मशहूर चित्रकार राजा रवि वर्मा की एक पेंटिंग को रिकॉर्ड दाम पर नीलाम किया गया है। राजा रवि वर्मा ने 1890 के दशक में उस समय यह पेंटिंग बनाई थ जब वह अपने शिखर पर थे। 130 साल से ज्यादा पुरानी उनकी पेंटिंग को एक लाइव नीलामी में 167.20 करोड़ रुपये की कीमत पर बेचा गया। भगवान कृष्ण के बालरूप और माता यशोदा की इस जीवंत पेंटिंग को ‘Yashoda and Krishna Saffronart’ नाम दिया गया है।

बता दें कि इसके साथ ही नीलामी में बिकने वाली इस भारतीय कलाकृति ने अब तक की सबसे ऊंची कीमत का नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया। मुंबई में 1 अप्रैल को इस पेंटिंग की बिक्री और सात मिनट तक इसके लिए बोली लगाई गई। इस कलाकृति को दिलली के एक प्राइवेट कलेक्शन से लाया गया था।

इससे पहले सबसे महंगी भारतीय पेंटिंग का रिकॉर्ड एम.एफ. हुसैन की 1954 में बनी पेंटिंग Untitled (Gram Yatra) के नाम था। मार्च 2025 में हुई एक नीलामी में 118 करोड़ रुपये में बेचा गया था।

मां यशोदा के साथ कृष्ण का बालरूप

इस पेंटिंग में यशोदा को गाय दुहते हुए और उनके पीछे खड़े कृष्ण भगवान का बालरूप दिखाया गया है। इस ऑयल पेंटिंग को राजा रवि वर्मा की जानी- पहचानी यथार्थवादी शैली में बनाई गई है जिसमें कियारोस्कूरो टेक्नीक (रोशनी और अंधेरे का विरोधाभास) का इस्तेमाल किया गया है।

Saffronart की वेबसाइट पर दिए गए नोट में लेखक और कलेक्टर गणेश वी शिवास्वामी के हवाले से बताया गया है, ”इस कृति में श्रीमद भगवतम के दशम स्कंध के आठवें अध्याय के एक प्रसंग को दिखाया गया है। इसमें वह क्षण दिखाया गया है जब यशोदा गाय दुह रही हैं तभी बाल कृष्ण उनके पास दूध के लिए आते हैं।”

‘भारतीय कला बाजार के लिए ऐतिहासिक क्षण’

DAG के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर आशीष आनंद ने बताया, ”भारतीय कला बाजार के लिए यह एक ऐतिहासिक क्षण है। 167.2 करोड़ रुपये में राजा रवि वर्मा की ‘यशोदा और कृष्णा’ एक सार्वभौमिक विषय को दिखाती है। इसे ‘मडोना और उनके बच्चे’ की तरह मां-बच्चे के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। इसने न केवल नया विश्व रिकॉर्ड बनाया बल्कि पूरी मजबूती के साथ बनाया। यह कृति अपनी 80 करोड़ रुपये की निचली अनुमानित कीमत से दोगुने से भी ज्यादा पर बिकी यानी 87.2 करोड़ रुपये ज्यादा, जो 100 प्रतिशत से अधिक का इजाफा है।”

इस पेंटिंग की बिक्री को व्यापक बाजार के संकेत के रूप में बताते हुए आनंद ने कहा, ”यह नीलामी गहराई को दिखाती है: मांग की गहराई, अध्ययन की गहराई और वास्तव में ऐतिहासिक महत्व रखने वाली कला कृतियों में विश्वास की गहराई। राजा रवि वर्मा लंबे समय से भारत की दृश्य कल्पना ( visual imagination) के केंद्र में रहे हैं…आज बाजार ने इस महत्व को सबसे उच्च स्तर पर स्वीकार किया है। इस विश्व रिकॉर्ड का असर पूरे भारतीय कला बाजार पर पड़ेगा और भारतीय कला को केवल सौंदर्य या व्यक्तिगत आनंद के बजाय एक गंभीर वित्तीय निवेश के रूप में भी देखा जाएगा।”