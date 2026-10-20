इलाहाबाद के पुराने शहर में दशहरा सिर्फ मैदान में रावण का पुतला जलने का नाम नहीं था। दशहरा गलियों से गुजरता था, बाजारों के बीच से निकलता था और मोहल्लों को एक-दूसरे से जोड़ता था। रामदल की सवारी निकले तो चौक से लोकनाथ तक, मुट्ठीगंज से हटिया तक शहर की चाल बदल जाती थी। दुकानदारों, राहगीरों और घरों की छतों पर खड़े तमाशबीनों के लिए यह कोई आम जुलूस नहीं था। यह उस शहर की अपनी परंपरा थी, जो हर साल उन्हीं रास्तों पर लौटती थी और अपने साथ पुरानी यादें भी ले आती थी।

पुराने इलाहाबाद को समझना हो तो उसके नक्शे पर केवल सड़कें और मोहल्ले मत देखिए। उन रास्तों को भी याद कीजिए, जिनसे राम, लक्ष्मण, सीता, भरत और हनुमान की चौकियां गुजरती थीं। रास्ते में पड़ने वाली दुकानों, पुराने चौराहों और बाजारों की अपनी भूमिका थी। कहीं भीड़ जमा होती, कहीं लोग छतों से दर्शन करते, कहीं रास्ता साफ रखने की चिंता होती। रामदल के निकलने का मतलब था कि शहर का एक बड़ा हिस्सा कुछ समय के लिए रोजमर्रा के कामकाज से निकलकर साझा उत्सव का हिस्सा बन जाए।

चौक से लोकनाथ तक, रास्ते ही थे उत्सव का मैदान

पुराने शहर में रामदल की पहचान उसके रास्तों से भी बनी। चौक, मुट्ठीगंज, कीडगंज, बताशा मंडी, लोकनाथ, जीरो रोड, रामभवन चौराहा, कोतापर्चा, हटिया और भारती भवन रोड जैसे इलाकों का नाम दशहरे के जुलूसों के रास्तों के सिलसिले में आता रहा है। 2017 की एक रिपोर्ट में भी इन इलाकों से गुजरने वाले रामदल का उल्लेख है। उस समय सड़कों की खराब हालत को लेकर रामलीला कमेटी और स्थानीय लोगों की चिंता सामने आई थी। बड़े रथों और हाथियों के साथ निकलने वाली सवारी के लिए रास्तों का ठीक होना जरूरी था।

यह छोटी-सी खबर शहर की एक बड़ी तस्वीर दिखाती है। सड़क की मरम्मत की शिकायत नगर निगम या प्रशासन तक पहुंचती है, लेकिन रामदल के संदर्भ में सड़क महज आवाजाही का साधन नहीं थी। वह परंपरा का रास्ता थी। गड्ढा हो, रास्ता संकरा हो या किसी मोड़ पर भीड़ बढ़ जाए, उसका असर केवल यातायात पर नहीं, पूरे आयोजन पर पड़ता था।

पुराने इलाहाबाद के बाजारों की बनावट भी इस उत्सव को खास बनाती थी। लोकनाथ की गलियां, चौक की चहल-पहल और आसपास की पुरानी बस्तियां एक-दूसरे से बहुत दूर नहीं थीं, लेकिन हर इलाके का अपना मिजाज था। रामदल जब इन रास्तों से गुजरता तो शहर का यह अलग-अलग मिजाज एक ही उत्सव में शामिल हो जाता। जिन गलियों में दिन भर खरीदारी और कारोबार चलता था, उन्हीं में सजी हुई चौकियां देखने के लिए लोग जुटते थे।

जब रास्ता सिर्फ रास्ता नहीं रह जाता

किसी जुलूस का रास्ता शहर की सार्वजनिक जगहों से उसके रिश्ते को भी दिखाता है। रामदल कहां से निकलेगा, किस रास्ते से गुजरेगा, किस समय निकलेगा और रास्ते पर कैसी व्यवस्था होगी, ये सवाल केवल आयोजन तक सीमित नहीं रहते। पुराने इलाहाबाद में रामदल के रास्तों से जुड़ी प्रशासनिक परेशानियों और जुलूसों पर रोक के प्रसंग भी सामने आते हैं।

पजावा रामलीला के इतिहास से संबंधित एक प्रकाशित विवरण में 1918 में रामदल न निकल पाने और 1924-25 के आसपास जुलूसों पर रोक तथा विवादों का उल्लेख है। इन प्रसंगों की ऐतिहासिक पुष्टि के लिए पुराने प्रशासनिक दस्तावेजों और कमेटी के अभिलेखों की पड़ताल जरूरी है। फिर भी ये संदर्भ इस बात की ओर ध्यान दिलाते हैं कि रामदल का रास्ता केवल धार्मिक यात्रा का मार्ग नहीं था। वह सार्वजनिक जगह पर लोगों के जुटने और अपनी परंपरा निभाने का रास्ता भी था।

पजावा रामलीला के बारे में हाल की एक रिपोर्ट ने इससे भी पुराना दावा किया है कि अंग्रेजी शासन के दौरान रामदल को गोलीबारी का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस विशेष घटना की स्वतंत्र प्राथमिक स्रोतों से पुष्टि अभी जरूरी है। इसलिए इसे पुराने शहर के इतिहास में स्थापित घटना मान लेने के बजाय एक ऐसा दावा समझना चाहिए जिसकी जांच की जानी बाकी है। जुलूसों पर रोक और प्रशासनिक विवादों के उल्लेख को कथित गोलीबारी की घटना से अलग रखना भी जरूरी है।

शहर बदलता गया, रास्तों की याद बची रही

समय के साथ इलाहाबाद का भूगोल बदला। बाजारों का फैलाव हुआ, सड़कों पर वाहनों का दबाव बढ़ा, पुरानी इमारतों के आसपास नई दुकानें और निर्माण आए। कुछ रास्तों की पहचान बदली, कुछ पुराने पड़ाव लोगों की स्मृति में सिमट गए। लेकिन रामदल से जुड़े मोहल्लों के नाम दशहरे की चर्चा में अब भी लौट आते हैं।

शहर के नक्शे पर आज कोई रास्ता साधारण सड़क दिखाई दे सकता है। लेकिन जिसने बचपन में वहां रामदल देखा हो, उसके लिए वही मोड़ किसी चौकी की याद से जुड़ा होगा। किसी को भीड़ के बीच से आती रोशनी याद होगी, किसी को सजे हुए रथ, किसी को दुकान के बाहर खड़े होकर दर्शन करना और किसी को घर के बड़ों के साथ जुलूस देखने निकलना। ऐसे ही अनुभवों से शहर की सामूहिक स्मृति बनती है। यह स्मृति सरकारी नक्शे में दर्ज नहीं होती, मगर मोहल्लों की बातचीत में जिंदा रहती है।

रामदल के रास्तों का इतिहास लिखने का मतलब केवल पुराने मार्गों की सूची बनाना नहीं है। इसका मतलब यह समझना भी है कि किसी शहर का उत्सव उसके बाजारों, मोहल्लों, धार्मिक संस्थाओं और प्रशासन से कैसे जुड़ता है। एक रास्ते पर जुलूस का निकलना, दूसरे रास्ते पर भीड़ का जमा होना और किसी तीसरे रास्ते पर आयोजन को लेकर विवाद खड़ा होना, ये सभी बातें शहर के बदलते सामाजिक जीवन का हिस्सा हैं।

इलाहाबाद की यही खासियत रही है। यहां दशहरा केवल मैदान में खत्म नहीं होता था। वह मैदान से निकलकर गलियों में आता था, बाजारों से गुजरता था और लोगों की यादों में ठहर जाता था। रामदल के साथ पुराना शहर भी जैसे हर साल अपने पुराने नक्शे को एक बार फिर खोलता था। फर्क बस इतना था कि रास्ते वही दिखते हुए भी हर पीढ़ी के लिए उनका अर्थ थोड़ा बदल जाता था।

आज जब पुराने इलाहाबाद के दशहरे की बात होती है, तो सवाल केवल यह नहीं होना चाहिए कि रामदल कहां से निकलेगा। यह भी पूछा जाना चाहिए कि जिन रास्तों ने इस परंपरा को आकार दिया, वे समय के साथ कैसे बदले और उनके साथ शहर की जिंदगी में क्या-क्या बदला। इन गलियों में रामलीला की यादें हैं, बाजारों की कहानियां हैं और प्रशासन से जुड़े विवादों के संदर्भ भी। इन्हें जोड़कर देखने पर दशहरा किसी एक दिन का आयोजन नहीं रह जाता, बल्कि पुराने इलाहाबाद के इतिहास को पढ़ने का एक रास्ता बन जाता है।