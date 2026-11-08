मोबाइल का वाइब्रेटर कांपा तो लीना का दिल भी कांप उठा। जब से बिरवा जी को अस्पताल में भर्ती किया गया था, लीना के दिल में एक अजीब कशमकश प्रारंभ हो गई थी। जाकर एक नजर देख आए उनको? पर क्यों जाए वह? एक बार जो अलविदा कह दिया, सो कह दिया। कहते थे, ‘मुझे कंधा लगाने आ जाना।’ जमाने की रस्मों से कभी उनकी बनी नहीं।

पंडित-काजी से खफा ही रहे। पत्नी ही चिता को आग लगाए तो अच्छा, कंधा सखियों का ही बेहतर। सखियां मुझ जैसीं? वे अक्सर महिलाओं को सखी तथा पुरुषों को दोस्त कहकर ही संबोधित करते थे। उसने यंत्रवत कपड़े बदले और बिरवा जी के घर की ओर चल पड़ी।

उनके घर के सामने उनके चाहने वालों की भीड़ लगी थी। समाज के हर तबके के लोग थे। सभी ओर बिरवा जी की जय-जयकार थी। मंत्री से संत्री तक फूल-मालाएं लिए अपनी-अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। उसे देखते ही भीड़ उसके लिए रास्ता बनाती है। सूखे आंसुओं से भरी धुंधली आंखों से वह उन्हें निहारती है। वह घड़ी आते ही अपनी जैसी तीन और सखियों के साथ उन्हें कंधों पर उठा लेती है। कौन हैं वे अन्य तीन? वह नहीं जानती। जानना भी नहीं चाहती। बस इतना भर जानती है कि वे भी स्त्रियां हैं।

बिरवा जी अक्सर कहते थे कि स्त्री का सम्मान करना उनके जीवन के मूलभूत सिद्धांतों में सबसे प्रमुख है। उन्होंने अपनी फिल्मों में और अपने उद्योग में भी दोनों को समान अवसर दिए। कुछ कदम आगे बढ़ते ही लीना को लगता है, अब उसके कंधे यह भार नहीं झेल पाएंगे। भीड़ में से कई सारी आंखें उसी की ओर देख रही हैं। इनके जैसी गायिका विरले ही पैदा होती है। भाई, इनके गले में मिठास बिरवा जी ने ही घोली है। एक गांव की लड़की। इस पारस ने छुआ, तो सोना बन गई। एक बार जो तान छेड़ी, तो सात समुंदर पार कर गई।

सब लोग अपने-अपने घरों को लौट गए, तब भी वह अधजली चिता के पास बनी रही। शायद अभी भी उस चिता से उसके मन की उधेड़बुन बंधी हुई थी। तीसरे पहर तक सब कुछ राख हो चुका था। उसने चुपचाप थोड़ी सी राख अपने माथे पर लगा ली और भारी कदमों से घर की ओर लौट चली।

जाने क्यों लगा कि बिरवा जी सारी दुनिया को एक तरफ छोड़ उसका हाथ पकड़कर चल रहे हैं।

लीना जब भी उनके साथ होती, वे अक्सर उसका हाथ अपने हाथों में लिए रहते। कभी-कभी यूं ही वे कोई गीत गुनगुनाने लगते और फिर रुककर कहते कि अब तुम इसे पूरा करो। प्रकृति की कृपा ऐसी कि वह भी बिना सोचे-समझे उस गीत को वहीं गाकर पूरा कर देती। उन दुर्लभ क्षणों में वे कभी-कभी उसका हाथ चूम लेते। उनकी फिल्मों के कई गाने इसी तरह बने थे। जाने कौन सा जादू था कला की इस अद्भुत उपासना में कि इस तरह बने लगभग सभी गीत लोकप्रिय हुए थे। लीना को लगता कि बिरवा जी का पवित्र प्रेम तथा उसकी निष्काम साधना ही उसकी वाणी बनकर उसके मुख से बोलती है।

उम्र में दादा-पोती का अंतर, फिर भी स्वर, विचार और व्यवहार समवयस्क मित्रों सा। एक बार दूरस्थ जिले में स्थित एक ऐसे आश्रम में ले गए थे वे उसे, जहां प्रकृति का क्षत-विक्षत रूप सर्वत्र विद्यमान था। विकलांग, कुष्ठ रोगी, मूक-बधिर, परित्यक्त महिलाएं, घरों से निकाले गए जर्जर वृद्ध, मृत्यु की राह तकते असाध्य रोगी, सबका एक ही आश्रय स्थान।

उस आश्रम के संस्थापक-दंपति को बिरवा जी अपना मां-बाप कहते। लीना जब पहली बार उनके साथ वहां गई, तो मानव का ऐसा टूटा-फूटा स्वरूप देख कर अंदर से हिल गई। लेकिन बिरवा जी? वे तो सभी के साथ मस्त होकर खेले-कूदे, नाचे-गाए। सभी के साथ बैठकर मिठाई और पकवान खाए, जो वे हमेशा उनके लिए लाते थे। दिन में इस तरह मदमस्त रहने वाला यह मजबूत प्राणी, रात की स्तब्धता में प्रकृति के इस अन्याय पर बैठकर आंसू बहाता है।

रात के ढाई बज चुके थे। उन्हीं के पास रखे पलंग पर लीना भी सो रही थी। जाने किस आहट से उसकी आंख खुलती है, तो देखती है कि बिरवा जी उसके सिरहाने बैठे हैं। उनकी आंखों से अविरल अश्रु-धारा बह रही होती है। वह हौले से उनके हाथों पर अपना हाथ रख देती है। यूं ऐसा कम ही होता है, जब वह स्वयं बढ़कर उनके हाथों को छू लेती हो। सारे संसार को सुरभिमय बनाने वाली, सबकी मां कहलाने वाली यह प्रकृति क्यों कुछ लोगों के साथ इतनी निष्ठुर हो जाती है! उनके आंसू अब हिचकियां बनकर उनके मुंह से फूट पड़े थे। एक मानव के हृदय का ऐसा वृहद् स्वरूप उसने पहली बार देखा था। ऐसे ही पलों में शायद जीवन की नई इबारत लिखी जाती है। वह रात, वह अनुभव, सब कुछ लीना को बहुत अजीब सा लगा। क्या यह उसके जीवन का पुनरावतार है? कुछ पा रही है, या कुछ खो रही है।

संभ्रम सदा नहीं रहता, समय के साथ शिथिल हो जाता है। सच्चाई से सामना हुआ, तो सहज ही सब कुछ खुलने लगा। शुरू से ही वह एक निम्न-मध्यवर्गीय रूढ़िवादी परिवार में पली थी। ग्रामीण परिवेश में पुरुषों का सहवास कम ही मिला था; स्कूल-कालेज में भी लड़कियों का ही साथ रहा। प्रकृति का एक ही वरदान था-मीठा स्वर और वही उसे मुंबई भी ले आया था।

केवल मधुर कंठ होने से जीवन नहीं बन जाता। उसके लिए मेहनत, लगन, ईमानदारी, अवसर तथा इससे भी अधिक कोई वरदहस्त सिर पर होना आवश्यक होता है। समय गवाह है, यह तथाकथित वरदहस्त भी सभी को नहीं मिलता और मिलता भी है, तो बहुत महंगे दामों पर। फिर वह तो महिला होने के अतिरिक्त अभिशाप से भी ग्रस्त थी।

उस रात के बाद अंतस्तल के किसी अज्ञात कोने से उठकर एक गुबार-सा धीरे-धीरे उसके मन-मस्तिष्क पर छाता चला गया था। जाने कौन सी महीन दरार कहीं उभर आई थी। अनजाने ही वह कदम-कदम बिरवा जी से अंतर बनाती चली गई। अब तक सिनेमा उद्योग में लीना एक अच्छी गायिका के रूप में स्थापित हो चली थी। शनै:-शनै: उसकी आवाज की गूंज सारे बंधन तोड़ती हुई दसों दिशाओं में फैलने लगी थी। जो लकीर उस रात समय ने खींची थी, वह धीरे-धीरे आकार ग्रहण करती हुई शरीर की बाधाएं लांघकर मन को भी संक्रमित करने लगी थी। प्रकृति-दत्त सहज स्नेह पर संकुचित संस्कृति के संस्कारों की धूल जमने लगी थी।

वर्षों के अंतराल ने जब सब कुछ धुंधला-धुंधला कर दिया था, तभी बिरवा जी की बीमारी की सूचना आई थी। एक धुआं सा फिर उठने लगा था। इस बीच जीवन ने मन को कई भले-बुरे पाठ भी पढ़ा दिए थे। अब जीवन का आकाश कई गुना विशाल हो गया था। अंतिम यात्रा से लौटी, तो अंधेरा घिर आया था। जाने क्यों उसे लगा कि इतने वर्षों से मन पर रखा बोझ आज हल्का हो गया था। उसने अपनी डायरी का एक पन्ना खोला और कांपते हाथों से कुछ लिखा : ‘मैं ऋणी हूं उस रात की, जिसने मुझमें मेरा मैं जगाया।’