रामधारी सिंह दिनकर की ‘रश्मिरथी’ हिंदी साहित्य की उन कृतियों में है, जो अपने समय से संवाद करते हुए हर नए युग में नए अर्थ ग्रहण करती हैं। 1952 में प्रकाशित इस खंडकाव्य के केंद्र में महाभारत का पात्र कर्ण है, जिसकी प्रतिभा, पराक्रम और दानशीलता के बावजूद उसे जीवन भर जन्म और जाति के प्रश्नों से जूझना पड़ा। दिनकर ने कर्ण के माध्यम से मनुष्य की पहचान, आत्मसम्मान और नैतिकता की कसौटियों को भी नए सिरे से परिभाषित किया।

‘रश्मिरथी’ का शाब्दिक अर्थ है-किरणों का रथी। सूर्यपुत्र कर्ण की त्रासदी केवल महाभारत के एक पात्र की व्यक्तिगत त्रासदी नहीं है, यह उस व्यवस्था की विडंबना है, जिसमें प्रतिभा को स्वीकार करने से पहले उसकी सामाजिक पहचान पूछी जाती है। रंगभूमि में जब कर्ण के कौशल के बजाय उसके कुल और वंश पर सवाल उठाए जाते हैं, तब यह प्रसंग भारतीय समाज की उस मानसिकता को उजागर करता है, जो अवसरों पर कुछ वर्गों का एकाधिकार बनाए रखना चाहती है। कर्ण की पीड़ा के माध्यम से दिनकर पूछते हैं कि क्या मनुष्य की योग्यता का निर्णय उसके जन्म से किया जा सकता है? कविता की प्रसिद्ध पंक्ति है-

‘जाति-जाति रटते, जिनकी पूंजी केवल पाखंड,\

मैं क्या जानूं जाति? जाति हैं ये मेरे भुजदंड।’

ऐसे शाब्दिक भाव के कारण ही ‘रश्मिरथी’ सामाजिक न्याय की बहस में आज भी एक महत्त्वपूर्ण साहित्यिक हस्तक्षेप बनी हुई है। ‘रश्मिरथी’ कविता के जरिए अतीत की कथा भर नहीं है। यह वर्तमान के लिए एक नैतिक कसौटी है। जब तक समाज में जन्म के आधार पर भेदभाव रहेगा, प्रतिभा को अवसरों के लिए संघर्ष करना पड़ेगा और जब तक मनुष्य की गरिमा को सामाजिक पहचान से तौला जाएगा, तब तक दिनकर का यह खंडकाव्य प्रासंगिक बना रहेगा।

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हिंदी साहित्य में रामधारी सिंह दिनकर का नाम उस ओजस्वी परंपरा का प्रतीक है, जहाँ प्रेम, संघर्ष और राष्ट्रीय चेतना एक साथ बहती हैं। उनके नाम के साथ जुड़ा ‘दिनकर’ सिर्फ कोई साहित्यिक उपनाम नहीं था, बल्कि उनके भीतर के तेज और विचारों की गर्मी को बखूबी बयां करता था। हाईस्कूल की पढ़ाई के दौरान ही उनकी कविताएं छपने लगी थीं। उन दिनों रामवृक्ष बेनीपुरी की प्रसिद्ध पत्रिका ‘युवक’ में जब उनकी रचनाएं आती थीं, तो नीचे ‘रामधारी सिंह’ नहीं लिखा होता था। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक