इलाहाबाद में दशहरे की बात हो और रावण का जिक्र आते ही बस पुतला जलाने की बात होने लगे, ऐसा थोड़े ही है! शहर के कटरा और दारागंज में रावण को लेकर ऐसी मान्यता है, जो दशहरे के आम दृश्य से अलग है। यहां एक रावण के सामने दो राम आते हैं। दोनों उससे युद्ध करते हैं, लेकिन अंत में रावण का वध दोनों के हाथों नहीं होता। कटरा के राम पीछे हट जाते हैं और दारागंज के राम बाण चलाकर रावण का वध करते हैं।

यह दृश्य अलोपीबाग के मैदान में सामने आता है। विजयादशमी के दिन श्रीकटरा और श्रीदारागंज रामलीला कमेटियों के राम-लक्ष्मण अपने-अपने आयोजन से निकलकर यहां पहुंचते हैं। फिर रावण के साथ युद्ध की लीला होती है। प्रसंग आता है रावण की नाभि में अमृत होने का। विभीषण राम को इसका भेद बताते हैं। इसके बाद कटरा के राम युद्ध से पीछे हट जाते हैं और दारागंज के राम रावण का वध करते हैं। पुतले का दहन भी दारागंज की ओर से किया जाता है। यह परंपरा हाल की नहीं है। 2009 की एक रिपोर्ट में भी दोनों कमेटियों के संयुक्त रावण-दहन का उल्लेख मिलता है।

लेकिन इस परंपरा का असल किस्सा सिर्फ दो राम और एक रावण तक सीमित नहीं है। इसके पीछे कटरा की एक स्थानीय मान्यता है, जो रावण को देखने का नजरिया बदल देती है।

कटरा में रावण आखिर भांजा क्यों है?

कटरा में मान्यता है कि महर्षि भरद्वाज का आश्रम इसी इलाके में था और रावण उनसे ननिहाल का संबंध रखता था। इसी मान्यता के चलते कटरा के लोग रावण को केवल अत्याचारी लंकापति के रूप में नहीं देखते। उनके लिए वह प्रकांड विद्वान, शिवभक्त और पराक्रमी योद्धा भी है। श्रीकटरा रामलीला कमेटी रावण का पुतला जलाने के बजाय उसकी शोभायात्रा निकालती है और उसे सम्मान देती है।

यहां एक बात का फर्क समझना जरूरी है। कटरा और महर्षि भरद्वाज के आश्रम का संबंध स्थानीय धार्मिक परंपरा और मान्यता का हिस्सा है। इसे प्रमाणित पारिवारिक इतिहास की तरह नहीं, बल्कि उस सांस्कृतिक विश्वास की तरह समझना चाहिए जिसने इलाके की रामलीला को एक अलग पहचान दी है।

कटरा की रामलीला में रावण का प्रसंग भी खास महत्व रखता है। यहां रामलीला की शुरुआत रावण की शोभायात्रा से जुड़ी परंपरा के साथ होती है। आम तौर पर दशहरे पर रावण के पुतले को जलते देखने की तैयारी होती है, लेकिन कटरा में रावण की विद्वता और उसके व्यक्तित्व के दूसरे पक्षों को याद किया जाता है। यही वजह है कि यहां रावण का किरदार केवल पराजित खलनायक भर नहीं रह जाता।

दारागंज के राम करते हैं वध

दूसरी ओर, दारागंज की रामलीला में रावण-वध रामकथा के निर्णायक प्रसंग के रूप में सामने आता है। अलोपीबाग के मैदान में दोनों कमेटियों की परंपराएं एक साथ आती हैं, मगर अपनी-अपनी मान्यता बनाए रखती हैं। कटरा के राम युद्ध से हटते हैं और दारागंज के राम वध करते हैं। एक ही मैदान में रामकथा के दो रूप दिखाई देते हैं।

इस दृश्य में शहर की धार्मिक परंपराओं का एक दिलचस्प मेल है। यहां किसी एक मान्यता को दूसरी पर थोपने के बजाय दोनों कमेटियां अपने-अपने तरीके से परंपरा निभाती हैं। एक ओर रावण के प्रति सम्मान है, दूसरी ओर राम के हाथों उसके वध का प्रसंग। दशहरे की एक ही शाम में दोनों भाव साथ दिखाई देते हैं।

रामलीला सिर्फ मंच पर नहीं, शहर की स्मृति में भी रहती है

रामलीला का इतिहास केवल यह जान लेने से पूरा नहीं होता कि किस दिन कौन-सा प्रसंग खेला गया। यह भी देखना होता है कि किसी मोहल्ले ने उस प्रसंग को किस तरह अपनाया और पीढ़ियों तक उसकी याद कैसे बचाए रखी। कटरा में रावण के प्रति सम्मान की मान्यता और दारागंज में रावण-वध की परंपरा इसी सांस्कृतिक स्मृति के दो रूप हैं।

इस परंपरा की शुरुआत कब हुई, दोनों कमेटियों ने संयुक्त आयोजन किस समय से शुरू किया और कटरा के राम के युद्ध से पीछे हटने की परंपरा कितनी पुरानी है, इन सवालों के जवाब कमेटियों के पुराने अभिलेखों और बुजुर्ग जानकारों से मिलने चाहिए। लेकिन आज जो परंपरा दिखाई देती है, वह अपने आप में प्रयागराज के दशहरे को अलग पहचान देती है।

किसी शहर की पहचान कभी-कभी उसके बड़े मैदानों या ऊंचे पुतलों से नहीं, बल्कि ऐसी छोटी-सी बात से बनती है जिसे बाहर का आदमी सुनकर ठिठक जाए। प्रयागराज के दशहरे में एक रावण के सामने दो रामों का आना भी ऐसा ही किस्सा है। यहां रामकथा वही है, लेकिन उसे निभाने के तरीके में शहर की अपनी छाप है।