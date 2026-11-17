किसी शहर की कहानी केवल उसकी इमारतों, सड़कों और संस्थानों में नहीं छिपी होती। उसकी असली पहचान उन जगहों से भी बनती है, जहां किसी अनजान आदमी का दर्द बांटा जाता है। पुराने इलाहाबाद के अस्पतालों की कहानी कुछ ऐसे ही लोगों, संकल्पों और छोटी-बड़ी पहलों से मिलकर बनी है।

22 मई 1935 को बंबई में महात्मा गांधी की कमला नेहरू से मुलाकात हुई। कमला नेहरू इलाज के लिए यूरोप जा रही थीं। उनकी तबीयत लंबे समय से खराब थी। इस मुलाकात में उन्होंने गांधी से एक ऐसी बात कही, जिसका संबंध उनके अपने जीवन से ज्यादा इलाहाबाद के उन लोगों से था, जिन्हें इलाज की जरूरत पड़ती थी।

उन्होंने गांधी से कहा कि अगर वह यूरोप से वापस नहीं लौट सकीं तो स्वराज भवन में शुरू किए गए अस्पताल का काम बंद नहीं होना चाहिए। उसे स्थायी रूप से चलाने की व्यवस्था की जाए।

गांधी ने उन्हें भरोसा दिया कि वह अपनी ओर से पूरी कोशिश करेंगे। कमला नेहरू का 28 फरवरी 1936 को स्विट्जरलैंड के लॉजान (Lausanne) में निधन हो गया, लेकिन उनके शुरू किए काम को आगे बढ़ाने की कोशिश जारी रही। 19 नवंबर 1939 को गांधी ने इलाहाबाद में कमला नेहरू मेमोरियल अस्पताल की आधारशिला रखी। उस समय अस्पताल के लिए पांच लाख रुपये जुटाने का लक्ष्य था, लेकिन लगभग आधी रकम ही जमा हो पाई थी। गांधी ने वहां मौजूद लोगों से बाकी रकम जुटाने की अपील की। आखिरकार 28 फरवरी 1941 को कमला नेहरू की पुण्यतिथि पर उन्होंने ही इस अस्पताल का उद्घाटन किया।

अस्पताल की शुरुआत प्रसूति और स्त्री रोग विभाग के 40 बिस्तरों से हुई थी। इनमें 28 बिस्तर गरीब मरीजों के लिए मुफ्त थे। उद्घाटन के मौके पर गांधी ने अस्पताल चलाने वालों को याद दिलाया कि इसकी पहली जिम्मेदारी गरीबों की सेवा है। अस्पताल की सुंदर इमारत और सुविधाओं से ज्यादा जरूरी यह है कि जरूरतमंद मरीजों को इलाज मिले। कमला नेहरू के नाम पर बने इस अस्पताल के साथ गांधी ने सेवा की जो कसौटी जोड़ी थी, वह आज भी उसके शुरुआती इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है।

लेकिन इस कहानी की शुरुआत 1939 या 1941 में नहीं हुई थी। इसकी जड़ें 1931 तक जाती हैं। उस समय कमला नेहरू ने स्वराज भवन के कुछ कमरों में कांग्रेस डिस्पेंसरी शुरू की थी। यह केवल दवाइयां देने की जगह नहीं थी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाले कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों को भी इलाज की जरूरत पड़ती थी। इस डिस्पेंसरी में मरीजों के लिए भीतर और बाहर, दोनों तरह की चिकित्सा व्यवस्था थी।

अस्पताल के सामने मुश्किल तब आई, जब ब्रिटिश प्रशासन ने स्वराज भवन पर कब्जा कर लिया। जवाहरलाल नेहरू ने 27 अक्टूबर 1933 को गांधी को लिखे पत्र में इस घटना का जिक्र किया था। उन्होंने बताया कि पुलिस ने अस्पताल के उपकरण, दवाइयां, एंबुलेंस और नई दवाइयों के छह बंद डिब्बे तक जब्त कर लिए थे। उन दवाइयों की कीमत करीब दो हजार रुपये बताई गई थी। अस्पताल को स्वराज भवन से बाहर होना पड़ा।

स्वराज भवन के कमरों से पेड़ की छांव तक पहुंचा इलाज का संकल्प

कुछ समय तक यह अस्पताल एक सार्वजनिक पार्क में बड़े पेड़ के नीचे चला। नेहरू के पत्र के मुताबिक, वहां दो महीने में करीब 2,500 बाहरी मरीजों का इलाज किया गया। अप्रैल 1932 में अस्पताल को स्वराज भवन के पास नेहरू के एक छोटे मकान में ले जाया गया। यह प्रसंग बताता है कि किसी अस्पताल की शुरुआत हमेशा बड़ी इमारत और पर्याप्त संसाधनों से नहीं होती। कभी-कभी उसके पीछे कुछ लोगों का ऐसा संकल्प होता है, जो जगह और साधनों की कमी के बावजूद मरीजों को लौटाना नहीं चाहते।

कमला नेहरू मेमोरियल अस्पताल का इतिहास इसी संकल्प का विस्तार है। 1949 में यहां कैंसर चिकित्सा की शुरुआत हुई। बाद के वर्षों में इसका विस्तार हुआ और 1994 में इसे क्षेत्रीय कैंसर केंद्र के रूप में मान्यता मिली। आज यह अस्पताल प्रयागराज के साथ आसपास के कई जिलों के मरीजों के लिए भी महत्वपूर्ण चिकित्सा केंद्र है। लेकिन इसकी पहचान की सबसे पुरानी कड़ी स्वराज भवन के वे कमरे हैं, जहां कमला नेहरू ने इलाज की एक छोटी-सी व्यवस्था शुरू की थी।

जब महिलाओं के इलाज के लिए अलग अस्पताल की जरूरत महसूस हुई

इलाहाबाद में महिलाओं के इलाज की जरूरत को समझने की एक दूसरी कहानी डफरिन अस्पताल से जुड़ती है। उन्नीसवीं सदी के आखिरी वर्षों में महिलाओं के लिए अलग चिकित्सा सुविधाएं बहुत सीमित थीं। सामाजिक परंपराओं और पर्दा प्रथा के कारण कई महिलाएं पुरुष डॉक्टरों के सामने अपनी बीमारी बताने में सहज नहीं होती थीं। गर्भावस्था और प्रसव के दौरान भी उन्हें प्रशिक्षित चिकित्सा सहायता मिलना आसान नहीं था।

1885 में काउंटेस ऑफ डफरिन फंड की स्थापना इसी जरूरत को ध्यान में रखकर की गई थी। इसका उद्देश्य महिलाओं के लिए अस्पताल, महिला डॉक्टर और चिकित्सा प्रशिक्षण की व्यवस्था को बढ़ावा देना था। इलाहाबाद के डफरिन अस्पताल का उल्लेख 1891 के चिकित्सा संबंधी दस्तावेजों में मिलता है। 1893 के एक विवरण में इसे लाल ईंटों की इमारत बताया गया है। इसके पास ही कॉल्विन अस्पताल और आंखों के इलाज के लिए बन रहा अस्पताल भी था।

यहां एक महत्वपूर्ण बात यह है कि डफरिन अस्पताल की स्थापना का सटीक वर्ष बताने में सावधानी जरूरी है। उपलब्ध पुराने दस्तावेज बताते हैं कि 1891 तक यह अस्पताल चिकित्सा व्यवस्था का हिस्सा बन चुका था। उस दौर में महिला डॉक्टरों की मौजूदगी अपने आप में बड़ी बात थी। महिलाओं को घर से बाहर निकलकर अस्पताल तक लाना और उनके लिए प्रशिक्षित महिला चिकित्सक उपलब्ध कराना केवल चिकित्सा का नहीं, सामाजिक बदलाव का भी काम था।

आंखों की रोशनी बचाने के लिए बनीं नई चिकित्सा संस्थाएं

पुराने इलाहाबाद में आंखों के इलाज की कहानी भी इसी दौर में आकार ले रही थी। आज मनोहर दास नेत्र चिकित्सालय के नाम से पहचाने जाने वाले संस्थान की शुरुआत में लाला मनोहर दास का योगदान था। उन्होंने अस्पताल के लिए भवन दिया। 16 नवंबर 1892 को तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर सर ऑकलैंड कॉल्विन ने इसकी आधारशिला रखी। उस समय आंखों की बीमारियों का इलाज आज की तरह सहज नहीं था। मोतियाबिंद और दूसरी समस्याओं के कारण बड़ी संख्या में लोगों की रोशनी चली जाती थी। ऐसे में आंखों के इलाज के लिए अलग अस्पताल की स्थापना शहर के चिकित्सा जीवन में महत्वपूर्ण कदम थी।

मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज।

इस संस्थान का स्वरूप समय के साथ बदला। 1933 में इसका प्रबंधन राज्य सरकार ने अपने हाथ में लिया। 1960 में यहां उन्नत नेत्र चिकित्सा केंद्र की स्थापना हुई और 1963 में इसे मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से संबद्ध किया गया। आगे चलकर यह राज्य के नेत्र चिकित्सा संस्थान और फिर क्षेत्रीय नेत्र विज्ञान संस्थान के रूप में विकसित हुआ। एक दान से शुरू हुई पहल का चिकित्सा शिक्षा और विशेषज्ञ इलाज के केंद्र में बदलना इलाहाबाद की संस्थागत यात्रा का अहम हिस्सा है।

आंखों के इलाज की इसी परंपरा में बीएस मेहता नेत्र चिकित्सालय का नाम भी आता है। इस अस्पताल की शुरुआत किसी बड़ी सरकारी योजना से नहीं हुई थी। पद्म भूषण से सम्मानित डॉ. एमपी मेहराय ने एक पुराने भवन में छोटे अस्पताल के रूप में इसकी शुरुआत की। यह भवन पहले संक्रामक रोगों के अस्पताल के रूप में इस्तेमाल होता था और बाद में खाली पड़ा था। डॉ. मेहराय ने डॉ. जेसी बास को इसकी जिम्मेदारी सौंपी।

शुरुआत में संसाधन बहुत कम थे। अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए बिस्तरों की जरूरत थी। इसी समय निरंजनी अखाड़े के एक महंत ने सात बिस्तर दिए और टिन के शेड के चारों ओर दीवार बनाने के लिए ईंटों की व्यवस्था की। यह मदद छोटी लग सकती है, लेकिन उस समय अस्पताल के लिए इसका बड़ा महत्व था। इलाज की व्यवस्था केवल डॉक्टरों और दवाइयों से नहीं बनती। मरीज को भर्ती करने के लिए जगह, बिस्तर और सुरक्षित छत भी चाहिए।

1956 में इस अस्पताल के विकास की दिशा बदली। क्लाइव रोड पर तीन एकड़ जमीन और नया भवन 80 हजार रुपये में लिया गया। कोलकाता के कारोबारी जीएल मेहता ने इसके लिए बड़ी आर्थिक मदद दी। 1957 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर ने 54 बिस्तरों वाले जनरल वार्ड की आधारशिला रखी। 1964 में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने यहां ऑपरेशन थिएटर का उद्घाटन किया। एक छोटे और सीमित साधनों वाले अस्पताल का इस स्तर तक पहुंचना बताता है कि शहर में चिकित्सा संस्थानों को खड़ा करने में डॉक्टरों के साथ दानदाताओं और स्थानीय सहयोग की भी भूमिका रही।

नैनी में बीमारी के साथ सामाजिक भेदभाव से भी लड़ाई

इलाहाबाद के अस्पतालों की कहानी केवल उन लोगों तक सीमित नहीं है, जिन्हें सामान्य बीमारियों का इलाज चाहिए था। समाज के ऐसे लोगों के लिए भी यहां एक जगह बनी, जिन्हें बीमारी के साथ सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता था। नैनी का कुष्ठ रोग अस्पताल इसी इतिहास का हिस्सा है।

नैनी में कुष्ठ रोग से प्रभावित लोगों के लिए बने आश्रय की शुरुआत को संस्थान का इतिहास 1876 से जोड़ता है। इसके शुरुआती दौर में कर्नल ई. हडसन और बाद में सैम हिगिनबॉटम की भूमिका का उल्लेख मिलता है। अलग-अलग संस्थागत विवरण शुरुआती नेतृत्व को लेकर एक जैसी जानकारी नहीं देते, लेकिन 1906 में मिशन टू लेपर्स के इसके संचालन की जिम्मेदारी लेने का उल्लेख मिलता है।

नैनी स्थित द लेप्रसी मिशन अस्पताल।

इस संस्थान का महत्व केवल इलाज की व्यवस्था तक सीमित नहीं था। उस दौर में कुष्ठ रोग से प्रभावित लोगों को अक्सर परिवार और समाज से अलग कर दिया जाता था। बीमारी के कारण उनके साथ भेदभाव होता था। कई जगह पुरुषों और महिलाओं को अलग-अलग रखने की व्यवस्था थी। नैनी के आश्रय से जुड़ी एक घटना इस रवैये से अलग दृष्टि सामने लाती है।

1921 में छत्तीसगढ़ के चांपा स्थित कुष्ठ आश्रम के अधीक्षक ने शिकायत की थी कि वहां रहने वाले करीब 30 लोग शादी करना चाहते हैं। अधीक्षक ने उनकी शादी कराने से इनकार कर दिया। इसके बाद वे लोग नैनी के आश्रय में चले आए। इस घटना का उल्लेख ब्रिटिश भारत में कुष्ठ रोग के इतिहास पर हुए अकादमिक शोध में मिलता है। उस शोध के अनुसार, सैम हिगिनबॉटम के अधीन नैनी का आश्रय उन लोगों के लिए जगह बना, जो जबरन अलगाव की व्यवस्था से बाहर निकलना चाहते थे।

इस प्रसंग को केवल एक अस्पताल के इतिहास के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यह उस समय की सामाजिक सोच और उसके भीतर मौजूद विरोध की कहानी भी है। बीमारी से प्रभावित व्यक्ति को केवल मरीज मानना और उसे अपने जीवन के फैसले लेने का अधिकार देना, दोनों अलग बातें हैं। नैनी के आश्रय से जुड़ा यह प्रसंग बताता है कि चिकित्सा सेवा का अर्थ केवल दवा देना नहीं, बल्कि किसी व्यक्ति की गरिमा को स्वीकार करना भी है।

शहर के पुराने अस्पतालों में कॉल्विन अस्पताल का नाम भी प्रमुखता से आता है। इसकी शुरुआत 1867 में हुई थी। आज यह मोतीलाल नेहरू मंडलीय चिकित्सालय के नाम से जाना जाता है। उन्नीसवीं सदी के अंत तक यह अस्पताल शहर की चिकित्सा व्यवस्था का स्थापित हिस्सा बन चुका था। 1893 के एक विवरण में कॉल्विन अस्पताल के आसपास डफरिन अस्पताल और आंखों के अस्पताल का जिक्र मिलता है। इससे उस समय के इलाहाबाद का एक दिलचस्प नक्शा सामने आता है। शहर के एक ही हिस्से में अलग-अलग जरूरतों के लिए अस्पताल विकसित हो रहे थे।

पुराने शहर में सरकारी अस्पतालों का फैलता दायरा

कॉल्विन अस्पताल का महत्व इस बात में भी था कि यह केवल किसी खास वर्ग या बीमारी तक सीमित नहीं था। सामान्य मरीजों के लिए सरकारी अस्पताल की भूमिका शहर के फैलने के साथ और बढ़ती गई। पुराने इलाहाबाद में रेलवे, पुलिस और सेना के अपने अस्पताल भी थे। 1893 के चिकित्सा विवरण में ईस्ट इंडिया रेलवे अस्पताल, पुलिस अस्पताल और यूरोपीय तथा सैन्य अस्पतालों का उल्लेख मिलता है। इससे पता चलता है कि उस समय शहर में चिकित्सा सुविधाओं का एक ढांचा बन रहा था, हालांकि इन सुविधाओं तक हर व्यक्ति की पहुंच एक जैसी नहीं थी।

टीबी सप्रू अस्पताल (बेली अस्पताल)।

बेली अस्पताल, जिसे आज तेज बहादुर सप्रू अस्पताल के नाम से जाना जाता है, भी शहर की सरकारी चिकित्सा व्यवस्था की इसी परंपरा का हिस्सा है। समय के साथ पुराने नाम बदलते गए, भवनों का विस्तार हुआ और चिकित्सा सुविधाओं का दायरा बढ़ा। लेकिन शहर के लोगों की बोलचाल में पुराने नाम लंबे समय तक बने रहे। अस्पतालों के नाम केवल सरकारी अभिलेखों में दर्ज नहीं होते, वे शहर के रोजमर्रा के अनुभवों में भी जगह बनाते हैं। किसी परिवार के लिए वह अस्पताल वह जगह हो सकता है, जहां बच्चे का जन्म हुआ, किसी बुजुर्ग का इलाज चला या किसी कठिन समय में मदद मिली।

मेडिकल कॉलेज और बड़े अस्पताल से बदली इलाज की तस्वीर

आजादी के बाद इलाहाबाद की चिकित्सा व्यवस्था को एक नए स्तर पर ले जाने की जरूरत महसूस हुई। शहर में मेडिकल कॉलेज और बड़े अस्पताल की मांग इसी पृष्ठभूमि में सामने आई। मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज और स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल की स्थापना का प्रसंग इस बदलाव को समझने में मदद करता है।

24 जुलाई 1960 को जवाहरलाल नेहरू ने डीपी करमरकर को लिखे पत्र में बताया था कि इलाहाबाद के कुछ लोगों ने उनके पिता के नाम पर मेडिकल कॉलेज शुरू करने की चर्चा की है। नेहरू ने यह भी स्पष्ट किया कि इस पहल में उनकी अपनी भूमिका बहुत कम रही है और राज्य सरकार को आगे आकर कदम उठाना चाहिए। इसके बाद उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रभानु गुप्त ने 14 अप्रैल 1961 को नेहरू को पत्र लिखा। इसमें नए अस्पताल को शुरू में 200 बिस्तरों वाला बनाने और आगे चलकर उसकी क्षमता 700 बिस्तरों तक बढ़ाने की योजना का उल्लेख था। अस्पताल का नाम स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल रखने का प्रस्ताव भी इसी पत्र में था।

5 मई 1961 को राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी। इसी दिन स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल का उद्घाटन समारोह भी हुआ। यह केवल दो संस्थानों की शुरुआत नहीं थी। इसके साथ इलाहाबाद में आधुनिक चिकित्सा शिक्षा और बड़े स्तर पर मरीजों के इलाज की एक नई व्यवस्था बनने लगी। मेडिकल कॉलेज ने डॉक्टर तैयार करने की जिम्मेदारी संभाली और अस्पताल ने शहर तथा आसपास के क्षेत्रों के मरीजों के लिए बड़े चिकित्सा केंद्र की भूमिका निभाई।

इस कहानी में नाजरेथ अस्पताल का प्रसंग भी जुड़ता है। शहर में इसकी शुरुआत का फैसला 1974 में हुआ। जिस जगह अस्पताल बना, वहां पहले ‘जिज्ञासु केंद्र’ नाम की एक छोटी इमारत थी। 21 नवंबर 1974 को बिशप अल्फ्रेड फर्नांडिस ने इसकी आधारशिला रखी। फादर फिलिप नोरोन्हा को इसकी जिम्मेदारी दी गई और नाजरेथ की सिस्टर्स ने अस्पताल के काम में भूमिका निभाई। 8 दिसंबर 1975 को अस्पताल का उद्घाटन हुआ। शुरुआत 50 बिस्तरों से हुई और 1979 तक इसकी क्षमता 100 बिस्तरों की हो गई। अस्पताल की पहली मैट्रन सिस्टर गोरेटी थीं।

नाजरेथ अस्पताल की स्थापना बताती है कि आजादी के बाद शहर में चिकित्सा सेवा का विस्तार केवल सरकारी संस्थानों के जरिए नहीं हुआ। धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं ने भी अस्पतालों की जरूरत को समझा और अपने स्तर पर व्यवस्था खड़ी की। इन संस्थानों के काम करने के तरीके अलग रहे, लेकिन मरीजों को इलाज उपलब्ध कराने की जरूरत सबके केंद्र में थी।

पुराने इलाहाबाद के अस्पतालों की इन कहानियों को एक साथ रखने पर शहर का एक अलग चेहरा सामने आता है। यहां कमला नेहरू ने स्वराज भवन के कमरों से शुरुआत की। गांधी ने उनके अधूरे काम को पूरा करने के लिए लोगों से आर्थिक मदद मांगी। किसी ने आंखों के अस्पताल के लिए भवन दान दिया, तो किसी ने सात बिस्तर और कुछ ईंटें देकर एक छोटे अस्पताल को खड़ा होने में मदद की। नैनी में बीमारी से प्रभावित लोगों को केवल मरीज नहीं, अपने फैसले लेने वाले इंसान के रूप में देखने की कोशिश हुई। आजादी के बाद मेडिकल कॉलेज और बड़े अस्पताल की स्थापना ने चिकित्सा शिक्षा और इलाज की नई संभावनाएं खोलीं।

इन संस्थानों के बनने की तारीखें अलग-अलग हैं। उनके पीछे काम करने वाले लोग भी अलग थे। कहीं डॉक्टरों की पहल थी, कहीं किसी दानदाता का सहयोग, कहीं सामाजिक संस्था का प्रयास और कहीं सरकार की जिम्मेदारी। लेकिन इन सभी कहानियों में एक बात साझा है। अस्पताल की जरूरत को केवल इमारत या सुविधा के रूप में नहीं देखा गया। उसे शहर के जीवन से जुड़ी जरूरत माना गया।

आज प्रयागराज की आबादी बढ़ चुकी है। बीमारियों का स्वरूप बदला है और इलाज की तकनीक भी बहुत आगे पहुंच गई है। सरकारी अस्पतालों पर मरीजों का दबाव है, निजी अस्पतालों की संख्या बढ़ी है और विशेषज्ञ चिकित्सा की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है। ऐसे समय में पुराने अस्पतालों का इतिहास केवल पुरानी इमारतों को याद करने का विषय नहीं है। यह याद दिलाने का मौका भी है कि शहर में चिकित्सा सेवा की नींव किन उद्देश्यों से रखी गई थी।

कमला नेहरू अस्पताल के उद्घाटन के समय गांधी ने गरीब मरीजों की सेवा को सबसे जरूरी बताया था। करीब आठ दशक बाद भी अस्पतालों के सामने यही सवाल खड़ा है कि इलाज की सुविधा उन लोगों तक कितनी पहुंच रही है, जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। किसी शहर की पहचान केवल इस बात से नहीं बनती कि वहां कितने बड़े अस्पताल हैं। यह भी मायने रखता है कि संकट के समय वहां पहुंचने वाले व्यक्ति को कितनी मदद मिलती है।

इलाहाबाद के पुराने अस्पतालों की कहानी इसी सवाल के साथ आगे बढ़ती है। यह कहानी उन लोगों की भी है, जिन्होंने अस्पतालों की नींव रखी, और उन अनगिनत लोगों की भी, जिनके लिए ये अस्पताल जीवन की मुश्किल घड़ी में सहारा बने। शहर की स्मृति में इन संस्थानों की जगह इसी वजह से बनी हुई है।