क्या आपने कभी सोचा है कि प्रयागराज का संगीत आखिर कहां है? न यहां बनारस जैसी कोई तयशुदा घरानेदारी दिखती है, न लखनऊ जैसी दरबारी परंपरा। फिर भी यह शहर ध्वनियों से भरा है, घाटों की आरती से लेकर मेलों की गूंज तक। दरअसल प्रयागराज का संगीत मंचों पर कम, जीवन में ज्यादा मिलता है। यह दिखता कम है, मगर हर पल बहता रहता है, ठीक संगम की तरह।

भारत के सांस्कृतिक मानचित्र पर प्रयागराज को अक्सर आस्था, राजनीति और साहित्य के शहर के रूप में देखा जाता है। मगर इस पहचान के भीतर एक और परत है, वह है संगीत की, जो किसी एक मंच, घराने या कलाकार तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के प्रवाह में घुली हुई है। यह वह संगीत है, जो गूंजता कम और बहता अधिक है। ठीक उसी तरह जैसे संगम की नदियां।

प्रयागराज का संगीत से रिश्ता किसी औपचारिक घोषणा या परंपरा से शुरू नहीं होता। यह उस सांस्कृतिक मिट्टी में रचा-बसा है, जहां सदियों से संत, साधु, तीर्थयात्री और कलाकार आते-जाते रहे हैं। कुंभ मेला और माघ मेले जैसे आयोजनों में भजन, कीर्तन, कथा और लोकधुनें केवल प्रस्तुति नहीं, बल्कि आस्था की जीवंत अभिव्यक्ति होती हैं। अखाड़ों की परंपरा में गूंजते नगाड़े, साधुओं के स्वर में उठते भजन और कथा-वाचन की लय; ये सब मिलकर एक ऐसे संगीत को जन्म देते हैं, जो किताबों में नहीं, अनुभव में दर्ज होता है।

प्रयागराज के संगीत की बुनियादी पहचान

आस्था, लोकजीवन और साहित्य का संगम

मंच से ज्यादा जीवन में रचा-बसा संगीत

परंपरा और आधुनिकता का संतुलित मेल

संस्थागत शिक्षा और लोकधुनों की समान उपस्थिति

यहां संगीत का पहला पाठ मंदिरों और घाटों पर शुरू होता है। सुबह की आरती में बजती घंटियां, शंख की ध्वनि और भक्ति गीत, ये सब मिलकर एक ऐसा वातावरण रचते हैं, जहां ध्वनि ही साधना बन जाती है। यह कहना गलत नहीं होगा कि प्रयागराज में संगीत केवल कला नहीं, बल्कि जीवन की लय है।

लेकिन इस शहर ने संगीत को केवल परंपरा के भरोसे नहीं छोड़ा। इसे संरचना और अनुशासन भी दिया। प्रयाग संगीत समिति इसका सबसे सशक्त उदाहरण है। 1926 में स्थापित यह संस्था शास्त्रीय संगीत, वादन और नृत्य की व्यवस्थित शिक्षा का केंद्र रही है। देशभर के विद्यार्थियों ने यहां से प्रशिक्षण लेकर अपनी पहचान बनाई है। यहां की परीक्षाएं और पाठ्यक्रम आज भी संगीत शिक्षा के विश्वसनीय मानकों में गिने जाते हैं।

प्रयागराज की एक खासियत यह भी है कि यह किसी एक घराने का शहर नहीं है। यहां हर शैली, हर परंपरा और हर प्रयोग के लिए जगह है। यही वजह है कि यह शहर एक खुला मंच बनकर उभरता है, जहां संगीत की हर धारा आकर मिलती है।

लोकधुनें: प्रयागराज की असली आवाज

प्रयागराज के संगीत को समझना हो, तो उसकी लोक परंपराओं को जानना जरूरी है –

कजरी – सावन-भादों में गाए जाने वाले गीत, जिनमें विरह और वर्षा की संवेदनाएं होती हैं।

बिरहा – बिछोह, संघर्ष और सामाजिक कथाओं को भावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करने वाली शैली।

सोहर – जन्म के अवसर पर गाए जाने वाले पारंपरिक गीत, जो पारिवारिक उत्सव का हिस्सा हैं।

आल्हा – वीरता और पराक्रम की गाथाओं को जीवंत करने वाला गायन।

ये गीत खेतों, आंगनों, त्योहारों और रोजमर्रा के जीवन में गूंजते हैं। इनमें समाज की स्मृतियां, संघर्ष और संवेदनाएं एक साथ सुनाई देती हैं।

बीसवीं सदी में जब रेडियो ने घर-घर तक अपनी पहुंच बनाई, तब आकाशवाणी इलाहाबाद (अब प्रयागराज) ने इस शहर को संगीत के प्रसार का एक अहम मंच दिया। यहां से प्रसारित कार्यक्रमों ने न केवल स्थानीय कलाकारों को पहचान दिलाई, बल्कि श्रोताओं के संगीतबोध को भी परिष्कृत किया। उस दौर में रेडियो पर आना किसी कलाकार के लिए सम्मान की बात होती थी, और प्रयागराज इस सांस्कृतिक यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव बना।

प्रयागराज का संगीत साहित्य से भी गहरे जुड़ा है। यहां के लेखन में लय, ध्वनि और भाव का ऐसा मेल मिलता है, जो संगीत के बिना संभव नहीं। महादेवी वर्मा की कविताओं में करुणा की जो लय है, वह किसी धुन की तरह मन में उतरती है। इसी तरह अन्य साहित्यकारों की रचनाओं में भी गीतात्मकता स्पष्ट दिखाई देती है। यह शहर शब्द और स्वर के बीच की दूरी को खत्म कर देता है।

संस्थाएं और मंच: संगीत को जीवंत रखने वाले आधार

प्रयाग संगीत समिति – औपचारिक संगीत शिक्षा का प्रमुख केंद्र

North Central Zone Cultural Centre – लोक और पारंपरिक कलाओं का संरक्षण

शिल्प महोत्सव और लोकोत्सव – कलाकारों और दर्शकों के बीच सेतु

इलाहाबाद विश्वविद्यालय – युवा पीढ़ी में सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र

आज के समय में उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र (North Central Zone Cultural Centre) की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। इसके द्वारा आयोजित शिल्प महोत्सव जैसे आयोजनों में देशभर के कलाकार अपनी कला प्रस्तुत करते हैं। लोकगीत, सूफी संगीत और पारंपरिक वादन – सब एक ही मंच पर दिखाई देते हैं। यह केवल प्रदर्शन नहीं, बल्कि सांस्कृतिक संवाद का माध्यम है।

इन आयोजनों के जरिए न केवल कलाकारों को मंच मिलता है, बल्कि दर्शकों को अपनी जड़ों से जुड़ने का अवसर भी मिलता है। खास बात यह है कि यहां गुरु-शिष्य परंपरा को भी बढ़ावा दिया जाता है, जिससे पारंपरिक कलाएं आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचती रहें।

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प्रयागराज का संगीत आज भी विकसित हो रहा है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय जैसे संस्थान और शहर के सांस्कृतिक मंच नई पीढ़ी को संगीत से जोड़ रहे हैं। युवा कलाकार अब शास्त्रीय, लोक और आधुनिक संगीत के बीच नए प्रयोग कर रहे हैं।

फिर भी, यह शहर किसी एक पहचान में बंधने से बचता है। इसे “संगीत नगरी” कहकर सीमित करना शायद इसके स्वभाव के खिलाफ होगा। यहां संगीत किसी एक नाम या शैली का मोहताज नहीं, बल्कि एक सतत प्रवाह है।

अंततः, प्रयागराज हमें यह सिखाता है कि संगीत केवल बड़े मंचों और प्रसिद्ध नामों तक सीमित नहीं होता। यह हमारे आसपास, हमारी दिनचर्या और हमारी संवेदनाओं में मौजूद रहता है। यह मंदिर की घंटियों में है, मेले की गूंज में है, कविता की पंक्तियों में है और लोकगीतों की धुन में है।

प्रयागराज का संगीत एक ऐसी ध्वनि है, जो कानों से ज्यादा मन में सुनाई देती है। यह शहर बताता है कि संगीत केवल सुना नहीं जाता, जिया भी जाता है। और शायद यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। यह दिखता कम है, मगर हर पल बहता रहता है, ठीक संगम की तरह।

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भारत को अंग्रेजों से आजादी मिलने से पहले देश के स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिवीरों ने लंबी लड़ाई लड़ी और संघर्ष किया था। भारत समेत दुनिया के कई देश सैकड़ों साल तक गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहे। मुस्लिम और मुगल शासन के बाद भारत में अंग्रेजी शासन की शुरुआत हुई। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में शासन किया, उसके बाद ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने इसकी कमान संभाली। महारानी ने जब ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर राज करने का अधिकार वापस लिया तो इसकी घोषणा सबसे पहले इलाहाबाद के मिंटो पार्क में तत्कालीन वायसराय रहे लार्ड चार्ल्स कैनिंग ने पढ़ी थी। इसका एक रोचक इतिहास है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक