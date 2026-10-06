The heritage building of Allahabad University: विजयनगरम हॉल के गुंबद की टाइलें जब टूटने लगीं तो विश्वविद्यालय के सामने एक ऐसी मुश्किल आ खड़ी हुई, जिसका जवाब किसी नई टाइल की दुकान में नहीं था। सवाल था – पुरानी टाइल का असली रंग क्या था? इमारत को नया बना देना आसान था। लेकिन उसे उसके पुराने रूप में लौटाना हो तो पहले यह जानना जरूरी था कि वह बनी कैसी थी।

तलाश एक छोटे-से टुकड़े तक पहुंची। पुरानी नीली टाइल का वह टुकड़ा विश्वविद्यालय के किसी रिकॉर्ड रूम में नहीं रखा था। वह अंग्रेजी के प्रो. मानस मुकुल दास के लॉन में पड़ा था। वर्षों से संभालकर रखे गए इस टुकड़े ने बाद में विजयनगरम हॉल के गुंबद को उसका पुराना रंग लौटाने में मदद की।

2021 में जब हॉल का संरक्षण पूरा हुआ तो उसी पुराने नमूने के आधार पर नई टाइलें तैयार कराई गईं। रंग की पहचान कराई गई और फिर गुंबद पर उन्हें लगाया गया। आज ऊपर से दिखाई देने वाला नीला रंग दरअसल किसी नए डिजाइन का हिस्सा नहीं, बल्कि 19वीं सदी में बनाई गई उस इमारत के पुराने रूप को वापस पाने की कोशिश है।

यहीं से विजयनगरम हॉल की कहानी शुरू करना ज्यादा ठीक लगता है। क्योंकि यह सिर्फ एक पुरानी इमारत की कहानी नहीं है। इसके साथ इलाहाबाद में आधुनिक उच्च शिक्षा की शुरुआत, देशी रियासतों के योगदान, ब्रिटिश दौर की वास्तुकला, विश्वविद्यालय के शुरुआती दिन, उसके बदलते इस्तेमाल और करीब डेढ़ सौ साल बाद हुए संरक्षण की कहानी जुड़ी है।

विश्वविद्यालय बनने से पहले की कहानी

आज जिस परिसर को हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के रूप में जानते हैं, उसकी कहानी विश्वविद्यालय से कुछ पहले शुरू होती है। म्योर सेंट्रल कॉलेज का काम 1872 में शुरू हुआ था। कॉलेज का नाम तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर सर विलियम म्योर के नाम पर रखा गया। फिर नई इमारत बनाने की योजना बनी और 9 दिसंबर 1873 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने उसकी आधारशिला रखी।

उस समय इलाहाबाद विश्वविद्यालय नाम की कोई संस्था नहीं थी। विश्वविद्यालय की स्थापना 23 सितंबर 1887 को हुई। म्योर सेंट्रल कॉलेज उससे पहले ही खड़ा हो चुका था। बाद में वही कॉलेज विश्वविद्यालय के ढांचे का हिस्सा बना और 1921 के बाद उसका स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हो गया।

इसलिए आज विश्वविद्यालय के विज्ञान संकाय में खड़ी यह इमारत उस विश्वविद्यालय की भी याद है, जो तब बना ही नहीं था।

बारह साल लगे, तब जाकर खड़ा हुआ यह भवन

म्योर सेंट्रल कॉलेज की नई इमारत का डिजाइन विलियम इमर्सन ने तैयार किया था। बाद में इमर्सन का नाम कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल सहित कई प्रसिद्ध इमारतों से जुड़ा।

म्योर कॉलेज में उन्होंने अलग-अलग स्थापत्य परंपराओं को साथ रखने की कोशिश की। ऊंचा टावर, गुंबद, मेहराब, छज्जे, सजावटी खिड़कियां और पत्थर का काम – इमारत को देखते हुए यह समझ आता है कि इसे सिर्फ किसी एक यूरोपीय शैली की नकल के रूप में नहीं बनाया गया था। विश्वविद्यालय की अपनी रिपोर्ट भी इसे Indo-Saracenic वास्तुकला से जोड़ती है।

इमारत को पूरा होने में करीब बारह साल लगे। 8 अप्रैल 1886 को इसका औपचारिक उद्घाटन हुआ। उस समय तक इलाहाबाद में यह एक बड़ी शैक्षणिक इमारत बन चुकी थी। लेकिन इसके सबसे ऊंचे हिस्से की कहानी में इलाहाबाद से बहुत दूर की एक रियासत का नाम जुड़ा था।

टावर के पीछे विजयनगरम के महाराजा

म्योर कॉलेज की इमारत का सबसे ध्यान खींचने वाला हिस्सा उसका ऊंचा टावर है। वास्तुकला इतिहासकार थॉमस आर. मेटकाफ ने म्योर कॉलेज की वास्तुकला पर लिखते हुए बताया है कि विलियम इमर्सन अपने Saracenic डिजाइन को पूरा करने के लिए एक बड़ा bell tower चाहते थे। इसके निर्माण के लिए उन्होंने विजयनगरम के महाराजा से करीब दस हजार पाउंड की राशि हासिल की। मेटकाफ ने इस टावर की ऊंचाई करीब 200 फुट बताई है।

मदन मोहन मालवीय के एक भाषण में भी म्योर कॉलेज के लिए विजयनगरम के महाराजा के एक लाख रुपये के योगदान का उल्लेख मिलता है। दोनों सूचनाओं को साथ रखते हुए सावधानी जरूरी है। एक स्रोत पूरे कॉलेज के लिए योगदान की बात करता है और मेटकाफ टावर के लिए मिली राशि का उल्लेख करते हैं।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय।

इसलिए यह कहना ठीक नहीं होगा कि महाराजा की पूरी एक लाख रुपये की रकम केवल इसी टावर पर खर्च हुई थी। लेकिन इतना साफ है कि म्योर कॉलेज की इस विशाल इमारत के पीछे विजयनगरम के महाराजा का बड़ा आर्थिक योगदान था। और शायद इसी नाम ने आगे चलकर हॉल की पहचान को भी अपना नाम दिया।

ऊपर नीला गुंबद, नीचे रंगों और चित्रों की दुनिया

विजयनगरम हॉल को बाहर से देखने पर सबसे पहले गुंबद नजर आता है। लेकिन वह गुंबद केवल नीले रंग से रंगी हुई सतह नहीं था। उस पर glazed tiles लगी थीं। पुराने संरक्षण विवरणों में गुंबद की टाइलों के कई रंगों का उल्लेख मिलता है। राजस्थान के कारीगरों की भूमिका भी सामने आती है। अंदर stained glass, mosaic flooring और छतों पर चित्रकारी थी।

हॉल के एक कोने में जॉर्ज सिमंड्स की life-size marble statue भी थी। 2012 में जब एक पत्रकार ने जमी धूल साफ करके प्रतिमा को देखा तो उसके हाथ में पकड़ी किताब पर म्योर कॉलेज का guide map दिखाई दिया। यह छोटा-सा विवरण भी बताता है कि उस इमारत की सज्जा केवल दिखावे के लिए नहीं थी; उसके भीतर कॉलेज की अपनी पहचान भी दर्ज की गई थी।

आज वह दृश्य शायद उतना आसानी से कल्पना में नहीं आता। लेकिन डेढ़ सौ साल पहले किसी छात्र का उस हॉल में प्रवेश करना कैसा रहा होगा, इसकी थोड़ी तस्वीर इस वास्तुकला से बनती है।

यह हॉल केवल देखने के लिए नहीं था

विजयनगरम हॉल की कहानी का एक बड़ा हिस्सा उसके भीतर हुए काम से जुड़ा है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शुरुआती वर्षों में उसके पास अलग Senate Hall नहीं था। एक पुराने शिक्षा संबंधी दस्तावेज में साफ लिखा है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय अपनी Senate की बैठकें म्योर कॉलेज के विजयनगरम हॉल में करता था।

इस एक सूचना से हॉल की भूमिका समझ में आती है। आज विश्वविद्यालय में प्रशासनिक बैठक के लिए अलग-अलग कमरे और सभागार हैं। तब विश्वविद्यालय नया था और उसके संसाधन भी आज जैसे नहीं थे। इसलिए म्योर कॉलेज का यही हॉल विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण बैठकों का स्थान बन गया।

बाद के वर्षों में हॉल का इस्तेमाल परीक्षाओं के लिए भी हुआ। पुराने समाचारों में यहां राजाओं की मौजूदगी वाली बैठकों का उल्लेख मिलता है। एक ही जगह का काम समय के साथ बदलता गया – कभी बैठक, कभी समारोह, कभी परीक्षा।

पुराने विद्यार्थियों की याद में भी बचा है यह हॉल

विजयनगरम हॉल की कहानी सिर्फ सरकारी रिपोर्टों और पुराने दस्तावेजों में नहीं है। इससे जुड़ी कुछ निजी स्मृतियां भी मिलती हैं। विश्वविद्यालय से जुड़ी एक पुरानी स्मृति में बताया गया है कि कुछ विद्यार्थियों ने विज्ञान के विषयों की परीक्षाएं इसी विजयनगरम हॉल में दी थीं। उस स्मृति में विश्वविद्यालय आने-जाने के लिए Ford कार का जिक्र भी मिलता है। यह कोई आधिकारिक विश्वविद्यालयी रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन इससे यह पता चलता है कि हॉल केवल किसी पुराने स्थापत्य का नाम नहीं था; विद्यार्थियों की रोजमर्रा की शैक्षणिक जिंदगी में भी उसका इस्तेमाल होता था।

विज्ञान संकाय के पुराने परिसर से जुड़ी दूसरी स्मृतियों में विजयनगरम हॉल के आसपास के Lawn Tennis Courts का भी जिक्र मिलता है। एक पुराने विश्वविद्यालय-संबंधी संस्मरण में बताया गया है कि विज्ञान संकाय के अहाते (Quadrangle) में, हॉल के आसपास, कभी अच्छे Lawn Tennis Courts हुआ करते थे।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय की इमारतें।

आज के छात्र के लिए यह कल्पना करना शायद थोड़ा मुश्किल हो कि जिस जगह के आसपास अब विभागों की इमारतें और वाहनों की आवाजाही दिखती है, वहां कभी विश्वविद्यालय के छात्र टेनिस खेलते होंगे। यही वे छोटी बातें हैं जिनसे किसी परिसर का पुराना जीवन दिखाई देने लगता है।

फिर समय ने अपना काम किया

डेढ़ सौ साल पुरानी कोई इमारत समय से पूरी तरह बची नहीं रहती। विजयनगरम हॉल भी नहीं बचा। एक समय ऐसा आया जब गुंबद की टाइलें टूटने लगीं। खिड़कियां और दरवाजे खराब होने लगे। रेलिंग (Parapet) क्षतिग्रस्त हो गए। दीवारों में पेड़-पौधे उग आए। अंदर की पुरानी चीजों पर धूल और कबूतरों की गंदगी जमती गई।

2012 की एक रिपोर्ट में हॉल की हालत का जो विवरण मिलता है, उसमें वह भव्य इमारत एक ऐसी जगह में बदल चुकी थी जिसे तत्काल देखभाल की जरूरत थी। संगमरमर की प्रतिमा तक धूल और कबूतरों की गंदगी से ढकी थी। उस समय हॉल को देखकर शायद किसी को यह अंदाजा लगाना मुश्किल होता कि एक सदी पहले यहां कैसी चहल-पहल रही होगी।

पैसे थे, फिर भी काम अटका रहा

विरासत भवनों को बचाने की कहानी में एक और विडंबना सामने आती है। 2015 की रिपोर्ट के मुताबिक विश्वविद्यालय को अपने चार Heritage Buildings के संरक्षण के लिए 2008 से ही धन मिला हुआ था। इनमें विजयनगरम हॉल, Senate Hall, English Department और Darbhanga Hall शामिल थे। UGC ने इसके लिए राशि स्वीकृत की थी, लेकिन काम आगे बढ़ने में काफी समय लगा।

विरासत की मरम्मत और नई इमारत बनाने में यही फर्क है। नई इमारत में आज की सामग्री लगाकर आज का भवन खड़ा किया जा सकता है। पुरानी इमारत में यह तय करना पड़ता है कि जो चीज बदली जा रही है, वह असल में कैसी थी। विजयनगरम हॉल का गुंबद इसी मुश्किल का सबसे अच्छा उदाहरण बना।

असली टाइल खोजने में अटक गई बहाली

नई टाइल बनाना मुश्किल नहीं था। मुश्किल यह जानना था कि 1886 में लगी टाइल कैसी थी। पुराने दस्तावेज, तस्वीरें और नमूने तलाशे गए। लेकिन मूल टाइल का पर्याप्त नमूना नहीं मिल रहा था। फिर वह छोटा-सा टुकड़ा काम आया।

प्रो. मानस मुकुल दास के पास बची हुई मूल टाइल का नमूना संरक्षण टीम के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। उसके रंग की जांच कराई गई। Turquoise Blue की पहचान हुई और उसी आधार पर नई टाइल तैयार करने का काम आगे बढ़ा। यानी एक पुरानी टाइल, जिसे कोई सामान्य व्यक्ति शायद कबाड़ समझकर फेंक देता, एक ऐतिहासिक इमारत के संरक्षण में प्रमाण बन गई।

गुंबद पर एक-एक टाइल फिर लगी

बहाली में केवल रंग की नकल नहीं करनी थी। गुंबद की घुमावदार सतह पर टाइलें लगाने के लिए अलग तरह की सावधानी बरतनी पड़ी। संरक्षण से जुड़े विवरणों के अनुसार नई glazed tiles हाथ से तैयार कराई गईं। टाइलों के बीच लगभग 3 मिलीमीटर का अंतर रखा गया, ताकि तापमान के कारण होने वाले फैलाव-सिकुड़न का असर कम हो सके।

इसमें आधुनिक इंजीनियरिंग भी थी और पुराने कारीगरों के काम को समझने की कोशिश भी। 1886 की इमारत को 2021 में बचाने के लिए आखिरकार दोनों की जरूरत पड़ी।

30 हजार अंडों की कहानी

गुंबद के निर्माण से जुड़ी एक और कहानी संरक्षण के दौरान सामने आई। निर्माण कार्य से जुड़े रायबहादुर बिपिन बिहारी चक्रवर्ती के परिवार की ओर से बताया गया कि जयपुर के करीब 85 कारीगरों ने टाइलों पर काम किया था। टाइलों को Glaze और Fire करने की प्रक्रिया कई बार दोहराई गई थी। Polishing में अंडे की सफेदी इस्तेमाल होने और करीब 30 हजार अंडों की सफेदी लगने का भी उल्लेख मिलता है।

यह जानकारी पारिवारिक स्मृति और संरक्षण से जुड़े बयानों से आती है। इसलिए इसे सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज आंकड़े की तरह नहीं, बल्कि उस निर्माण से जुड़ी एक पुरानी स्मृति के रूप में देखना ज्यादा उचित होगा। लेकिन सोचिए – 1880 के दशक में किसी बड़े गुंबद के लिए इस तरह की हजारों टाइलें तैयार करना और फिर उन्हें ऊंचाई पर लगाना कितना बड़ा काम रहा होगा।

2021 में फिर लौटा पुराना रूप

विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्टों में वर्षों तक विजयनगरम हॉल के संरक्षण कार्य का उल्लेख मिलता रहा। 2015-16 की रिपोर्ट में काम जारी होने की जानकारी थी। बाद की रिपोर्टों में काम पूरा होने का उल्लेख आया। 4 मार्च 2021 को बहाल किए गए विजयनगरम हॉल परिसर का उद्घाटन तत्कालीन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया। विश्वविद्यालय के अपने रिकॉर्ड में उस दिन के उद्घाटन को दर्ज किया गया है।

विश्वविद्यालय ने इस अवसर पर विशेष डाक कवर भी जारी किया। परिसर में विश्वविद्यालय के इतिहास से जुड़े लोगों की तस्वीरों की फोटो गैलरी भी विकसित की गई। पुराना हॉल अब केवल पुराने जमाने की निशानी नहीं था। उसके भीतर विश्वविद्यालय अपने इतिहास को दिखाने की कोशिश भी कर रहा था। विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आज भी “Restoration of Vizianagaram Hall” का वीडियो और हॉल की अलग फोटो गैलरी उपलब्ध है।

और आज?

आज विजयनगरम हॉल के आसपास से गुजरने वाले छात्र के लिए यह विश्वविद्यालय की रोजमर्रा की तस्वीर का हिस्सा है। किसी के लिए रास्ते में पड़ने वाली पुरानी इमारत, किसी के लिए फोटो खिंचाने की जगह और किसी के लिए विश्वविद्यालय का पहचान-चिह्न। लेकिन इसके भीतर डेढ़ सदी का समय जमा है।

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1873 में इसकी आधारशिला रखी गई थी। 1886 में भवन खुला। 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय बना। कभी इसी हॉल में विश्वविद्यालय की Senate बैठी। फिर यहां परीक्षाएं हुईं। कभी इसके आसपास के परिसर में Lawn Tennis खेला गया। समय बीता तो इमारत जर्जर हुई। फिर उसकी टाइलों, दीवारों, खिड़कियों और भीतर के पुराने काम को बचाने की कोशिश शुरू हुई। और आखिर में एक पुरानी टाइल ने उसके गुंबद का रंग वापस पाने में मदद की।

हॉल के सामने से गुजरते हुए

किसी शहर की पहचान केवल उसकी बड़ी इमारतों से नहीं बनती। कई बार पहचान उन जगहों से बनती है जिनके सामने से लोग रोज गुजरते हैं और उनके बारे में बहुत कम जानते हैं। विजयनगरम हॉल ऐसी ही जगह है।

इसके ऊंचे टावर को देखकर शायद ही कोई अंदाजा लगा पाए कि उसके निर्माण में विजयनगरम के महाराजा की बड़ी आर्थिक भूमिका थी। नीले गुंबद को देखकर यह भी पता नहीं चलता कि उसका रंग तय करने के लिए एक पुरानी टाइल का टुकड़ा खोजा गया था। और आज के छात्र के लिए यह जानना भी आसान नहीं कि जिस हॉल में वह शायद कभी कार्यक्रम देखे, उसी जगह कभी विश्वविद्यालय की Senate बैठती थी।

इतिहास की यही मुश्किल और खूबसूरती है। कभी वह किसी बड़े नाम में मिलता है, कभी किसी पुराने दस्तावेज में और कभी किसी ऐसी चीज में, जिसे लोग बरसों तक बेकार समझकर एक तरफ रख देते हैं। विजयनगरम हॉल के मामले में वह चीज एक टाइल थी। छोटी-सी, नीली और पुरानी। लेकिन उसी ने बता दिया कि डेढ़ सौ साल पहले इस इमारत का गुंबद किस रंग का था।