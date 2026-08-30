इतिहास का एक शोधार्थी अपने वैद्य मामाजी के यहां पहुंचता है। इसी शोधार्थी के जरिए श्रीलाल शुक्ल 1968 में रंगनाथ का किरदार रचते हैं। रंगनाथ ‘राग दरबारी’ का वह किरदार है जो व्यवस्था को समझता तो खूब है, लेकिन उसे बदलने के लिए कोई क्रांतिकारी मशक्कत नहीं करना चाहता है। शुक्ल उसके बारे में लिखते हैं, ‘रंगनाथ ने अपने जीवन में अब तक काफी बेवकूफियां नहीं की थीं। इसलिए उसे अनुभवी नहीं कहा जा सकता था।’

रंगनाथ ऐसा शोधार्थी है जिसकी शिक्षा उसे व्यवस्था की साजिश समझने की शक्ति देती है, लेकिन उसके खिलाफ लड़ने की शक्ति नहीं देती है।रंगनाथ भारत के मध्यम-वर्गीय शिक्षित युवा का प्रतीक सा लगता है। इस युवा को भ्रष्टाचार की पहचान है, संस्थाओं की कमजोरी के कारण पता हैं, वह अपनी जान-पहचान के लोगों के बीच आक्रोश व्यक्त करता है।

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आज के संदर्भ में सोशल मीडिया पर क्रांतिकारी बातों को लाइक, कमेंट और शेयर करता है। लेकिन जब उसके सामने अपनी सुविधा और प्रतिरोध में से किसी एक को चुनने का समय आता है, तो उसके भीतर का रंगनाथ पूछता है-क्या सचमुच मुझे इसमें पड़ना चाहिए? रंगनाथ शिवपालगंज में बाहर से आया है। लेकिन अब वह पूरी तरह बाहरी नहीं रह पाता है। पहले वह बाहर से जिस व्यवस्था पर हमलावर था, उसका हिस्सा बनने के बाद उसके सवाल कम हो जाते हैं।

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रंगनाथ आज भी उस जनता का प्रतीक है जो यह तय नहीं कर पाता है कि सवाल पूछने के बाद उसे करना क्या है? राग दरबारी का रंगनाथ वर्तमान में इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि आज भी देश, शिवपालगंज की ही तरह दिखता है। लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं लेकिन खुद को स्थिर कर लेते हैं। व्यवस्था को समझने के बाद चुप्पी तारी हो जाती है। हम सब साजिशों, चालाकियों को समझते हुए कह बैठते हैं, ‘देखना ही काफी है, रंगनाथ’।