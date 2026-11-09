जेल की जिंदगी बाहर की दुनिया से कटी होती है। वहां दिन गिनते हुए आदमी को घर, परिवार और अपने लोगों की याद आती है। लेकिन बाबा नागार्जुन के जीवन में जेल के भीतर घटी एक घटना कुछ अलग थी। वहां उनके साथ बंद एक दूसरे लेखक को विदेश से उसके बेटे की तस्वीर मिली। तस्वीर राहुल सांकृत्यायन के बेटे की थी और आई थी लेनिनग्राद से। उस तस्वीर ने नागार्जुन के भीतर अपने परिवार से दूर रह रहे पिता को जैसे फिर सामने ला खड़ा किया।

यह 1939 की बात है। बिहार में किसान आंदोलन जोर पकड़ रहा था। स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में किसान जमींदारों के शोषण के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। इसी आंदोलन से जुड़कर बाबा नागार्जुन भी किसानों के बीच पहुंचे। राहुल सांकृत्यायन के साथ वे अमवारी गांव में किसानों के पक्ष में खड़े हुए। आंदोलन के दौरान दोनों गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हें छपरा जेल में रखा गया।

जेल में राहुल सांकृत्यायन ने भूख हड़ताल की। इसी दौरान वे अपने उपन्यास ‘जीने के लिए’ पर भी काम कर रहे थे। नागार्जुन उनके सहयोगी बने। राहुल बोलते जाते और नागार्जुन उसे लिखते जाते। दोनों के बीच साहित्य और विचारों की बातचीत का सिलसिला भी चलता रहा। इसी जेल प्रवास के दौरान राहुल को लेनिनग्राद से अपने बेटे के जन्म की खबर तस्वीर के साथ मिली। बेटे की तस्वीर देखकर नागार्जुन के भीतर अपने घर और बच्चों से दूर रहने की कसक उभर आई। उनके जीवन के इस प्रसंग का उल्लेख शोधकर्ता देव नाथ पाठक ने ‘एशियन एथ्नोलॉजी’ में प्रकाशित अपने अध्ययन में किया है। इस प्रसंग का आधार नागार्जुन के बेटे शोभाकांत का संस्मरण भी है।

यहां एक दिलचस्प बात है। जिस समय यह घटना हुई, तब तक वैद्यनाथ मिश्र ‘नागार्जुन’ नाम अपना चुके थे। श्रीलंका में बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के बाद उन्होंने यह नाम अपनाया था। लेकिन नाम बदल जाने से उनके जीवन की उलझनें खत्म नहीं हुई थीं। एक तरफ वे किसानों के हक की लड़ाई में शामिल थे, दूसरी तरफ गांव में उनकी पत्नी अपराजिता और परिवार उनका इंतजार कर रहे थे।

घर से दूर एक कवि और इंतजार करती गृहस्थी

नागार्जुन का जीवन शुरू से ही एक जगह टिककर रहने वाला नहीं था। उनका जन्म 30 जून 1911 को बिहार के मिथिला क्षेत्र के मधुबनी जिले के तरौनी गांव में हुआ था।मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। संस्कृत की पढ़ाई के बाद उनका मन बौद्ध साहित्य की ओर खिंचा। वे श्रीलंका पहुंचे और वहां विद्यालंकार परिवेण में बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया। दीक्षा के बाद उन्हें नया नाम मिला- नागार्जुन। मैथिली में वे ‘यात्री’ नाम से लिखते थे।

1938 में भारत लौटने के बाद वे किसान आंदोलन से जुड़ गए। लेकिन आंदोलन, यात्राओं और साहित्यिक जीवन के बीच उनका अपना परिवार पीछे छूटता चला गया। उनकी पत्नी अपराजिता गांव में बच्चों की जिम्मेदारी संभाल रही थीं। नागार्जुन के बेटे शोभाकांत के संस्मरणों और उनके जीवन पर लिखे अध्ययनों में परिवार से उनकी लंबी दूरी का जिक्र मिलता है।

छपरा जेल में राहुल के बेटे की तस्वीर ने उन्हें अपने परिवार की याद दिलाई थी, लेकिन घर लौटने का फैसला तुरंत नहीं हुआ। किसान आंदोलन और राजनीतिक गतिविधियों के कारण उन्हें फिर जेल जाना पड़ा। एक दूसरे प्रसंग में, जब वे भागलपुर केंद्रीय कारागार में बंद थे, उनके पिता उनसे मिलने पहुंचे। पिता ने उन्हें घर लौटने और पत्नी अपराजिता के बारे में सोचने के लिए कहा। शोधकर्ता देव नाथ पाठक के अध्ययन के अनुसार, पिता की इस मुलाकात के बाद वे करीब सात साल की भटकन के बाद घर लौटे।

यह प्रसंग नागार्जुन के जीवन का एक ऐसा पहलू सामने लाता है, जिसे उनकी जनकवि वाली छवि के पीछे अक्सर कम देखा जाता है। वे जनता के दुख-दर्द पर लिखते थे, किसानों के साथ खड़े होते थे और सत्ता से टकराने में पीछे नहीं हटते थे। लेकिन निजी जीवन में वे एक ऐसे पति और पिता भी थे, जिनकी गैरमौजूदगी का बोझ परिवार को उठाना पड़ा।

जब ट्रेन के डिब्बे बने कविता बेचने का ठिकाना

घर लौटने के बाद भी नागार्जुन का जीवन किसी तय रास्ते पर नहीं चला। परिवार की जिम्मेदारी थी और रोजी-रोटी का सवाल भी। ऐसे में उन्होंने अपनी मैथिली कविताओं की छोटी-छोटी पुस्तिकाएं छपवाईं और उन्हें बेचने के लिए ट्रेन के डिब्बों में घूमने लगे। वे अपनी कविताएं गाकर सुनाते और फिर यात्रियों को पुस्तिकाएं बेचते थे। यह तरीका किसी चने-मुरमुरे बेचने वाले फेरीवाले जैसा था।

उनकी मैथिली पुस्तिकाओं में ‘बूढ़ वर’ और ‘विलाप’ का नाम खास तौर पर लिया जाता है। शोधकर्ता देव नाथ पाठक के अध्ययन में दर्ज है कि ये पुस्तिकाएं हजारों की संख्या में बिकी थीं। सोचिए, जिस कवि को आगे चलकर हिंदी साहित्य में जनकवि के रूप में पहचाना गया, वह कभी रेल के डिब्बों में अपनी कविता खुद गाकर बेच रहा था।

यह केवल एक कवि की आर्थिक मजबूरी की कहानी नहीं है। यह उस दौर के लेखक की भी तस्वीर है, जिसके पास अपनी रचनाओं को पाठकों तक पहुंचाने के लिए कोई बड़ा प्रकाशन तंत्र नहीं था। नागार्जुन ने अपनी कविता को लोगों तक पहुंचाने के लिए खुद रास्ता बनाया। उनकी कविता किताबों के पन्नों से निकलकर सीधे यात्रियों के बीच पहुंच रही थी।

हालांकि, उनकी पत्नी अपराजिता को यह जीवन आसान नहीं लगता था। वे चाहती थीं कि परिवार को स्थिरता मिले। बाद में नागार्जुन पत्नी और बच्चों के साथ बेहतर रोजगार की तलाश में पटना और फिर लुधियाना गए। लुधियाना में उन्हें जैन साहित्य के संपादन का काम मिला, जिसके लिए उन्हें सौ रुपये महीने वेतन मिलता था। लेकिन नागार्जुन का घुमक्कड़ स्वभाव और जीवन को देखने का अपना ढंग गृहस्थी की अपेक्षाओं से मेल नहीं खाता था। अंततः अपराजिता बच्चों के साथ गांव लौट गईं। उन्होंने बच्चों की परवरिश और परिवार की जिम्मेदारी संभाली, जबकि नागार्जुन की यात्राएं जारी रहीं।

इंदिरा गांधी को कविता से जवाब

नागार्जुन की कविता का एक बड़ा गुण यह था कि वे अपने समय की राजनीति से आंख नहीं चुराते थे। सत्ता में जो भी हो, उसकी नीतियों और फैसलों पर वे बेबाकी से लिखते थे। इंदिरा गांधी के शासनकाल में भी उनका यही तेवर दिखाई दिया।

आपातकाल के दौरान उनकी चर्चित कविता ‘इंदु जी, इंदु जी, क्या हुआ आपको?’ खूब सुनाई गई। इसमें उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर सीधा व्यंग्य किया। बिहार में जेपी आंदोलन से जुड़े लोगों के बीच इस कविता का पाठ हुआ और यह सत्ता के खिलाफ जनभावना की अभिव्यक्ति बन गई। आपातकाल के विरोध में सक्रिय भूमिका निभाने के कारण नागार्जुन को करीब 11 महीने जेल में रहना पड़ा।

इससे पहले उनकी कविता ‘आओ रानी, हम ढोएंगे पालकी’ भी सत्ता और राजनीतिक दिखावे पर तीखा प्रहार कर चुकी थी। यह कविता ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की भारत यात्रा और उस समय की सरकारी मेजबानी के संदर्भ में लिखी गई थी। नागार्जुन के लिए कविता केवल सौंदर्य या भावुकता का माध्यम नहीं थी। वह अपने समय से सवाल करने का औजार भी थी।

लेकिन नागार्जुन की कविता केवल नेताओं और सत्ता पर व्यंग्य करने तक सीमित नहीं थी। उनकी नजर उन लोगों पर भी थी, जो दिनभर मेहनत करके अपना पेट पालते हैं। उन्होंने एक तरफ लोहे पर हथौड़ा चलाते मजदूरों की दुनिया को देखा, तो दूसरी तरफ उन लोगों पर भी सवाल उठाया जो मेहनत करने वालों के दुख से बेखबर अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं। उनकी ‘प्रेत का बयान’ कविता में भी समाज की इसी विडंबना पर चोट मिलती है। इसमें एक मृत व्यक्ति यमराज को अपनी मौत की वजह बताते हुए भूख से इनकार करता है, जबकि उसके जीवन की परिस्थितियां कुछ और ही कहानी कहती हैं। नागार्जुन ने इस व्यंग्य के जरिए गरीबी और भूख की उस सच्चाई को सामने रखा, जिसे व्यवस्था अक्सर स्वीकार नहीं करना चाहती थी।

जनकवि के भीतर का मनुष्य

नागार्जुन के जीवन को केवल आंदोलनों, जेल यात्राओं और राजनीतिक कविताओं से नहीं समझा जा सकता। उनके भीतर एक ऐसा संवेदनशील मनुष्य भी था, जो साहित्य की दुनिया में किसी लेखक की उपेक्षा देखकर दुखी हो उठता था। लेखक प्रकाश मनु ने अपने संस्मरण में देवेंद्र सत्यार्थी के प्रति नागार्जुन की चिंता का उल्लेख किया है। पुराने और उपेक्षित लेखकों की चर्चा करते हुए नागार्जुन भावुक हो गए थे। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे थे।

यह वही नागार्जुन थे, जो मंच से सत्ता को चुनौती देते थे, किसानों के बीच जाते थे और अपनी कविताएं खुद गाकर बेचते थे। उनके जीवन में विरोधाभास भी थे। वे घर से दूर रहे, लेकिन परिवार की याद ने उन्हें छपरा जेल में भी घेरा। वे एक घुमक्कड़ कवि थे, लेकिन अपने समय और समाज से उनका रिश्ता बहुत गहरा था।

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‘अकाल और उसके बाद’ जैसी कविता में भूख और अभाव को जिस तरह उन्होंने शब्द दिए, वह उनकी जनपक्षधरता का उदाहरण है। ‘बलचनमा’, ‘रतिनाथ की चाची’ और ‘बाबा बटेसरनाथ’ जैसे उपन्यासों में भी उन्होंने समाज के उन लोगों को जगह दी, जिनकी आवाज अक्सर साहित्य और सत्ता दोनों में दब जाती थी। मैथिली कविता संग्रह ‘पत्रहीन नग्न गाछ’ के लिए उन्हें 1969 में साहित्य अकादेमी पुरस्कार मिला।

नागार्जुन की नजर अपने आसपास की उन चीजों पर भी जाती थी, जिन्हें आमतौर पर लोग देखकर आगे बढ़ जाते हैं। उनकी एक कविता में यमुना किनारे धूप में लेटी अपने बच्चों को दूध पिलाती मादा सूअर का चित्र मिलता है। वे उसे भी इसी देश की बेटी मानकर देखते हैं। पेड़ पर लटकते कटहल से लेकर आसमान में घिरते बादलों और ओस की बूंदों तक, उनकी कविता में प्रकृति और जीवन के छोटे-छोटे दृश्य जगह पाते हैं। यही उनकी खासियत थी। वे केवल बड़े राजनीतिक सवालों पर नहीं लिखते थे, बल्कि अपने आसपास के साधारण जीवन में भी कविता खोज लेते थे। उनकी नजर में कविता का विषय वही नहीं था, जिसे समाज महत्वपूर्ण मानता है।

5 नवंबर 1998 को बाबा नागार्जुन का निधन हो गया। लेकिन उनके जीवन का वह जेल वाला प्रसंग आज भी उनके व्यक्तित्व का एक अलग दरवाजा खोलता है। लेनिनग्राद से आई तस्वीर राहुल सांकृत्यायन के बेटे की थी, मगर उसे देखकर नागार्जुन को अपने पीछे छूटे परिवार का खयाल आया। जनकवि की पहचान के पीछे एक ऐसा पिता भी था, जिसकी निजी जिंदगी उसकी यात्राओं, आंदोलनों और लेखकीय बेचैनी के बीच कहीं उलझी रह गई थी। शायद यही वजह है कि नागार्जुन को पढ़ते हुए हम केवल एक कवि से नहीं, अपने समय के एक जटिल और बिल्कुल मानवीय किरदार से भी मिलते हैं।