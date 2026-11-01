प्रेमचंद अपनी कहानी ‘पंच परमेश्वर’ में न्याय, मित्रता, नैतिकता और मानवीय विवेक के बीच के संबंधों को गहराई से समझाते हैं। वे न्याय को किसी अमूर्त आदर्श की तरह नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर होने वाले नैतिक संघर्ष के रूप में प्रस्तुत करते हैं।

कहानी का मूल प्रश्न आज भी उतना ही प्रासंगिक है कि क्या मनुष्य अपने निजी संबंधों और स्वार्थ से ऊपर उठकर न्याय कर सकता है?

‘पंच परमेश्वर’ पहली बार जून 1916 में साहित्यिक पत्रिका ‘सरस्वती’ में प्रकाशित हुई थी। मूल रूप से उर्दू में ‘पंचायत’ शीर्षक से लिखी गई इस कहानी का हिंदी रूप ‘पंच परमेश्वर’ नाम से सामने आया।

यह मुंशी प्रेमचंद की आरंभिक महत्त्वपूर्ण कहानियों में से एक है, जिसमें उन्होंने न्याय, नैतिकता और मानवीय विवेक के प्रश्न को ग्रामीण जीवन की सहज परिस्थितियों के माध्यम से उठाया।

कहानी के केंद्र में दो मित्र हैं – जुम्मन शेख और अलगू चौधरी। लेकिन जब जुम्मन की बूढ़ी खाला अपने भरण-पोषण के लिए पंचायत बुलाती हैं, तब यही मित्रता न्याय की कसौटी पर आ खड़ी होती है।

खाला की ओर से अलगू चौधरी पंच बनते हैं। उनके सामने कठिन सवाल है कि क्या वे मित्रता निभाने के लिए अन्याय का साथ दें या अपने नैतिक विवेक के अनुसार फैसला सुनाएँ?

अलगू न्याय का पक्ष लेते हैं और जुम्मन के विरुद्ध निर्णय सुनाते हैं। इस फैसले से दोनों मित्रों के संबंध बिगड़ जाते हैं। जुम्मन के मन में अलगू के प्रति कटुता पैदा हो जाती है।

कुछ समय बाद अलगू स्वयं एक विवाद में फँसते हैं और पंचायत में जुम्मन को पंच चुना जाता है। अब जुम्मन के पास अपने पुराने मित्र से बदला लेने का अवसर है।

वह चाहें तो अपने फैसले से अलगू को नुकसान पहुँचा सकते हैं। मगर पंच के आसन पर बैठते ही उनके भीतर का विवेक जाग उठता है। वे निष्पक्ष निर्णय देते हैं और मित्रता तथा शत्रुता से ऊपर उठकर न्याय का साथ देते हैं।