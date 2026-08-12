बालो को पता था कि अभी बस के आने में बहुत देर है, फिर भी पल्ले से पसीना पोंछते हुए उसकी आंखें बार-बार सड़क की तरफ उठ जाती थीं। नकोदर रोड के उस हिस्से में आसपास कोई छायादार पेड़ भी नहीं था। वहां की जमीन भी बंजर और ऊबड़-खाबड़ थी-खेत वहां से तीस-चालीस गज के फासले से शुरू होते थे। और खेतों में भी उन दिनों कुछ नहीं था। फसल कटने के बाद सिर्फ जमीन की गोड़ाई ही की गई थी, इसलिए चारों तरफ बस मटियालापन ही नजर आता था। गर्मी से पिघली हुई नकोदर रोड का हल्का सुरमई रंग ही उस मटियालेपन से जरा अलग था। जहां बालो खड़ी थी वहां से थोड़े फासले पर एक लकड़ी का खोखा था। उसमें पानी के दो बड़े-बड़े मटकों के पास बैठा एक अधेड़-सा व्यक्ति ऊंघ रहा था। ऊंघ में वह आगे को गिरने को होता तो सहसा झटका खाकर संभल जाता। फिर आसपास के वातावरण पर एक उदासी-सी नजर डालकर, और अंगोछे से गले का पसीना पोंछकर, वैसे ही ऊंघने लगता। एक तरफ अढ़ाई-तीन फ़ुट में खोखे की छाया फैली थी और एक भिखमंगा, जिसकी दाढ़ी काफी बढ़ी हुई थी, खोखे से टेक लगाए ललचाई आंखों से बालो के हाथों की तरफ देख रहा था। उसके पास ही एक कुत्ता दुबककर बैठा था, और उसकी नजर भी बालो के हाथों की तरफ थी।

बालो ने हाथ की रोटी को मैले आंचल में लपेट रखा था। वह उसे बद नजर से बचाए रखना चाहती थी। रोटी वह अपने पति सुच्चा सिंह ड्राइवर के लिए लाई थी, मगर देर हो जाने से सुच्चा सिंह की बस निकल गई थी और वह अब इस इंतिजार में खड़ी थी कि बस नकोदर से होकर लौट आए, तो वह उसे रोटी दे दे। वह जानती थी कि उसके वक्त पर न पहुंचने से सुच्चा सिंह को बहुत गुस्सा आया होगा। वैसे ही उसकी बस जालंधर से चलकर दो बजे वहां आती थी, और उसे नकोदर पहुंचकर रोटी खाने में तीन-साढ़े तीन बज जाते थे। वह उसकी रात की रोटी भी उसे साथ ही देती थी जो वह आखिरी फेरे में नकोदर पहुंचकर खाता था। सात दिन में छ: दिन सुच्चा सिंह की ड्यूटी रहती थी, और छहों दिन वही सिलसिला चलता था। बालो एक-सवा एक बजे रोटी लेकर गांव से चलती थी, और धूप में आधा कोस तय करके दो बजे से पहले सड़क के किनारे पहुंच जाती थी। अगर कभी उसे दो-चार मिनट की देर हो जाती तो सुच्चा सिंह किसी न किसी बहाने बस को वहां रोके रखता, मगर, उसके आते ही उसे डांटने लगता कि वह सरकारी नौकर है, उसके बाप का नौकर नहीं कि उसके इंतिजार में बस खड़ी रखा करे। वह चुपचाप उसकी डांट सुन लेती और उसे रोटी दे देती।

मगर आज वह दो-चार मिनट की नहीं, दो-अढ़ाई घंटे की देर से आई थी। यह जानते हुए भी कि उस समय वहां पहुंचने का कोई मतलब नहीं, वह अपनी बेचैनी में घर से चल दी थी-उसे जैसे लग रहा था कि वह जितना वक्त सड़क के किनारे इंतिजार करने में बिताएगी, सुच्चा सिंह की नाराजगी उतनी ही कम हो जाएगी। यह तो निश्चित ही था कि सुच्चा सिंह ने दिन की रोटी नकोदर के किसी तंदूर में खा ली होगी। मगर उसे रात की रोटी देना जरूरी था और साथ ही वह सारी बात बताना भी जिसकी वजह से उसे देर हुई थी। वह पूरी घटना को मन ही मन दोहरा रही थी, और सोच रही थी कि सुच्चा सिंह से बात किस तरह कही जाए कि उसे सब कुछ पता भी चल जाए और वह खामखाह तैश में भी न आए। वह जानती थी कि सुच्चा सिंह का गुस्सा बहुत खराब है और साथ ही यह भी कि जंगी से उलटा-सीधा कुछ कहा जाए तो वह बगैर गंड़ासे के बात नहीं करता।

जंगी के बारे में बहुत-सी बातें सुनी जाती थीं। पिछले साल वह साथ के गांव की एक मेहरी को भगाकर ले गया था और न जाने कहां ले जाकर बेच आया था। फिर नकोदर के पंडित जीवाराम के साथ उसका झगड़ा हुआ, तो उसे उसने कत्ल करवा दिया। गांव के लोग उससे दूर-दूर रहते थे, मगर उससे बिगाड़ नहीं रखते थे। मगर उस आदमी की लाख बुराइयां सुनकर भी उसने यह कभी नहीं सोचा था कि वह इतनी गिरी हुई हरकत भी कर सकता है कि चौदह साल की जिंदा को अकेली देखकर उसे छेड़ने की कोशिश करे। वह यूं भी जिंदा से तिगुनी उम्र का था और अभी साल-भर पहले तक उसे बेटी-बेटी कहकर बुलाया करता था। मगर आज उसकी इतनी हिम्मत पड़ गई कि उसने खेत में से आती जिंदा का हाथ पकड़ लिया?

उसने जिंदा को नन्ती के यहां से उपले मांग लाने को भेजा था। इनका घर खेतों के एक सिरे पर था और गांव के बाकी घर दूसरे सिरे पर थे। वह आटा गूंधकर इंतिजार कर रही थी कि जिंदा उपले लेकर आए, तो वह जल्दी से रोटियां सेंक ले जिससे बस के वक्त से पहले सड़क पर पहुंच जाए। मगर जिंदा आई, तो उसके हाथ खाली थे और उसका चेहरा हल्दी की तरह पीला हो रहा था। जब तक जिंदा नहीं आई थी, उसे उस पर गुस्सा आ रहा था। मगर उसे देखते ही उसका दिल एक अज्ञात आशंका से कांप गया।

“क्या हुआ है जिंदो, ऐसे क्यों हो रही है? उपले क्यों नहीं लाई? उसने ध्यान से उसे देखते हुए पूछा।

जिंदां चुपचाप उसके पास आकर बैठ गई और बांहों में सिर डालकर रोने लगी।

“खसम खानी, कुछ बताएगी भी, क्या बात हुई है?”

जिंदां कुछ नहीं बोली। सिर्फ उसके रोने की आवाज तेज हो गई।

“किसी ने कुछ कहा है? उसने अब नरम स्वर में उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा।

“तू मुझे उपले-वुपले लेने मत भेजा कर, जिंदां रोने के बीच उखड़ी-उखड़ी आवाज में बोली, मैं आज से घर से बाहर नहीं जाऊंगी। मुआ जंगी आज मुझसे कहता था… और गला रुंध जाने से वह आगे कुछ नहीं कह सकी।

क्या कहता था जंगी तुझसे…बता…बोल… वह जैसे एक बोझ के नीचे दबकर बोलीं, खसम खानी, अब बोलती क्यों नहीं?

“वह कहता था,” जिंदां सिसकती रही, चल जिंदां, अंदर चलकर शरबत पी ले। आज तू बहुत सोहणी लग रही है…।

मुआ कमजात! वह सहसा उबल पड़ी, मुए को अपनी मां रंडी नहीं सोहणी लगती? मुए की नजर में कीड़े पड़ें। निपूते, तेरे घर में लड़की होती, तो इससे बड़ी होती, तेरे दीदे फटें!…फिर तूने क्या कहा?

मैंने कहा चाचा, मुझे प्यास नहीं है, जिंदां कुछ संभालने लगी।

“फिर?

कहने लगा प्यास नहीं है, तो भी एक घूंट पी लेना। चाचा का शरबत पिएगी तो याद करेगी।…और मेरी बांह पकड़कर खींचने लगा।

हाय रे मौत-मरे, तेरा कुछ न रहे, तेरे घर में आग लगे। आने दे सुच्चा सिंह को। मैं तेरी बोटी-बोटी न नुचवाऊं तो कहना, जल-मरे! तू सोया सो ही जाए।…हां, फिर?

मैं बांह छुड़ाने लगी, तो मुझे मिठाई का लालच देने लगा। मेरे हाथ से उपले वहीं गिर गए। मैंने उन्हें वैसे ही पड़े रहने दिया और बांह छुड़ाकर भाग आई।

उसने ध्यान से जिंदां को सिर से पैर तक देखा और फिर अपने साथ सटा लिया।

और तो नहीं उसने कुछ कहा?

जब मैं चली तो पीछे से ही-ही करके बोला, ‘बेटी, तू बुरा तो नहीं मान गई? अपने उपले तो ले जा। मैं तो तेरे साथ हंसी कर रहा था। तू इतना भी नहीं समझती? आ इधर। अच्छा नहीं आती, तो न आ। मैं आज तेरे घर आकर तेरी बहन से तेरी शिकायत करूंगा कि जिंदां बहुत गुस्ताख हो गई है, बड़ों का कहा नहीं मानती।…मगर मैंने उसे न जवाब दिया, न मुड़कर उसकी तरफ देखा। सीधी घर चली आई।

अच्छा किया। मैं मुए की हड्डी-पसली एक कराकर छोड़ूंगी। तू आने दे सुच्चा सिंह को। मैं अभी जाकर उससे बात करूंगी। इसे यह नहीं पता कि जिंदां सुच्चा सिंह ड्राइवर की साली है, जरा सोच-समझकर हाथ लगाऊं। फिर कुछ सोचकर उसने पूछा, वहां तुझे और किसी ने तो नहीं देखा?

नहीं। खेतों के इस तरफ आम के पेड़ के नीचे राधू चाचा बैठा हुक्का पी रहा था। उसने देखकर पूछा कि बेटी, इस वक्त धूप में कहां से आ रही है, तो मैंने कहा कि बहन के पेट में दर्द था, हकीम जी से चूरन लाने गई थी।

अच्छा किया। मुआ जंगी तो शोहदा है। उसके साथ अपना नाम लग जाए, तो अपनी ही इज्जत जाएगी। उस सिर-जले का क्या जाना है? लोगों को तो करने को बात चाहिए।

और उसके बाद उपले लाकर खाना बनाने में उसे काफी देर हो गई। जिस वक्त उसने कटोरे में आलू की तरकारी और आम का अचार रखकर उसे रोटियों के साथ खद्दर के टुकड़े में लपेटा, उसे पता था कि दो कब के बज चुके हैं और वह दुपहर की रोटी सुच्चा सिंह को नहीं पहुंचा सकती। इसलिए वह रोटी रखकर इधर-उधर के काम करने लगी। मगर जब बिलकुल खाली हो गई, तो उससे यह नहीं हुआ कि बस के अंदाजे से घर से चले। मुश्किल से साढ़े तीन-चार ही बजे थे कि वह चलने के लिए तैयार हो गई।

बहन, तू कब तक आएगी? जिंदां ने पूछा।

दिन ढलने से पहले ही आ जाऊंगी।

जल्दी आ जाना। मुझे अकेले डर लगेगा।

डर काहे का है री? वह दिखावटी साहस के साथ बोली, किसकी हिम्मत है जो तेरी तरफ आंख उठाकर भी देख सके? सुच्चा सिंह को पता चलेगा, तो वह उसे कच्चा ही नहीं चबा जाएगा?…वैसे मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगी। सांझ होते-होते घर पहुंच जाऊंगी। तू ऐसा करना कि अंदर से सांकल लगा लेना। समझी? कोई दरवाजा खटखटाए तो पहले नाम पूछ लेना। और फिर उसने जरा धीमे स्वर में कहा, और अगर वह आए और बारे में पूछे कि कहां गई है, तो कहना कि सुच्चा सिंह को बुलाने गई है। समझी?…या नहीं। तू उससे कुछ नहीं कहना। अंदर से जवाब ही नहीं देना समझी? वैसे मेरा ख्याल नहीं कि वह आए। पर खैर तू ध्यान से रहना।

जब वह दहलीज के पास पहुंची तो जिंदां ने पीछे से कहा, बहन, मेरा दिल धड़क रहा है।

पागल हुई है? उसने उसे प्यार के साथ झिड़का, साथ ही गांव है फिर तुझे डर किस बात का है? और तू आप भी मुटियार है, इस तरह हौसला छोड़ती है?

मगर जिंदां को दिलासा देकर भी उसकी अपनी तसल्ली नहीं हुई। सड़क के किनारे पहुंचने के क्षण से ही वह चाह रही थी कि किसी तरह बस जल्दी लौट आए जिससे वह रोटी देकर उड़ती हुई जिंदां के पास घर पहुंच जाए।

वीरा, दो बजे वाली बस को गए कितनी देर हुई है? उसने भिखमंगे को लक्षित करके पूछा जिसकी आंखें अब भी उसके हाथ की रोटी वाली पोटली पर टिकी हुई थीं। धूप की चुभन अभी कम नहीं हुई थी, हालांकि खोखे की छाया अब पहले से काफी लंबी हो गई थी। कुत्ता प्याऊ के तख़्ते के नीचे जमा पानी को मुंह लगाकर अब उसके आसपास चक्कर काट रहा था।

पता नहीं भैणा, भिखमंगे ने कहा, कई बसें आती हैं, कई जाती हैं। यहां कौन घड़ी का हिसाब है?

बालो चुप कर रही। एक बस थोड़ी देर पहले उसके सामने ही नकोदर की तरफ गई थी। धूल के फैलाव के दोनों और उसे लग रहा था कि दो अलग-अलग दुनियाएं हैं। बसें एक दुनिया से आती हैं और दूसरी दुनिया की तरफ चली जाती हैं। कैसी होंगी वे दुनियाएं जहां बड़े-बड़े बाजार हैं, हर चीज की दुकानें हैं और जहां एक ड्राइवर की आमदनी का तीन-चौथाई हिस्सा खर्च करके भी तसल्ली नहीं मिलती? देवी एक दिन उससे कहा रहा था कि सुच्चा सिंह ने नकोदर में एक रखैल रख रखी है। उसका कितना मन होता था कि वह एक बार उस औरत को देखे जिससे उसे पता चल जाए कि एक रखेल में क्या होता है जो घर की औरत में नहीं होता, और जिसे पाने के लिए एक आदमी घर-बार की तरफ इतना वे परवाह हो सकता है? उसने एक बार सुच्चा सिंह से कहा कि मुझे शहर दिखा ला, तो उसे डांटकर जवाब दिया, क्यों, तेरे पर निकल रहे हैं? घर में चैन नहीं पड़ता? सुच्चा सिंह वह मर्द नहीं है कि औरत की बांह पकड़कर उसे सड़कों पर घुमाता फिरे। घूमने का ऐसा ही शौक है, तो दूसरा खसम कर ले। मेरी तरफ से मुझे खुली छुट्टी है।

उस दिन के बाद वह यह बात जबान पर भी नहीं लार्इ थी। सुच्चा सिंह कैसा भी हो, उसके लिए सब कुछ वही था। वह उसे गालियां दे लेता था, मार-पीट लेता था, फिर भी उससे इतना प्यार तो करता था कि हर महीने तनखाह मिलने पर उसे बीस रुपए दे जाता था। लाख बुरी कहकर भी वह उसे अपनी घरवाली तो समझता था! जबान का कड़वा भले ही हो, दिल का बुरा कतई नहीं था। वह उसके जिंदां को घर में रख लेने पर अक्सर कुढ़ा करता था, मगर आप ही पिछले महीने उसके लिए कांच की चूड़ियां और अढ़ाई गज मलमल लाकर दे गया था।

एक बस धूल उड़ाती हुई क्षितिज के उस छोर से इस तरफ को आ रही थी। बालो ने दूर से ही पहचान लिया कि वह सुच्चा सिंह वाली बस नहीं है। फिर भी बस जब तक पास नहीं आ गई, वह उत्सुक आंखों से उस तरफ देखती रही। बस प्याऊ के सामने आकर रुकी। एक आदमी प्याज और शलगम का गट्ठर लिए हुए वहां उतरा। कंडक्टर ने जोर से दरवाजा बंद किया और बस आगे चल दी। जो आदमी बस से उतरा था, उसने प्याऊ के पास जाकर प्याऊ वाले को जगाया और चुल्लू से दो लोटे पानी पीकर मूंछें साफ करता हुआ अपने गट्ठर के पास आ गया।

वीरा, नकोदर से अगली बस कितनी देर तक आएगी? बालो ने दो कदम आगे बढ़कर उस व्यक्ति से पूछा।

हर घंटे-घंटे के बाद बस चलती है, माई। वह बोला, तुझे कहां जाना है?

जाना नहीं है वीरा, बस की इंतजार करनी है। सुच्चा सिंह ड्राइवर मेरा घरवाला है। उसे रोटी देनी है।

अच्छा सुच्चा स्यों! और उस आदमी के होंठों पर खास तरह की मुस्कुराहट आ गई।

तू उसे जानता है?

उसे नकोदर में कौन नहीं जानता?

बालो को उसका कहने का ढंग अच्छा नहीं लगा, इसलिए वह चुप हो रही। सुच्चा सिंह के बारे में जो बातों को वह खुद जानती थी, उन्हें दूसरों के मुंह से सुनना उसे गवारा नहीं था। उसकी समझ नहीं आता था कि दूसरों को क्या अधिकार है कि वे उसके बारे में इस तरह से बात करें? जब वह उसकी घरवाली होकर उसे बुरा नहीं समझती तो दूसरों को क्यों उसे देख कर जलन होती है? वह आप कमाता है, अपनी कमाई से जो चाहे करता है, लोगों को उससे मतलब?

सुच्चा सिंह शायद अगली बस लेकर आएगा, वह आदमी बोला।

हां!

बड़ा जालिम है जो तुझसे इस तरह इंतजार कराता है।

चल वीरा, अपने रास्ते चल! बालो चिढ़े हुए स्वर में बोली, वह बेचारा क्या इंतजार कराएगा? मुझे ही रोटी लाने में देर हो गई थी जिससे बस निकल कर चली गई। वह बेचारा सवेरे से भूखा बैठा होगा।

भूखा? कौन सुच्चा स्यों? और वह व्यक्ति दांत निकालकर हंस दिया। बालो ने उसकी ओर से मुंह दूसरी तरफ कर लिया। या साईं सच्चे! कहकर उस व्यक्ति ने अपना गट्ठर सिर पर उठा लिया और खेतों की पगडंडी पर चल दिया। बालो की दाईं टांग सो गई थी। उसने भार दूसरी टांग पर बदलते हुए एक लंबी सांस ली और दूर तक के वीराने को देखने लगी।

न जाने कितनी देर बाद आकाश के उसी कोने से उसे दूसरी बस अपनी तरफ आती नजर आई। तब तक खड़े-खड़े उसके पैरों की एड़ियां दुखने लगी थीं। बस को देखकर वह पोटली का कपड़ा ठीक करने लगी। उसे अफसोस हो रहा था कि वह रोटियां कुछ और देर से बनाकर क्यों नहीं लाई, जिससे वे रात तक कुछ और ताजं रहतीं। सुच्चा सिंह को कड़ाह प्रशाद का इतना शौक है, उसे क्यों यह ध्यान नहीं आया कि आज उसके लिए थोड़ा कड़ाह प्रशाद ही बना लाती…ख़ैर कल गुरपरब है, कल वह जरूर कड़ाह प्रशाद बनाकर लाएगी।…

पीछे गर्द की लंबी लकीर छोड़ती हुई बस पास आती जा रही थी। बालो ने बीस गज दूर से ही सुच्चा सिंह का चेहरा देखकर समझ लिया कि वह उससे बहुत नाराज है। उसे देखकर सुच्चा सिंह की भवें तन गई थीं और निचले होंठ का कोना दांतों में चला गया था। बालो ने धड़कते दिल से रोटी वाला हाथ ऊपर उठा दिया। मगर बस उसके पास न रुककर प्याऊ से जरा आगे जाकर रुकी।

दो-एक लोग वहां बस से उतरने वाले थे। कंडक्टर बस की छत पर जाकर एक आदमी की साइकल नीचे उतारने लगा। बालो तेजी से चलकर ड्राइवर की सीट के बराबर पहुंच गई।

सुच्चा स्यां! उसने रोटी वाला हाथ ऊंचा उठाकर खिड़की के अंदर रोटी पहुंचाने की चेष्टा करते हुए कहा, सुच्चा स्यां, रोटी ले ले।

हट जा, मुझे फुर्सत नहीं है सुच्चा सिंह ने उसका हाथ झटककर पीछे हटा दिया।

सुच्चा स्यां, पहले एक मिनट नीचे उतरकर मेरी बात सुन ले। आज दुपहर को खास बात हो गई थी, नहीं तो मैं…।

बक नहीं, हट जा यहां से, कहकर सुच्चा सिंह ने कंडक्टर को आवाज देकर पूछा कि वहां का सारा सामन उतर गया है या नहीं।

बस एक पेटी है, उतार रहा हूं, कंडक्टर ने छत से आवाज दी।

सुच्चा स्यां, मैं दो घंटे से यहां खड़ी हूं, बालो ने मिन्नत के लहजे में कहा, तू नीचे उतरकर मेरी बात तो सुन ले।…बेड़ा गर्क हो मुए जंगी का। मुए की वजह से तेरा खाना भी खराब हुआ और मुझे भी इतनी मुसीबत झोंकनी पड़ी। और उसने रोटी वाला हाथ फिर ऊंचा उठा दिया।

उतर गई पेटी? सुच्चा सिंह ने आवाज दी।

हां, चलो, कंडक्टर की आवाज आई।

सुच्चा स्यां! बालो ने मिन्नत के साथ हाथ और आगे बढ़ा दिया।

हट! सुच्चा सिंह ने दुतकार कर उसका हाथ फिर पीछे हटा दिया।

सुच्चा स्यां! तू मुझ पर नाराज हो ले, पर रोटी तो रख ले। तू मंगलवार को घर आएगा तो मैं तुझे सारी बात बताऊंगी।

मेरा कोई घर नहीं है। मंगलवार को आएगा तेरा… और एक मोटी-सी गाली देकर सुच्चा सिंह ने बस स्टार्ट कर दी।

हाय सुच्चा स्यां सुन तो सही!” बालो ने उसे रोकने की हताश चेष्टा की। मगर बस चली गई और वह धूल के बवंडर में घिरी रह गई। उसने धूल की गंध से व्याकुल होकर भी जल्दी से रोटी वाली पोटली को आंचल में छिपा लिया, और तब तक छिपाए रखा जब तक वातावरण में धूल बिल्कुल नहीं बैठ गई।

दिन ढलने के साथ-साथ आकाश का रंग बदलने लगा था। बीच-बीच में कोई एकाध पक्षी उड़ता हुआ आकाश को पार कर जाता था। खेतों में कहीं-कहीं रंगीन पगड़ियां दिखाई देने लगी थीं। बालो ने प्याऊ से पानी पिया और फिर आंखों पर छींटे मारकर आंचल से मुंह पोंछ लिया। फिर प्याऊ से कुछ फासले पर जाकर खड़ी हो गर्इ। वह जानती थी, अब सुच्चा सिंह की बस जालंधर से आठ-नौ बजे तक लौटेगी। क्या उसे तब तक उसका इंतजार करना चाहिए? सुच्चा सिंह को ऐसे नहीं करना चाहिए, कम से कम उसकी बात तो सुन लेता। घर में जिंदां अकेली डर रही होगी। अगर मुआ जंगी पीछे किसी बहाने से घर आ गया तो क्या होगा? सुच्चा सिंह रोटी ले लेता तो वह आध घंटे में घर पहुंच जाती। अब सुच्चा सिंह की रोटी का क्या होगा? रोटी तो खैर वह बाहर कहीं न कहीं खा ही लेगा मगर उसके गुस्सा किस तरह दूर होगा? उसने कहा कि वह मंगलवार को घर नहीं आएगा। अगर वह सचमुच नहीं आया?… उसे उसकी और मिन्नत करनी चाहिए थी। सुच्चा सिंह का गुस्सा ठीक है। उसे क्या पता कि रोटी में क्यों देर हुई है? उसका मेहनती शरीर है और उसे कसकर भूख लगती है। वक्त पर खाना न मिले तो उसे गुस्सा भी न आए? वह ज्यादा मिन्नत करती तो वह जरूर मान जाता। अब?

प्याऊ वाला प्याऊ बंद कर रहा था। भिखमंगा भी न जाने कब का उठकर वहां से चला गया था। हां, कुत्ता अब भी उसके आसपास घूम रहा था। धूप ढल रही थी और आकाश में उड़ते चिड़ियों के गिरोह सोने के पंखों से जड़े हुए लग रहे थे। हर चीज की थाया लंबी हो गई थी और बालो को अपनी सड़क के पार तक फैली हुई छाया बहुत अजीब लग रही थी। पास के खेत में कोई गभरू जवान खुले गले से ‘माहिया’ गा रहा था :

बोलण दी थां कोई नां

जिहड़ा सानूं ला दे दित्ता

उस रोग दा नां कोई नां।

माहिया की लय बालो की रग-रग में बसी हुई थी। बचपन में गर्मियों की शाम को जब वह और बच्चों के साथ मिलकर रहट के पानी की मोटी के नीचे नाच-नाचकर नहाया करती थी, तब भी माहिया की लय इसी तरह वातावरण में मंडराया करती थी। सांझ के झुटपुटे वातावरण के साथ उस लय का कुछ खास ही संबंध था। ज्यों-ज्यों वह बड़ी होती गई, जीवन के साथ उस लय का संबंध गहरा होता गया। उनके गांव का युवक लाली बड़ी लोच के साथ माहिया गाया करता था। उसने कितनी बार उसे गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे कान पर हाथ रखकर गाते सुना था। वह पुष्पा और पारो के साथ देर-देर तक उस पीपल के पास खड़ी रहती थी। फिर एक दिन आया जब उसकी मां कहने लगी कि वह अब मुटियार हो गई है इसलिए अब उसे इस तरह देर-देर तक पीपल के पास नहीं खड़ा रहना चाहिए। उन्हीं दिनों उसकी सगाई की भी चर्चा होने लगी। जिस दिन सुच्चा सिंह के साथ उसकी सगाई हुई, उस दिन पारो आधी रात तक ढोलक के साथ गीत गाती रही। गाते-गाते पारो का गला बुरी तरह थक गया था फिर भी वह ढोलक बजाना छोड़कर उसे बांहों में लपेटे हुए गाती रही:

बीबी, चंनण दे ओहले ओहले किऊं खड़ी,

नीं लाडो किऊं खड़ी?

मैं तां खड़ी सां बाबल जी दे बार,

मैं कंनिआ कंवार,

बाबल वर लोडि़ए।

नीं जाइए, किहो जिहा वह लोड़िए?

जिऊं-तारिआं विचों चंद,

चंदां विचों नंद,

नंदां विचों कान्ह-कन्हैया वर लीड़िए…

वह नहीं जानती थी कि उसका वर कौन है, कैसा है, फिर भी उसका मन कहता था कि उसके वर वैसा ही सुंदर होगा जैसा कि गीत की कड़ियां सुनकर आंखों के सामने आता हैं। सुहागरात को जब सुच्चा सिंह ने उसके चेहरे से घूंघट हटाया तो उसे देखकर उसे लगा कि वह सचमुच अपनी कल्पना का कान्ह-कन्हैया वर पा गर्इ है। जब सुच्चा सिंह ने उसकी ठोड़ी को उठाया तो न जाने कितनी लहरें उसके सिर से उठकर शरीर में से होती हुई पैरों के नाखूनों में जा समाईं। वह स्पर्श चांद और चंदन के स्पर्श से कहीं अधिक ठंडा और सिहरा देने वाला था। उसे लगा कि जिंदगी न जाने ऐसी कितनी सिहरनों से भरी हुई है जिन्हें वह अब रोज-रोज अनुभव करेगी और अपनी याद में संजोकर रखती जाएगी।

तू हीरे की कणी है, हीरे की कणी, सुच्चा सिंह ने उसे बांहों में भरकर कहा।

उसका मन हुआ कि कहे कि यह हीरे की कणी तेरे पैर की धूल के बराबर भी नहीं है, मगर वह शरमाकर चुप रह गई…

माई, अंधेरा हो रहा है, अब घर जा। यहां खड़ी क्या कर रही है? प्याऊ वाले ने चलते-चलते उसके पास रुककर कहा।

वीरा, यह बस जालंधर से कब लौटकर आएगी? बालो ने जैसे जाग कर अपनी स्थिति की व्याख्या करते हुए पूछा।

क्या पता कब आए? तू उतनी देर यहां खड़ी रहेगी?

वीरा, रोटी जो देनी है।

उसे रोटी लेनी होती तो इस बार न लेता? उसका तो दिमाग ही आसमान पर चढ़ा हुआ है।

वीरा, मर्द कभी नाराज हो ही जाता है। ऐसी क्या बात है?

अच्छा खड़ी रह तेरी मर्ज़ी। बस आठ नौ से पहले क्या आएगी?

चल, जब भी आवे।

प्याऊ वाले से बात करके वह निश्चय अपने आप ही हो गया जो वह अभी तक नहीं कर पाई थी। उसे बस के जालंधर से लौटने तक वहां रुकी रहना चाहिए। जिंदां थोड़ी देर डर लेगी तो क्या हुआ। जंगी की अब दुबारा कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। आखिर गांव की पंचायत भी तो कोई चीज है। वह पंचों तक मामला पहुंचा कर उसे गांव के बाहर निकलवा सकती है। दूसरे की बहन-बेटी पर बुरी नजर रखना मामूली बात है? सुच्चा सिंह को पता चले तो वह उसे केसों से पकड़कर मैदान में घसीट लाए? मगर सुच्चा सिंह को बात न बताना ही ठीक है। क्या पता खामखाह सिर-फुटव्वल हो जाए? सुच्चा सिंह पहले ही घर के झंझटों से घबराता है, उसे और झंझट में डालना ठीक नहीं। अच्छा ही हुआ जो उस वक्त सुच्चा सिंह ने उसकी बात नहीं सुनी। वह कहता था कि मैं मंगलवार को घर नहीं आऊंगा। अगर वह सचमुच न आया तो? और अगर उसने घर आना बिलकुल छोड़ दिया? नहीं, वह उसे कभी कोई परेशानी की खबर नहीं देगी। सुच्चा सिंह खुश रहे, घर को वह खुद संभाल सकती है। सुच्चा सिंह के साथ ही तो घर की बरकत है। वह आता रहे तो घर में सब कुछ है और वह न आए तो…

बालो जरा सिहर गई। गांव का लोटूसिंह अपनी बीबी को छोड़कर भाग गया था। उसके पीछे वह टुकड़े-टुकड़े को तरस गई थी। अंत में उसने कुएं में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली थी। पानी से फूलकर उसकी देह कितनी भयानक हो गई थी?

बालो को थकान महसूस हो रही थी, इसलिए वह प्याऊ के तख्ते पर जाकर उकड़ू होकर बैठ गई। अंधेरा होने के साथ-साथ खेतों की हलचल फिर शांत होती जा रही थी। माहिया के गीत का स्थान अब झींगुरों के गीत ने ले लिया था। एक बस जालंधर की तरफ से और एक नकोदर की तरफ से आकर निकल गई। सुच्चा सिंह जालंधर से आख़िरी बस लेकर आता था। उसने पिछली बस के ड्राइवर से पता कर लिया था कि अब जालंधर से एक ही बस आनी है। अब जिस बस की बत्तियां दिखाई देंगी, वह सुच्चा सिंह की ही बस होगी। थकान के मारे उसकी आंखें मुंदी जा रही थीं। वह बार-बार चेष्टा से आंखें खोलकर उन्हें दूर तक के अंधेरे और उन काली-काली छायाओं पर केंद्रित करती थी जो धीरे-धीरे गहरी होती जा रही थीं। जरा-सी भी आवाज होती, तो उसे भ्रम होता कि बस आ रही है और वह सावधान हो जाती। परंतु बत्तियों की रोशनी न देखकर ठंडी सांस भरकर फिर से शिथिल ही रहती। दो-एक बार मुंदी हुई आंखों से जैसे बस की बत्तियां आती देखकर वह चौंक उठी – मगर बस अभी नहीं आ रही थी। फिर वह देखने लगी कि कोई जोर-जोर से घर के किवाड़ खटखटा रहा है। जिंदां अंदर सहमकर बैठी हुई है। उसका चेहरा हल्दी की तरह पीला हो रहा है।…रहट के बैल लगातार घूम रहे हैं। उनकी घंटियों की आवाज आ रही है और पीपल के पेड़ को नीचे बैठा एक युवक कान पर हाथ रखे माहिया गा रहा है।…ज़ोर की धूल उड़ रही है जो धरती और आकाश की हर चीज को लीलती जा रही है। पर वह अपनी रोटीवाली पोटली को संभालने की चेष्टा कर रही है पर वह उसके हाथ से निकलती जा रही है।…प्याऊ पर सूखे मटके रखे हैं जिनमें एक बूंद भी पानी नहीं है। वह बार-बार लोटा मटके में डालती है पर उन्हें खाली पाकर निराश हो जाती है।…उसके पैरों में बिवाइया फूट रही हैं। वह हाथ की उगली से उन पर तेल लगाती है पर लगाते-लगाते ही तेल सूख जाता है।…जिंदां अपने खुले बाल घुटनों पर डाले रो रही है, और कह रही है, मुझे छोड़कर क्यों गई थी? क्यों गई थी मुझे छोड़कर? हाय, मेरी चोटी, हाय मेरी चोटी…

सहसा कंधे पर एक हाथ के स्पर्श से वह चौंक गई।

सुच्चा स्यां! उसने जल्दी से मुदी हुई पलको को मल लिया।

अभी घर नहीं गई? सुच्चा सिंह उसके पास ही तख्ते पर बैठ गया। बस ठीक प्याऊ के सामने खड़ी थी। उस समय उसमें एक भी सवारी नहीं थी। केवल कंडक्टर पीछे की सीट पर आंख मूंद कर बैठा था।

मैंने कहा कि रोटी देकर ही घर जाऊंगी। बैठे-बैठे झपकी आ गई। हाय, तुझे बहुत देर तो नहीं हो गई?

नहीं बस अभी खड़ी ही की है। मैंने तुझे दूर से ही देख लिया था। तू इतनी पागल है कि तब से अब तक रोटी देने के लिए बैठी है?

क्या करती? तू जो कह गया था कि मैं घर नहीं आऊंगा! और उसने पलकें झपककर अपने उमड़ते आंसुओं को सुखा देने की चेष्टा की।

अच्छा ला रोटी, और घर जा! जिंदां वहा अकेली डर रही होगी। सुच्चा सिंह ने उसकी बाह थपथपा कर कहा और उठ खड़ा हुआ।

झपकी आ जाने से कटोरा बालो के हाथ से नीचे सरक गया था। उसने उसे उठाया तो उसे काफी हल्का लगा। उसने देखा कि कटोरे में रोटी साग कुछ भी नहीं है। तख्ते के नीचे कुत्ता निश्चिंत होकर गुर्रा रहा था

हाय मुए! बालो जल्दी से तख्ते से उठी।

“कुत्ता खा गया?” सुच्चा सिंह हंस कर बोला, “सत नाम सिरी वाह गुरू!”

बालो की आंखों में फिर पानी आ गया। वह खाली कटोरो को छाती के साथ सटाए निरीह दृष्टि से सुच्चा सिंह की ओर देखती खड़ी रही।

रोटीवाला कटोरा उससे लेकर सुच्चा सिंह उसकी पीठ पर हाथ रखे हुए उसे बस के पास तक ले आया। फिर वह उचककर अपनी सीट पर बैठ गया। बस स्टार्ट करने लगा, तो वह जैसे डरते-डरते बोली, सुच्चा स्यां, तू मंगल को घर आएगा न?

हां, तुझे शहर से कुछ मंगवाना हो तो बता दे।

नहीं, मंगवाना कुछ नहीं है।

बस चलने के लिए घरघराने लगी तो वह दो कदम पीछे हट गई। सुच्चा सिंह ने दाढ़ी-मूंछ पर हाथ फेरा, एक डकार लिया और उसकी तरफ देखकर पूछ लिया, तू उस वक्त जंगी की क्या बात कहती थी?

नहीं, कोई खास बात नहीं थी। तू मंगल को घर आएगा ही…

अच्छा, अब जल्दी चली जा, देर न कर, एक मील बाट है…!

…सुच्चा स्यां, कल गुरपरब का दिन है। कल मैं तेरे लिए कड़ाह प्रशाद बनाकर लाऊंगी…।

अच्छा, अच्छा…

बस चल दी। बालो के चारों ओर गर्द फैल गई। उसने पल्ले से आंखें पोंछ लीं और तब तक बस के पीछे की लाल बत्ती को देखती रही जब तक वह आंखों से ओझल नहीं हो गई।

(सुधी पाठक हर बुधवार को ‘पढ़ो कहानी’ श्रृंखला की कहानियां जनसत्ता ऑनलाइन पर पढ़ सकते हैं।)

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