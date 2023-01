ओडिशी के उद्धारक : केलुचरण महापात्र

वे एक सच्चे कला प्रेमी थे। पूरी तरह से ओडिशी नृत्य में डूबे हुए।

केलुचरण महापात्र। (फोटो- इंडियन एक्‍सप्रेस)

