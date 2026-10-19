कुछ यात्राएं केवल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए नहीं होतीं। वे अपने साथ ऐसे अनुभव ले आती हैं, जो लौट आने के बाद भी लंबे समय तक हमारे भीतर चलते रहते हैं। दोस्तों के साथ ट्रेन में गाए गए गीत, किसी अनजान स्टेशन पर अचानक शुरू हुआ नाच, पहली बार सामने दिखे फिल्मी सितारे और समुद्र की लहरों में भीगते हुए खिंचवाई गई तस्वीरें – वक्त बीतने के साथ इनकी अहमियत और बढ़ जाती है।

जनवरी 2016 में मुंबई की हमारी कॉलेज ट्रिप भी ऐसी ही यात्रा थी। सैम हिग्गिनबाटम इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज (SHIATS), इलाहाबाद के स्कूल ऑफ मास कम्यूनिकेशन विभाग में यूजी और पीजी के अंतिम सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए हर साल कॉलेज ट्रिप आयोजित की जाती थी। आज यह संस्थान सैम हिग्गिनबाटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज (SHUATS) के नाम से जाना जाता है। उस समय हमारे लिए यह यात्रा पढ़ाई के आखिरी पड़ाव पर दोस्तों के साथ कुछ दिन बिताने और मुंबई जैसे महानगर को करीब से देखने का मौका थी।

सात जनवरी की सुबह हम सभी इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर जुटने लगे। किसी के पास बैग था, किसी के पास सफर के लिए जरूरी सामान और किसी के पास दोस्तों के साथ बिताने के लिए ढेर सारी बातें। करीब 60 छात्र-छात्राओं के इस दल के साथ हमारे तीन शिक्षक – राम मणि त्रिपाठी सर, शोएब अंसारी सर और अनीशा हेनरी मैम – भी थे।

हमारा आरक्षण मुंबई-हावड़ा मेल के एस-6 कोच में था। ट्रेन अपने निर्धारित समय से करीब दो घंटे देर से चल रही थी। इंतजार लंबा जरूर था, लेकिन किसी को इसकी खास परवाह नहीं थी। आखिरकार दोपहर करीब दो बजे ट्रेन में सवार होने के साथ हमारी यात्रा शुरू हुई। अगले कुछ दिनों में क्या-क्या देखने को मिलेगा, इसका उत्साह सबके चेहरों पर था।

ट्रेन के डिब्बे में शुरू हुआ यादों का सफर

प्लेटफॉर्म नंबर छह से ट्रेन आगे बढ़ी तो मानो हमारे लिए सफर का असली मजा शुरू हो गया। कुछ ही देर में डिब्बे का माहौल बदल चुका था। कहीं गीत गाए जा रहे थे, कहीं अंत्याक्षरी चल रही थी और कहीं दोस्तों के बीच हंसी-मजाक का दौर था। सीटों पर बैठे-बैठे जब मन नहीं भरा तो कुछ साथी डिब्बे के बीच में ही थिरकने लगे।

कॉलेज में रोज साथ रहने वाले दोस्तों के साथ भी ऐसा समय कम ही मिलता था, जब क्लास, असाइनमेंट और परीक्षा की चिंता से दूर होकर सिर्फ मौज-मस्ती की जा सके। ट्रेन की खिड़की से पीछे छूटते स्टेशन और तेजी से बदलते दृश्य इस एहसास को और गहरा कर रहे थे कि हम कुछ दिनों के लिए अपनी रोजमर्रा की दुनिया से बाहर निकल आए हैं।

शाम ढल गई। बातचीत और गीतों के बीच रात भी आगे बढ़ती रही। इसी दौरान सभी को भोजन के पैकेट बांटे गए। सफर लंबा था, लेकिन उस दिन शायद किसी को उसकी लंबाई का अंदाजा ही नहीं हो रहा था।

अगली सुबह आंख खुली तो ट्रेन इटारसी और नासिक के आसपास से गुजर रही थी। डिब्बे में अब फेरीवालों की आवाजाही शुरू हो गई थी। कोई संतरे बेच रहा था, कोई अनार और किशमिश। यात्रियों की चहल-पहल के बीच बाहर का बदलता भूगोल भी सफर का हिस्सा बनता जा रहा था।

फिर आया खंडवा स्टेशन। यहां पहुंचकर ऐसा दृश्य देखने को मिला, जिसकी हमने कल्पना नहीं की थी। स्टेशन पर किसी राजनेता के स्वागत की तैयारी थी। कार्यकर्ताओं के साथ आए बाजे वाले ढोल-नगाड़े बजा रहे थे। उनकी आवाज हमारे डिब्बे तक पहुंची तो कुछ साथियों के पैर अपने आप थिरकने लगे।

देखते ही देखते कई छात्र प्लेटफॉर्म पर उतर आए और ढोल की थाप पर नाचने लगे। कुछ देर के लिए स्टेशन का वह हिस्सा हमारे लिए किसी समारोह में बदल गया। न कोई तय कार्यक्रम था, न नाचने का कोई इंतजाम। बस ढोल बज रहा था, दोस्त साथ थे और सबके पास उस पल को जी लेने की वजह थी। ट्रेन ने आगे बढ़ना शुरू किया तो हम भी वापस डिब्बे में आ गए, लेकिन उस छोटे-से प्रसंग ने सफर को एक ऐसी याद दे दी, जिसका अपना अलग ही रंग था।

रास्ते में सुबह का नाश्ता हुआ। फिर ट्रेन दो लंबी सुरंगों से गुजरी। सुरंग के भीतर प्रवेश करते ही दिन के उजाले में भी डिब्बे में अंधेरा छा जाता। अंधेरा होते ही लड़के-लड़कियों की ओर से एक साथ उठती चीखें, फिर हंसी और शोर, यह सब कुछ क्षणों के लिए पूरे कोच को एक अलग ही दुनिया में बदल देता। मुंबई के करीब कल्याण स्टेशन से पहले आने वाली सुरंग में भी यही उत्साह देखने को मिला।

सफर अब अपने आखिरी पड़ाव की ओर था। करीब 24 घंटे से अधिक की यात्रा के बाद हमारी ट्रेन दादर स्टेशन पहुंची। हम अपने सामान के साथ नीचे उतरे। अब तक मुंबई हमारे लिए फिल्मों और किस्सों में देखा-सुना शहर था। स्टेशन से बाहर निकलकर जब हम बस में सवार हुए और महानगर की सड़कों से गुजरने लगे, तो उस शहर को अपनी आंखों से देखने का अनुभव शुरू हुआ।

ऊंची इमारतें, सड़कों पर दौड़ते वाहन और लगातार चलती महानगरीय जिंदगी बस की खिड़की से बाहर देखते हुए हम सब अपने-अपने तरीके से मुंबई को समझने की कोशिश कर रहे थे। करीब डेढ़ घंटे बाद बस हीरानंदानी स्थित एमटीएनएल के गेस्ट हाउस पहुंची। लंबी यात्रा की थकान अब महसूस होने लगी थी। औपचारिकताएं पूरी करने के बाद हम इमारत की नौवीं और दसवीं मंजिल पर स्थित कमरों में चले गए।

थोड़ा आराम करने के बाद राम सर के बुलावे पर सभी कैंटीन में इकट्ठा हुए। नाश्ते के दौरान अगले कार्यक्रम की बातें होने लगीं। फिर आसपास के बाजार और आधुनिक मॉल देखने का कार्यक्रम बना। करीब एक घंटे तक घूमने और थोड़ी खरीदारी करने के बाद हम वापस लौट आए। रात का खाना खाकर सभी अपने कमरों में चले गए। अगले दिन फिल्म सिटी जाना था और यही बात हमारी उत्सुकता बढ़ाने के लिए काफी थी।

फिल्म सिटी में कैमरे के पीछे की दुनिया

अगली सुबह तैयार होकर हम गोरेगांव स्थित फिल्म सिटी के लिए निकले। गेस्ट हाउस परिसर में समूह की तस्वीरें खिंचवाई गईं और फिर टैक्सियों से रवाना हो गए। करीब आधे घंटे में हम फिल्म सिटी के गेट नंबर एक पर पहुंच गए। सुरक्षा जांच के बाद लगभग आधा किलोमीटर पैदल चलकर ‘इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज’ के सेट तक पहुंचे।

मास कम्यूनिकेशन के विद्यार्थी के लिए फिल्म सिटी का अनुभव अपने आप में खास था। फिल्मों और टेलीविजन पर जो कुछ दिखाई देता है, उसके पीछे एक पूरी दुनिया काम करती है। कैमरे के सामने कलाकार होते हैं, लेकिन उनके आसपास निर्देशक, तकनीकी कर्मचारी, मेकअप आर्टिस्ट और कई दूसरे लोग अपने-अपने काम में जुटे रहते हैं। उस दिन हमें इसी दुनिया को करीब से देखने का मौका मिल रहा था।

सेट पर पहुंचकर पता चला कि अभिनेता अक्षय कुमार और अभिनेत्री निमरत कौर अपनी फिल्म एयरलिफ्ट के प्रचार के सिलसिले में वहां आने वाले हैं। दोनों बाहर खड़ी वैनिटी वैन में मौजूद थे। कुछ देर बाद शो के जज साजिद खान, सोनाली बेंद्रे और विवेक ओबेरॉय भी सेट पर पहुंचे। एंकर, निर्देशक और बाल कलाकार रिहर्सल में व्यस्त थे।

सेट की साज-सज्जा, रोशनी और शूटिंग की तैयारियां देखकर हम उत्सुकता से सब कुछ देख रहे थे। तभी अक्षय कुमार और निमरत कौर भी सेट पर आ गए। जिन कलाकारों को अब तक बड़े पर्दे पर देखा था, उन्हें सामने देखकर हमारा उत्साह स्वाभाविक रूप से बढ़ गया।

हालांकि, इस अनुभव की अहमियत केवल सितारों को देखने तक सीमित नहीं थी। हमारे लिए यह समझना भी जरूरी था कि कैमरे के सामने दिखाई देने वाला दृश्य तैयार कैसे होता है। कलाकार संवाद किस तरह बोलते हैं, कैमरे की स्थिति और सिनेमैटोग्राफी का क्या महत्व है, मेकअप और कॉस्ट्यूम की तैयारी कैसे होती है – इन सबको देखने का अवसर मिला।

बाल कलाकारों का अभिनय भी ध्यान खींच रहा था। उनकी सहजता और संवाद बोलने के अंदाज पर दर्शकों की तालियां गूंज उठतीं। शूटिंग शुरू होने से पहले फ्लोर मैनेजर ने हमें निर्देश दिए थे कि किस मौके पर तालियां बजानी हैं और कब कलाकारों का उत्साह बढ़ाना है। इस तरह हम भी उस शूटिंग का हिस्सा बन गए, भले ही कैमरे के सामने नहीं, बल्कि दर्शकों के बीच बैठे हुए।

शूटिंग के बाद हमने कैंटीन में दोपहर का भोजन किया। फिर ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ के प्रसिद्ध सेट और दूसरे तैयार हो रहे सेटों को देखने पहुंचे। टेलीविजन पर रोज दिखाई देने वाले दृश्यों की पृष्ठभूमि को सामने देखना अलग अनुभव था। इसके बाद हम एक अन्य प्रसिद्ध स्टूडियो गए, जहां दूरदर्शन के धारावाहिक ‘चुनौती’ की शूटिंग चल रही थी।

शाम को गेस्ट हाउस लौटे तो दिन भर के अनुभवों पर बातचीत का दौर शुरू हो गया। किसी को कलाकारों को करीब से देखने की खुशी थी, तो किसी के लिए सेट पर शूटिंग की प्रक्रिया देखना ज्यादा दिलचस्प था। नाश्ते और थोड़ी खरीदारी के बाद रात का खाना हुआ। फिर दोस्तों के बीच बातचीत चलती रही। यात्रा के इन दिनों में समय जैसे अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, लेकिन हम उसे ज्यादा से ज्यादा जी लेना चाहते थे।

मुंबई यात्रा: समुद्र किनारे चट्टानों पर, बांद्रा तट पर सूर्यास्त में, हाजी अली दरगाह के सामने और रात में मरीन ड्राइव पर। (Image Source: Instagram)

समुद्र की लहरें, मन्नत और दोस्तों की मस्ती

अगले दिन सुबह हमारा कार्यक्रम बांद्रा जाने का था। बस में बैठे-बैठे गीत गाने और एक-दूसरे से हंसी-मजाक करने का सिलसिला फिर शुरू हो गया। बांद्रा पहुंचकर हम सीधे समुद्र तट की ओर गए।

समुद्र को सामने देखकर साथियों का उत्साह बढ़ गया। लहरें किनारे तक आतीं और लौट जातीं। कुछ साथी पानी में उतर गए, कुछ किनारे पर खड़े होकर तस्वीरें लेने लगे। तट पर काई जमे बड़े-बड़े पत्थरों के कारण कुछ साथी फिसले भी, लेकिन इससे माहौल की रौनक कम नहीं हुई। गीतों की धुन पर नाचने और एक-दूसरे की तस्वीरें खींचने का दौर चलता रहा।

तट के सामने शाहरुख खान का बंगला ‘मन्नत’ था। फिल्मों में जिस घर को देखा था, उसे सामने से देखने की उत्सुकता भी कम नहीं थी। कुछ समय वहां बिताने के बाद हम जुहू चौपाटी की ओर रवाना हुए।

जुहू पहुंचकर समुद्र का एक अलग रूप देखने को मिला। बांद्रा की तुलना में यहां का रेतीला तट हमें ज्यादा आकर्षक लगा। गीली रेत पर चलना और आती-जाती लहरों में पैर भिगोना अपने आप में आनंददायक था। जो साथी पहले पानी में उतरने से हिचक रहे थे, वे भी कुछ देर बाद दोस्तों के साथ लहरों के बीच पहुंच गए।

धीरे-धीरे हम सब समुद्र में भीग चुके थे। किसी के कपड़े पूरी तरह गीले हो गए थे, तो कोई किनारे से लौटती लहरों के बीच तस्वीरें खिंचवा रहा था। उस समय किसी को इस बात की खास चिंता नहीं थी कि कपड़े गीले हो जाएंगे या वापस लौटते समय ठंड लगेगी। दोस्तों के साथ बिताया जा रहा वह समय ही सबसे अहम था।

ढलते सूरज की लालिमा के बीच तस्वीरें और वीडियो बनाए गए। फिर बस में लौटे तो गीले कपड़ों और ठंडी हवा के कारण ठिठुरन महसूस होने लगी। लेकिन दिन भर की मस्ती का असर ऐसा था कि बातचीत और हंसी-मजाक जारी रहा।

वापसी के रास्ते में हमने अमिताभ बच्चन के बंगले ‘जलसा’ और सलमान खान के निवास ‘गैलेक्सी अपार्टमेंट’ को भी देखा। इसके बाद गेस्ट हाउस पहुंचकर कपड़े बदले और कैंटीन में गर्म खाना खाया। समुद्र की लहरों और दोस्तों के साथ बिताए उन घंटों की बातें देर तक चलती रहीं।

सिद्धिविनायक की आस्था से मरीन ड्राइव की रोशनी तक

यात्रा के अगले दिन का कार्यक्रम सिद्धिविनायक मंदिर, हाजी अली दरगाह और मरीन ड्राइव घूमने का था। सुबह जल्दी तैयार होकर हम बस में बैठ गए। सिद्धिविनायक मंदिर में भगवान गणेश के दर्शन किए। मंदिर परिसर में स्थापित मूषक की प्रतिमा के कान में अपनी मन्नत कहने की परंपरा का अनुभव किया और तस्वीरें खिंचवाईं। इसके बाद हमारा दल हाजी अली दरगाह की ओर बढ़ा।

बस से उतरने के बाद समुद्र के बीच स्थित दरगाह तक पहुंचने के लिए हमें पैदल चलना पड़ा। रास्ते के दोनों ओर समुद्र फैला था और आगे दरगाह दिखाई दे रही थी। वहां पहुंचकर अकीदतमंदों को चादर चढ़ाते और दुआ मांगते देखा। आसपास गूंजती कव्वाली ने माहौल को अलग रंग दे रखा था। भीड़, समुद्र और इबादत के बीच कुछ देर वहां बिताने के बाद हम वापस लौटे।

अब शाम होने लगी थी। मुंबई के व्यस्त यातायात से गुजरते हुए हम करीब छह बजे मरीन ड्राइव पहुंचे। अंधेरा उतर आया था, लेकिन समुद्र किनारे की रौनक बनी हुई थी। हम समुद्र की ओर बनी बाउंड्री पर बैठ गए। सामने लहरें थीं, पीछे शहर की रोशनी और बीच-बीच में आती ठंडी हवा। दिन भर की भागदौड़ के बाद वहां बैठना सुकून देने वाला था।

कुछ देर बाद नजर सड़क और इमारतों की ओर गई। रात की रोशनी में मरीन ड्राइव का दृश्य बदल चुका था। दूर तक फैली सड़क पर वाहनों की हेडलाइट्स चमक रही थीं और इमारतों की रोशनियां समुद्र किनारे की पूरी पट्टी को जगमगा रही थीं। इसी दृश्य को ‘क्वीन्स नेकलेस’ कहा जाता है। तस्वीरों में इस नजारे को देखने और उसे सामने अनुभव करने के बीच का फर्क वहां बैठकर समझ में आता था।

मरीन ड्राइव से निकलकर हम ताज होटल और गेटवे ऑफ इंडिया देखने पहुंचे। रात काफी हो चुकी थी, इसलिए राम सर ने दो समूह बना दिए। अनीशा मैम के नेतृत्व में लड़कियों का समूह खरीदारी के लिए निकल गया, जबकि हम लड़के ताज होटल और गेटवे ऑफ इंडिया की ओर बढ़े।

गेटवे ऑफ इंडिया के सामने तस्वीरें खिंचवाना उस दिन के कार्यक्रम का अहम हिस्सा था। ऐतिहासिक इमारत और उसके आसपास का माहौल देखने के बाद हम देर रात गेस्ट हाउस लौटे। करीब 11 बजे तक हम वापस पहुंच चुके थे। खाना खाकर अपने कमरों में गए तो शरीर थका हुआ था, लेकिन दिन भर देखे दृश्यों की छाप अब भी मन में बनी हुई थी।

कपिल शर्मा और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच ठहाकों का दौर

मुंबई में हमारा आखिरी दिन था। रात में ही तय हो गया था कि इस दिन फिर फिल्म सिटी जाएंगे और ‘कॉमेडी नाइट्स विद कपिल’ की शूटिंग देखेंगे। यह कार्यक्रम हम सभी के लिए खास था, क्योंकि टेलीविजन पर देखे जाने वाले शो को सामने बैठकर देखने का मौका मिलने वाला था।

सुबह देर से उठे। तैयार होकर नाश्ता किया और दोपहर के भोजन के बाद वापसी की तैयारी में जुट गए। रात को ट्रेन पकड़नी थी, इसलिए हमने अपना सामान पैक करके गेस्ट हाउस के स्टोर रूम में जमा करवा दिया।

दोपहर में हम फिल्म सिटी पहुंचे। सुरक्षा जांच के बाद सेट के भीतर जाने की अनुमति मिली। वहां पहुंचकर सबसे पहले पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू दिखाई दिए। अपने परिचित अंदाज में उनकी मौजूदगी ने दर्शकों का ध्यान खींचा। कुछ ही देर बाद कपिल शर्मा भी सेट पर आ गए।

शूटिंग शुरू होने से पहले कपिल शर्मा ने दर्शकों से बातचीत की और माहौल को समझने की कोशिश की। फिर कैमरे चलने लगे और सेट पर ठहाकों का दौर शुरू हो गया। मकान बदलने की थीम पर तैयार किए गए संवाद और कलाकारों की प्रस्तुति दर्शकों को खूब हंसा रही थी। टेलीविजन पर दिखाई देने वाले कार्यक्रम की शूटिंग को सामने बैठकर देखना अपने आप में अलग अनुभव था।

हम इस माहौल का आनंद ले ही रहे थे कि वापसी की ट्रेन का ध्यान आया। समय का तकाजा था कि शूटिंग बीच में छोड़कर निकलना पड़ेगा। जिस शो को देखने के लिए हम इतने उत्साह से आए थे, उसे पूरा देखे बिना बाहर निकलना थोड़ा खला। लेकिन ट्रेन भी पकड़नी थी और वापसी का सफर हमारा इंतजार कर रहा था।

फिल्म सिटी से बस में बैठकर हम शाम करीब छह बजे गेस्ट हाउस पहुंचे। कुछ आखिरी तस्वीरें खिंचवाईं, कैंटीन में रात का खाना खाया और स्टोर रूम से अपना सामान उठाया। अब मुंबई से विदा होने का समय था।

बस शहर की सड़कों से गुजर रही थी। वही इमारतें, वही रास्ते और वही महानगर, जिन्हें देखने के लिए कुछ दिन पहले हम उत्सुकता से यहां पहुंचे थे। अब खिड़की से बाहर देखते हुए उन्हें एक बार फिर मन में दर्ज कर लेने का भाव था। यात्रा के दौरान जिन जगहों को देखकर आगे बढ़ गए थे, अब लौटते समय वे कुछ ज्यादा अपनी-सी लग रही थीं।

रात करीब साढ़े आठ बजे हम दादर स्टेशन पहुंचे। प्लेटफॉर्म नंबर पांच पर पहुंचते हुए मन में एक ही बात थी कि कुछ दिन और रुकने का मौका मिलता तो कितना अच्छा होता। लेकिन यात्राओं का अपना समय होता है। घूमने की उत्सुकता के साथ शुरू हुआ यह सफर अब वापसी की ओर बढ़ रहा था।

रात करीब साढ़े नौ बजे ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आई और हम अपने कोच में सवार हो गए। ट्रेन चली तो मुंबई पीछे छूटने लगा। देर रात तक दोस्तों के बीच बीते दिनों की बातें होती रहीं। फिल्म सिटी के किस्से, समुद्र तट की मस्ती, मरीन ड्राइव की रोशनी और कपिल शर्मा के शो के ठहाके – हर किसी के पास याद करने के लिए कुछ न कुछ था। फिर धीरे-धीरे बातचीत थमी और सभी अपनी-अपनी बर्थ पर लेट गए।

लौटती ट्रेन में पीछे छूटते शहर की यादें

अगली सुबह आंख खुली तो ट्रेन मध्य प्रदेश के किसी स्टेशन से गुजर रही थी। सफर की दिनचर्या फिर शुरू हो गई। नाश्ता हुआ, दोपहर के खाने की तैयारी हुई और दोस्तों के बीच बातचीत भी चलती रही। लेकिन इस बार माहौल में जाते समय वाला उत्साह नहीं था। शायद इसलिए कि अब हम जानते थे कि यात्रा खत्म होने वाली है और कुछ ही घंटों बाद हम फिर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लौट जाएंगे।

मुंबई में बिताए दिन अब बीती हुई घटनाओं की तरह याद आने लगे थे। कुछ दिन पहले तक जो बातें हमारे सामने घट रही थीं, वे अब किस्सों का रूप ले रही थीं। किसी स्टेशन पर ढोल सुनकर अचानक नाचने लगना, समुद्र में उतरते समय दोस्तों की हिचकिचाहट, फिल्मी सितारों को सामने देखकर बढ़ा उत्साह और मरीन ड्राइव पर बैठकर रोशनी से भरे शहर को देखना – इन सबकी यादें सफर के साथ-साथ लौट रही थीं।

ट्रेन इलाहाबाद के करीब पहुंच रही थी। रात करीब 8:10 बजे वह नैनी स्टेशन पर रुकी। यहां अपने तीनों शिक्षकों और सहपाठियों से विदा लेने का समय आया। कुछ देर पहले तक साथ बैठे लोग अब अपने-अपने घरों की ओर जाने वाले थे।

स्टेशन से निकलते हुए यह एहसास हुआ कि यात्रा खत्म हो गई है, लेकिन उसके अनुभव हमारे साथ रहेंगे। हम सब अपनी-अपनी राह चले गए, मगर उन दिनों की साझा यादें हमारे बीच बनी रहीं।

आज पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुंबई की इस कॉलेज ट्रिप की अहमियत केवल उन जगहों में नहीं दिखाई देती, जहां हम गए थे। उसकी असली खूबसूरती उन छोटे-छोटे पलों में थी, जिन्हें उस समय शायद हमने साधारण समझा होगा। ट्रेन के डिब्बे में दोस्तों के साथ गाना, खंडवा स्टेशन पर ढोल की थाप पर थिरकना, समुद्र में भीगकर तस्वीरें खिंचवाना और वापसी की ट्रेन में देर रात तक बातें करना – यही वे पल हैं जो किसी यात्रा को यादगार बनाते हैं।

जिंदगी में आगे भी यात्राएं होंगी, नए शहर देखने को मिलेंगे और नए अनुभव जुड़ेंगे। लेकिन कॉलेज के दिनों में दोस्तों और शिक्षकों के साथ बिताए वे कुछ दिन अपनी अलग जगह बनाए रखेंगे। मुंबई अब हमारे लिए सिर्फ फिल्मों में दिखने वाला शहर नहीं था। वह उन रास्तों, चेहरों, आवाजों और यादों का हिस्सा बन चुका था, जिन्हें हम अपने साथ लेकर लौटे थे।