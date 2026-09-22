इंदिरा गांधी की शादी का निमंत्रण-पत्र तैयार होना था। साल था 1942। जगह थी आनंद भवन। जवाहरलाल नेहरू ने इसके लिए प्रयाग के एक युवा कलाकार को बुलाया था। बात केवल एक निमंत्रण-पत्र के डिजाइन की नहीं थी। उसके बहाने भारतीय कला, उसकी अपनी पहचान और पश्चिमी प्रभाव से अलग उसकी सौंदर्य-दृष्टि पर बातचीत शुरू हुई। वह कलाकार था – सुखवीर सिंघल।

सिंघल के अभिलेखों के अनुसार होली की सुबह नेहरू ने उन्हें आनंद भवन बुलाया था। इंदिरा गांधी की शादी के निमंत्रण को भारतीय शैली में तैयार करने पर बातचीत हुई। यह मुलाकात आगे चलकर सिंघल की चर्चित पुस्तक ‘Evolution of Art and Artist’ की बुनियाद बनी। यानी एक शादी का कार्ड एक ऐसे विचार तक पहुंचा, जिसमें कला को केवल चित्र बनाने की तकनीक नहीं, बल्कि मनुष्य और समाज की चेतना से जोड़कर देखने की कोशिश थी।

लेकिन इस प्रसंग में असली दिलचस्पी निमंत्रण-पत्र से कहीं आगे है। सवाल यह है कि आखिर वह युवा कलाकार था कौन, जिसे नेहरू कला पर बातचीत के लिए आनंद भवन बुला रहे थे? और वह प्रयाग में क्या कर रहा था? यहीं से खुलती है प्रयागराज की उस कला-दुनिया की कहानी, जिसके बारे में आज शहर में बहुत कम बात होती है।

1938 में शुरू हुआ एक अलग तरह का प्रयोग

सुखवीर सिंघल का जन्म 14 जुलाई 1914 को मुजफ्फरनगर में हुआ था। लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट्स से फाइन आर्ट्स की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे कला की तलाश में केवल चित्रकला तक सीमित नहीं रहे। भारतीय कला की अपनी सौंदर्य-दृष्टि और परंपरा को समझने की उनकी कोशिश आगे चलकर उनके पूरे काम में दिखाई दी।

1938 में उन्होंने इलाहाबाद में एक स्वतंत्र कला संस्था शुरू की। शुरुआती नाम था ‘इलाहाबाद स्कूल ऑफ आर्ट’। बाद में यही संस्था ‘कला भारती’ के नाम से जानी गई। उपलब्ध अभिलेखों के मुताबिक, इसकी औपचारिक स्थापना 2 फरवरी 1938 को प्रयाग में हुई थी और 1940 में इसका पंजीकरण हुआ।

उस समय कला सीखने का मतलब आम तौर पर चित्रकला या शिल्प की किसी एक विधा में प्रशिक्षण लेना समझा जाता था। सिंघल की कल्पना इससे कुछ अलग थी। उनके यहां चित्रकला के साथ मूर्तिकला, संगीत, नृत्य, डिजाइन और दूसरे कलात्मक कौशल भी एक ही सांस्कृतिक संसार का हिस्सा थे।

1959 के उपलब्ध प्रॉस्पेक्टस में कला भारती की यही व्यापक तस्वीर दिखाई देती है। वहां चित्रकला और मूर्तिकला के साथ गायन, वाद्य संगीत, नृत्य, सजावटी कला, कढ़ाई और डिजाइन जैसी विधाओं का उल्लेख मिलता है। शहर के अलग-अलग हिस्सों में इसकी शाखाओं का भी रिकॉर्ड मिलता है। उसी प्रॉस्पेक्टस में लगभग दो हजार विद्यार्थियों से जुड़े होने का दावा भी दर्ज है।

आज के समय में जब कला की अलग-अलग कक्षाएं, संस्थान और पाठ्यक्रम अलग-अलग खानों में बंटे हुए दिखाई देते हैं, उस दौर में प्रयाग में एक ही जगह पर इतने अलग कला-माध्यमों को साथ देखने की कल्पना अपने आप में दिलचस्प थी।

महादेवी वर्मा से लेकर वीपी सिंह तक

कला भारती की कहानी केवल सुखवीर सिंघल की कहानी नहीं थी। उसके आसपास उस समय के इलाहाबाद का वह बौद्धिक वातावरण भी था, जिसके कारण यह शहर साहित्य, कला और विचार का एक खास केंद्र बना हुआ था।

उपलब्ध संस्थागत अभिलेखों में महादेवी वर्मा, राय कृष्णदास और ए.के. हल्दर जैसे नाम कला भारती से जुड़े दिखाई देते हैं। उसी दस्तावेजी सामग्री में विश्वनाथ प्रताप सिंह का नाम भी संस्था की गतिविधियों से जुड़े लोगों में दर्ज है। आगे चलकर वही वीपी सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने।

सुखवीर सिंघल के बारे में उपलब्ध अभिलेख यह भी बताते हैं कि इंदिरा गांधी और वीपी सिंह ने उनसे कला का प्रशिक्षण लिया था। इंदिरा गांधी से जुड़ा यह प्रसंग खास तौर पर दिलचस्प है, क्योंकि 1942 में उनके विवाह के निमंत्रण-पत्र को लेकर सिंघल और नेहरू की मुलाकात इसी कला-दृष्टि को सामने लाती है।

इस कहानी को केवल इस वजह से महत्वपूर्ण मानना ठीक नहीं होगा कि इसमें बाद के प्रधानमंत्री या राष्ट्रीय नेता जुड़े थे। असली बात यह है कि इलाहाबाद की उस दुनिया में कला रोजमर्रा की सांस्कृतिक जिंदगी का हिस्सा थी। चित्रकला, संगीत, नृत्य, साहित्य और विचार एक-दूसरे से इतने दूर नहीं थे, जितने आज अक्सर दिखाई देते हैं।

युद्ध के बीच कला की एक प्रदर्शनी

इस कहानी का सबसे अनपेक्षित अध्याय 1944 में सामने आता है। द्वितीय विश्वयुद्ध अपने चरम पर था। दुनिया युद्ध में उलझी हुई थी और भारत भी उससे अछूता नहीं था। इसी दौर में इलाहाबाद स्कूल ऑफ आर्ट में ‘Forces Art Exhibition’ आयोजित हुई।

अभिलेखों के मुताबिक, अक्टूबर 1944 में आयोजित इस प्रदर्शनी में भारत में तैनात मित्र राष्ट्रों की सेना से जुड़े कलाकारों की करीब दो सौ कृतियां शामिल थीं। प्रदर्शनी का उद्घाटन ग्रुप कैप्टन फोडेन ने किया था। सुखवीर सिंघल इसके आयोजन से जुड़े थे और उपलब्ध कैटलॉग में उन्हें संयोजक बताया गया है। उस समय स्कूल का पता 16ए कैनिंग रोड, इलाहाबाद दर्ज है। यहां कहानी और रोचक हो जाती है।

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युद्ध के बीच आयोजित यह केवल सैनिकों की बनाई तस्वीरों की प्रदर्शनी नहीं थी। सिंघल इसे भारतीय और पश्चिमी कला के बीच संवाद के अवसर की तरह देख रहे थे। प्रदर्शनी के अभिलेख बताते हैं कि कुछ विदेशी कलाकारों ने इलाहाबाद स्कूल ऑफ आर्ट में भारतीय कला की तकनीक भी सीखी। सिंघल ने अपने लेख में एफ. डी. ग्लोवर और नॉर्मन लियर का उल्लेख करते हुए बताया कि उन्हें उनके मार्गदर्शन में भारतीय कला-तकनीक सीखने का अवसर मिला। यानी जिस समय दुनिया में युद्ध की रेखाएं खिंच रही थीं, उसी समय इलाहाबाद में कला उन रेखाओं के पार जाने का रास्ता बना रही थी।

इस प्रदर्शनी की समकालीन खबर 19 अक्टूबर 1944 के ‘अमृत बाजार पत्रिका’ में भी प्रकाशित हुई थी। आज उस आयोजन की याद मुख्यधारा के शहर-स्मृति में लगभग गायब है, लेकिन उसका कैटलॉग और अखबारी रिकॉर्ड अब भी मौजूद है।

फिर वह दुनिया कहां चली गई?

सुखवीर सिंघल ने 1938 से 1964 तक कला-शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। बाद में वे लखनऊ के सरकारी स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स से जुड़े और वहां प्राचार्य भी रहे। कला भारती का वह प्रयाग वाला दौर धीरे-धीरे पीछे छूट गया। यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल है।

प्रयागराज को याद करते हुए हम अक्सर विश्वविद्यालय, साहित्य, राजनीति, कुंभ, संगम, आनंद भवन या आजादी के आंदोलन की बड़ी-बड़ी कहानियों तक पहुंचते हैं। लेकिन शहरों की सांस्कृतिक पहचान केवल उन्हीं घटनाओं से नहीं बनती जिन्हें इतिहास की किताबों में जगह मिल जाती है। वह उन छोटी-छोटी संस्थाओं, कलाकारों, अध्यापकों और विद्यार्थियों से भी बनती है, जो किसी समय शहर की रोजमर्रा की जिंदगी में कला का माहौल पैदा करते हैं। सुखवीर सिंघल की कहानी में यही बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है।

एक तरफ आनंद भवन में इंदिरा गांधी की शादी के निमंत्रण-पत्र पर चर्चा कर रहे नेहरू और एक युवा कलाकार हैं। दूसरी तरफ उसी कलाकार की बनाई संस्था है, जहां चित्रकला के साथ संगीत और नृत्य भी पढ़ाया जा रहा है। फिर युद्ध के बीच विदेशी सैनिक कलाकारों की कृतियों की प्रदर्शनी है। और इसी पूरे संसार में महादेवी वर्मा, राय कृष्णदास, ए.के. हल्दर और आगे चलकर वीपी सिंह जैसे नाम दिखाई देते हैं।

यह किसी एक संस्था की उपलब्धियों की सूची नहीं, बल्कि उस समय के इलाहाबाद के सांस्कृतिक स्वभाव की एक झलक है। शायद यही वजह है कि इंदिरा गांधी की शादी का वह निमंत्रण-पत्र इस कहानी का सबसे अच्छा दरवाजा बनता है। कार्ड अब सामने नहीं है तो भी उसके बहाने हम उस शहर तक पहुंच सकते हैं, जहां कला केवल दीवार पर टंगी तस्वीर नहीं थी। वह बातचीत थी, शिक्षा थी, संगीत था, नृत्य था, विचार था और अलग-अलग दुनिया के लोगों के बीच संवाद का एक रास्ता भी।

आज प्रयागराज को अपनी पुरानी सांस्कृतिक स्मृतियों को फिर से देखने की जरूरत है तो शायद शुरुआत ऐसी ही कहानियों से होनी चाहिए। क्योंकि शहर की असली विरासत हमेशा किसी इमारत में सुरक्षित नहीं रहती। कई बार वह किसी पुराने निमंत्रण-पत्र, किसी धूल खाए प्रॉस्पेक्टस, किसी अखबार की कतरन या किसी कलाकार के नाम में छिपी रहती है।

और कभी-कभी एक शादी का कार्ड हमें यह याद दिलाने के लिए काफी होता है कि इस शहर में कभी कला की अपनी एक पूरी दुनिया थी।

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किसी शहर की सांस्कृतिक ताकत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उसका असर उसके बाहर कितनी दूर तक जाता है। 1930 के दशक में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में होने वाले संगीत सम्मेलन और प्रतियोगिताओं ने बंगाल के संगीतप्रेमियों को भी प्रभावित किया। एक विवरण के अनुसार 1931 के इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संगीत सम्मेलन और प्रतियोगिता ने कोलकाता के संगीतप्रेमियों को प्रेरित किया। आगे चलकर 1934 में ‘ऑल बंगाल म्यूजिक कॉन्फ्रेंस’ का आयोजन हुआ, जिसके उद्घाटन का अवसर रवींद्रनाथ ठाकुर ने निभाया। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक