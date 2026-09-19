मेरी पांच बरस की छोटी लड़की मिनी क्षण-भर भी बात किए बिना नहीं रह सकती। जन्म लेने के बाद भाषा सीखने में उसने सिर्फ एक ही साल लगाया होगा। उसके बाद जब तक वह जगी रहती है अपना एक मिनट का समय भी मौन में नष्ट नहीं करती। उसकी मां अकसर डांटकर उसका मुंह बंद कर देती है, किंतु मैं ऐसा नहीं कर पाता। मिनी का चुप रहना मुझे इतना अस्वाभाविक लगता है कि मैं ज्यादा देर तक सहन नहीं कर पाता और यही कारण है कि मेरे साथ वह कुछ ज्यादा उत्साह से ही बातचीत किया करती है।

सुबह मैंने अपने उपन्यास के सत्रहवें परिच्छेद को लिखना शुरू ही किया था कि मिनी आ गई और बोलने लगी, “बाबूजी, रामदयाल दरबान है न, वो काक को कौआ कहता था- वह कुछ जानता नहीं न बाबूजी?”

दुनिया की भाषाओं की भिन्नता के बारे में मेरे कुछ कहने के पहले ही उसने दूसरा प्रसंग छेड़ दिया, “देखो बाबूजी, भोला कहता था, आकाश में हाथी सूंड से पानी फेंकता है इसी से बरसा होती है। अच्छा बाबूजी, भोला झूठ-मूठ की बकवास बहुत करता है न? खाली बक-बक किया करता है, रात-दिन बकता रहता है।” इस विषय में मेरी राय जानने के लिए जरा भी इंतजार न करके वह चट से बड़े नरम स्वर में एक जटिल सवाल पूछ बैठी, “अच्छा बाबूजी, मां तुम्हारी कौन लगती है?”

मैंने मन ही मन कहा, ‘साली’। और मुंह से बोला, “मिनी, तू जा, जाकर भोला के साथ खेल। मुझे अभी कुछ काम है, अच्छा।” तब उसने मेरी टेबल के बगल में पैरों के पास बैठकर अपने दोनों घुटनों और हाथों को हिला-हिलाकर जल्दी-जल्दी मुंह चलाकर ‘अटकन-बटकन दही चटकन’ खेलना शुरू कर दिया, जबकि मेरे उपन्यास के सत्रहवें परिच्छेद में प्रताप सिंह उस समय कंचनमाला को लेकर अंधेरी रात में कारागार के ऊंचे झरोखे से नीचे बहती हुई नदी में कूद रहा था।

मेरा घर सड़क के किनारे पर है। सहसा मिनी ‘अटकल-बटकन’ खेल छोड़कर खिड़की के पास दौड़ गई और बड़े जोर से चिल्लाने लगी, “काबुलीवाला! ओ काबुलीवाला!” मैले-कुचैले ढीले कपड़े पहने, सिर पर साफा बांधे, कंधे पर मेवों की झोली लटकाए, हाथ में दो-चार अंगूर की पिटारियां लिए एक लंबा-सा काबुली धीमी चाल से सड़क पर जा रहा था। उसे देखकर बेटी के मन में कैसा भावोदय हुआ, यह बताना कठिन है। उसने जोर से उसे पुकारना शुरू कर दिया। मैंने सोचा, अभी झोली कंधे में लटकाए एक आफत सिर पर आ खड़ी होगी और मेरा सत्रहवां परिच्छेद आज भी पूरा होने से रह जाएगा।

लेकिन मिनी के चिल्लाने पर ज्यों ही काबुली ने हंसते हुए उसकी तरफ मुंह फेरा और वह मकान की तरफ आने लगा, त्यों ही मिनी जानबूझकर भीतर भाग गई। फिर उसका पता ही नहीं लगा कि कहां गायब हो गई। उसके मन में एक अंधविश्वास-सा बैठ गया था कि उस झोली के अंदर तलाश करने पर उसकी जैसी और भी दो-चार जीती-जागती लड़कियां निकल आएंगी।

इधर काबुली ने आकर मुस्कराते हुए मुझे सलाम किया और खड़ा हो गया। मैंने सोचा, यद्यपि प्रतापसिंह और कंचनमाला की हालत अत्यंत संकटपूर्ण है, फिर भी घर में बुलाकर इससे कुछ न खरीदना अच्छा न होगा।

कुछ सामान खरीदा गया। उसके बाद मैं उससे इधर-उधर की बातें करने लगा। अब्दुर्रहमान, रूस, अंग्रेज, सीमांत-रक्षा इत्यादि विषयों में गपशप होने लगी।

अंत में उठकर जाते वक्त, उसने अपनी खिचड़ी भाषा में मुझसे पूछा, “बाबू साब, आपकी बिटिया कहां गई?”

मिनी के मन से बेकार का डर दूर करने के इरादे से मैंने उसे भीतर से बुलवा लिया। वह मुझसे बिलकुल सटकर काबुली के मुंह और झोली की तरफ संदिग्ध दृष्टि से देखती हुई खड़ी रही। काबुली ने झोली में से किसमिस और खूबानी निकालकर मिनी को देना चाहा, परंतु उसने कुछ भी नहीं लिया, बल्कि वह दूने संदेह के साथ मेरे घुटनों से चिपक गई। पहला परिचय कुछ इस तरह हुआ।

कुछ दिन बाद एक दिन सवेरे किसी जरूरी काम से मैं बाहर जा रहा था। अचानक देखता हूं कि मेरी बिटिया दरवाजे के पास बेंच पर बैठी हुई काबुली से खूब बातें कर रही है। काबुली उसके पैरों के पास बैठा-बैठा मुस्कराता हुआ ध्यान से सब सुन रहा है और बीच-बीच में प्रसंगानुसार अपना मतामत भी खिचड़ी भाषा में व्यक्त करता जा रहा है। मिनी को अपने पांच साल के जीवन में ‘बाबूजी’ के अलावा ऐसा धीरज वाला श्रोता शायद ही कभी मिला हो! देखा तो उसका छोटा-सा आंचल बादाम-किसमिस से भरा हुआ है। मैंने काबुली से कहा, “इसे यह सब क्यों दिए? अब मत देना।” यह कहकर जेब से एक अठन्नी निकालकर उसे दे दी। उसने बिना किसी संकोच के अठन्नी लेकर अपनी झोली में डाल ली।

घर लौटकर मैंने देखा कि मेरी उस अठन्नी ने बड़ा भारी उपद्रव खड़ा कर दिया है। मिनी की मां एक सफेद चमकीला गोलाकार पदार्थ हाथ में लिए मिनी से पूछ रही है, “तूने यह अठन्नी पाई कहां से, बता?”

मिनी ने रोने की तैयारी करते हुए कहा, “मैंने मांगी नहीं थी, उसने अपने आप दी है।”

मैंने आकर मिनी की उस आसन्न विपत्ति से रक्षा की और उसे बाहर ले आया।

पता चला कि उस काबुली के साथ मिनी की यह दूसरी ही मुलाकात हो, ऐसी बात नहीं है। इस बीच वह रोज आता रहा है और पिस्ता-बादाम की रिश्वत दे-देकर मिनी के छोटे-से हृदय पर उसने काफी अधिकार जमा लिया है।

देखा कि इन दोनों मित्रों में कुछ बंधी हुई बातें और हंसी मौजूद है। जैसे रहमत को देखते ही मेरी बेटी हंसती हुई पूछती, “काबुलीवाला, ओ काबुलीवाला, तुम्हारी झोली में क्या है?”

रहमत एक अनावश्यक चंद्रबिंदु जोड़कर हंसता हुआ उत्तर देता, “हाथी!” उसके परिहास का मर्म अत्यंत सूक्ष्म हो, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, फिर भी इससे इन दोनों को जरा विशेष कौतुक होता लगता और शरद् ऋतु के प्रभाव में एक सयाने और एक बच्चे की सरल हंसी देखकर मुझे भी काफी अच्छा लगता।

उनमें और भी एक-आध बातें सामान्य तौर पर होती थीं। रहमत मिनी से कहता, “तुम ससुराल कभी नहीं जाना, अच्छा!”

हमारे यहां की लड़कियां जन्म से ही ‘ससुराल’ शब्द से परिचित होती हैं, किंतु हम लोग जरा कुछ नए जमाने के होने के कारण छोटी-सी बच्ची को ससुराल के संबंध में विशेष ज्ञानी नहीं बना सके थे, इसलिए रहमत का अनुरोध वह साफ-साफ नहीं समझ पाती थी, फिर भी किसी बात का जवाब दिए बिना चुप रहना उसके स्वभाव के बिलकुल विरुद्ध था। उलटे वह रहमत से ही पूछती, “तुम ससुराल कब जाओगे?”

रहमत काल्पनिक ससुर के लिए अपना जबरदस्त मोटा घूंसा तानकर कहता, “हम ससुर को मारेगा।”

यह सुनकर मिनी किसी ससुर नामक अपरिचित जीव की दुरवस्था की कल्पना करके खूब हंसती।

देखते-देखते शुभ्र शरऋतु आ पहुंची। प्राचीनकाल में इसी समय राजा-महाराजा दिग्विजय के लिए निकलते थे। मैं कलकत्ता छोड़कर कभी कहीं नहीं गया, शायद इसलिए मेरा मन पृथ्वी-भर में घूमा करता है। यानी, मैं अपने घर के कोने में चिरप्रवासी हूं, बाहर की दुनिया के लिए मेरा मन सर्वदा चंचल रहता है। किसी विदेश का नाम सुनते ही मेरा चित्त वहीं के लिए दौड़ने लगता है। इसी तरह विदेशी आदमी को देखते ही तुरंत मेरा मन नदी-पर्वत-वन के बीच में एक कुटीर का दृश्य देखने लगता है और एक उल्लासपूर्ण स्वाधीन जीवन-यात्रा की बात कल्पना में जाग उठती है।

दूसरी तरफ मैं ऐसा स्थावर प्रकृति हूं कि अपना कोना छोड़कर घर से बाहर निकलने के नाम से मेरा शरीर कांपने लगता है। यही वजह है कि सवेरे के वक्त अपने छोटे-से कमरे में टेबल के सामने बैठकर उस काबुली से बातें करके मैं बहुत कुछ भ्रमण का आनंद ले लिया करता हूं। मेरे सामने काबुल का पूरा चित्र खिंच जाता। दोनों तरफ ऊबड़-खाबड़ जले हुए लाल रंग के ऊंचे दुर्गम पहाड़ हैं और रेगिस्तानी संकरा रास्ता- उस पर लदे हुए ऊंटों की कतार जा रही है। साफा बांधे हुए सौदागर और मुसाफिर हैं। कोई ऊंट पर सवार है तो कोई पैदल ही जा रहा है। किसी के हाथ में बरछा है तो कोई बाबाआदम के जमाने की पुरानी बंदूक लिए हुए है। मेघ गर्जन के स्वर में काबुली लोग अपनी खिचड़ी भाषा में अपने देश की बातें कर रहे हैं।

मिनी की मां का स्वभाव बड़ा शंकालु है। रास्ते में कोई शोरगुल हुआ नहीं कि उसने मान लिया कि दुनिया भर के सारे मतवाले-शराबी हमारे ही मकान की तरफ दौड़े आ रहे हैं। उसकी समझ से यह दुनिया इस छोर से लेकर उस छोर तक चोर-डकैत, मतवाले-शराबी, सांप-बाघ, मलेरिया, सूंआं, तिलचट्टे और गोरों से भरी पड़ी है। इतने दिन हुए (बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए) इस दुनिया में रहते हुए फिर भी उसके मन का यह संशय दूर नहीं हुआ।

खासकर रहमत काबुली की तरफ से वह पूरी तरह निश्चित नहीं थी। उस पर विशेष दृष्टि रखने के लिए मुझसे वह बार-बार कहती रहती। जब मैं उसका संदेह हंसी में उड़ा देना चाहता तो वह मुझसे एक साथ कई सवाल कर बैठती, “क्या कभी किसी का लड़का चुराया नहीं गया?” “क्या काबुल में गुलाम नहीं बेचे जाते?” “एक लंबे-मोटे-तगड़े काबुली के लिए एक छोटे से बच्चे को चुरा ले जाना क्या बिलकुल असंभव बात है?” इत्यादि।

मुझे मानना पड़ता कि यह बात बिलकुल असंभव हो, ऐसा तो नहीं, परंतु विश्वास-योग्य नहीं। विश्वास करने की शक्ति सबमें समान नहीं होती, इसलिए मेरी पत्नी के मन में डर रह ही गया, लेकिन सिर्फ इसलिए बिना किसी दोष के रहमत को अपने मकान में आने से मैं मना नहीं कर सका।

हर वर्ष माघ के महीने में रहमत अपने देश चला जाता है। इस समय वह अपने ग्राहकों से रुपए वसूल करने के काम में बड़ा उद्विग्न रहता है। उसे घर-घर घूमना पड़ता है, मगर फिर भी वह मिनी से एक बार मिल ही जाता है। देखने में तो ठीक ऐसा ही लगता है कि दोनों में कोई षड्यंत्र चल रहा हो। जिस दिन वह सवेरे नहीं आ पाता, उस दिन शाम को हाजिर हो जाता। अंधेरे में घर के कोने में उस ढीले-ढाले जामा-पाजामा पहने झोला-झोली वाले लंबे-तगड़े आदमी को देखकर सचमुच ही मन में सहसा एक आशंका-सी पैदा हो जाती है।

परंतु जब देखता हूं कि मिनी ‘काबुलीवाला, ओ काबुलीवाला’ पुकारती हंसती-हंसती दौड़ी आती है और दो अलग-अलग उम्र के असम मित्रों में वही पुराना सरल परिहास चलने लगता है तब मेरा संपूर्ण हृदय प्रसन्न हो उठता है।

एक दिन सवेरे मैं अपने छोटे कमरे में बैठा हुआ अपनी नई पुस्तक का प्रूफ देख रहा था। जाड़ा विदा होने से पहले दो-तीन दिनों से खूब जोरों से पड़ रहा था। जहां देखो वहां जाड़े की ही चर्चा है। ऐसे जाड़े-पाले में खिड़की में से सवेरे की धूप टेबल के नीचे पैरों पर आ पड़ी तो उसकी गरमी मुझे आनंद-विभोर कर गई। करीब आठ बजे होंगे। सिर में गुलूबंद लपेटे प्रातः भ्रमण करने वाले अपना भ्रमण समाप्त करके लोग अपने-अपने घर की तरफ लौट रहे थे। ठीक इसी समय सड़क पर एक जोरदार शोर सुनाई दिया।

देखता हूं, अपने उसे रहमत को दो सिपाही बांधे लिए चले जा रहे हैं। उसके पीछे बहुत से कुतूहली लड़कों का झुंड चला जा रहा है। रहमत के कुरते पर खून के दाग हैं और एक सिपाही के हाथ में खून से सना हुआ छुरा। मैंने दरवाजे से बाहर निकलकर सिपाही को रोक लिया। पूछा, “क्या बात है?”

कुछ सिपाही से और कुछ रहमत के मुंह से सुना कि हमारे पड़ोस में रहने वाले एक आदमी ने रहमत से रामपुरी चादरें खरीदी थीं। उसके कुछ रुपए उसकी तरफ बाकी थे, जिन्हें वह देने से नट गया। बस, इसी पर दोनों में बात बढ़ गई और रहमत ने छुरा निकालकर उसको भोंक दिया।

रहमत उस झूठे बेईमान आदमी के लिए तरह-तरह की अश्राव्य गालियां सुना रहा था। इतने में ‘काबुलीवाला, ओ काबुलीवाला’ पुकारती हुई मिनी घर से निकल आई।

रहमत का चेहरा क्षण-भर में कौतुक हास्य से प्रफुल्ल हो उठा। उसके कंधे पर आज झोली नहीं थी, इसलिए झोली के बारे में दोनों मित्रों में अभ्यस्त परिहास न चल सका। मिनी ने आते ही उससे पूछा, “तुम ससुराल जाओगे?”

रहमत ने हंसकर कहा, “हां, वहीं तो जा रहा हूं।”

रहमत ताड़ गया कि उसका यह उत्तर मिनी के चेहरे पर हंसी नहीं ला सका है और तब उसने हाथ दिखाकर कहा, “ससुर को मारता, पर क्या करूं, हाथ बंधे हुए हैं।”

छुरा चलाने के कसूर में रहमत को कई साल की सजा हो गई।

काबुली का खयाल धीरे-धीरे मन से बिलकुल उतर गया। हम लोग जब अपने घर में बैठकर हमेशा की आदत के अनुसार नित्य का काम-धंधा करते हुए आराम से दिन बिता रहे थे, तब एक स्वाधीन पर्वतारोही पुरुष जेल की दीवारों के अंदर बैठा कैसे साल पर साल बिता रहा होगा, यह बात हमारे मन में कभी आई ही नहीं।

और चंचल-हृदया मिनी का आचरण तो और भी लज्जाजनक था, यह बात उसके बाप को भी माननी पड़ी। उसने सहज ही अपने पुराने मित्र को भूलकर पहले तो नबी सईस के साथ मित्रता जोड़ी, फिर क्रमश: जैसे-जैसे उसकी उम्र बढ़ने लगी, वैसे-वैसे सखाओं के बदले एक के बाद एक उसकी सखियां जुटने लगीं। और तो और अब वह अपने बाबूजी के लिखने के कमरे में भी नहीं दिखाई देती। मेरा तो एक तरह से उसके साथ संबंध ही टूट गया है।

कितने ही साल बीत गए। सालों बाद आज फिर एक शरद् ऋतु आई है। मिनी की सगाई पक्की हो गई है। पूजा की छुट्टियों में ही उसकी शादी हो जाएगी। कैलासवासिनी के साथ-साथ अबकी बार हमारे घर की आनंदमयी मिनी भी मां-बाप के घर में अंधेरा करके सास-ससुर के घर चली जाएगी।

प्रभात का सूर्य बड़ी सुंदरता से उदित हुआ। वर्षा के बाद शरद् ऋतु की यह नई धुली धूप मानो सुहागे में पिघले निर्मल सोने की तरह रंग दे रही है। कलकत्ता की गलियों के भीतर परस्पर सटे हुए पुराने ईंट झरे गंदे मकानों के ऊपर भी इस धूप की आभा ने एक तरह का अनुपम लावण्य फैला दिया है।

हमारे घर आज सुबह से ही शहनाई बज रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वह मेरे कलेजे की पसलियों में से रो-रोकर बज रही हो। उसकी करुण भैरवी रागिनी मानो मेरी आसन्न विच्छेद-व्यथा को शरद् ऋतु की धूप के साथ संपूर्ण विश्व जगत् में व्याप्त किए दे रही हो।

मेरी मिनी का आज ब्याह है।

सवेरे से भागदौड़ शुरू है। हर वक्त लोगों का आना-जाना जारी है। आंगन में बांस बांधकर मंडप छाया जा रहा है। हर एक कमरे में और बरामदे में झाड़ लटकाए जा रहे हैं और उनकी टन-टन की आवाज मेरे कमरे में आ रही है। ‘चलो रे’, ‘जल्दी करो’, ‘इधर आओ’ की आवाजें गूंज रही हैं।

मैं तब अपने लिखने-पढ़ने के कमरे मैं बैठा हुआ खर्च का हिसाब लिख रहा था। इतने में रहमत आया और सलाम करके खड़ा हो गया।

पहले तो मैं उसे पहचान ही न सका। उसके पास न तो झोली थी, न वैसे लंबे-लंबे बाल थे और न चेहरे पर पहले जैसा तेज ही था। अंत में उसकी मुस्कराहट देखकर पहचान सका कि वह रहमत है।

मैंने पूछा, “क्यों रहमत, कब आए?”

उसने कहा, “कल शाम को जेल से छूटा हूँ।’

सुनते ही उसके शब्द मेरे कानों में खट से बज उठे। किसी खूनी को मैंने कभी आंखों से नहीं देखा था, उसे देखकर मेरा सारा मन एकाएक सिकुड़-सा गया। मेरी यही इच्छा होने लगी कि आज के इस शुभ दिन में यह आदमी यहां से चला जाए तो अच्छा हो।

मैंने उससे कहा, “आज हमारे घर में एक जरूरी काम है, सो आज मैं उसमें लगा हुआ हूं। आज तुम जाओ- फिर आना।”

मेरी बात सुनकर वह उसी समय जाने को तैयार हो गया। पर दरवाजे के पास जाकर कुछ इधर-उधर करके बोला, “बच्ची को जरा नहीं देख सकता?”

शायद उसे विश्वास था कि मिनी अब तक वैसी ही बच्ची बनी है। उसने सोचा कि मिनी अब भी पहले की तरह ‘काबुलीवाला, ओ काबुलीवाला’ चिल्लाती हुई दौड़ी चली आएगी। उन दोनों के उस पुराने कौतुकजन्य हास्यालाप में किसी तरह की रुकावट नहीं होगी। यहां तक कि पहले की मित्रता याद करके वह एक पेटी अंगूर और एक कागज के दौनों में थोड़ी-सी किसमिस और बादाम, शायद अपने देश के किसी आदमी से मांग- मूंगकर लेता आया था। उसकी पहले की वह झोली उसके पास नहीं थी।

मैंने कहा, “आज घर में बहुत काम है। आज किसी से मुलाकात न हो सकेगी।”

मेरा जवाब सुनकर वह कुछ उदास-सा हो गया। खामोशी के साथ उसने एक बार मेरे मुंह की ओर स्थिर दृष्टि से देखा, फिर “सलाम बाबू साब,” कहकर दरवाजे के बाहर निकल गया।

मेरे हृदय में न जाने कैसी एक वेदना-सी उठी। मैं सोच ही रहा था कि उसे बुलाऊं, इतने में देखा तो वह खुद ही आ रहा है।

पास आकर बोला, “ये अंगूर और कुछ किसमिस-बादाम बच्ची के लिए लाया था- उसको दे दीजिएगा।”

मैंने उसके हाथ से सामान लेकर उसे पैसे देने चाहे, पर उसने मेरा हाथ थाम लिया, कहने लगा, “आपकी बहुत मेहरबानी है बाबू साब, हमेशा याद रहेगी…पैसे रहने दीजिए।” जरा ठहरकर फिर बोला, “बाबू साब, आपकी जैसी मेरी भी देश में एक लड़की है। मैं उसकी याद कर-करके आपकी बच्ची के लिए थोड़ी-सी मेवा हाथ में ले आया करता हूं। मैं तो यहां सौदा बेचने नहीं आता।”

कहते-कहते उसने अपने ढीले-ढाले कुरते के अंदर हाथ डालकर छाती के पास से एक मैला-कुचैला कागज का टुकड़ा निकाला और बड़े जतन से उसकी तह खोलकर दोनों हाथों से उसे फैलाकर मेरी टेबल पर रख दिया।

देखा कि कागज पर एक नन्हें से हाथ के छोटे-से पंजे की छाप है। फोटो नहीं, तैलचित्र नहीं, सिर्फफ़ हाथ में थोड़ी-सी कालिख लगाकर कागज के ऊपर उसी का निशान ले लिया गया है। अपनी लड़की की इस याददाश्त को छाती से लगाकर रहमत हर साल कलकत्ता की गली-कूचों में सौदा बेचने आता है, और तब यह कालिख-चित्र मानो उसकी बच्ची के हाथ का कोमल स्पर्श उसके बिछुड़े हुए विशाल वक्षस्थल में सुधा उंड़ेलता रहता है।

देखकर मेरी आंखें भर आईं। और फिर इस बात को मैं बिलकुल ही भूल गया कि वह एक काबुली मेवावाला है और मैं एक उच्च वंश का रईस हूं। तब मैं महसूस करने लगा कि जो वह है, वही मैं हूं। वह भी एक बाप है, मैं भी एक बाप हूं। उसकी पर्वतवासिनी छोटी-सी पार्वती के हाथ की निशानी मुझे मेरी ही मिनी की याद दिला दी। मैंने उसी वक्त मिनी को बाहर बुलवाया। हालांकि इस पर भीतर बहुत आपत्ति की गई, किंतु मैंने उस पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। ब्याह की पूरी पोशाक और जेवर-गहने पहने हुए बेचारी वधू-वेशिनी मिनी मारे शर्म के सिकुड़ी हुई-सी मेरे पास आकर खड़ी हो गई।

उसे देखकर रहमत काबुली पहले तो सकपका गया, उससे पहले जैसी बातचीत करते न बना।

बाद में वह हंसता हुआ बोला, “लल्ली, सास के घर जा रही है क्या?”

मिनी अब सास के मानी समझने लगी है, लिहाजा अब उससे पहले की तरह जवाब देते न बना। रहमत की बात सुनकर मारे शरम के उसका मुंह लाल हो उठा। उसने मुंह फेर लिया। मुझे उस दिन की बात याद आ गई, जब काबुली के साथ मिनी का प्रथम परिचय हुआ था। मन में एक व्यथा-सी जाग उठी।

मिनी के चले जाने पर एक गहरी उसांस भरकर वह जमीन पर बैठ गया। शायद उसकी समझ में यह बात एकाएक स्पष्ट हो उठी कि उसकी लड़की भी इतने दिनों में बड़ी हो गई होगी, और उसके साथ भी उसे अब फिर से नई जान-पहचान करनी होगी। शायद उसे अब वह ठीक पहले की-सी वैसी की वैसी न पाएगा। इन आठ वर्षों में उसका क्या हुआ होगा, कौन जाने! सवेरे के वक्त शरद् की स्निग्ध सूर्य-किरणों में शहनाई बजने लगी और रहमत कलकत्ता की एक गली के भीतर बैठा हुआ अफगानिस्तान के मरुपर्वत का दृश्य देखने लगा।

मैंने एक सौ का नोट निकालकर उसके हाथ में दिया और कहा, “रहमत, तुम अपने देश चले जाओ, अपनी लड़की के पास। तुम दोनों के मिलन-सुख से मेरी मिनी सुख पाएगी।”

रहमत को रुपए देने के बाद ब्याह के हिसाब में से मुझे उत्सव समारोह के दो-एक अंग छांटकर निकाल देने पड़े। जैसी मन में थी, वैसी रोशनी नहीं करा सका, अंग्रेजी बाजे भी नहीं आए। घर में औरतें खूब नाराज हुईं। सब कुछ हुआ, फिर भी, मेरा खयाल है कि आज एक अपूर्व मंगल प्रकाश से हमारा शुभ उत्सव उज्ज्वल हो उठा।

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रात ज्यों-त्यों करके कटी, सबेरा हुआ। लड़के को कुछ भरोसा हुमा कि शायद शेर उसे छोड़कर चला जाए। मगर शेर ने हिलने का नाम तक न लिया। सारे दिन वह उसी पेड़ के नीचे बैठा रहा। शिकार सामने देखकर वह कहां जाता। पेड़ पर बैठे-बैठे लड़के की देह अकड़ गई थी, भूख के मारे बुरा हाल था, मगर शेर था कि वहां से जौ भर भी न हटता था। उस जगह से थोड़ी दूर पर एक छोटा-सा झरना था। शेर कभी-कभी उस तरफ ताकने लगता था। लड़के ने सोचा… आगे की कहानी यहां पढ़ें

