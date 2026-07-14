एक शहर हर सुबह केवल जागता नहीं, बल्कि सात अलग-अलग दुनिया में नया जन्म लेता है। सुबह के पांच बजने में अभी कुछ मिनट बाकी हैं। त्रिवेणी संगम पर धुंध की पतली चादर बिछी है। गंगा और यमुना की धाराएं अभी पूरी तरह जागी नहीं हैं, लेकिन घाट जाग चुका है। कहीं आरती की घंटियां बज रही हैं, कहीं नाविक रस्सियां खोल रहे हैं, कहीं दूर से “हर-हर गंगे” की आवाज हवा को चीरती हुई चली आती है। उसी समय शहर के दूसरे छोर पर सिविल लाइंस की चौड़ी सड़कें अब भी उनींदी हैं। कुछ घंटों बाद इन्हीं सड़कों पर काले कोटों की भीड़ अदालत की ओर बढ़ेगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के किसी छात्रावास में रात भर पढ़ने वाला छात्र अब सोने जाएगा और दूसरा छात्र संविधान की किताब खोलकर नई सुबह शुरू करेगा। चौक में जलेबी की पहली कड़ाही चढ़ चुकी होगी, पुरानी किताबों की दुकान का शटर उठेगा और रेलवे के एक दफ्तर में देश के किसी दूरदराज़ इलाके में होने वाले विद्युतीकरण की फाइल खुल जाएगी। यही प्रयागराज है।

इसे एक शहर कहना आसान है, लेकिन समझना कठिन। दरअसल यह शहर एक साथ कई समयों में जीता है। यहां धर्म भी है, लोकतंत्र भी। यहां अदालत की भाषा भी है और कविता की भी। यहां इतिहास किताबों में कम, लोगों की स्मृतियों में ज्यादा दर्ज है। कई महीने पहले एक बुज़ुर्ग ने मुझसे कहा था -“किसी को प्रयागराज को जानना-समझना हो तो उसके लोगों से मिलिए, इमारतों से नहीं।” शायद उसी वाक्य ने इस शहर को देखने का मेरा नजरिया बदल दिया।

पहली बस्ती : पंडितों का प्रयागराज

“बेटा, लोग समझते हैं कि हम पूजा कराते हैं। सच तो यह है कि हम यादें संभालते हैं।” पंडित जशोदा शुक्ल शास्त्री यह कहते हुए लाल कपड़े में लिपटी एक मोटी बही मेरे सामने खोल देते हैं। पन्नों का रंग हल्का पीला पड़ चुका है। किनारों पर समय की धूल जमी है, लेकिन भीतर लिखे नाम अब भी साफ पढ़े जा सकते हैं।

वह एक पन्ने पर उंगली रखते हैं। “यह देखिए… 1952-53।” यह उनकी सबसे पुरानी सुरक्षित बही है। लेकिन उनकी कहानी उस बही से कहीं पुरानी है। “मेरे परिवार की सात पीढ़ियां त्रिवेणी संगम पर लोगों की सेवा करती आई हैं। वंशावलियां लिखना केवल परंपरा नहीं, जिम्मेदारी है।” उनकी आवाज में गर्व कम, अपनापन ज्यादा है।

मैं पूछता हूं – क्या आज भी लोग इन बहियों तक पहुंचते हैं? वे मुस्कुराते हैं। “पहले लोग आस्था लेकर आते थे, आज आस्था के साथ जरूरत भी लेकर आते हैं। कई लोग अपने परिवार का इतिहास खोजने आते हैं। कई बार शादी-ब्याह में रिश्ते जोड़ने होते हैं। कभी पैतृक संपत्ति का मामला होता है। कई परिवारों को अपने पुरखों का रिकॉर्ड यहीं मिलता है।”

उनकी बात सुनते हुए अचानक समझ में आता है कि संगम केवल नदियों का संगम नहीं है। यह स्मृतियों का भी संगम है। इतिहासकारों ने प्रयाग के तीर्थ-पुरोहितों की वंशावली परंपरा को भारतीय सामाजिक इतिहास का अद्भुत स्रोत माना है। परिवारों का प्रवास, गोत्र, मूल गांव, पीढ़ियों की श्रृंखला – बहुत कुछ इन बहियों में सुरक्षित है। यह ऐसा अभिलेख है, जो किसी सरकारी दफ्तर में नहीं मिलता।

जशोदा शुक्ल शास्त्री बही बंद करते हुए धीरे से कहते हैं – “संगम केवल स्नान नहीं है। यह मनुष्य को गंगा और यमुना की तरह निर्मल और निरंतर बने रहने का संस्कार देता है।” शायद इसी वजह से प्रयागराज में हर डुबकी शरीर से पहले स्मृति को छूती है।

दूसरी बस्ती : वकीलों का प्रयागराज

सुबह के साढ़े नौ बजे हैं। सिविल लाइंस की सड़क पर कदमों की रफ्तार तेज हो चुकी है। काले कोट, सफेद बैंड और हाथों में फाइलें। ऐसा लगता है जैसे पूरा शहर किसी अदृश्य घड़ी की सुई के साथ चल रहा हो। इसी भीड़ में वरिष्ठ अधिवक्ता बी.एन. मिश्रा भी अदालत की ओर बढ़ रहे हैं। पिछले 42 वर्षों से उनकी लगभग हर सुबह इसी रास्ते से शुरू होती है।

मैं पूछता हूं – आपके लिए प्रयागराज क्या है? वे बिना रुके जवाब देते हैं – “मेरे लिए प्रयागराज सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि अस्तित्व की वह नींव है, जिसकी वजह से आस्था से लेकर न्याय तक लोगों का भरोसा कायम है।” अदालत के मुख्य द्वार पर पहुंचते-पहुंचते वे अचानक रुक जाते हैं। “अगर इस शहर के इतिहास में किसी एक मुकदमे ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा, तो वह 1975 का फैसला था।” वे उस फैसले की ओर इशारा कर रहे हैं, जब न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के रायबरेली चुनाव को अवैध घोषित किया था। 12 जून 1975 का वह निर्णय केवल एक चुनाव याचिका का फैसला नहीं था।

कुछ ही दिनों बाद देश में आपातकाल लागू हुआ। भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी राजनीतिक घटनाओं में प्रयागराज का नाम हमेशा के लिए दर्ज हो गया। लेकिन इस अदालत की कहानी इससे भी पुरानी है। 1866 में उत्तर-पश्चिमी प्रांत का उच्च न्यायालय आगरा में स्थापित हुआ। 1869 में उसे इलाहाबाद लाया गया। 1916 में वर्तमान भवन तैयार हुआ। तब से लेकर आज तक इस अदालत ने केवल मुकदमे नहीं सुने, बल्कि भारतीय न्यायशास्त्र की दिशा तय करने वाले अनेक फैसले दिए।

देश के अनेक मुख्य न्यायाधीश, संवैधानिक विशेषज्ञ और वरिष्ठ अधिवक्ता इसी परिसर से निकले। बी.एन. मिश्रा मुस्कुराते हुए अदालत के भीतर चले जाते हैं। उनकी पीठ को देखते हुए अचानक लगता है कि प्रयागराज में न्याय केवल संविधान की किताबों में नहीं रहता। वह हर सुबह काले कोट पहनकर अदालत तक पैदल जाता है।

तीसरी बस्ती : छात्रों का प्रयागराज

रात के सवा दो बजे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का पुराना परिसर गहरी खामोशी में डूबा है। पेड़ों से उतरती हवा की सरसराहट साफ़ सुनाई देती है। अधिकतर कमरों की बत्तियां बुझ चुकी हैं, लेकिन हर रात की तरह एक कमरे में अब भी रोशनी जल रही है। मेज पर संविधान खुला है। बगल में चाय का आधा भरा गिलास रखा है। दीवार पर भारत का नक्शा टंगा है और कैलेंडर पर किसी प्रतियोगी परीक्षा की तारीख लाल पेन से घिरी हुई है।

यही प्रयागराज की असली रात है। यहां रातें सोती कम हैं, भविष्य ज्यादा गढ़ती हैं। इसी शहर ने हजारों युवाओं को केवल नौकरी के सपने नहीं दिए, बल्कि उन्हें देश, समाज और लोकतंत्र को समझने की दृष्टि भी दी।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉ. ए.एन. घोष इस शहर की बौद्धिक विरासत का जिक्र करते ही एक लोकप्रिय धारणा को चुनौती देते हैं। “लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय को ‘पूर्व का ऑक्सफोर्ड’ कहते हैं। मैं इससे सहमत नहीं हूं। ऑक्सफोर्ड एक विश्वविद्यालय है, लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय अपने समय में ‘वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन’ था। यहाँ केवल पढ़ाई नहीं होती थी, यहाँ विचार जन्म लेते थे।”

इतना कहकर वे मुस्कराते हैं और महामना मदन मोहन मालवीय से जुड़ा एक प्रसंग सुनाते हैं। “एक विदेशी विद्वान ने मालवीय जी से पूछा – ‘गाय और भैंस में किसका दूध अच्छा होता है?’ उन्होंने उत्तर दिया – ‘भैंस का।’ विदेशी चौंक गया। उसने पूछा – ‘गाय का क्यों नहीं?’ मालवीय जी ने शांत स्वर में कहा – ‘गाय मेरी मां है, पशु नहीं। आपने पूछा था कि किस पशु का दूध अच्छा होता है।'”

डॉ. घोष कहते हैं, “यही प्रयागराज है। यहां ज्ञान केवल किताबों में नहीं, सोचने के ढंग में मिलता है।”

कुछ क्षण रुककर वे एक ऐसा वाक्य कहते हैं, जो मानो पूरे शहर की आत्मा को शब्द दे देता है – “प्रयागराज विचारों का शहर है, क्योंकि यहां संगम से लेकर विश्वविद्यालय तक, बाजार से लेकर कारखानों तक एक ऐसा संगीत है, जो मनुष्य को विचारवान बनाता है।”

सन् 1887 में स्थापित इलाहाबाद विश्वविद्यालय केवल एक शिक्षण संस्थान नहीं था, बल्कि आधुनिक भारत की सबसे महत्वपूर्ण बौद्धिक प्रयोगशालाओं में से एक रहा। यहीं से अनेक विद्वान, न्यायविद, प्रशासक, साहित्यकार और राजनीतिक नेता निकले, जिन्होंने देश की दिशा तय की। महादेवी वर्मा की संवेदना, फिराक गोरखपुरी की शायरी, हरिवंश राय बच्चन की स्मृतियाँ और धर्मवीर भारती की वैचारिक उड़ान – इन सबमें कहीं न कहीं इस विश्वविद्यालय की मिट्टी की महक है। प्रयागराज ने केवल डिग्रियां नहीं बांटीं, उसने ऐसी पीढ़ियां तैयार कीं, जिन्होंने भारत को पढ़ा भी और गढ़ा भी।

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चौथी बस्ती : अफसरों का प्रयागराज

दोपहर के करीब बारह बजे हैं। सिविल लाइंस के सरकारी दफ्तरों में फाइलों की आवाजाही तेज है। किसी कमरे में नक्शा खुला है, किसी में वीडियो कॉन्फ़्रेंस चल रही है। बाहर से यह किसी सामान्य सरकारी कार्यालय जैसा दिखता है, लेकिन इन कमरों में लिए जाने वाले फैसलों का असर हजारों किलोमीटर दूर तक दिखाई देता है। प्रयागराज का प्रशासनिक इतिहास बहुत पुराना है।

1858 के बाद यह उत्तर-पश्चिमी प्रांत और फिर संयुक्त प्रांत का प्रमुख प्रशासनिक केंद्र बना। 1921 में राजधानी लखनऊ चली गई, लेकिन शहर का महत्व कम नहीं हुआ। उसकी जगह बदल गई – वह सत्ता का नहीं, संस्थाओं का शहर बन गया। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी माधव प्रसाद शुक्ला इस बदलाव को सरल शब्दों में समझाते हैं।

“देश में जहां भी रेलवे विद्युतीकरण का बड़ा काम होता है, वहां किसी न किसी स्तर पर प्रयागराज जुड़ा होता है। टेंडर से लेकर तकनीकी निगरानी तक, बहुत-सी प्रक्रियाएं यहीं से संचालित होती हैं।” वे अपने सामने रखे भारत के नक्शे की ओर इशारा करते हैं। “लोग समझते हैं कि रेलवे केवल पटरियां बिछाता है। लेकिन उनके पीछे जो तकनीकी दुनिया काम करती है, उसका एक बड़ा केंद्र प्रयागराज है।”

यहां स्थित केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन (CORE) ने भारतीय रेलवे के विद्युतीकरण में निर्णायक भूमिका निभाई है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय भी यहीं है। उत्तर भारत की रेल व्यवस्था के संचालन में प्रयागराज की भूमिका केवल भौगोलिक नहीं, रणनीतिक भी है।

माधव प्रसाद शुक्ला गंभीरता से कहते हैं – “रेलवे के लिए प्रयागराज केवल एक शहर नहीं, एक कमांड सेंटर है।” उनकी बात सुनते हुए याद आता है कि इस शहर ने राजधानी खोई थी, लेकिन जिम्मेदारियां नहीं।

पांचवीं बस्ती : चौक – जहां शहर अब भी पुरानी चाल से चलता है

सुबह के आठ बज रहे हैं। चौक की गलियों में दुकानों के शटर एक-एक करके उठ रहे हैं। सामने कड़ाही में जलेबियां छन रही हैं। थोड़ी दूर दही और रबड़ी की दुकान पर भीड़ जुटने लगी है। हवा में इत्र की हल्की खुशबू घुली हुई है। कुछ पुराने मकानों की बालकनियां आज भी वैसी ही हैं, जैसी शायद पचास-साठ साल पहले रही होंगी।

इन्हीं गलियों में किताबों की अपनी छोटी-सी दुकान खोलते हैं याकूब अली। करीब 28 वर्षों से वे चौक को रोज इसी तरह जागते देख रहे हैं। मैं उनसे पूछता हूं – क्या चौक बदल गया है? वे हंस पड़ते हैं। “फर्क सिर्फ आबादी का आया है। जिंदादिली पहले भी थी, आज भी है। लोग पहले भी सुबह जलेबी, दही और रबड़ी खाते थे, आज भी खाते हैं। बदलाव आया है, लेकिन चौक की रूह नहीं बदली।”

फिर वे दुकान के बाहर खड़े होकर सड़क की ओर देखते हैं और धीरे से कहते हैं – “चौक की पहचान उसका अलमस्त जीने का अंदाज है। दुनिया बदल गई, लेकिन हमारा चौक आज भी अठारहवीं, उन्नीसवीं और बीसवीं सदी की झलक दिखा देता है।” उनकी यह बात किसी इतिहास की किताब का निष्कर्ष नहीं, बल्कि उस शहर का आत्मकथ्य है जिसने समय को गुजरते देखा है, लेकिन अपने स्वभाव को नहीं छोड़ा।

चौक केवल बाजार नहीं, प्रयागराज की सांस है। यह प्रयागराज की गंगा-जमुनी तहजीब का जीवित दस्तावेज है। यहां मिठाई वाले की दुकान के बगल में इत्र मिलता है। कुछ कदम आगे पूजा की सामग्री भी है और पुरानी किताबें भी। यहां त्योहार बदलते हैं, लेकिन पड़ोस नहीं बदलता। यही चौक इस शहर को रोज याद दिलाता है कि इतिहास केवल संग्रहालयों में नहीं, रोजमर्रा की जिंदगी में भी बचा रहता है।

छठी बस्ती : साहित्यकारों का प्रयागराज

शाम के चार बजे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से सिविल लाइंस की ओर जाने वाली सड़क पर हवा कुछ अलग-सी लगती है। पुराने पेड़ों की छांव, साइकिलों की धीमी रफ्तार और किताबों से भरे बैग लिए छात्र – यह दृश्य आज भी वैसा ही है, जैसा दशकों पहले रहा होगा। प्रयागराज का साहित्य किसी एक इमारत में नहीं रहता। वह विश्वविद्यालय के बरामदों में है। हिंदी साहित्य सम्मेलन की दीवारों में है। इंडियन प्रेस की स्याही में है। कॉफी हाउस की बहसों में है। और उन हजारों छात्रों की डायरी में है, जिन्होंने शायद कभी कुछ प्रकाशित नहीं कराया, लेकिन इस शहर की बौद्धिक परंपरा को जीवित रखा।

महादेवी वर्मा ने यहीं संवेदना को शब्द दिए। निराला ने यहीं अपनी बेचैनी को कविता में बदला। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कई पन्ने इसी शहर की स्मृतियों से भरे हैं। फिराक गोरखपुरी ने उर्दू शायरी को नई ऊंचाइयां दीं। धर्मवीर भारती ने यहीं से अपनी वैचारिक यात्रा की शुरुआत की। अमरकांत ने इसी शहर की गलियों में आम आदमी की कहानियां खोजीं। इन नामों की सूची लंबी है, लेकिन उससे भी बड़ी वह परंपरा है, जिसने हर पीढ़ी में नए लेखक पैदा किए।

प्रयागराज की सबसे बड़ी विशेषता यह नहीं कि यहां बड़े लेखक हुए। उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां लेखक बनने का वातावरण था। यह शहर अपने लोगों को बोलना नहीं, सोचना सिखाता है। और शायद इसलिए यहां साहित्य केवल लिखा नहीं गया, जिया भी गया।

सातवीं बस्ती : संगम का प्रयागराज

शाम अब पूरी तरह उतर चुकी है। संगम पर लौटती नावों की परछाइयां पानी में लंबी हो गई हैं। घाट पर बैठा वही पुरोहित अपनी लाल कपड़े में बंधी बही समेट रहा है। कुछ देर पहले जिन लोगों ने अपने पुरखों का नाम खोजा था, वे वापस लौट चुके हैं। पानी अब शांत है। लेकिन शहर अब भी बह रहा है। सुबह अदालत गए वकील घर लौट रहे हैं। विश्वविद्यालय के छात्र फिर किताबें खोल रहे हैं। चौक की दुकानों पर शाम की रौनक बढ़ गई है। रेलवे के कंट्रोल रूम में रात की पाली शुरू हो चुकी है। किसी नई रेल लाइन के विद्युतीकरण की फाइल पर शायद इसी समय प्रयागराज में हस्ताक्षर हो रहे हैं।

और संगम… वह हमेशा की तरह चुप है। यही इस शहर की सबसे बड़ी ताकत है। यह बोलता कम है, जोड़ता ज्यादा है। यहीं आकर समझ में आता है कि प्रयागराज को किसी एक पहचान में बांधना उसके साथ अन्याय होगा। यह केवल तीर्थराज नहीं। केवल न्याय का शहर नहीं। केवल विश्वविद्यालय नहीं। केवल साहित्य नहीं। केवल प्रशासन नहीं। यह इन सबका संगम है।

इस शहर को अगर केवल कुंभ से पहचानेंगे तो बहुत कुछ छूट जाएगा। अगर केवल उच्च न्यायालय से पहचानेंगे तो भी तस्वीर अधूरी रहेगी। अगर केवल विश्वविद्यालय से पहचानेंगे, तब भी प्रयागराज को पूरी तरह नहीं समझ पाएंगे। इस शहर को जानना है तो एक दिन नहीं, कई सदियों की यात्रा करनी होगी।

सुबह संगम से शुरुआत कीजिए। फिर उच्च न्यायालय की सीढ़ियां चढ़िए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बरगदों के नीचे कुछ देर बैठिए। सिविल लाइंस की चौड़ी सड़कों से होते हुए चौक की गलियों में उतर आइए, जहां जलेबी की खुशबू और पुरानी इमारतें आज भी वक्त को थामे खड़ी हैं। रेलवे मुख्यालय के सामने कुछ पल ठहरिए और फिर शाम ढलने से पहले संगम लौट आइए। तब महसूस होगा कि यह शहर सात अलग-अलग बस्तियों का नहीं, बल्कि सात अलग-अलग आत्माओं का शहर है।

पंडितों ने इसकी स्मृतियां सहेजीं। वकीलों ने इसके लोकतांत्रिक विवेक को मजबूत किया। छात्रों ने इसे विचार दिए। अफसरों ने इसकी संस्थाओं को जीवंत रखा। चौक ने इसकी साझी संस्कृति को सांस दी। साहित्यकारों ने इसे शब्द दिए। और संगम ने इन सबको एक धारा में बहना सिखाया।

यही कारण है कि प्रयागराज केवल भारत के नक्शे पर दर्ज एक शहर नहीं, बल्कि भारतीय चेतना का एक जीवंत अध्याय है, जहां इतिहास आज भी वर्तमान की तरह सांस लेता है। यह शहर बार-बार याद दिलाता है कि सभ्यताएं केवल राजधानियों से नहीं बनतीं; वे उन शहरों में भी आकार लेती हैं, जहां आस्था और तर्क, परंपरा और आधुनिकता, न्याय और करुणा, स्मृति और भविष्य एक साथ जीवन जीते हैं।

संगम की ओर लौटते हुए तीर्थ-पुरोहित पंडित जशोदा शुक्ल शास्त्री की कही एक बात फिर याद आती है – “संगम केवल स्नान नहीं है…” शायद वे सही कहते हैं। संगम केवल नदियों का मिलन नहीं, बल्कि भारत के मन, उसकी स्मृतियों, उसकी आस्था और उसकी साझी चेतना का मिलन है। और उस मिलन का सबसे जीवंत पता है – प्रयागराज।