मोहन राकेश हिंदी साहित्य के आधुनिक दौर के प्रमुख लेखक और नई कहानी आंदोलन के महत्वपूर्ण स्तंभ थे। उनका जन्म 8 जनवरी 1925 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था और मृत्यु 3 दिसंबर 1972 को दिल्ली में हुआ था। वह एक ऐसे साहित्यकार थे, जिन्होंने मनुष्य के मनोविज्ञान और संवेदनाओं को गहराई से समझा। मोहन राकेश अपनी रचनाओं में मध्यवर्गीय जीवन, मानवीय संबंधों की जटिलता, अकेलेपन, मानसिक संघर्ष और बदलते सामाजिक परिवेश को प्रमुखता से जगह दी। वे कहानीकार होने के साथ-साथ एक प्रसिद्ध नाटककार भी थे। ‘आषाढ़ का एक दिन’, ‘आधे-अधूरे’ और लहरों के राजहंस उनके चर्चित नाटक हैं। हिंदी साहित्य में मोहन राकेश का योगदान आधुनिक कहानी और नाटक को नई दिशा देने के लिए याद किया जाता है। पढ़ो कहानी में आज हम जानेंगे उनकी पांच ऐसी कहानियों के बारे में जिन्हें जिसमें गहरी मानवीय संवेदनाएं छिपी हुई हैं।

1- मलबे का मालिक

मोहन राकेश की प्रसिद्ध कहानियों में से एक ‘मलबे का मालिक’ भी है, जो भारत-विभाजन की त्रासदी, विस्थापन, सांप्रदायिकता और मानवीयता संवेदनाओं को बेहद मार्मिक ढंग से समाने लाती है। विभाजन के दौरान लाखों लोगों को अपना घर-बार छोड़कर दूसरे देश में जाना पड़ा। इस दौरान केवल लोगों की जमीन-जायदाद छूटी, बल्कि उनके रिश्ते, यादें और जीवनभर की मेहनत भी पीछे रह गई। इस कहानी में ऐसे व्यक्ति की पीड़ा दिखाई गई है, जो विभाजन के बाद अपने पुराने घर और उससे जुड़ी यादों के बीच लौटता है। जिस घर में कभी उसका परिवार रहता था, जहां उसकी जिंदगी की तमाम यादें बसी थीं, वह अब खंडहर और मलबे में तब्दील हो चुका है।

2- मिस पाल

मोहन राकेश की कहानी ‘मिस पल’ में आधुनिक शहरी जीवन, अकेलापन, स्त्री की स्वतंत्रता, सामाजिक उपेक्षा और मानवीय संबंधों की जटिलता को उभारा गया है। कहानी की मुख्य पात्र मिस पाल एक ऐसी महिला है, जो अपने जीवन में आत्मनिर्भर और स्वतंत्र रहना चाहती है। वह समाज की परंपरागत सोच और तयशुदा मान्यताओं के अनुसार अपना जीवन नहीं जीती। इसी वजह से उसे अपना आसपास के लोगों के बीच सहज स्वीकृति नहीं मिलती। मिस पाल अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीने की कोशिश करती है, लेकिन समाज उसके व्यवहार और रहन-सहन को संदेह की नजर से देखता है। लोग उसके व्यक्तित्व को समझने के बजाय उसका मूल्यांकन करते रहते हैं। कहानी में यह दिखाया गया है कि आधुनिक समाज में स्वतंत्र विचार रखने वाली स्त्री को किस तरह अकेलेपन और सामाजिक असहजता का सामना करना पड़ता है।

3- क्वार्टर

‘क्वार्टर’ मोहन राकेश की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है, जो शहरी जीवन, मध्यवर्गीय परिवार की परेशानियों और पति-पत्नी के बीच बढ़ती मानसिक दूरी पर आधारित है। कहानी की मुख्य पात्र शंकर और राधा हैं, जो शहर में रहने के लिए आते हैं। उन्हें रहने के लिए एक सरकारी क्वार्टर मिल जाता है। शुरुआत में यह उनके लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत जैसा होता है, लेकिन धीरे-धीरे शहर का वातावरण, सीमित जगह और रोजमर्रा की परेशानियां उनका दांपत्य जीवन को प्रभावित करने लगती हैं।

4- एक और जिंदगी

‘एक और जिंदगी’ में पति-पत्नी के टूटते रिश्तों, तलाक, अकेलेपन और पारिवारिक विघटन के बीच एक नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश को दर्शाया गया है। कहानी का मुख्य पात्र प्रकाश है। उसकी पहली पत्नी का नाम बीना है। दोनों के वैचारिक मतभेद और आपसी तनाव के कारण उनका वैवाहिक जीवन टूट जाता है और वे अलग हो जाते हैं। उनका एक बेटा है, जिसका नाम पलाश है। मोहन राकेश ने इस कहानी में आधुनिक मध्यवर्गीय परिवार की टूटन और मनुष्य के आंतरिक द्वंद्व को बहुत संवेदनशीलता से प्रस्तुत किया है।

5- ग्लास टैंक

मोहन राकेश की प्रसिद्ध कहानियों में से एक ‘ग्लास टैंक’ भी है, जो इंसान की मानसिक कैद, अकेलेपन और स्वतंत्रता की इच्छा की कहानी है। इस कहानी के माध्यम से लेखक यह बताना चाहते हैं कि हर व्यक्ति बाहर से भले ही खुश और संतुष्ट दिखाई दे, लेकिन उसके भीतर कई तरह की इच्छाएं, बेचैनियां और अधूरे सपने हो सकते हैं। कहानी में कांच के टैंक में तैरी मछलियां एक प्रती हैं। वे देखने में सुंदर और सुरक्षित लगती हैं, लेकिन उनकी दुनिया एक सीमित दायरे में सिमटी हुई है। इसी तरह इंसान भी कई बार परिवार, समाज और रिश्तों के बीच रहते हुए अपनी इच्छाओं के अनुसार जीवन नहीं जी पाता।

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‘दो घर’ कहानी एक ऐसे भारतीय व्यक्ति की कहानी है, जो विदेश में रहते हुए दो अलग-अलग घरों और परिवारों के बीच बंटकर रह जाता है। कहानी का कथावाचक लंदन में उसकी मुलाकात एक भारतीय व्यक्ति से करता है, जिसके दो घर हैं- एक कोलकाता में और दूसरे विदेश में। वह व्यक्ति विवाहित है, लेकिन विदेश में एक दूसरे स्त्री… पूरी कहानी यहां पढ़ें







