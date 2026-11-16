एक बार मन्नू भंडारी की बेटी रचना यादव बस से कहीं जा रही थीं। उन्हें कॉलेज में दाखिला लेना था और हाथ में एक पारदर्शी कवर में अपना बायोडाटा रखा हुआ था। उसमें माता-पिता के नाम भी लिखे थे। बस में बैठे किसी व्यक्ति की नजर उन नामों पर पड़ी।

जब लोगों को पता चला कि वह मन्नू भंडारी और राजेंद्र यादव की बेटी हैं तो वे उन्हें कुछ हैरानी से देखने लगे। रचना को तब पहली बार ठीक से अहसास हुआ कि उनके माता-पिता की पहचान घर और साहित्यिक मित्रों के बीच तक सीमित नहीं है। बाहर की दुनिया में भी लोग उन्हें जानते हैं।

यह किस्सा रचना यादव ने एक बातचीत में सुनाया था। उनके लिए तो मां और पिता दोनों लेखक थे। घर में उनका लेखन और साहित्यिक दुनिया रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था। लेकिन बाहर के लोगों के लिए वे कितने बड़े नाम थे, इसका अंदाजा उन्हें धीरे-धीरे हुआ।

मन्नू भंडारी और राजेंद्र यादव हिंदी साहित्य के दो चर्चित नाम थे। दोनों की अपनी अलग रचनात्मक पहचान थी। मन्नू भंडारी ने भी अपनी जगह किसी की पत्नी के परिचय से नहीं, बल्कि अपनी कहानियों और उपन्यासों के दम पर बनाई। कभी उन्होंने टूटते परिवार के बीच एक बच्चे के अकेलेपन को लिखा तो कभी राजनीति और सत्ता के खेल में आम आदमी की बेबसी को।

15 नवंबर 2021 को मन्नू भंडारी का निधन हुआ था। 15 नवंबर 2026 को उन्हें गए पांच साल हो गए। इतने समय बाद भी उनकी रचनाएं पाठकों के बीच पढ़ी जा रही हैं। ‘आपका बंटी’ हो या ‘महाभोज’, ‘यही सच है’ हो या ‘एक कहानी यह भी’, इन किताबों में उठाए गए सवाल आज भी उतने ही जरूरी लगते हैं। उनकी अपनी जिंदगी भी किसी कहानी से कम नहीं थी। अपने पात्रों के मन की बात जिस बेबाकी से वह लिखती थीं, अपने जीवन के अनुभवों को दर्ज करते समय भी उन्होंने वैसी ही साफगोई दिखाई।

पिता की किताबों से भरा घर और मां की अपनी कोई दुनिया नहीं

मन्नू भंडारी का जन्म 3 अप्रैल 1931 को मध्य प्रदेश के भानपुरा में हुआ था। उनका बचपन अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले में बीता। अपनी आत्मकथा ‘एक कहानी यह भी’ में उन्होंने उस घर का जिक्र किया है, जहां पिता सुखसंपत राय की दुनिया ऊपर की मंजिल पर बसती थी। वहां किताबें, पत्रिकाएं और अखबार रहते थे। पिता कभी पढ़ते मिलते तो कभी किसी को बोलकर लिखवाते रहते। घर की निचली मंजिल पर मां और भाई-बहनों की दुनिया थी।

पिता सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में रुचि रखते थे। शिक्षा के प्रति उनका लगाव था। उन्होंने अंग्रेजी-हिंदी का विषयवार शब्दकोश तैयार करने जैसा कठिन काम भी किया था। लेकिन उनके स्वभाव में कई विरोधाभास थे। मन्नू ने अपनी आत्मकथा में पिता को संवेदनशील तो बताया ही, उनके गुस्से और अहंकार का भी जिक्र किया। आर्थिक परेशानियों ने उनके स्वभाव को और कठोर बना दिया था।

मन्नू की मां पढ़ी-लिखी नहीं थीं। घर और बच्चों की जिम्मेदारी उन्हीं के हिस्से में थी। मां को देखते हुए मन्नू के मन में कई सवाल उठते थे। उन्हें लगता था कि मां ने अपना पूरा जीवन दूसरों के लिए लगा दिया, लेकिन अपने लिए कभी कुछ नहीं चाहा। मां के त्याग को उन्होंने आंख मूंदकर आदर्श नहीं माना। शायद इसी अनुभव ने आगे चलकर उनके लेखन में स्त्री की अपनी पहचान और स्वतंत्रता के सवाल को इतनी जगह दी। उनके यहां स्त्री केवल परिवार के लिए जीने वाली कोई ऐसी शख्सियत नहीं है, जिसकी अपनी इच्छाओं और सपनों का कोई मतलब न हो।

पिता की नाराजगी के बावजूद सड़कों पर उतर गई थीं मन्नू

मन्नू भंडारी के भीतर सवाल उठाने और अपनी बात कहने का साहस किशोरावस्था से ही दिखाई देने लगा था। आजादी की लड़ाई के आखिरी दौर में वह अजमेर में पढ़ रही थीं। कॉलेज पहुंचीं तो प्रभात फेरियों, हड़तालों, जुलूसों और प्रदर्शनों में हिस्सा लेने लगीं। सभाओं में भाषण भी देती थीं।

उनकी यह सक्रियता पिता को बिल्कुल पसंद नहीं थी। उन्हें यह बात खटकती थी कि बेटी लड़कों के साथ सड़कों पर घूमे, नारे लगाए और सभाओं में भाषण दे। एक बार पिता के एक परिचित ने घर आकर मन्नू की शिकायत भी की। उसने बताया कि वह लड़कों के साथ मिलकर हड़तालें करवाती फिर रही हैं। यह सुनकर पिता नाराज हुए। यहां तक कह दिया कि बेटी का घर से बाहर निकलना बंद कर देना चाहिए।

लेकिन उसी दिन घर पर एक और मेहमान आए। अजमेर के प्रतिष्ठित डॉक्टर अंबालाल ने मन्नू के भाषण की तारीफ की और पिता से कहा कि उन्हें अपनी बेटी पर गर्व होना चाहिए। मन्नू ने अपनी आत्मकथा में इस प्रसंग को याद किया है। उनके मुताबिक, डॉक्टर की बात सुनने के बाद पिता के चेहरे पर नाराजगी की जगह गर्व दिखाई देने लगा।

इसी दौर में हिंदी की अध्यापिका शीला अग्रवाल ने उन्हें साहित्य से गहराई से जोड़ा। वह मन्नू को किताबें पढ़ने के लिए देतीं और फिर उन पर चर्चा करतीं। पढ़ी हुई रचनाओं को लेकर दोनों के बीच बहस भी होती थी। मन्नू ने बाद में माना कि शीला अग्रवाल ने उन्हें सिर्फ किताबें पढ़ने की आदत नहीं डाली, बल्कि यह भी सिखाया कि साहित्य को अपनी समझ और पसंद से कैसे पढ़ा जाता है।

राजेंद्र यादव से मुलाकात और अपनी शर्तों पर जीवन का फैसला

आगे की पढ़ाई के दौरान कोलकाता में मन्नू की मुलाकात लेखक राजेंद्र यादव से हुई। दोनों की साहित्य में रुचि थी। पढ़ने-लिखने और विचारों की समानता ने उन्हें करीब ला दिया। दोस्ती धीरे-धीरे प्रेम में बदली और फिर दोनों ने विवाह करने का फैसला किया।

इस रिश्ते को लेकर मन्नू को पिता की नाराजगी झेलनी पड़ी। राजेंद्र यादव की आर्थिक स्थिति स्थिर नहीं थी। परिवार को उनका रहन-सहन और जीवन जीने का तरीका भी पसंद नहीं था। लेकिन मन्नू ने अपने फैसले से पीछे हटना स्वीकार नहीं किया।

दोनों का रिश्ता निजी जीवन तक ही सीमित नहीं था। साहित्य में भी उन्होंने साथ काम किया। ‘एक इंच मुस्कान’ उपन्यास दोनों ने मिलकर लिखा था। इसमें राजेंद्र यादव ने पुरुष पात्र अमर का पक्ष लिखा, जबकि मन्नू भंडारी ने अमला और रंजना के दृष्टिकोण को सामने रखा। एक ही उपन्यास में दो लेखकों का इस तरह अलग-अलग पात्रों की मनःस्थिति को लिखना हिंदी साहित्य का दिलचस्प प्रयोग था।

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हालांकि, एक ही घर में दो लेखक होने से जीवन हमेशा आसान नहीं हो जाता। मन्नू ने अपनी आत्मकथा ‘एक कहानी यह भी’ में वैवाहिक जीवन की उलझनों और असहमतियों को भी जगह दी। उन्होंने राजेंद्र यादव की साहित्यिक प्रतिभा और अपने लेखन को आगे बढ़ाने में उनके सहयोग को स्वीकार किया, लेकिन अपने हिस्से के संघर्षों पर भी पर्दा नहीं डाला।

मन्नू की दोस्ती मोहन राकेश से भी थी। एक समय राजेंद्र यादव और मोहन राकेश के बीच मतभेद हो गए, लेकिन मन्नू ने अपनी दोस्ती खत्म नहीं की। इस पर जब उनसे सवाल किया गया तो उनका जवाब था कि क्या उनकी अपनी कोई स्वतंत्र पहचान नहीं है? यह बात उनके स्वभाव को समझने के लिए काफी है। वह अपने रिश्तों में भी अपनी स्वतंत्रता और पसंद को महत्व देती थीं।

‘आपका बंटी’ लिखने के लिए छात्रावास में रहने लगीं मन्नू

1970 के आसपास मन्नू भंडारी के मन में एक उपन्यास की कहानी आकार ले रही थी। यह कहानी नौ साल के एक बच्चे की थी। उसके माता-पिता अलग होने का फैसला कर चुके थे, लेकिन बच्चा इस बदलाव को समझ नहीं पा रहा था। उसे समझ नहीं आता था कि जिन मां-बाप के साथ वह अब तक रहता आया है, उनके बीच अचानक इतनी दूरी क्यों आ गई है। इसी कहानी ने आगे चलकर ‘आपका बंटी’ का रूप लिया।

उपन्यास लिखने के लिए मन्नू को समय चाहिए था। उनकी अपनी बेटी रचना, जिन्हें घर में टिंकू कहा जाता था, उस समय नौ साल की थीं। मन्नू नौकरी करती थीं और घर की जिम्मेदारियां भी संभालती थीं। ऐसे में रोजमर्रा के कामों के बीच बैठकर एक पूरा उपन्यास लिख पाना आसान नहीं था।

उन्होंने इसका एक रास्ता निकाला। दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस छात्रावास में एक महीने के लिए कमरा ले लिया। वहां रहकर वह बिना किसी घरेलू व्यस्तता के उपन्यास पूरा करना चाहती थीं।

मन्नू भंडारी की कहानियां और उपन्यास। (Image Source: Facebook and Canva)

लेकिन घर से दूर रहना उनके लिए भी आसान नहीं था। एक दिन उन्हें लगा कि बेटी उन्हें याद कर रही होगी और अब घर लौट जाना चाहिए। राजेंद्र यादव ने उन्हें समझाया कि जब वह लिखने के लिए अलग आई हैं तो उपन्यास पूरा करके ही लौटें। मन्नू ने अपनी भावनाओं को संभाला और लिखना जारी रखा।

जब ‘आपका बंटी’ पत्रिका ‘धर्मयुग’ में धारावाहिक रूप से छपना शुरू हुआ तो पाठकों की प्रतिक्रियाएं आने लगीं। घर में चिट्ठियों के ढेर लगने लगे। एक दिन डाकिया भी पूछ बैठा कि क्या उन्होंने घर में ही कोई दफ्तर खोल लिया है?

‘आपका बंटी’ ने मन्नू भंडारी को पाठकों के बीच खास पहचान दिलाई। हालांकि, इस उपन्यास को लेकर उनके मन में एक कसक भी थी। पाठकों की ज्यादातर चर्चा बंटी के इर्द-गिर्द ही होती रही, जबकि उसकी मां शकुन की जिंदगी और उसकी उलझनों पर अपेक्षाकृत कम बात हुई। शकुन अपने बच्चे से प्रेम करती है, लेकिन उसकी अपनी इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं भी हैं। वह मां है, मगर सिर्फ मां बनकर ही नहीं रह जाना चाहती।

मन्नू चाहती थीं कि पाठक शकुन को भी समझें। उनके लिए ‘आपका बंटी’ केवल टूटते परिवार में एक बच्चे के अकेलेपन की कहानी नहीं थी। उसमें उस स्त्री का सवाल भी था, जो मां होने के साथ-साथ अपनी अलग पहचान और जिंदगी की आकांक्षा रखती है।

‘रजनीगंधा’ ने पहुंचाया घर-घर, लेकिन ‘स्वामी’ के अंत से नहीं थीं खुश

मन्नू भंडारी की कहानी ‘यही सच है’ पर 1974 में बासु चटर्जी ने फिल्म बनाई। इसका नाम रखा गया ‘रजनीगंधा’। अमोल पालेकर और विद्या सिन्हा की इस फिल्म में दीपा नाम की युवती अपने अतीत और वर्तमान के बीच उलझी हुई है। एक तरफ उसका पुराना प्रेम है तो दूसरी ओर उसकी मौजूदा जिंदगी। कहानी में प्रेम को किसी सीधे-सादे आदर्श की तरह पेश नहीं किया गया। दीपा के मन में अपने सवाल हैं और उसे अपने फैसले खुद लेने हैं।

फिल्म खूब पसंद की गई और सिल्वर जुबली तक पहुंची। इसके साथ मन्नू भंडारी की कहानी उन लोगों तक भी पहुंची, जो नियमित रूप से साहित्य नहीं पढ़ते थे।

बासु चटर्जी से मन्नू के पारिवारिक संबंध भी अच्छे हो गए थे। उन्होंने मन्नू से शरतचंद्र की रचना ‘स्वामी’ को फिल्म के लिए रूपांतरित करने को कहा। फिल्म बनी और सफल भी रही, लेकिन उसके अंत को लेकर दोनों के बीच असहमति हो गई।

फिल्म के आखिर में नायिका मिनी अपने पति के पैरों में गिरती है। मन्नू को यह दृश्य पसंद नहीं आया। उनका मानना था कि वही भाव तब भी पैदा किया जा सकता था, अगर पति उसे उठाकर गले लगा लेता। उन्हें लगता था कि इस तरह दृश्य में स्त्री का सम्मान भी बना रहता। एक लोकप्रिय फिल्म के अंत को लेकर भी वह अपनी बात पर कायम रहीं।

यह छोटी-सी असहमति उनके लेखन की एक बड़ी चिंता की ओर इशारा करती है। उनके लिए प्रेम और विवाह में स्त्री का आत्मसम्मान कोई छोटी बात नहीं थी।

‘रजनी’ के जरिए टीवी पर भी उठाए आम आदमी के सवाल

फिल्मों के अलावा मन्नू भंडारी ने दूरदर्शन के लिए भी लिखा। बासु चटर्जी के धारावाहिक ‘रजनी’ में उन्होंने पटकथा लेखन किया। यह एक ऐसी गृहिणी की कहानी थी, जो रोजमर्रा की सामाजिक समस्याओं के खिलाफ आवाज उठाती है।

इस धारावाहिक में टैक्सी चालकों से जुड़ी एक कड़ी काफी चर्चित हुई थी। उसका लेखन मन्नू ने किया था। ‘रजनी’ के जरिए उनका लेखन उन घरों तक पहुंचा, जहां शायद उनकी किताबें नहीं पहुंच पाई थीं।

यहां भी उनकी नजर आम लोगों की परेशानियों पर थी। वे लोग, जिनकी समस्याएं अक्सर बड़ी बहसों में पीछे छूट जाती हैं, उनके लेखन में जगह पाते रहे। एक साधारण गृहिणी को सामाजिक सवालों पर आवाज उठाते दिखाना भी उस दौर के टेलीविजन पर एक अलग बात थी।

‘महाभोज’ लिखने के पीछे थी एक ऐसी घटना, जिसने झकझोर दिया

मन्नू भंडारी को केवल प्रेम और पारिवारिक रिश्तों की कहानियां लिखने वाली लेखिका मानना उनके साहित्य को सीमित करके देखना होगा। 1979 में प्रकाशित उपन्यास ‘महाभोज’ उनके लेखन का एक अलग ही पक्ष सामने लाता है।

साल 1977 में बिहार के बेलछी में दलितों के नरसंहार की घटना हुई थी। इस घटना ने देश को झकझोर दिया। मन्नू ने भी इसके बारे में पढ़ा। घटना और उससे जुड़ी सामाजिक-राजनीतिक परिस्थितियों ने उन्हें भीतर तक प्रभावित किया। इसी पृष्ठभूमि में ‘महाभोज’ की रचना हुई।

उपन्यास में एक गरीब युवक की मौत के बाद राजनीति का खेल शुरू होता है। एक ओर पीड़ित परिवार है, दूसरी ओर सत्ता में बैठे लोग। पुलिस और प्रशासन हैं, राजनीतिक दल हैं और ऐसे लोग भी हैं, जो घटना को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं।

मन्नू ने दिखाया कि एक गरीब की मौत भी सत्ता के लिए राजनीतिक अवसर बन सकती है। न्याय की मांग करने वालों की आवाज किस तरह दबाई जाती है और व्यवस्था कैसे ताकतवर लोगों के हितों के हिसाब से काम करने लगती है, यह उपन्यास इसी की पड़ताल करता है।

बाद में ‘महाभोज’ का नाट्य रूपांतरण भी हुआ। अमल अल्लाना ने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के लिए इसका निर्देशन किया। 1982 में मंचित इस नाटक में मनोहर सिंह, सुरेखा सीकरी, उत्तरा बावकर और रघुवीर यादव जैसे कलाकारों ने काम किया।

यहां मन्नू भंडारी का लेखन परिवार की चारदीवारी से बाहर निकलकर समाज और राजनीति के बड़े सवालों से टकराता है। जिस लेखिका ने एक बच्चे के अकेलेपन को इतनी बारीकी से समझा था, वही सत्ता और व्यवस्था के बीच दबे लोगों की आवाज भी सुन रही थीं।

अपनी जिंदगी को भी कहानी की तरह दर्ज किया

मन्नू भंडारी ने अपने जीवन के अनुभवों को आत्मकथा ‘एक कहानी यह भी’ में दर्ज किया। यह किताब केवल एक प्रसिद्ध लेखक की पत्नी के जीवन का ब्यौरा नहीं है। इसमें एक स्त्री के अपनी पहचान बनाने, लेखन की स्वतंत्रता, परिवार के भीतर की असहमतियों और अपने फैसलों की कहानी भी है।

उन्होंने पिता के व्यक्तित्व के विरोधाभासों को छिपाया नहीं। मां के त्याग को भी बिना सवाल किए आदर्श नहीं माना। राजेंद्र यादव के साथ अपने रिश्ते को लिखते हुए भी उन्होंने वही साफगोई बरती, जो उनकी कहानियों के पात्रों में दिखाई देती है। अपने अनुभवों को दर्ज करते समय उन्होंने खुद को भी सवालों से बाहर नहीं रखा।

बेटी रचना यादव ने एक बातचीत में अपनी मां को उसूलों का पक्का, पारदर्शी और ईमानदार व्यक्ति बताया था। उनके मुताबिक, मां ने उन्हें दूसरों का दुख समझना और अपने वादे निभाना सिखाया। मन्नू के लेखन को देखते हुए यह बात सहज ही समझ में आती है। उनके पात्र किसी दूर की दुनिया से नहीं आए थे। वे घर-परिवार, आसपास के लोगों और समाज को देखते हुए उनके भीतर जमा हुए अनुभवों से बने थे।

मन्नू भंडारी ने 15 नवंबर 2021 को दुनिया को अलविदा कहा। उनके जाने के पांच साल बाद भी ‘आपका बंटी’ का बच्चा अपने परिवार को समझने की कोशिश में है। ‘महाभोज’ में उठे सत्ता और राजनीति के सवाल पाठकों को अब भी बेचैन करते हैं। ‘यही सच है’ की दीपा अपने मन की सुनने और अपने फैसले खुद करने की कोशिश करती दिखाई देती है।

किसी लेखक की रचनाएं तब सचमुच पाठकों के साथ रहने लगती हैं, जब किताब बंद करने के बाद भी उनके पात्र याद आते रहें। मन्नू भंडारी के साथ यही हुआ। उन्होंने अपने समय के रिश्तों, इच्छाओं और संघर्षों को लिखा, लेकिन उनकी कहानियां किसी एक दौर में ठहरकर नहीं रह गईं। उनके पात्रों में आज भी जिंदगी के सवाल दिखाई देते हैं। शायद यही उनकी लेखनी का सबसे बड़ा सच है।