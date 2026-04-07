भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की कहानी अक्सर बड़े नामों के इर्द-गिर्द लिखी गई, लेकिन इसकी असली ताकत उन गुमनाम क्रांतिकारियों में छिपी है, जिन्होंने बिना किसी प्रसिद्धि की इच्छा के अपने हिस्से का संघर्ष किया। रमेशचंद्र झा ऐसे ही एक व्यक्तित्व थे- एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी, जिनकी यात्रा बंदूक और जेल से होकर साहित्य तक पहुँची। 1928 में मोतिहारी (पूर्वी चंपारण) की धरती पर जन्मे रमेशचंद्र झा का बचपन किसी सामान्य ग्रामीण परिवेश में नहीं बीता। यह वह इलाका था, जहाँ महात्मा गांधी का सत्याग्रह इतिहास बना चुका था और गुलामी के खिलाफ प्रतिरोध हवा में घुला हुआ था। परिवार स्वयं स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा हुआ था। पिता पंडित लक्ष्मीनारायण झा आज़ादी की लड़ाई में शामिल थे और उन्हें महात्मा गांधी को मोतिहारी रेलवे स्टेशन पर स्वागत करने के लिए गिरफ्तार किया जा चुका था। घर अंग्रेजों द्वारा कई बार लूटा जा चुका था।

तो रमेशचंद्र झा लिए आंदोलन कोई बाहरी विचार नहीं, बल्कि घर का हिस्सा था। यही कारण था कि वे किशोर अवस्था में ही आंदोलन में उतर आए। एक ऐसे समय में, जब अधिकांश बच्चे स्कूल की किताबों में उलझे रहते हैं।

स्वतंत्रता सेनानी और वरिष्ठ पत्रकार कन्हैयालाल मिश्र ‘प्रभाकर’ ने लिखा था – “रमेशचन्द्र झा और उनके परिवार का इतिहास स्वतंत्रता संग्राम में बर्बाद होकर अट्टाहास करने का इतिहास है… वे उनमें हैं, जिन्होंने गुलामी की बेड़ियाँ तोड़ने को स्वयं हथकड़ियाँ पहनी हैं और ख़ौफ़नाक फ़रारी ज़िंदगी का लुत्फ़ भी उठाया है…”

1942 का भारत छोड़ो आंदोलन उनके जीवन का निर्णायक मोड़ बना। तब वे मात्र 14 वर्ष के थे। इस दौर में उन्होंने सिर्फ नारे नहीं लगाए, बल्कि प्रत्यक्ष और जोखिम भरे कार्यों में हिस्सा लिया। उनके खिलाफ गंभीर मुकदमे दर्ज हुए, वे फरार रहे, और ब्रिटिश सत्ता की निगाह में एक खतरनाक युवा के रूप में उभरे।

“Bihar Through the Ages” के लेखक/संपादक रितु चतुर्वेदी और आर. एस. बख्शी लिखते हैं – “रमेशचन्द्र झा को क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए पकड़ लिया गया था और इण्डियन डिफेंस एक्ट की धारा 38(5)(a) लगाकर रात भर थाने के जेल में रखा गया… अगली सुबह हथकड़ी लगाकर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। उन पर थाना डकैती और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए, और लंबे समय तक वे गिरफ्तारी से बचते हुए भूमिगत जीवन जीते रहे।”

यह वह दौर था, जब स्वतंत्रता केवल एक आदर्श नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु के बीच का निर्णय थी। लेकिन श्री रमेश झा जी की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती बल्कि यहीं से शुरू होती है। जेल उनके लिए केवल सजा का स्थान नहीं रहा; वह एक बौद्धिक परिवर्तन का स्थल बन गया। यहीं उन्होंने साहित्य को पढ़ा, समझा, और धीरे-धीरे अपने भीतर एक नए रास्ते को पहचाना। आज़ादी के बाद, जब कई स्वतंत्रता सेनानी राजनीति की ओर बढ़े, झा जी ने एक अलग निर्णय लिया, उन्होंने लेखन को चुना। उन्होंने आज़ादी के बाद सत्ता की ओर नहीं, समाज की ओर देखा। उन्होंने राजनीति नहीं, बल्कि साहित्य को चुना। यह निर्णय अपने आप में एक बयान है कि राष्ट्र निर्माण केवल संसद में नहीं, शब्दों और विचारों में भी होता है।

उनका साहित्य उनके जीवन का विस्तार है। उनकी कविताओं में संघर्ष की स्मृति है, लेकिन उसमें करुणा और संवेदना का गहरा स्वर भी है।

“धारों को देने चला विचार किनारों के,

मुट्ठी भर दहक फूल लिए अंगारों के,

मैं आग भरे पथ का अनमना मुसाफिर हूँ,

निकला उकसाने बुझते दिए मज़ारों के।”

वे न सिर्फ राष्ट्रवादी कवि थे, बल्कि उन दुर्लभ रचनाकारों में थे, जिनके शब्द जीवन के अनुभव से सीधे निकलते हैं। मुख्यतः हिंदी में लिखते हुए उन्होंने आम लोगों के जीवन, उनके दर्द, उनकी आशाओं और उनके संघर्ष को स्वर दिया।

“अकिंचन दिया साधना का अकेला

जनम से जला है मरण तक जलेगा

अमरदीप जीवन सजग प्राण बाती

बहुत ही कठिन साध की लौ बुझाना

विरह का दिया है मिलन तक चलेगा

अकिंचन दिया साधना का अकेला।”

राष्ट्रीयता की भावना भी उनके लेखन का हिस्सा बनीं ! उनका राष्ट्र प्रेम उनकी रचनाओं में साफ़ झलकता है।

“एकता स्वदेश की बनी रहे,

देश की शिरा-शिरा तनी रहे,

कारवाँ कहीं कभी रुके नहीं,

तोड़ दे पहाड़ जो झुके नहीं,

देश के जवान, जागते रहो !”

उनकी एक और महत्वपूर्ण पहचान एक दस्तावेज़कार की है। वे पहले ऐसे लेखक थे जिन्होंने चंपारण की साहित्यिक परंपरा को संजोने का कार्य किया। एक ऐसा काम, जिसे अक्सर इतिहास में जगह नहीं मिलती। उन्होंने न केवल अपने समय को लिखा, बल्कि अपने क्षेत्र की स्मृति को संरक्षित किया।

इसी क्रम में उनकी महत्वपूर्ण कृतियाँ “चंपारण की साहित्य साधना” और “अपने और सपने: चंपारण की साहित्य यात्रा” उल्लेखनीय हैं, जिनके माध्यम से सबसे पहले उन्होंने चंपारण के भूले-बिसरे साहित्यकारों और स्वतंत्रता सेनानियों को खोजकर एक सांस्कृतिक इतिहास के रूप में दर्ज किया। इस अर्थ में, वे केवल लेखक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक इतिहासकार कहे जाएँगे।

रमेशचंद्र झा का जीवन हमें यह समझाता है कि स्वतंत्रता केवल एक राजनीतिक घटना नहीं थी। यह एक भावनात्मक और सांस्कृतिक अनुभव भी था। और इस अनुभव को शब्दों में बदलने वाले लोग ही उसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचाते हैं।

आज, जब हम उन्हें याद करते हैं, तो यह केवल एक स्वतंत्रता सेनानी को श्रद्धांजलि देना नहीं है। यह उस परंपरा को याद करना है, जिसमें संघर्ष और सृजन एक-दूसरे से अलग नहीं होते। रमेशचंद्र झा को याद करना, दरअसल, इतिहास को अधिक ईमानदारी से पढ़ने की एक कोशिश है। और शायद, अपने वर्तमान को थोड़ा और गहराई से समझने की भी।