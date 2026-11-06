बात कई साल पुरानी है। माह-ए-मोहर्रम की सातवीं या आठवीं तारीख थी। रात के करीब दो बजे मैं प्रयागराज में बमरौली स्थित अपने दफ्तर से बाइक से घर लौट रहा था। रात में आमतौर पर सड़कों पर ट्रकों का जोर रहता है। उस रात भी एक के पीछे एक कई ट्रक तेजी से गुजर रहे थे।

इसी बीच पानी की टंकी चौराहे के आगे, हाईकोर्ट से पहले मद्रासी रेस्टोरेंट के पास बीच सड़क पर कोई दुर्घटना हो गई। ट्रकों का काफिला रुक गया और देखते ही देखते चौफटका, सप्लाई डिपो से लेकर पूरे कानपुर रोड पर लंबा जाम लग गया। कई वाहन नवाब यूसुफ रोड से निकलने लगे, लेकिन वहां भी जाम लग गया।

जल्दी निकलने की कोशिश में मैं किसी तरह वाहनों के बीच से बचते-बचाते लूकरगंज फ्लाईओवर पर पहुंचा। वहां से स्टेशन रोड होते हुए आगे बढ़ा। लेकिन लगता था कि उस रात किस्मत मेरे साथ नहीं थी।

लीडर रोड पर यूनाइटेड टावर के आगे मिलन होटल के पास देवी जागरण चल रहा था। इससे आधी सड़क बंद थी। बाकी हिस्से में बेतरतीब ढंग से निकल रहे वाहनों ने जाम लगा रखा था। आमतौर पर रात में सड़कें खाली मिलती हैं, लेकिन उस दिन शहर के कई इलाकों में किसी न किसी वजह से रास्ते बंद थे।

स्टेशन रोड पर दारागंज की ओर से आने वाले टेंपो और विक्रम रात भर चलते रहते हैं। इसलिए लीडर रोड पर भी चहल-पहल थी और भीड़ लगी हुई थी। मैं अभी कोई दूसरा रास्ता तलाश ही रहा था कि किसी ने लीडर रोड से पत्थर गली की ओर जाने वाले रास्ते से निकलने की सलाह दी। मुझे लगा कि शायद इसी रास्ते से जल्दी निकल सकूंगा। मैंने राहत की सांस ली और बाइक गली में मोड़ दी।

आगे लोगों से रास्ता पूछते हुए मैं अंदर की गलियों से गुजरता रहा। पता नहीं कैसे, लेकिन कुछ देर बाद ऐसी जगह पहुंच गया, जहां मोहर्रम का मातमी जुलूस निकल रहा था।

मेरे लिए यह अजीब स्थिति थी। मैं जुलूस के बीचोंबीच फंस चुका था। सोचा कि पीछे लौट जाऊं, लेकिन तब तक पीछे की ओर जुलूस में शामिल कई सजे-संवरे ऊंट और घोड़े आ गए थे। सड़क के दोनों ओर सैकड़ों महिलाएं बच्चों के साथ बैठी थीं। पुरुष मातम कर रहे थे और नौहाख्वानी हो रही थी।

मेरे पीछे करीब दस कदम की दूरी पर गली में चौराहे जैसा रास्ता था, जहां से चार गलियां निकलती थीं। मैंने उनमें से किसी एक गली में मुड़कर बाहर निकलने के बारे में सोचा, लेकिन उधर भी भारी भीड़ आ गई। अब समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं और किस रास्ते से निकलूं।

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मौसम ठंड का था। शायद अक्टूबर का महीना था। लेकिन मेरी हालत ऐसी हो रही थी, जैसे जून की तेज धूप में उमस के बीच सड़क पर खड़ा हूं। मैं पसीने-पसीने हो रहा था। मन में घबराहट बढ़ती जा रही थी। उस वक्त मैं खुद को बिल्कुल बेबस और लाचार महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था, मानो आज मेरी कुर्बानी दी जाएगी।

अगर मैं पैदल होता तो शायद किसी तरह जुलूस में शामिल लोगों के साथ आगे बढ़ जाता, लेकिन मेरे साथ बाइक थी। उसे लेकर निकलना आसान नहीं था। करीब आधे घंटे तक कई बार आगे-पीछे करने के बाद भी जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो मैंने बाइक एक दुकान के सामने खड़ी कर दी।

लेकिन पतली गली में जगह ही कितनी थी। भीड़ में किसी ने आवाज लगाई, “ये बाइक किसकी है?” कुछ लोग बाइक गिराने लगे। मेरी घबराहट और बढ़ गई। मैं लगभग कांपने लगा था।

मैंने काले कपड़े पहने एक बुजुर्ग से कहा, “बाबूजी, मैं अखबार के दफ्तर से लौट रहा था। गलती से जुलूस के रास्ते में आ गया हूं।”

शायद शोरगुल के कारण वे मेरी बात ठीक से समझ नहीं पाए। मैं परेशान था। समझ में नहीं आ रहा था कि किससे मदद मांगूं और क्या करूं। डर भी लग रहा था, लेकिन वहां से निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था।

आखिरकार मैंने बहुत हिम्मत जुटाई और मातम कर रहे एक लंबे, गोरे युवक से अपनी बेबसी बताई। वह कुछ देर चुप रहा। उसने मेरा चेहरा देखा और शायद मेरी परेशानी समझने की कोशिश की।

इसके बाद उसने जो किया, उसे मैं आज तक नहीं भूल पाया हूं।

वह मुझे बाइक समेत भीड़ के बीच से निकालने लगा। घोड़ों और ऊंटों के बीच से गुजरते हुए हम कई गलियों से निकले। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि वह किस तरह रास्ता बना रहा है और कहां से ले जा रहा है। लेकिन वह मुझे लगातार आगे बढ़ाता रहा। आखिरकार उसने मुझे कोतवाली के सामने ला दिया।

उस वक्त मेरी जान में जान आई। मैंने उस नेक इंसान को शुक्रिया कहा। मन ही मन दुआ निकली, अल्लाह उसको बरकत दे। उसी अनजान व्यक्ति की मदद से मैं उस रात उस भीड़ से बाहर निकल सका था।

घड़ी देखी तो भोर के पौने चार बज रहे थे।

उस रात की घटना आज भी याद आती है तो मन में कई बातें एक साथ घूमने लगती हैं। कभी-कभी हालात इंसान के सब्र का इम्तिहान लेते हैं। मुसीबतें आती हैं तो आदमी खुद को असहाय महसूस करने लगता है। शायद उस रात मेरे साथ भी यही हुआ।

सोचता हूं तो उस रात की घटनाओं का सिलसिला अजीब लगता है। उसी दिन हाईकोर्ट के पास दुर्घटना हुई और आवागमन ठप हो गया। लीडर रोड पर देवी जागरण के कारण रास्ता बंद मिला। फिर चौक की गलियों में मोहर्रम का जुलूस निकल रहा था। एक के बाद एक रास्ते बंद होते गए और मैं अनजाने में ऐसी जगह पहुंच गया, जहां से निकलने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था।

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यह महज संयोग था या कुछ और, मैं नहीं जानता। लेकिन उस रात ने मुझे एक बात जरूर समझाई कि मुश्किल वक्त में कभी-कभी कोई अनजान व्यक्ति भी आपके लिए सबसे बड़ी मदद बन जाता है। उस युवक ने न मेरा नाम पूछा, न यह जानना चाहा कि मैं कौन हूं। उसने बस मेरी परेशानी देखी और मुझे बाहर निकालने में मदद की।

मेरी एक मुस्लिम परिवार की दीदी हैं। उन्होंने कभी कहा था कि तकलीफों से इंसान मजबूत होता है। उसे जीने का हौसला मिलता है, अपने ऊपर भरोसा बढ़ता है और आत्मविश्वास पैदा होता है। आज पता नहीं क्यों, उनकी वह बात याद आ गई।

सच है, जिंदगी में कदम-कदम पर जूझना पड़ता है। मुसीबतें बताकर नहीं आतीं, लेकिन उनका सामना करना ही पड़ता है। उस रात मैं घबराया जरूर था, खुद को बेबस भी महसूस कर रहा था, लेकिन एक अनजान इंसान की मदद ने मुझे उस मुश्किल से बाहर निकाल दिया।

जिंदगी अच्छी हो या बुरी, जैसी भी हो, उसे भरपूर जीना चाहिए। जिंदगी एक ही बार मिलती है। मुश्किलें आएंगी, रास्ते बंद होंगे और कभी-कभी आगे बढ़ने का कोई उपाय भी नहीं सूझेगा। लेकिन ऐसे वक्त में हिम्मत बनाए रखना जरूरी है। कहा भी जाता है, डर के आगे जीत है। वह रात ताजिंदगी याद रहेगी।