपाट बनाया जा सकता था। रेणु ने उस सपाटपन से बचते हुए अपने पात्रों को उनकी अपनी आवाज दी।

जब ‘मारे गए गुलफाम’ पहुंची फिल्मी पर्दे तक

रेणु की यही दुनिया आगे चलकर बंबई के सिनेमा तक पहुंची। उनकी कहानी ‘मारे गए गुलफाम’ पर फिल्म बनी – ‘तीसरी कसम’। शैलेंद्र ने रेणु की कहानी पढ़ी थी और उसे फिल्म में बदलने की इच्छा जताई। रेणु इसके लिए तैयार हुए और कहानी एक ऐसे सफर पर निकल पड़ी, जिसमें साहित्य और सिनेमा पहली बार इतने करीब आए।

फिल्म में राज कपूर ने हीरामन और वहीदा रहमान ने हीराबाई की भूमिका निभाई। बासु भट्टाचार्य ने निर्देशन किया। 1966 में आई ‘तीसरी कसम’ ने रेणु की कहानी को बड़े पर्दे तक पहुंचाया, लेकिन इसकी जड़ें वही थीं – एक गाड़ीवान, एक नौटंकी कलाकार और उनके बीच बनता एक ऐसा रिश्ता, जिसे समाज और परिस्थितियां अपने ढंग से प्रभावित करती हैं।

रेणु और शैलेंद्र की दोस्ती भी इस कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा रही। शैलेंद्र चाहते थे कि फिल्म कहानी की संवेदना को बनाए रखे। इसी संदर्भ में रेणु के पूरे नाम को लेकर उनका आग्रह भी सामने आता है। जिस लेखक की कहानी फिल्म का आधार थी, उसके नाम को छोटा करने का विचार उन्हें स्वीकार नहीं था।

‘तीसरी कसम’ की कहानी में कोई बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना नहीं है। फिर भी वह याद रह जाती है। शायद इसलिए कि रेणु के लिए कहानी की ताकत घटना की भव्यता में नहीं, मनुष्य की संवेदना में थी।

हीरामन के मन में हीराबाई के लिए जो आकर्षण है, उसमें प्रेम से ज्यादा एक सहज आत्मीयता और निष्कपटता है। दूसरी ओर हीराबाई की दुनिया बिल्कुल अलग है। दोनों कुछ समय के लिए एक-दूसरे के करीब आते हैं, लेकिन उनके रास्ते अलग-अलग हैं। रेणु ने इसी छोटी-सी मुलाकात में उस समाज की कई परतें खोल दीं।

लेखक जो अपनी जिंदगी में भी पीछे नहीं हटा

रेणु के साहित्य में जिस आम आदमी की आवाज सुनाई देती है, उसके पक्ष में वह अपने वास्तविक जीवन में भी खड़े होते रहे। स्वतंत्रता आंदोलन में जेल जाने के बाद उनका राजनीतिक जीवन रुका नहीं। नेपाल के लोकतांत्रिक आंदोलन से लेकर बाद के सामाजिक-राजनीतिक आंदोलनों तक उनकी सक्रियता बनी रही।

1970 के दशक में संपूर्ण क्रांति आंदोलन के दौरान भी वह सक्रिय रहे। आपातकाल के विरोध में उन्होंने अपना पद्मश्री सम्मान लौटा दिया। यह फैसला उनके साहित्य और जीवन के बीच के संबंध को समझने की एक और वजह देता है। उनके लिए स्वतंत्रता और मनुष्य की गरिमा सिर्फ कहानी के विषय नहीं थे।

रेणु का निधन 11 अप्रैल 1977 को हुआ। उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन साहित्य में उन्होंने जो जगह बनाई, वह किसी लंबे जीवन की मोहताज नहीं थी।

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उनके बाद हिंदी साहित्य में गांव और अंचल को देखने का नजरिया बदल चुका था। लेकिन रेणु को सिर्फ ‘आंचलिक लेखक’ कह देना उनके साहित्य की सीमा तय करना होगा। उन्होंने अंचल को सीमित नहीं किया, बल्कि अंचल के रास्ते हिंदी साहित्य का विस्तार किया।

औराही हिंगना उनके लिए सिर्फ एक गांव नहीं था। पूर्णिया सिर्फ एक भौगोलिक जगह नहीं थी। वहां के लोग केवल पात्र नहीं थे। उनके अनुभवों से उन्होंने ऐसी दुनिया रची जिसमें भारतीय समाज का एक बड़ा हिस्सा अपनी आवाज पहचान सकता था।

यही रेणु की सबसे बड़ी ताकत थी। उन्होंने हिंदी साहित्य को यह भरोसा दिया कि साहित्य के लिए जरूरी नहीं कि कहानी किसी बड़े शहर, राजमहल या ऐतिहासिक घटना से निकले। वह एक गांव की पगडंडी से भी निकल सकती है।

और शायद इसी वजह से ‘फणीश्वरनाथ रेणु’ नाम को छोटा करके ‘पी.एन. रेणु’ कर देने की कोशिश पर शैलेंद्र का विरोध सिर्फ नाम बचाने की जिद नहीं थी। उस पूरे नाम के साथ एक पूरा भूगोल, एक पूरी भाषा और एक पूरी साहित्यिक दुनिया जुड़ी हुई थी। रेणु ने अपने गांव-जवार को हिंदी साहित्य में जगह नहीं भर दी; उन्होंने उसे इतना विस्तार दिया कि वह हिंदी साहित्य की पूरी दुनिया बन गया।

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प्रेमचंद की सबसे बड़ी पहचान सिर्फ एक महान लेखक होना नहीं है। उनकी सबसे बड़ी ताकत यह थी कि उन्होंने उन लोगों को अपनी कहानियों का नायक बनाया, जिनकी आवाज साहित्य में लगभग सुनाई ही नहीं देती थी। किसान, मजदूर, विधवा, दलित, निम्न मध्यम वर्ग, बेरोजगार नौजवान और छोटे सरकारी कर्मचारी – ये सभी प्रेमचंद की दुनिया के असली पात्र थे। यही वजह है कि उनकी रचनाएं सौ साल बाद भी नई लगती हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक