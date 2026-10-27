आर्य नाट्य सभा में भारतेंदु हरिश्चंद्र का हस्तक्षेप, रेलवे थिएटर में हिंदी-बंगाली कलाकारों की साझेदारी, ‘भारत दुर्दशा’ के मंचन पर प्रताप नारायण मिश्र की तीखी टिप्पणी और माधव शुक्ल की मंडली में ब्रिटिश कूटनीति पर व्यंग्य, पुराने प्रयागराज के रंगमंच की कहानी में ऐसे प्रसंग हैं, जो बताते हैं कि नाटक यहां केवल मनोरंजन नहीं, समाज से संवाद करने का माध्यम भी था।

6 दिसंबर, 1868। इलाहाबाद की आर्य नाट्य सभा में लाला श्रीनिवासदास के नाटक ‘रणधीर प्रेममोहिनी’ के मंचन का आयोजन था। भारतेंदु हरिश्चंद्र को भी आमंत्रित किया गया था। नाटक की तैयारी थी, लेकिन उसमें प्रस्तावना नहीं रखी गई थी।

भारतेंदु को यह बात नहीं जमी। उन्होंने तत्काल नाटक के मंचन के लिए एक प्रस्तावना तैयार कर दी। उसमें नाटक की सामाजिक उपयोगिता पर जोर दिया गया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र का मानना था कि मनोरंजन के माध्यम से लोगों तक सामाजिक शिक्षा पहुंचाई जा सकती है।

इस प्रसंग का उल्लेख डॉ. संजीब कुमार ने अपने शोध आलेख ‘भारतेंदु युग में प्रस्तुति आलेख का स्वरूप’ में किया है। उनके आलेख में भारतेंदु की टिप्पणी दर्ज है -“सचमुच नाटक प्रचार से इस भूमि का बहुत भला हो सकता है। क्योंकि यहां के लोग कौतुकी बड़े हैं। दिल्लगी से इन लोगों को जैसी शिक्षा दी जा सकती है वैसी और तरह से नहीं।”

यह केवल प्रस्तावना लिखने का किस्सा नहीं है। इसमें उस दौर की रंगमंचीय सोच की झलक मिलती है, जब नाटककार का काम लिखकर पांडुलिपि सौंप देने तक सीमित नहीं था। मंचन की जरूरत के मुताबिक नाटक में बदलाव करना और प्रस्तुति के जरिए उसके उद्देश्य को स्पष्ट करना भी रंगकर्म का हिस्सा था। और इस प्रसंग का मंच था इलाहाबाद – वह शहर, जिसकी साहित्यिक पहचान के साथ रंगमंच की एक पुरानी परंपरा भी जुड़ी रही है।

आर्य नाट्य सभा: जब नाटक को समाज से जोड़ने की कोशिश हुई

हिंदी के आधुनिक रंगमंच का इतिहास भारतेंदु हरिश्चंद्र के योगदान के बिना पूरा नहीं होता। उन्होंने नाटक लिखे, मंचन से जुड़े और रंगमंच को सामाजिक संवाद का माध्यम बनाने पर जोर दिया। उनके समय में हिंदी नाटक का संसार आकार ले रहा था। अलग-अलग शहरों में नाट्य मंडलियां बन रही थीं और साहित्यकार मंचन की व्यावहारिक चुनौतियों से भी जूझ रहे थे।

कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय प्रेस की पुस्तक Culture and Power in Banaras: Community, Performance, and Environment, 1800–1980 में भारतेंदु द्वारा इलाहाबाद में आर्य नाट्य सभा के गठन में मदद किए जाने का उल्लेख मिलता है। पुस्तक में इलाहाबाद के रेलवे थिएटर की नाट्य गतिविधियों का भी जिक्र है। इससे पता चलता है कि उन्नीसवीं सदी के हिंदी रंगमंच के विकास में इलाहाबाद की भी भूमिका थी।

हालांकि आर्य नाट्य सभा की स्थापना की सटीक तारीख को लेकर उपलब्ध विवरण एक जैसे नहीं हैं। डॉ. संजीब कुमार के आलेख में 6 दिसंबर, 1868 के मंचन का प्रसंग दर्ज है, जबकि मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की अध्ययन सामग्री में आर्य नाट्य समाज की स्थापना 1870-71 के आसपास बताई गई है। इसलिए संस्था के गठन की निश्चित तारीख पर अंतिम निष्कर्ष निकालने के बजाय उसके मंचन और रंगमंचीय योगदान को देखना अधिक उचित है।

उस दौर में नाटक लिखना और उसे मंच पर उतारना दो अलग-अलग दुनिया नहीं थीं। नाटककार प्रस्तुति की जरूरत समझते थे और मंचन के दौरान संवाद या प्रस्तुति में बदलाव की गुंजाइश भी बनी रहती थी। भारतेंदु द्वारा तत्काल प्रस्तावना लिखने का प्रसंग इसी जीवंत रंगमंचीय परंपरा की ओर संकेत करता है।

रेलवे थिएटर: हिंदी और बंगाली कलाकारों का साझा मंच

इलाहाबाद की रंगमंचीय कहानी में रेलवे थिएटर का उल्लेख भी महत्वपूर्ण है। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की अध्ययन सामग्री के अनुसार, यहां हिंदी और बंगाली भाषी लोग मिलकर अभिनय करते थे।

यह जानकारी पुराने इलाहाबाद की सांस्कृतिक विविधता की एक झलक देती है। शहर की रंगमंचीय गतिविधियां केवल एक भाषा तक सीमित नहीं थीं। अलग-अलग भाषाई पृष्ठभूमियों के लोग अभिनय के लिए एक मंच पर आते थे। रंगमंच उनके लिए साझा सांस्कृतिक गतिविधि का अवसर था।

रेलवे थिएटर के बारे में उपलब्ध ऐतिहासिक विवरण सीमित हैं। वहां खेले गए सभी नाटकों की सूची, कलाकारों के नाम और मंचन से जुड़े प्रत्यक्ष संस्मरण आसानी से उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए किसी खास प्रस्तुति का काल्पनिक दृश्य खड़ा करने के बजाय इतना कहना उचित है कि यह इलाहाबाद की शुरुआती नाट्य गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था।

विश्वविद्यालय की अध्ययन सामग्री इस थिएटर के बंद होने का समय लगभग 1888-89 बताती है। इसके बाद भी इलाहाबाद में रंगमंचीय गतिविधियां अलग-अलग मंडलियों और समितियों के जरिए जारी रहीं।

जब प्रताप नारायण मिश्र ने कहा – ‘भारत दुर्दशा’ की दुर्दशा कर दी

पुराने हिंदी रंगमंच की कहानी में एक दूसरा प्रसंग है, जिसमें नाटककार की मूल रचना और मंच पर उसकी प्रस्तुति के बीच का फर्क खुलकर सामने आता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक ‘भारत दुर्दशा’ 1885 में कानपुर में मंचित हुआ। उस प्रस्तुति को देखने वालों में साहित्यकार प्रताप नारायण मिश्र भी थे। उन्होंने अपने पत्र ‘ब्राह्मण’ में 15 अक्टूबर, 1885 को प्रकाशित समीक्षा में मंचन की कड़ी आलोचना की। इस प्रसंग का उल्लेख डॉ. संजीब कुमार ने अपने शोध आलेख में किया है।

मिश्र की शिकायत थी कि नाटक में मूल गीतों की जगह उर्दू गीत गाए गए, संवादों और अभिनय की शैली बदल दी गई और दृश्यों के परिवर्तन में भी ऐसे प्रयोग किए गए, जिनसे मूल रचना का प्रभाव कमजोर हो गया। उनकी समीक्षा में दर्शकों की एक टिप्पणी भी दर्ज है – “क्या भारत दुर्दशा की दुर्दशा की है।”

यह वाक्य नाटक की प्रस्तुति को लेकर उस दौर की बहस को सामने लाता है। किसी नाटक को मंच पर उतारते समय कितना बदलाव किया जा सकता है? क्या दर्शकों को आकर्षित करने के लिए गीत-संगीत और अभिनय की शैली बदल देना उचित है? और क्या ऐसा करने से नाटककार का मूल उद्देश्य पीछे छूट सकता है?

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डॉ. संजीब कुमार अपने शोध आलेख में इस प्रस्तुति पर पारसी रंगमंच की शैली के प्रभाव की चर्चा करते हैं। पारसी रंगमंच उस दौर में लोकप्रिय था। गीत-संगीत, प्रभावशाली संवाद और दृश्यात्मकता के जरिए दर्शकों को आकर्षित करना उसकी खासियतों में शामिल था। लेकिन साहित्यिक दृष्टि से नाटक की मूल संवेदना को बचाए रखने का सवाल भी महत्वपूर्ण था।

यह घटना इलाहाबाद में नहीं, कानपुर में हुई थी। फिर भी इसे इलाहाबाद की रंगमंचीय कहानी में शामिल करना उपयोगी है, क्योंकि प्रताप नारायण मिश्र और भारतेंदु जिस व्यापक हिंदी साहित्यिक संसार से जुड़े थे, उसमें नाटक की प्रस्तुति और उसके उद्देश्य पर गंभीर बहस होती थी।

माधव शुक्ल की मंडली: जब संवाद में आ गई ब्रिटिश कूटनीति

पुराने हिंदी रंगमंच का एक और प्रसंग मंच पर अभिनेताओं की भूमिका को सामने लाता है। यहां अभिनेता केवल लिखे हुए संवाद बोलने वाला व्यक्ति नहीं था; प्रस्तुति के दौरान उसकी पहल नाटक के अर्थ को नया मोड़ भी दे सकती थी।

डॉ. संजीब कुमार के शोध आलेख के अनुसार, माधव शुक्ल ने श्री रामलीला मंडली की स्थापना की और विभिन्न प्रस्तुतियों के जरिए रंगकर्म को अपने समय की सच्चाइयों से जोड़ने की कोशिश की।

उनकी मंडली के ‘सीता स्वयंवर’ के मंचन का एक प्रसंग खास तौर पर उल्लेखनीय है। जनक की भूमिका निभाने वाले अभिनेता ने मूल संवाद से हटकर शिव धनुष की तुलना ब्रिटिश कूटनीति से कर दी। इस संवाद का आशय था कि ब्रिटिश कूटनीति इतनी कठोर है कि उसे तोड़ पाना भारतीय युवकों के लिए कठिन हो गया है।

रामकथा के एक परिचित प्रसंग में अचानक समकालीन राजनीति की ओर संकेत आ गया। पौराणिक कथा और अपने समय की परिस्थितियों को जोड़ने का यह तरीका बताता है कि मंच पर किसी परिचित कहानी के जरिए भी वर्तमान पर टिप्पणी की जा सकती थी।

भारतेंदु हरिश्चंद्र के दौर से लेकर रेलवे थिएटर और ‘सूत्रधार’ पत्रिका तक, पुराने इलाहाबाद के रंगमंच की समृद्ध परंपरा की एक रचनात्मक झलक। (Image Source: AI)

इस घटना की सटीक तारीख और मंचन का स्थान उपलब्ध शोध आलेख में स्पष्ट नहीं है। इसलिए इसे किसी खास वर्ष या स्थान से जोड़ना उचित नहीं होगा। फिर भी यह प्रसंग दिखाता है कि अभिनेता की पहल से नाटक का अर्थ बदल सकता था और मंच तत्कालीन परिस्थितियों पर टिप्पणी करने का माध्यम बन सकता था।

मंडलियां बनीं, टूटीं और फिर नए मंच तैयार हुए

इलाहाबाद में रंगमंच की कहानी किसी एक सभा या थिएटर तक सीमित नहीं रही। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की अध्ययन सामग्री के अनुसार, 1898 में रामलीला नाट्य मंडली बनी, जिसमें धार्मिक कथाओं के साथ हिंदी साहित्य के नाटक भी खेले जाते थे।

7 जनवरी, 1905 को इस मंडली ने भारतेंदु का ‘सत्य हरिश्चंद्र’ मंचित किया। बाद में मतभेदों के कारण मंडली 1907 में टूट गई। इसके बाद 1908 में माधव शुक्ल और महादेव भट्ट ने हिंदी नाट्य समिति बनाई। इस समिति ने राधाकृष्णदास के ‘महाराणा प्रताप’ का मंचन किया।

पंडित बालकृष्ण भट्ट का नाम भी इस समिति के संदर्भ में आता है। विश्वविद्यालय की अध्ययन सामग्री के अनुसार, वे इसके प्रेरक व्यक्तित्वों में थे और नाटकों में सूत्रधार की भूमिका निभाते थे।

इन घटनाओं से पुराने रंगमंच का एक व्यावहारिक पक्ष सामने आता है। नाटक खेलने के लिए केवल लेखक और अभिनेता काफी नहीं थे। मंडलियां बनानी पड़ती थीं, प्रस्तुतियों की व्यवस्था करनी होती थी और मंचन को जारी रखने के लिए लोगों को साथ लाना पड़ता था। कभी मतभेदों से कोई संस्था टूटती थी, तो कभी नए लोग नई समिति बना लेते थे।

इलाहाबाद की रंगमंचीय परंपरा इसी निरंतर कोशिश से बनी, एक ऐसा सिलसिला, जिसमें संस्थाएं बदलती रहीं, लेकिन नाटक खेलने और दिखाने की कोशिश जारी रही।

‘सूत्रधार’: 1956 में रंगमंच की समस्याओं पर एक पहल

आजादी के बाद हिंदी रंगमंच को लेकर चिंतन का एक और रूप सामने आया। नाटकों के मंचन के साथ-साथ रंगमंच की समस्याओं पर विचार करने और शौकिया रंगकर्म को प्रोत्साहित करने के लिए पत्रिकाएं भी प्रकाशित होने लगीं।

इलाहाबाद से 1956 में ‘सूत्रधार’ नाम की नाट्य पत्रिका निकली। डॉ. प्रतिभा राणा के लेख ‘हिंदी रंग-जगत की महत्वपूर्ण नाट्य पत्रिकाएं’ के अनुसार, धर्मेन्द्रगुप्त इसके संपादक थे। पत्रिका का उद्देश्य हिंदी नाटक और रंगमंच की समस्याओं पर विचार करना तथा शौकिया रंगमंच को बढ़ावा देना था।

इसके प्रवेशांक में लक्ष्मीकांत वर्मा, धर्मवीर भारती, विजयदेव नारायण साही और धर्मेन्द्रगुप्त के लेख शामिल थे। इन लेखों में शौकिया रंगमंच की समस्याओं और सीमाओं पर विचार किया गया था। लेकिन ‘सूत्रधार’ का दूसरा अंक प्रकाशित नहीं हो सका।

इसके बंद होने का कारण उपलब्ध विवरण में नहीं बताया गया है। इसलिए आर्थिक कठिनाई, पाठकों की कमी या किसी विवाद को इसकी वजह बताना उचित नहीं होगा। फिर भी एक अंक के बाद पत्रिका का रुक जाना इलाहाबाद के रंगमंचीय इतिहास में एक अधूरी कहानी की तरह सामने आता है।

आर्य नाट्य सभा में भारतेंदु द्वारा प्रस्तावना लिखना और लगभग नौ दशक बाद ‘सूत्रधार’ का प्रकाशन दो अलग-अलग समय की घटनाएं हैं। लेकिन दोनों में एक साझा चिंता दिखाई देती है – नाटक को समाज से जोड़ना और रंगमंच को गंभीर सांस्कृतिक गतिविधि के रूप में स्थापित करना।

शहर की स्मृति में बचे हुए मंच

आर्य नाट्य सभा, रेलवे थिएटर, रामलीला नाट्य मंडली, हिंदी नाट्य समिति और ‘सूत्रधार’ को एक साथ देखने पर इलाहाबाद के रंगमंच की लंबी यात्रा सामने आती है।

इस यात्रा में भारतेंदु का तत्काल प्रस्तावना लिखना है, प्रताप नारायण मिश्र की तीखी समीक्षा है और माधव शुक्ल की मंडली के मंच पर ब्रिटिश कूटनीति की ओर संकेत करता संवाद भी। कहीं नाटक को सामाजिक शिक्षा का माध्यम माना गया, कहीं उसकी प्रस्तुति की आलोचना हुई और कहीं मंच के संवाद में समकालीन राजनीति का अर्थ तलाशा गया।

इन घटनाओं के बीच उन संस्थाओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण है, जिन्होंने नाटक खेलने के लिए जगह दी और रंगकर्मियों को एक साथ काम करने का अवसर दिया। शहर का सांस्कृतिक इतिहास केवल प्रसिद्ध साहित्यकारों और उनकी पुस्तकों से नहीं बनता। उसमें वे मंच, मंडलियां और पत्रिकाएं भी शामिल होती हैं, जिनकी चर्चा अक्सर पीछे छूट जाती है।

इलाहाबाद की साहित्यिक विरासत को याद करते समय उसके रंगमंच की इस परंपरा को भी याद करना जरूरी है। पुराने दस्तावेजों में दर्ज ये प्रसंग बताते हैं कि संगम के इस शहर में नाटक केवल मनोरंजन नहीं था। वह साहित्य, समाज और अपने समय की सच्चाइयों से संवाद करने का माध्यम भी था।

शहर की स्मृति में कभी-कभी इमारतों के नाम धुंधले पड़ जाते हैं, मंचों की जगह बदल जाती है और कलाकारों के चेहरे भी याद नहीं रहते। लेकिन उनके किए हुए प्रयोग, लिखी हुई समीक्षाएं और दर्ज किए गए संवाद इतिहास में ऐसे निशान छोड़ जाते हैं, जिनके सहारे पुराने इलाहाबाद की सांस्कृतिक दुनिया को फिर से पढ़ा जा सकता है।

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प्रयागराज में दशहरा हो और पुराने इलाके चौक की तरफ रात-बिरात चहल-पहल न हो, ऐसा कैसे हो सकता है! रावण का पुतला तो जलेगा ही, रामलीला भी अपने मुकाम पर पहुंचेगी, लेकिन शहर के पुराने लोगों को एक और सुबह का इंतजार रहता है। ऐसी सुबह, जिसके आने से पहले ही लोग घरों से निकल पड़ते हैं। कोई बच्चों को साथ लिए है, कोई परिवार के लोगों के लिए जगह बचाने की फिराक में है और कोई ऐसा भी है जिसे चौकियों के दर्शन किए बिना दशहरा अधूरा लगता है। रात के तीसरे पहर में जब बहुत से घरों में लोग रजाई खींचकर सो रहे होते हैं, तब चौक और लोकनाथ की तरफ जाने वाले रास्तों पर मेले जैसा रंग चढ़ने लगता है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक