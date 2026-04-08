क्या सच में सिर्फ प्यार और सकारात्मक सोच से ज़िंदगी बदल सकती है? Rhonda Byrne की किताब The Power कुछ ऐसा ही दावा करती है। The Secret सीरीज़ की यह दूसरी किताब ‘लॉ ऑफ अट्रैक्शन’ को एक कदम आगे बढ़ाते हुए प्यार की ताकत पर जोर देती है।

यह किताब बताती है कि प्यार में इतनी शक्ति है कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आसान भाषा में कहें तो अगर आप प्यार देंगे, तो आपकी जिंदगी की चीज़ें अपने आप आसान होने लगेंगी।

किताब के अनुसार, पॉजिटिव सोच, प्यार भरा व्यवहार और दूसरों के प्रति दया आपको प्यार, पैसे और सफलता सब दिला सकती है यहां तक कि टॉक्सिक रिश्ते या बॉस भी बदल जाएंगे।

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किताब की सकारात्मक बातें

यह हमें ग्रेटिट्यूड (आभार) की ताकत समझाती है। वैज्ञानिक रूप से भी यह साबित हुआ है कि आभार जताने से मूड बेहतर होता है।

मुश्किल समय में यह किताब उम्मीद और भावनात्मक सहारा देती है।

यह हमें विक्टिम माइंडसेट से बाहर निकलने में मदद करती है।

प्यार, दया और पॉजिटिविटी पर जोर देकर यह रिश्तों को बेहतर बनाने की दिशा दिखाती है।

भाषा बहुत आसान है, इसलिए यह बड़ी ऑडियंस से कनेक्ट करती है।

किताब के नकारात्मक पक्ष

हर समय सकारात्मक रहना प्रैक्टिकली संभव नहीं है।

साइकॉलजी के अनुसार, भावनाओं को दबाना नुकसानदायक होता है। दुख, गुस्सा या निराशा को स्वीकार करना भी जरूरी है।

किताब यह मानती है कि हमारी जिंदगी में जो भी हो रहा है, हमने ही उसे अट्रैक्ट किया है- इससे कई बार विक्टिम ब्लेमिंग जैसा महसूस हो सकता है, खासकर ट्रॉमा या असफलता के समय।

असल जिंदगी में परिस्थितियां, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्थिति और अवसर भी बड़ी भूमिका निभाते हैं।

हर वक्त ‘हाई वाइब्रेशन’ में रहना इंसानों के लिए संभव नहीं है- हम मशीन नहीं हैं।

अगर कोई सकारात्मक सोच नहीं पा रहा, तो उसे यह लग सकता है कि उसमें ही कमी है, जो मानसिक दबाव बढ़ा सकता है।

इसमें कोई शक नहीं कि The Power हमें सकारात्मक सोच, प्यार और आभार का महत्व सिखाती है। लेकिन इसे आंख बंद करके फॉलो करना प्रैक्टिकल नहीं है।

असली ग्रोथ तब होती है जब हम सिर्फ पॉजिटिव रहने की कोशिश के साथ अपने नेगेटिव इमोशन्स को भी स्वीकार करें।

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