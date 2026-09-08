Prayagraj: Where Music Found a Stage: सामने पहली पंक्ति में हिंदुस्तानी संगीत के बड़े-बड़े नाम बैठे थे। वे केवल सुनने नहीं आए थे – उनकी पैनी नजर मंच पर बैठे कलाकार की हर तान, हर सुर और हर छोटी-से-छोटी चूक पर थी। माहौल ऐसा था कि जरा-सी कमी भी उन्हें बर्दाश्त नहीं होती थी; कभी-कभी तो प्रस्तुति से नाराज होकर कोई उस्ताद सीधे मंच तक पहुंच जाता और अपनी असहमति जता देता।

इसी खौफजदा कर देने वाले माहौल में, साल 1936 के इलाहाबाद में, एक तेरह साल का लड़का हाथ में सरोद थामे मंच पर बैठा। लड़के ने बजाना शुरू किया। नाम था – अली अकबर खां।

कई साल बाद जब उनसे उस शुरुआती प्रस्तुति के बारे में पूछा गया, तो उन्हें सब कुछ तो याद नहीं था, बस इतना याद था कि सामने बैठे उस्ताद बेहद कठोर श्रोता थे। लेकिन जैसे ही उनकी प्रस्तुति खत्म हुई, वही दिग्गज कलाकार मंच पर आए और इस 13 साल के बच्चे को गले से लगा लिया।

अली अकबर खां के 1936 के इलाहाबाद पदार्पण का यह प्रसंग राष्ट्रपति भवन के आधिकारिक रिकॉर्ड तक में दर्ज है। लेकिन यह सिर्फ एक महान कलाकार की शुरुआत की कहानी नहीं है, यह उस शहर के संगीत-संसार का मर्म है, जिसने भारतीय शास्त्रीय संगीत को केवल सुना नहीं, बल्कि संस्थागत रूप से गढ़ा भी।

सवाल यहीं से उठता है – आखिर इलाहाबाद में ऐसा क्या था कि संगीत की दुनिया के इतने बड़े नाम यहां खिंचे चले आते थे?

इस सवाल का एक जवाब उसी शहर की दो अलग जगहों पर मिलता है। साल था 1926। इसी वर्ष प्रयाग संगीत समिति की स्थापना हुई और लगभग उसी समय इलाहाबाद विश्वविद्यालय में संगीत की संगठित गतिविधियों की शुरुआत हुई। एक तरफ प्रयाग संगीत समिति का उद्देश्य भारतीय शास्त्रीय संगीत को आम लोगों तक पहुंचाना और उसे व्यवस्थित ढंग से सिखाना था। दूसरी तरफ विश्वविद्यालय ने संगीत को अध्ययन और सम्मेलन की दुनिया से जोड़ना शुरू किया।

आज किसी संस्था में संगीत की कक्षा होना सामान्य बात है। लेकिन सौ साल पहले स्थिति ऐसी नहीं थी। संगीत की शिक्षा मुख्यतः गुरु-शिष्य परंपरा में चलती थी। ऐसे समय में प्रयाग में एक संस्था का खड़ा होना और यह कहना कि संगीत सीखा भी जाएगा, उसकी बाकायदा परीक्षा भी होगी और उसके सम्मेलन भी होंगे – यह अपने आप में बड़ा बदलाव था।

प्रयाग संगीत समिति के अनुसार उसका उद्देश्य संगीत, वादन और नृत्य की व्यवस्थित शिक्षा देना तथा संगीत सम्मेलनों और प्रतियोगिताओं के जरिए शास्त्रीय संगीत के प्रति रुचि बढ़ाना था। उत्तर प्रदेश में हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के पाठ्यक्रम में संगीत को विषय के रूप में शामिल कराने में भी उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। यानी प्रयाग में संगीत सिर्फ सुनने की चीज नहीं रह रहा था, उसे पढ़ाया भी जाने लगा था।

उधर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में संगीत की कहानी भी उसी साल शुरू हुई। विश्वविद्यालय के अपने इतिहास के मुताबिक 1926 में उसकी संगीत सभा बनी। उसी वर्ष म्योर सेंट्रल कॉलेज के विजयनगरम हॉल में पहला संगीत सम्मेलन हुआ, जिसमें नामी संगीतकारों ने हिस्सा लिया। इसके बाद 1930 के दशक में लगातार सम्मेलन होते रहे। यानी शहर में एक तरफ संगीत सीखने की संस्था थी और दूसरी तरफ विश्वविद्यालय के भीतर संगीत सुनने और उस पर गंभीर चर्चा का मंच।

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इसे सिर्फ संयोग कह देना शायद ठीक नहीं होगा, क्योंकि इसी समय इलाहाबाद का सांस्कृतिक जीवन भी कई दिशाओं में फैल रहा था। विश्वविद्यालय, साहित्य, पत्रकारिता और सार्वजनिक बहस के बीच संगीत के लिए भी जगह बन रही थी। और सबसे खास बात – यह जगह सिर्फ स्थानीय कलाकारों के लिए नहीं थी, देश के अलग-अलग हिस्सों से कलाकार यहां आने लगे।

इलाहाबाद के संगीत सम्मेलनों की अहमियत समझने के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का एक प्रसंग भी सामने आता है। शहनाई को भारतीय शास्त्रीय संगीत के बड़े मंच तक पहुंचाने वाले बिस्मिल्लाह खां को 1930 में इलाहाबाद संगीत सम्मेलन में पहली बार बड़े सार्वजनिक मंच पर प्रस्तुति का अवसर मिला था। बाद के वर्षों में यही शहनाई लाल किले से लेकर दुनिया के बड़े मंचों तक पहुंची, लेकिन उस यात्रा में इलाहाबाद का एक पड़ाव भी था।

यही वह बात है जो प्रयाग की संगीत कहानी को दिलचस्प बनाती है। यहां आने वाला हर कलाकार पहले से महान होकर नहीं आता था। कुछ कलाकार ऐसे भी थे जिनकी प्रतिभा आगे चलकर बड़ी हुई, और शहर के पास उन्हें सुनने वाला मंच था।

किसी शहर की सांस्कृतिक ताकत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उसका असर उसके बाहर कितनी दूर तक जाता है। 1930 के दशक में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में होने वाले संगीत सम्मेलन और प्रतियोगिताओं ने बंगाल के संगीतप्रेमियों को भी प्रभावित किया। एक विवरण के अनुसार 1931 के इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संगीत सम्मेलन और प्रतियोगिता ने कोलकाता के संगीतप्रेमियों को प्रेरित किया। आगे चलकर 1934 में ‘ऑल बंगाल म्यूजिक कॉन्फ्रेंस’ का आयोजन हुआ, जिसके उद्घाटन का अवसर रवींद्रनाथ ठाकुर ने निभाया।

इलाहाबाद में आयोजित संगीत सम्मेलन देखने आया कोई संगीतप्रेमी लौटकर अपने शहर में कहता है – ऐसा आयोजन यहां क्यों नहीं हो सकता? यही विचार आगे चलकर दूसरे शहर में एक नई संगीत परंपरा की शुरुआत का कारण बनता है। किसी शहर के संगीत इतिहास में इससे बड़ी उपलब्धि क्या होगी कि उसका एक सम्मेलन दूसरे शहर को अपना सम्मेलन शुरू करने की प्रेरणा दे?

इस बीच प्रयाग संगीत समिति का काम भी बढ़ता गया। उसका पहला भवन शहर के दक्षिण मलाका में 1936 में बना। बाद में 1955 में अल्फ्रेड पार्क में दूसरा भवन तैयार हुआ, जहां एक बड़े सभागार और भव्य मंच के साथ संगीत प्रतियोगिताएं, सम्मेलन और दूसरे बड़े आयोजन होते रहे। अब जरा उस समय की कल्पना कीजिए – एक तरफ शहर में संगीत सीखने वाले विद्यार्थी हैं, दूसरी तरफ दूर-दूर से आने वाले कलाकार, और बीच में एक बड़ा सभागार जहां हजारों लोग बैठकर संगीत सुन सकते हैं। यानी संगीत अब किसी बंद कमरे की महफिल भर नहीं था। उसके लिए संस्थान था, पाठ्यक्रम था, परीक्षा थी, सम्मेलन था और बड़ा श्रोता वर्ग भी था।

सामने बैठे बड़े उस्ताद और मंच पर नई पीढ़ी

अब फिर उस 13 साल के अली अकबर खां के पास लौटिए। उनके संस्मरण का वह छोटा-सा प्रसंग इस पूरे इतिहास को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया था कि उस समय बड़े-बड़े गायक और वादक सामने की पंक्ति में बैठकर संगीत सुनते थे। वे बहुत कठोर श्रोता थे। उन्हें साधारण संगीत पसंद नहीं आता था। लेकिन जब उनका प्रदर्शन खत्म हुआ तो कई बड़े कलाकार मंच पर आए और उन्हें गले लगाया।

इस एक दृश्य में उस समय के संगीत सम्मेलनों की संस्कृति छिपी हुई है। मंच पर कलाकार था, लेकिन सामने बैठे लोग भी संगीत की दुनिया के बड़े जानकार थे। यह सिर्फ तालियां बजाने वाली भीड़ नहीं थी, वहां कलाकार कलाकार को सुन रहे थे।

मालिनी अवस्थी, पंडित किशन महाराज, रविंद्र जैन (ऊपर), राजन-साजन मिश्र और पंडित छन्नूलाल मिश्र (नीचे)

छन्नूलाल मिश्र, किशन महाराज, राजन-साजन मिश्र, जगजीत सिंह, मालिनी अवस्थी

प्रयाग संगीत समिति की पूर्व विद्यार्थियों की सूची में छन्नूलाल मिश्र, किशन महाराज, राजन-साजन मिश्र, रामाश्रय झा, जगजीत सिंह, मालिनी अवस्थी, शोभा मुद्गल और रविंद्र जैन जैसे नाम शामिल हैं। इनमें से हर नाम की अपनी अलग कहानी है। इससे पता चलता है कि प्रयाग का संगीत संसार किसी एक शैली या एक घराने में सीमित नहीं था, यहां अलग-अलग तरह के संगीत के लिए जगह बनती गई।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी 1926 में शुरू हुई संगीत गतिविधियां आगे बढ़ीं। डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू हुए, 1950 में बीए में संगीत को स्थान मिला और बाद में स्नातकोत्तर एवं उच्च शिक्षा की व्यवस्था हुई। इसका मतलब यह हुआ कि प्रयाग में संगीत की यात्रा एक ही रास्ते पर नहीं चली – वह मंच से कक्षा तक गई, कक्षा से परीक्षा तक गई, और फिर विश्वविद्यालय में अध्ययन और शोध तक पहुंची।

इसलिए प्रयाग को किसी एक ‘घराने’ में बांधना मुश्किल है

भारत के संगीत इतिहास में कई शहर अपनी विशिष्ट संगीत परंपराओं और घरानों के लिए जाने जाते हैं। प्रयाग की कहानी कुछ अलग है। इसे किसी एक घराने के नाम से पहचानना जरूरी नहीं। इसकी ताकत शायद इसी विविधता में रही कि यहां अलग-अलग परंपराओं के कलाकारों के लिए मंच बना।

बाद के वर्षों में रविशंकर, अमजद अली खां, बिस्मिल्लाह खां, भीमसेन जोशी, जसराज, बड़े गुलाम अली खां, गिरिजा देवी, हरिप्रसाद चौरसिया, शिवकुमार शर्मा और ऐसे अनेक बड़े कलाकार प्रयाग के मंचों से जुड़े। लेकिन इन नामों को गिनना इस कहानी का उद्देश्य नहीं है। असल बात यह है कि इन कलाकारों के आने-जाने के बीच शहर की कई पीढ़ियां संगीत सुन रही थीं, सीख रही थीं और रच रही थीं।

प्रयाग के संगीत इतिहास का असली सुर

आज जब प्रयागराज की सांस्कृतिक पहचान की बात होती है तो साहित्य, पत्रकारिता और राजनीति की चर्चा स्वाभाविक रूप से सामने आती है। संगीत की कहानी अक्सर उतनी जोर से नहीं कही जाती। लेकिन पुराने रिकॉर्ड खोलिए तो एक ऐसा प्रयाग सामने आता है जहां 1926 में संगीत को संस्था मिली, जहां विश्वविद्यालय ने संगीत को अध्ययन का विषय बनाया, जहां बड़े कलाकारों के लिए मंच तैयार हुए, और जहां बिस्मिल्लाह खां एवं अली अकबर खां जैसे दिग्गजों की शुरुआती सार्वजनिक प्रस्तुतियों की स्मृतियां जुड़ी हैं।

शायद यही प्रयाग के संगीत इतिहास का सबसे सुंदर सुर है। यह शहर किसी एक गायक, किसी एक वादक या किसी एक घराने का शहर नहीं था। यह उन मंचों, कक्षाओं, सम्मेलनों और श्रोताओं का शहर था, जिन्होंने मिलकर संगीत के लिए एक ऐसी जमीन तैयार की, जिस पर कई पीढ़ियों ने अपने सुर साधे। अगली बार जब किसी पुराने संगीत सम्मेलन का नाम इलाहाबाद से जुड़ा मिले, तो उसे सिर्फ बीते जमाने की कोई तारीख समझकर आगे न बढ़ जाइएगा; संभव है, उसी तारीख के पीछे कोई ऐसा सुर छिपा हो, जिसने बाद में पूरे देश में अपनी पहचान बनाई हो।

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मोबाइल स्क्रीन पर अंगूठा चलाते हुए फिल्में देखने वाली पीढ़ी शायद कभी समझ ही न पाए कि एक दौर ऐसा भी था, जब सिर्फ तीन घंटे की एक फिल्म देखने के लिए लोग आधा दिन खर्च कर देते थे। टिकट के लिए धक्कामुक्की होती थी, जेब में सिक्के खनकते थे, साइकिल स्टैंड भर जाते थे और “हाउसफुल” का बोर्ड देखकर भी लोगों की आंखों में चमक बनी रहती थी। उस समय फिल्में केवल पर्दे पर नहीं चलती थीं, बल्कि पूरे शहर की धड़कनों में दौड़ती थीं। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक