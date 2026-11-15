किसी स्त्री को सुंदर कहने के लिए हमारे पास कुछ तयशुदा पैमाने हैं। साई पल्लवी को हाल ही में रिलीज हुई रामायण मुवी में सीता के रूप में देखने के बाद सोशल मीडिया पर एक वर्ग ने उनकी शक्ल-सूरत को लेकर सवाल उठाए। किसी को उनका रंग पसंद नहीं आया, किसी को उनके घुंघराले बालों से परेशानी हुई तो किसी को उनके चेहरे के नैन-नक्श सीता की पारंपरिक छवि के अनुकूल नहीं लगे।

कुछ टिप्पणियां तो इतनी अपमानजनक थीं कि उनमें अभिनेत्री की अभिनय क्षमता, व्यक्तित्व और कला के लिए कोई जगह ही नहीं बची। यह विवाद उस सामाजिक व्यवस्था का आईना है जिसमें स्त्री की पहचान और उसकी स्वीकार्यता का एक बड़ा हिस्सा उसके शारीरिक सौंदर्य से तय होता है।

नारीवादी विमर्श लंबे समय से इस बात की पड़ताल करता रहा है कि स्त्री की देह को लेकर समाज ने किस तरह के मानक बनाए हैं और इन मानकों के जरिए उसके व्यक्तित्व को किस तरह नियंत्रित किया है। अमेरिकी नारीवादी लेखिका नाओमी वुल्फ ने अपनी चर्चित पुस्तक ‘द ब्यूटी मिथ’ में इसी तरह के सौंदर्य मानकों की पड़ताल की है। उनका तर्क है कि जब स्त्रियां शिक्षा, रोजगार और सार्वजनिक जीवन में अपनी जगह बनाने लगती हैं, तब उन पर सौंदर्य के नए और कठोर दबाव भी डाले जाते हैं।

यानी स्त्री की स्वतंत्रता को स्वीकार करने के साथ-साथ उसके शरीर पर नियंत्रण के नए तरीके भी विकसित होते हैं। सुंदरता का मिथक स्त्री को यह सोचने पर मजबूर करता है कि उसकी उपलब्धियों से अधिक अहम उसका चेहरा है। यहां एक दूसरा सवाल भी अहम है। सीता की हमारी कल्पना आखिर बनी कैसे है? रामायण की कथा सदियों से अलग-अलग भाषाओं, क्षेत्रों, लोकपरंपराओं, चित्रकलाओं, नाटकों और टेलीविजन के माध्यम से हमारे बीच पहुंची है।

हर दौर ने अपने सांस्कृतिक आग्रहों के मुताबिक राम और सीता की छवियां गढ़ी हैं। रामानंद सागर के धारावाहिक में दीपिका चिखलिया को देखकर बड़ी हुई पीढ़ी के लिए सीता का चेहरा एक अलग स्मृति है। कैलेंडर कला और मंदिरों में स्थापित देवी की छवियों ने भी हमारी कल्पना को आकार दिया है। लेकिन किसी एक दौर में लोकप्रिय हुई छवि को अंतिम और सार्वभौमिक सत्य कैसे मान लिया जाए?

साई पल्लवी की आलोचना में रंगभेद और क्षेत्रीय पूर्वाग्रह के स्वर भी सुनाई दिए। वह दक्षिण भारतीय अभिनेत्री हैं और उनकी प्राकृतिक बनावट उस व्यावसायिक सौंदर्यबोध से अलग है जिसे हिंदी सिनेमा ने लंबे समय तक लोकप्रिय बनाया। उनकी खासियत यह भी रही है कि वह अपने चेहरे की स्वाभाविक बनावट को छिपाने के लिए मेकअप की अनिवार्यता नहीं मानतीं।

उन्होंने निष्पक्षता और सौंदर्य के नाम पर बेचे जाने वाले उत्पादों के विज्ञापनों से भी दूरी बनाई है। ऐसे में उनका सीता के रूप में सामने आना एक स्थापित सौंदर्यबोध को चुनौती देता है। असल प्रश्न उस साझा मानसिकता का है जो स्त्री के चेहरे पर अपनी पसंद का ठप्पा लगाना चाहती है।