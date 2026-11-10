किसी शहर का इतिहास उसकी बड़ी इमारतों और संस्थानों से जरूर बनता है, लेकिन उसकी आत्मा उन लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में बसती है। नैनी की सड़कों पर कभी साइकिलों का जो रेला निकलता था, वह केवल काम पर जाते लोगों की भीड़ नहीं थी। वह एक ऐसे औद्योगिक शहर की धड़कन थी, जिसकी पहचान मशीनों की आवाज, कामगारों की मेहनत और कॉटन मिल के सायरन से बनी थी।

कभी नैनी में समय जानने के लिए हर किसी को घड़ी देखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। कॉटन मिल का सायरन बजता तो दूर तक रहने वाले लोगों को भी पता चल जाता था कि कारखाने में शिफ्ट बदलने का समय हो गया है। नैनी सेंट्रल जेल का घंटा भी हर घंटे बजता था। एक तरफ मिल का सायरन और दूसरी तरफ जेल के घंटे की आवाज। दोनों नैनी के उस दौर की पहचान थे, जब घड़ी हर कलाई पर नहीं होती थी, लेकिन लोगों को समय का अंदाजा जरूर रहता था।

उस समय घड़ी, साइकिल और रेडियो लग्जरी सामान माने जाते थे। शादी में किसी को ये चीजें दहेज में मिल जातीं तो वह खुद को खुशकिस्मत समझता था। आज किसी को शादी में एसयूवी और आलीशान फ्लैट मिल जाए तो जिस तरह इसे बड़ी उपलब्धि माना जाएगा, उस दौर में घड़ी और साइकिल मिलना भी कुछ ऐसा ही था। रेडियो घर में होना भी रुतबे की बात थी। ऐसे में कॉटन मिल का सायरन केवल कर्मचारियों को काम पर बुलाने वाली आवाज नहीं था। वह आसपास के लोगों के लिए भी समय का संकेत बन गया था।

लेकिन नैनी की उस दुनिया की सबसे जीवंत तस्वीर घड़ी या सायरन में नहीं, उसकी सड़कों पर दिखाई देती थी। कॉटन मिल, सीओडी और दूसरे कारखानों में शिफ्ट शुरू होने और खत्म होने के समय साइकिलों का ऐसा रेला निकलता था कि एक के पीछे एक साइकिल सवार लगातार चले जा रहे हैं। उनके बीच पैदल कामगार भी होते थे। हजारों लोगों की आवाजाही के कारण सड़क पार करना तक मुश्किल हो जाता था। यह किसी जुलूस या मेले का दृश्य नहीं था। यह नैनी की रोजमर्रा की जिंदगी थी।

सायरन बजते ही बदल जाती थी सड़कों की तस्वीर

नैनी में कारखानों की शिफ्ट का समय आसपास के जीवन को भी प्रभावित करता था। सुबह काम पर जाने और शाम को लौटने के समय सड़कों पर लगातार लोगों की आवाजाही बनी रहती थी। कॉटन मिल और सीओडी की ओर जाने वाले कर्मचारियों के साथ दूसरे औद्योगिक प्रतिष्ठानों में काम करने वाले लोग भी इसी रास्ते से गुजरते थे। किसी के पास साइकिल थी तो कोई पैदल ही काम पर जाता था। जिनके पास साइकिल नहीं थी, उनके लिए रोज की दूरी अपने पैरों से तय करना मजबूरी थी।

उस समय साइकिलों की मरम्मत और पंचर बनाने वाली दुकानें भी थीं, लेकिन वे आज की तरह हर थोड़ी दूर पर नहीं मिलती थीं। कुछ दूरी के अंतराल पर ऐसी दुकानें दिखाई देती थीं। कामगारों के लिए साइकिल का महत्व समझना मुश्किल नहीं है। कारखाने की शिफ्ट का समय तय था। देर होने पर परेशानी हो सकती थी। ऐसे में साइकिल रोजी-रोटी तक पहुंचने का जरूरी साधन थी।

इस भीड़ में केवल नैनी के आसपास रहने वाले लोग शामिल नहीं थे। इलाहाबाद जिले के अलग-अलग इलाकों और दूसरे कस्बों से भी लोग नौकरी करने आते थे। बहुत से लोगों ने नैनी और आसपास के मोहल्लों में किराये पर कमरे ले रखे थे। वे काम के लिए अपना घर-परिवार छोड़कर यहां आए थे। महीने की तनख्वाह से अपने रहने-खाने का खर्च निकालना और घर पर परिवार के लिए पैसे भेजना उनकी जिंदगी का हिस्सा था।

किसी कारखाने की शिफ्ट खत्म होती तो लोग घर लौटते और दूसरी शिफ्ट वाले काम पर पहुंचते। इस आवाजाही में नैनी की सड़कों पर एक अलग ही लय बनी रहती थी। आज शहरों में ट्रैफिक जाम का मतलब कारों और मोटरसाइकिलों की लंबी कतारों से लगाया जाता है, लेकिन नैनी की उस पुरानी तस्वीर में साइकिलें और पैदल चलते कामगार थे।

शंकरगढ़ की रेत से नैनी की कांच फैक्ट्रियों तक

नैनी की औद्योगिक कहानी को केवल आजादी के बाद स्थापित सरकारी कारखानों से शुरू करना ठीक नहीं होगा। इसकी जड़ें इससे पहले तक जाती हैं। बीसवीं सदी के शुरुआती वर्षों में नैनी में कांच उद्योग की गतिविधियां शुरू हो चुकी थीं। इस कहानी में जगमल राजा चौहान का नाम महत्वपूर्ण है।

जगमल राजा चौहान कांच और सिरेमिक उद्योग से जुड़े शुरुआती भारतीय उद्यमियों में गिने जाते हैं। उनके जीवन से जुड़े विवरणों के अनुसार, उन्होंने नैनी में इलाहाबाद ग्लास फैक्टरी और नैनी ग्लास वर्क्स स्थापित किए थे। उनके कांच उद्योग का एक महत्वपूर्ण संबंध शंकरगढ़ के बरगढ़ क्षेत्र से था, जहां सिलिका यानी कांच बनाने में इस्तेमाल होने वाली विशेष रेत की खदानें थीं। इस तरह नैनी की फैक्ट्रियों का कच्चा माल आसपास के इलाके से आता था।

कांच बनाना केवल रेत को पिघलाने का काम नहीं है। इसके लिए सही अनुपात में कच्चा माल, बहुत अधिक तापमान वाली भट्टियां और तकनीकी जानकारी चाहिए। उस दौर में इस तरह का उद्योग खड़ा करना अपने आप में बड़ी चुनौती रहा होगा। जगमल राजा चौहान की औद्योगिक गतिविधियां केवल इलाहाबाद तक सीमित नहीं रहीं। उन्होंने आगे चलकर मुंबई और दूसरे क्षेत्रों में भी कांच तथा सिरेमिक से जुड़ी इकाइयां स्थापित कीं।

इस प्रसंग में नैनी की एक खास बात सामने आती है। आज शंकरगढ़ का नाम आते ही वहां की पहाड़ियों और खनिज संपदा की चर्चा होती है, लेकिन इसी क्षेत्र की सिलिका का संबंध एक सदी पहले नैनी के कांच उद्योग से भी था। यानी नैनी का औद्योगिक संसार केवल शहर की सीमा के भीतर नहीं था। उसके पीछे आसपास के इलाकों से जुड़ी कच्चे माल की आपूर्ति और व्यापार की पूरी कड़ी काम करती थी।

स्वदेशी कॉटन मिल और हजारों परिवारों की रोजी-रोटी

नैनी की पहचान को आकार देने वाली प्रमुख इकाइयों में स्वदेशी कॉटन मिल का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। यह मिल सूती धागे के उत्पादन से जुड़ी थी। इसके साथ बड़ी संख्या में कामगारों और उनके परिवारों की जिंदगी जुड़ी हुई थी। मिल के आसपास की दिनचर्या, शिफ्ट का समय और कामगारों की आवाजाही ने नैनी के सामाजिक जीवन को भी प्रभावित किया।

स्वदेशी कॉटन मिल का इतिहास केवल स्थानीय नहीं, राष्ट्रीय औद्योगिक नीति से भी जुड़ा है। संसद में दिए गए एक सरकारी जवाब के अनुसार, स्वदेशी कॉटन मिल्स कंपनी की छह मिलों में कानपुर, नैनी, मऊनाथ भंजन, रायबरेली, उदयपुर और पांडिचेरी की इकाइयां शामिल थीं। इन छह मिलों का प्रबंधन 13 अप्रैल 1968 को भारत सरकार ने अपने नियंत्रण में लिया था। इनका प्रबंधन नैनी टेक्सटाइल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड को सौंपा गया था।

इसी दौर में राष्ट्रीय वस्त्र निगम यानी एनटीसी की भूमिका महत्वपूर्ण हुई। अप्रैल 1968 में गठित इस निगम का उद्देश्य उन कपड़ा मिलों का प्रबंधन संभालना था, जिन्हें सरकार ने बीमार औद्योगिक इकाइयों के रूप में अपने नियंत्रण में लिया था। बाद में 1974 के कानून के तहत इन इकाइयों के राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ी।

किसी मिल का सरकारी नियंत्रण में आना सरकारी कागजों में भले ही प्रबंधन और स्वामित्व का बदलाव हो, लेकिन वहां काम करने वाले लोगों के लिए यह नौकरी और भविष्य से जुड़ा सवाल था। उनके घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई और परिवार की जरूरतें इसी रोजगार पर निर्भर थीं। इसलिए कॉटन मिल की कहानी को केवल उत्पादन या सरकारी नियंत्रण की तारीखों से नहीं समझा जा सकता। इसके साथ उन परिवारों की कहानी भी जुड़ी है, जिनके घरों में महीने की तनख्वाह आने का इंतजार रहता था।

नैनी में बनते थे देश के बड़े उद्योगों के काम आने वाले उपकरण

कॉटन मिल के अलावा नैनी में भारी इंजीनियरिंग और दूसरे औद्योगिक क्षेत्रों की इकाइयां भी स्थापित हुईं। इनमें भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड का नाम महत्वपूर्ण है। इसकी स्थापना 1970 में नैनी में हुई थी। कंपनी का उद्देश्य ऐसे भारी पंप और कंप्रेसर बनाना था, जिन्हें देश के बड़े औद्योगिक संयंत्रों में इस्तेमाल किया जा सके। पहले इस तरह के कई उपकरण विदेशों से मंगाए जाते थे।

तेल की खोज और उत्पादन, रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल, रसायन और उर्वरक उद्योगों में भारी क्षमता वाले पंप और कंप्रेसर की जरूरत होती है। आसान भाषा में समझें तो ये मशीनें औद्योगिक संयंत्रों में तरल पदार्थों और गैसों को दबाव के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करती हैं। भारत पंप्स का उद्देश्य ऐसी जरूरतों के लिए देश में ही उपकरण तैयार करना था।

नैनी की एक और बड़ी औद्योगिक इकाई थी ट्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड। इसकी स्थापना 1965 में भारत सरकार और ऑस्ट्रिया की कंपनी वोएस्ट-अल्पाइन के सहयोग से हुई थी। यह कंपनी बिजली के ट्रांसमिशन टावर, संचार और टीवी प्रसारण के लिए ऊंचे टावर तथा भारी औद्योगिक संरचनाएं तैयार करती थी। इसके उत्पादों का इस्तेमाल बिजली, इस्पात, जलविद्युत और दूसरे बुनियादी क्षेत्रों में होता था।

हिंदुस्तान केबल्स की नैनी इकाई भी इस औद्योगिक पहचान का हिस्सा थी। इसका काम दूरसंचार केबल तैयार करने से जुड़ा था। जिस दौर में देश में टेलीफोन नेटवर्क का विस्तार हो रहा था, उस समय केबल निर्माण जैसी इकाइयों का महत्व बहुत अधिक था। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज जैसी इकाइयों की मौजूदगी ने भी नैनी को औद्योगिक गतिविधियों के बड़े नक्शे पर जगह दी।

इस तरह नैनी में अलग-अलग तरह के कारखाने और औद्योगिक प्रतिष्ठान थे। कहीं सूती धागा बनता था, कहीं कांच, कहीं भारी पंप और कंप्रेसर, कहीं इस्पात की संरचनाएं और कहीं दूरसंचार केबल। इन इकाइयों के उत्पादों का इस्तेमाल केवल प्रयागराज या उत्तर प्रदेश में नहीं, बल्कि देश के दूसरे हिस्सों में भी होता था।

कारखानों के आसपास बस गई थी कामगारों की दुनिया

बड़े कारखाने किसी इलाके में केवल रोजगार नहीं लाते, वे वहां की सामाजिक और आर्थिक बनावट भी बदलते हैं। कामगारों को रहने के लिए कमरे चाहिए, खाने-पीने की दुकानें चाहिए और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए बाजार चाहिए। नैनी में भी कारखानों के साथ ऐसी जरूरतें बढ़ीं।

दूसरे कस्बों और गांवों से आए लोगों ने किराये के कमरों में रहना शुरू किया। कुछ लोग परिवार के साथ आए और कुछ अकेले रहकर काम करते थे। उनकी जरूरतों से आसपास की छोटी दुकानें और सेवाएं जुड़ी थीं। साइकिल की मरम्मत करने वाले दुकानदारों से लेकर किराने और चाय-नाश्ते की दुकानों तक, स्थानीय कारोबार को कामगारों की आबादी से ग्राहक मिलते थे।

यहां एक दिलचस्प सामाजिक बदलाव भी दिखाई देता है। गांव या कस्बे से आया कोई व्यक्ति जब नैनी में नौकरी पाता था तो उसके लिए यह केवल एक नई नौकरी नहीं होती थी। वह अपने परिवार के भविष्य की उम्मीद लेकर आता था। नियमित वेतन, शहर में रहने का अनुभव और बच्चों की पढ़ाई जैसी जरूरतें उसके फैसलों से जुड़ी होती थीं। ऐसे ही लोगों के आने-जाने और बसने से नैनी की आबादी और सामाजिक जीवन का विस्तार हुआ।

किसी शहर का औद्योगिक इतिहास लिखते समय इन छोटी बातों को अक्सर जगह नहीं मिलती। बड़ी कंपनियों के नाम, उनकी स्थापना की तारीखें और उत्पादन के आंकड़े तो दर्ज हो जाते हैं, लेकिन उन लोगों की जिंदगी पीछे छूट जाती है, जिनकी मेहनत से कारखाने चलते थे। नैनी की सड़कों पर साइकिलों का रेला इसी भूले हुए इतिहास की एक तस्वीर है।

जब कारखानों की आवाजें धीमी पड़ने लगीं

समय के साथ नैनी के औद्योगिक संसार में भी बदलाव आया। जिन इकाइयों में कभी बड़ी संख्या में कामगार काम करते थे, उनमें से कई आर्थिक संकट से गुजरने लगीं। कुछ का उत्पादन बंद हुआ, कुछ परिसमापन की प्रक्रिया में पहुंचीं और कुछ के पुराने परिसरों का इस्तेमाल दूसरे कामों के लिए होने लगा।

भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स इसका एक उदाहरण है। कंपनी की अपनी वेबसाइट के मुताबिक, दिसंबर 2020 में केंद्र सरकार ने इसे बंद करने का फैसला किया और 2021 में उत्पादन गतिविधियां रोक दी गईं। जिस इकाई की स्थापना देश के बड़े उद्योगों के लिए जरूरी मशीनें भारत में बनाने के उद्देश्य से हुई थी, वहां उत्पादन बंद होना नैनी के औद्योगिक इतिहास का एक बड़ा मोड़ था।

ट्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड की स्थिति भी बेहतर नहीं रही। सरकारी दस्तावेज के अनुसार, इलाहाबाद हाईकोर्ट के 8 अक्टूबर 2013 के आदेश के बाद कंपनी परिसमापन की प्रक्रिया में चली गई। यानी कंपनी की संपत्तियों और देनदारियों के निपटारे की कानूनी प्रक्रिया शुरू हो गई थी।

हिंदुस्तान केबल्स की नैनी इकाई के मामले में एक अलग रास्ता निकला। इस इकाई को 1 फरवरी 2017 से नैनी एयरोस्पेस लिमिटेड को हस्तांतरित कर दिया गया। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएएल की सहायक कंपनी नैनी एयरोस्पेस ने यहां विमानन क्षेत्र से जुड़ा काम शुरू किया। एचएएल के अनुसार, 2018 में इस इकाई ने हल्के लड़ाकू विमान और एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर के लिए केबल लूम की पहली खेप की आपूर्ति की।

यह बदलाव अपने आप में दिलचस्प है। जिस परिसर में कभी दूरसंचार केबल तैयार होती थीं, वहां अब विमानन क्षेत्र के लिए केबल असेंबली तैयार की जाने लगी। यानी नैनी के औद्योगिक इतिहास में केवल बंद होती इकाइयों की कहानी नहीं है, बल्कि कुछ पुराने औद्योगिक परिसरों के नए उपयोग की कहानी भी है।

सायरन की आवाज में दर्ज है एक शहर की स्मृति

नैनी की कहानी को केवल इस आधार पर नहीं समझा जा सकता कि यहां कौन-कौन सी कंपनियां स्थापित हुईं और उनमें क्या उत्पादन होता था। इसकी असली तस्वीर उन लोगों की यादों में है, जिन्होंने यहां काम किया, दूसरे इलाकों से आकर किराये के कमरों में जिंदगी शुरू की, रोज साइकिल से कारखाने पहुंचे और अपनी तनख्वाह से परिवार का भविष्य बनाया।

कभी कॉटन मिल का सायरन बजता था तो लोगों को समय का पता चलता था। जेल का घंटा हर घंटे अपनी आवाज दर्ज कराता था। घड़ी बांधना हर किसी के बस की बात नहीं थी। साइकिल और रेडियो घर में होना रुतबे की बात थी। शिफ्ट के समय सड़कों पर साइकिलों और पैदल कामगारों का रेला दिखाई देता था। यह सब मिलकर नैनी के उस दौर की तस्वीर बनाते हैं, जब कारखाने केवल रोजगार देने वाली इमारतें नहीं थे, बल्कि पूरे इलाके की जिंदगी को गति देते थे।

आज नैनी की औद्योगिक पहचान का स्वरूप बदल चुका है। कई पुराने कारखाने बंद हो गए हैं, कुछ परिसरों का उपयोग बदल गया है और कुछ इकाइयां अब भी किसी नए औद्योगिक भविष्य की संभावना से जुड़ी हैं। लेकिन उस दौर की स्मृति में कॉटन मिल का सायरन अब भी एक खास जगह रखता है।